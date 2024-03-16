Тур: 29. Стадион: Терф Мур. Главный судья: Бонд Даррен
0'
9' Красная карточкаРегилон Серхио
1:0
10' ПенальтиЛарсен Якоб-Бруун
2:0
62' ГолФофана Датро
68' Желтая карточкаЯнельт Витали
81' Желтая карточкаАмдуни Зеки
2:1
83' ГолАйер Кристоффер
84' Желтая карточкаАйер Кристоффер
90' Желтая карточкаТэйлор Чарли
90' Желтая карточкаТони Айвен
90' Желтая карточкаБаптист Шендон
90'+14
Ход матча
10'
62'
2:0
68'
81'
83'
84'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
447 Количество передач 290
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Эстев
Максим
24
Каллен
Джош
16
Берге
Сандер
23
Фофана
Датро
15
Ониика
Фрэнк
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фофана ДатроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фостер ЛайлНападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ким Джи СуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бёрнли
Брентфорд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
45
112
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|4
|0.14
|Фофана Датро
|4
|0.14
|Амдуни Зеки
|4
|0.14
|Одоберт Уилсон
|3
|0.1
|Браунхилл Джош
|3
|0.1
|Ларсен Якоб-Бруун
|3 (1)
|0.1
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.07
|О'Ши Дара
|1
|0.03
|Тэйлор Чарли
|1
|0.03
|Берге Сандер
|1
|0.03
|Колеошо Лука
|1
|0.03
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.03
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.24
|Висса Йоан
|7
|0.24
|Мопе Нил
|6
|0.21
|Тони Айвен
|4
|0.14
|Йенсен Матиас
|3
|0.1
|Норгор Кристиан
|2
|0.07
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0.07
|Ми Бен
|2
|0.07
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Айер Кристоффер
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Коллинз Натан
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Пиннок Итан
|1
|0.03
|Шаде Кевин
|1
|0.03
|Янельт Витали
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Флеккен Марк
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
|Регилон Серхио
|0
|0
|Дамсгор Миккель
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|7
|1
|Тэйлор Чарли
|7
|0
|Бейер Джордан
|6
|0
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Каллен Джош
|5
|0
|О'Ши Дара
|5
|0
|Браунхилл Джош
|3
|1
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Делькруа Ханнес
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Эстев Максим
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Компани Венсан
|1
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Редмонд Натан
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Ониика Фрэнк
|8
|0
|Айер Кристоффер
|6
|0
|Янельт Витали
|6
|0
|Мопе Нил
|5
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Висса Йоан
|4
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|3
|0
|Флеккен Марк
|3
|0
|Тони Айвен
|3
|0
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Ми Бен
|1
|1
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ярмолюк Егор
|2
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Брентфорд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
10
Бёрнли
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Брентфорд
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
23
17
Упущенные победы
7
18
Бёрнли
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Брентфорд
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
17% (5)
48% (14)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
24
17
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
4
24%
3
18%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
4
24%
2
12%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
33
25
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
5
15%
4
16%
1-15
7
21%
1
4%
16-30
4
12%
4
16%
31-45
3
9%
5
20%
46-60
7
21%
8
32%
61-75
7
21%
3
12%
76-90
Забито
13
23
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
7
30%
16-30
4
31%
2
9%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
2
15%
5
22%
61-75
2
15%
3
13%
76-90
Пропущено
29
30
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
1
3%
5
17%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
5
17%
4
13%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
9
31%
9
30%
76-90
Забито
30
40
14 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
11 Не забивали 5
6
20%
5
13%
1-15
2
7%
9
23%
16-30
6
20%
5
13%
31-45
4
13%
6
15%
46-60
6
20%
7
18%
61-75
6
20%
8
20%
76-90
Пропущено
62
55
27 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 25
6
10%
9
16%
1-15
12
19%
5
9%
16-30
9
15%
8
15%
31-45
7
11%
8
15%
46-60
12
19%
13
24%
61-75
16
26%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5
Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0
Брентфорд
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0
Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2
Результаты матчей
Бёрнли
Брентфорд
Точный счет
0:2
4 раза 27%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
5 раз 17%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
131
411
77
114
410
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
410
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
245
821
1217
128
524
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|59 - 41
|55
|5.
|0:2 Заявка
|28
|16
|5
|7
|59 - 41
|53
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|45 - 49
|43
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|10.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|59 - 48
|40
|11.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|47 - 45
|39
|12.
|2:0 Заявка
|29
|11
|5
|13
|42 - 44
|38
|13.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|42 - 53
|35
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 48
|29
|15.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|41 - 54
|26
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|35 - 51
|25
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|43 - 61
|22
|19.
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|29 - 63
|17
|20.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|35 - 19
|31
|5.
|0:2 Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|2:0 Заявка
|15
|9
|1
|5
|28 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 21
|23
|12.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|0:2 Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 22
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|21 - 35
|10
|16.
|2:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 28
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|16 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|14 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бёрнли 2:1 Брентфорд
Исход игры
Бёрнли
28% (33)
Ничья
28% (33)
Брентфорд
44.1% (52)
Тотал 2.5
Больше
50% (58)
Меньше
50% (58)
Обе команды забьют
Да
74.14% (86)
Нет
25.86% (30)
Популярный счёт
1:2 Брентфорд
28% (33)
1:1 Ничья
24.6% (29)
2:1 Бёрнли
15.3% (18)
0:1 Брентфорд
10.2% (12)
1:0 Бёрнли
5.9% (7)
0:2 Брентфорд
4.2% (5)
2:0 Бёрнли
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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