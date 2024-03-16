Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Льюис-Поттер Кин нанес удар головой, но Ариянет Мурич спокойно отбил мяч.

87' Баптист Шендон из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Айер Кристоффер из команды Брентфорд слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.

83' Хорошую попытку сделал Тони Айвен . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Мбеумо Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Баптист Шендон из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Мбеумо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Зеки Амдуни получил желтую карточку от судьи

80' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

78' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Зеки Амдуни нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

75' Тэйлор Чарли из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Зеки Амдуни пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

73' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Удар от ворот произведет Брентфорд

71' Фофана Датро не смог попасть в створ ударом издали

70' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Брентфорд

69' Тактическая замена. Ларсен Якоб-Бруун уходит с поля и его заменяет Зеки Амдуни

69' Одоберт Уилсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Фофана Датро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Янельт Витали получил желтую карточку от судьи

67' Хорошую попытку сделал Одоберт Уилсон . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Витиньо Виктор II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Тэйлор Чарли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Г О О О О Л - Фофана Датро забивает с правой ноги!

62' Одоберт Уилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Матч возобновлен

56' Фофана Датро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Айер Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Брентфорд

49' Тэйлор Чарли не смог попасть в створ ударом издали

47' Удар от ворот произведет Брентфорд

46' Коллинз Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Расмуссен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.