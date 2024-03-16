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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Бонд Даррен
Бёрнли
2:1
Конец матча
Брентфорд
0'
9' Красная карточка
Регилон Серхио
1:0
10' Пенальти
Ларсен Якоб-Бруун
2:0
62' Гол
Фофана Датро
68' Желтая карточка
Янельт Витали
81' Желтая карточка
Амдуни Зеки
2:1
83' Гол
Айер Кристоффер
84' Желтая карточка
Айер Кристоффер
90' Желтая карточка
Тэйлор Чарли
90' Желтая карточка
Тони Айвен
90' Желтая карточка
Баптист Шендон
90'+14

Ход матча

9'
 
Регилон Серхио
10'
Ларсен Якоб-Бруун
1:0
59'
 
Льюис-Поттер Кин
Расмуссен Мадс
59'
 
Ярмолюк Егор
Ониика Фрэнк
62'
Фофана Датро
(Одоберт Уилсон)
2:0
68'
 
Янельт Витали
69'
Амдуни Зеки
Ларсен Якоб-Бруун
 
79'
 
Мбеумо Брайан
Висса Йоан
80'
 
Баптист Шендон
Янельт Витали
80'
 
Мопе Нил
Йенсен Матиас
81'
Амдуни Зеки
 
83'
2:1
Айер Кристоффер
(Баптист Шендон)
84'
 
Айер Кристоффер
88'
Фостер Лайл
Фофана Датро
 
90'
Тэйлор Чарли
 
90'
Браунхилл Джош
Амдуни Зеки
 
90'
 
Тони Айвен
90'
 
Баптист Шендон

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 5 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 447 Количество передач 290
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Бёрнли 28% (33)
X 28% (33)
Брентфорд 44.1% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Мурич
Ариянет
20
Ассиньон
Лоренс
2
О'Ши
Дара
33
Эстев
Максим
3
Тэйлор
Чарли
22
Витиньо
Виктор
II
24
Каллен
Джош
16
Берге
Сандер
34
Ларсен
Якоб-Бруун
23
Фофана
Датро
47
Одоберт
Уилсон
1
Флеккен
Марк
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
20
Айер
Кристоффер
22
Коллинз
Натан
30
Расмуссен
Мадс
15
Ониика
Фрэнк
8
Йенсен
Матиас
27
Янельт
Витали
12
Регилон
Серхио
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
Бёрнли
4-4-2
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Бёрнли
Брентфорд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
Ч
1:3
Ч
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

45
112

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.14
Фофана Датро 4 0.14
Амдуни Зеки 4 0.14
Одоберт Уилсон 3 0.1
Браунхилл Джош 3 0.1
Ларсен Якоб-Бруун 3 (1) 0.1
Родригес Джей 2 (1) 0.07
О'Ши Дара 1 0.03
Тэйлор Чарли 1 0.03
Берге Сандер 1 0.03
Колеошо Лука 1 0.03
Аль-Дахиль Амин 1 0.03
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.24
Висса Йоан 7 0.24
Мопе Нил 6 0.21
Тони Айвен 4 0.14
Йенсен Матиас 3 0.1
Норгор Кристиан 2 0.07
Льюис-Поттер Кин 2 0.07
Ми Бен 2 0.07
Расмуссен Мадс 1 0.03
Айер Кристоффер 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Коллинз Натан 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Шаде Кевин 1 0.03
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Флеккен Марк 0 0
Генри Рико 0 0
Регилон Серхио 0 0
Дамсгор Миккель 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 7 1
Тэйлор Чарли 7 0
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Каллен Джош 5 0
О'Ши Дара 5 0
Браунхилл Джош 3 1
Гудмундссон Йоханн 2 0
Делькруа Ханнес 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Эстев Максим 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Компани Венсан 1 0
Ремзи Аарон 1 0
Редмонд Натан 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Фофана Датро 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Ониика Фрэнк 8 0
Айер Кристоффер 6 0
Янельт Витали 6 0
Мопе Нил 5 0
Годдос Саман 5 0
Хикки Аарон 5 0
Висса Йоан 4 0
Йоргенсен Матиас Занка 3 0
Флеккен Марк 3 0
Тони Айвен 3 0
Йенсен Матиас 3 0
Ми Бен 1 1
Коллинз Натан 2 0
Ярмолюк Егор 2 0
Генри Рико 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Брентфорд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
10
Бёрнли
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Брентфорд
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

