Тур: 25. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски.
1:1
Второй тайм: 51'
Ход матча
10'
21'
1:1
29'
33
Битри
Энео
92
Нунеш
Фабиу
99
Рондич
Имад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
-
-
20 Karol Knap
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Краковия
Видзев Лодзь
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|6
|0.24
|Patryk Makuch
|4
|0.16
|Karol Knap
|4 (2)
|0.16
|Гицэ Вирджил
|4
|0.16
|Ракочи Михал
|3
|0.12
|Атанасов Яни
|3 (1)
|0.12
|Ярошински Павел
|3
|0.12
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.04
|Глик Камил
|1
|0.04
|Битри Энео
|1
|0.04
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|5 (1)
|0.2
|Санчез Джорди
|5
|0.2
|Альварес Франциско
|4
|0.16
|Рондич Имад
|3
|0.12
|Нунеш Фабиу
|2
|0.08
|Цыганик Андрей
|2
|0.08
|Жиро Матеуш
|2
|0.08
|Antoni Klimek
|2
|0.08
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.04
|Фернандес Хуан III
|1
|0.04
|Дилиберто Ноа
|1
|0.04
|Ernest Terpilowski
|1
|0.04
|Милош Мато
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|6
|0
|Takuto Oshima
|6
|0
|Какабадзе Отар
|3
|1
|Ярошински Павел
|4
|0
|Атанасов Яни
|4
|0
|Гицэ Вирджил
|4
|0
|Ракочи Михал
|4
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|4
|2
|Нунеш Фабиу
|5
|0
|Цыганик Андрей
|5
|0
|Санчез Джорди
|5
|0
|Жиро Матеуш
|5
|0
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Зелиньски Павел
|3
|0
|Альварес Франциско
|3
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Ernest Terpilowski
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Фернандес Хуан III
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
|Kamil Cybulski
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Видзев Лодзь
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
11
9
Краковия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Видзев Лодзь
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
9
12
Краковия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Видзев Лодзь
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
20
14
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
10%
2
14%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
6
30%
7
50%
76-90
Пропущено
21
19
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
14%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
2
10%
5
26%
61-75
7
33%
5
26%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
1
10%
5
36%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
1
10%
4
29%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
4
40%
4
25%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Забито
30
28
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
3
10%
3
11%
1-15
6
20%
2
7%
16-30
3
10%
8
29%
31-45
5
17%
3
11%
46-60
6
20%
1
4%
61-75
7
23%
11
39%
76-90
Пропущено
31
35
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
3
10%
5
14%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
8
26%
5
14%
31-45
4
13%
7
20%
46-60
3
10%
7
20%
61-75
10
32%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1
Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1
ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1
Результаты матчей
Краковия
Видзев Лодзь
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
13 раз 54%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Краковия
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
66
48
210
210
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
204
816
717
222
321
222
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|13
|6
|5
|54 - 34
|45
|2.
|24
|13
|6
|5
|34 - 21
|45
|3.
|25
|12
|8
|5
|38 - 30
|44
|4.
|24
|12
|7
|5
|46 - 26
|43
|5.
|24
|12
|4
|8
|44 - 28
|40
|6.
|24
|10
|8
|6
|35 - 29
|38
|7.
|24
|10
|6
|8
|31 - 27
|36
|8.
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|9.
|25
|9
|7
|9
|28 - 36
|34
|10.
|1:1
|25
|9
|5
|11
|31 - 34
|32
|11.
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|12.
|24
|5
|13
|6
|23 - 26
|28
|13.
|1:1
|25
|5
|13
|7
|31 - 32
|28
|14.
|25
|6
|9
|10
|23 - 30
|27
|15.
|24
|5
|8
|11
|31 - 44
|23
|16.
|24
|4
|11
|9
|26 - 32
|23
|17.
|24
|2
|12
|10
|27 - 39
|18
|18.
|24
|4
|4
|16
|20 - 47
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|28 - 5
|30
|2.
|12
|9
|2
|1
|31 - 11
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|5.
|12
|7
|3
|2
|14 - 8
|24
|6.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|7.
|1:1
|12
|7
|0
|5
|15 - 15
|21
|8.
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|9.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|10.
|12
|4
|6
|2
|17 - 17
|18
|11.
|12
|5
|2
|5
|25 - 22
|17
|12.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|13.
|12
|3
|6
|3
|18 - 17
|15
|14.
|1:1
|13
|3
|6
|4
|22 - 21
|15
|15.
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|17.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|18.
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 6
|23
|3.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|12 - 18
|17
|5.
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 23
|16
|7.
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|15 - 23
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|18 - 21
|13
|10.
|1:1
|12
|2
|7
|3
|9 - 11
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|13.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|14.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|16 - 19
|11
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|12
|0
|6
|6
|13 - 23
|6
|17.
|12
|1
|2
|9
|14 - 27
|5
|18.
|12
|1
|0
|11
|7 - 24
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8