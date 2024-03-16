Тур: 29. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Джонс Роберт
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
28
Лукич
Саша
22
Айуоби
Алекс
23
Порро
Педро
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Тоттенхэм
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
25 матчей
16%
16%
68%
4 победы 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
8%
40%
52%
2 победы 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
0.85
0.58
Среднее время на гол
106
154
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
2
1.46
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.4
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
86
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рид Бобби
|5
|0.18
|Айуоби Алекс
|5
|0.18
|Родриго Мунис
|5
|0.18
|Хименес Рауль
|5
|0.18
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.14
|Уилсон Гарри
|3
|0.11
|Пальинья Жоау
|3
|0.11
|Винисиус Карлос
|2
|0.07
|Перейра Андреас
|1
|0.04
|Кэрни Том
|1
|0.04
|Траоре Адама
|1
|0.04
|Броя Армандо
|1
|0.04
|Рим Тим
|1
|0.04
|Тете Кенни
|1
|0.04
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.04
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.04
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|14 (1)
|0.52
|Ришарлисон
|10
|0.37
|Кулушевски Деян
|6
|0.22
|Мэддисон Джеймс
|4
|0.15
|Джонсон Бреннан
|4
|0.15
|Ромеро Кристиан
|4
|0.15
|Сарр Пап Матар
|3
|0.11
|Удоги Дестини
|2
|0.07
|Вернер Тимо
|2
|0.07
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.07
|Дэвис Бен
|1
|0.04
|Бентанкур Родриго
|1
|0.04
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.04
|Ван де Вен Микки
|1
|0.04
|Велиз Алехо
|1
|0.04
|Порро Педро
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|11
|0
|Уилсон Гарри
|6
|0
|Перейра Андреас
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Угелумба Кэлвин
|3
|1
|Рид Харрисон
|4
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Рид Бобби
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Кастань Тимоти
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|2
|Удоги Дестини
|6
|1
|Сарр Пап Матар
|6
|0
|Кулушевски Деян
|6
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|1
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|Бентанкур Родриго
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
1
16
Фулхэм
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Тоттенхэм
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
8
23
Фулхэм
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
25% (7)
21% (6)
Тоттенхэм
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
15% (4)
41% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
25
14
Упущенные победы
9
39
Голы по времени матча
Забито
26
31
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
2
8%
5
16%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
6
23%
6
19%
46-60
4
15%
6
19%
61-75
5
19%
5
16%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
7%
3
16%
1-15
4
27%
3
16%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
6
32%
76-90
Забито
17
27
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 13
1
6%
4
15%
1-15
5
29%
29%
3
11%
16-30
2
12%
3
11%
31-45
0
0%
7
26%
46-60
5
29%
29%
2
7%
61-75
4
24%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
26
21
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
0
0%
1
5%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
7
27%
4
19%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
7
27%
6
29%
61-75
7
27%
7
33%
76-90
Забито
43
58
19 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 18
10 Не забивали 0
3
7%
9
16%
1-15
9
21%
7
12%
16-30
7
16%
8
14%
31-45
6
14%
13
22%
46-60
9
21%
8
14%
61-75
9
21%
13
22%
76-90
Пропущено
41
40
14 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 22
1
2%
4
10%
1-15
5
12%
4
10%
16-30
8
20%
7
18%
31-45
7
17%
4
10%
46-60
10
24%
8
20%
61-75
10
24%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2
Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1
Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2
Результаты матчей
Фулхэм
Тоттенхэм
Точный счет
3:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
8 раз 62%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
7 раз 25%
3
5 раз 18%
2
4 раза 14%
5
2 раза 7%
2
14 раз 52%
1
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
77
104
68
410
212
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
410
112
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
1117
216
721
720
226
324
226
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|59 - 41
|55
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|59 - 39
|53
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|45 - 49
|43
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|10.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|59 - 48
|40
|11.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|47 - 45
|39
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|40 - 44
|35
|13.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|42 - 53
|35
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 48
|29
|15.
|1:2 Заявка
|29
|7
|5
|17
|41 - 54
|26
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|35 - 51
|25
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|43 - 61
|22
|19.
|2:1 Заявка
|29
|4
|5
|20
|29 - 63
|17
|20.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|35 - 19
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|8.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 21
|23
|12.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|15.
|1:2 Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|2:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|30 - 20
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|21 - 35
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|17.
|1:2 Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|2:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 28
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|16 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|14 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм - Тоттенхэм
Исход игры
Фулхэм
3.9% (5)
Ничья
7.9% (10)
Тоттенхэм
88.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
75% (87)
Меньше
25% (29)
Обе команды забьют
Да
81.9% (95)
Нет
18.1% (21)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
57.5% (73)
0:1 Тоттенхэм
11% (14)
1:1 Ничья
6.3% (8)
0:2 Тоттенхэм
4.7% (6)
1:3 Тоттенхэм
4.7% (6)
2:3 Тоттенхэм
2.4% (3)
2:1 Фулхэм
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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