23
17

Упущенные победы

7
18
Бёрнли
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Брентфорд
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
17% (5)
48% (14)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

24
17

Упущенные победы

17
28

Голы по времени матча

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
4
24%
3
18%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
4
24%
2
12%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

33
25
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
5
15%
4
16%
1-15
7
21%
1
4%
16-30
4
12%
4
16%
31-45
3
9%
5
20%
46-60
7
21%
8
32%
61-75
7
21%
3
12%
76-90

Забито

13
23
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
7
30%
16-30
4
31%
2
9%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
2
15%
5
22%
61-75
2
15%
3
13%
76-90

Пропущено

29
30
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
1
3%
5
17%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
5
17%
4
13%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
9
31%
9
30%
76-90

Забито

30
40
14 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
11 Не забивали 5
6
20%
5
13%
1-15
2
7%
9
23%
16-30
6
20%
5
13%
31-45
4
13%
6
15%
46-60
6
20%
7
18%
61-75
6
20%
8
20%
76-90

Пропущено

62
55
27 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 25
6
10%
9
16%
1-15
12
19%
5
9%
16-30
9
15%
8
15%
31-45
7
11%
8
15%
46-60
12
19%
13
24%
61-75
16
26%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5
Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0
Брентфорд
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0
Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2

Результаты матчей

Бёрнли
Брентфорд

Точный счет

0:2
4 раза 27%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
5 раз 17%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
1
4
11
1.5
7
7
1
14
2.5
4
10
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
4
10
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
24
5
8
21
1.5
12
17
1
28
2.5
5
24
1
28
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 28 17 4 7 59 - 41 55
5.
Тоттенхэм
 0:2 Заявка 28 16 5 7 59 - 41 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 28 12 7 9 45 - 49 43
8.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
10.
Ньюкасл
 Заявка 28 12 4 12 59 - 48 40
11.
Челси
 Заявка 27 11 6 10 47 - 45 39
12.
Фулхэм
 2:0 Заявка 29 11 5 13 42 - 44 38
13.
Борнмут
 Заявка 28 9 8 11 42 - 53 35
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Брентфорд
 Заявка 29 7 5 17 41 - 54 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 29 6 7 16 35 - 51 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 29 5 7 17 43 - 61 22
19.
Бёрнли
 Заявка 29 4 5 20 29 - 63 17
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
5.
Тоттенхэм
 0:2 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 2:0 Заявка 15 9 1 5 28 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 5 3 24 - 21 23
12.
Челси
 Заявка 13 6 3 4 23 - 20 21
13.
Борнмут
 Заявка 14 4 5 5 19 - 24 17
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
15.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Тоттенхэм
 0:2 Заявка 14 6 5 3 30 - 22 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 4 8 21 - 35 10
16.
Фулхэм
 2:0 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
17.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 3 9 14 - 28 9
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Борнмут Соланке Доминик 16 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Баптист Шендон получил желтую карточку от судьи
  • 103'
    Судья сигнализирует, что Баптист Шендон из команды Брентфорд поставил подножку. Пострадал Каллен Джош
  • 103'
    Витиньо Виктор II из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 102'
    Матч возобновлен
  • 101'
    Мурич Ариянет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 101'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Бёрнли 28% (33)
    X 28% (33)
    Брентфорд 44.1% (52)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бёрнли 2:1 Брентфорд

    Исход игры
    Бёрнли
    28% (33)
    Ничья
    28% (33)
    Брентфорд
    44.1% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (58)
    Меньше
    50% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    74.14% (86)
    Нет
    25.86% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Брентфорд
    28% (33)
    1:1 Ничья
    24.6% (29)
    2:1 Бёрнли
    15.3% (18)
    0:1 Брентфорд
    10.2% (12)
    1:0 Бёрнли
    5.9% (7)
    0:2 Брентфорд
    4.2% (5)
    2:0 Бёрнли
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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