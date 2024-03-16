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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Краковия
2:2
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
1:0
10' Гол
Битри Энео
1:1
21' Гол
Жиро Матеуш
29' Желтая карточка
Сковгор Андреас
1:2
85' Гол
Павловски Бартоломей
2:2
89' Гол
Ракочи Михал
90'+6
13
Sebastian
Madejski
3
Сковгор
Андреас
5
Гицэ
Вирджил
33
Битри
Энео
25
Какабадзе
Отар
6
Атанасов
Яни
88
Соколовски
Патрик
19
Олафссон
Давид-Кристьян
7
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
11
Майгор
Миккел
1
Гикевич
Рафал
23
Зелиньски
Павел
4
Жиро
Матеуш
5
Шота
Серафин
14
Цыганик
Андрей
10
Альварес
Франциско
25
Ганоушек
Марек
19
Павловски
Бартоломей
92
Нунеш
Фабиу
99
Рондич
Имад
47
Antoni
Klimek
Краковия
3-4-3
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Краковия
Видзев Лодзь

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:1
ТМС
2:2
Э
1:3
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:2
OE
1:0
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 6 0.24
Ракочи Михал 4 0.16
Patryk Makuch 4 0.16
Karol Knap 4 (2) 0.16
Гицэ Вирджил 4 0.16
Атанасов Яни 3 (1) 0.12
Ярошински Павел 3 0.12
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.04
Глик Камил 1 0.04
Битри Энео 1 0.04
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Майгор Миккел 0 0
Sebastian Madejski 0 0
Kacper Smiglewski 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 6 (1) 0.24
Санчез Джорди 5 0.2
Альварес Франциско 4 0.16
Рондич Имад 3 0.12
Нунеш Фабиу 2 0.08
Цыганик Андрей 2 0.08
Жиро Матеуш 2 0.08
Antoni Klimek 2 0.08
Стемпиньски Мариуш 1 0.04
Фернандес Хуан III 1 0.04
Дилиберто Ноа 1 0.04
Ernest Terpilowski 1 0.04
Милош Мато 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Dominik Kun 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 6 0
Takuto Oshima 6 0
Какабадзе Отар 3 1
Ярошински Павел 4 0
Атанасов Яни 4 0
Гицэ Вирджил 4 0
Ракочи Михал 4 0
Patryk Makuch 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Глик Камил 2 0
Karol Knap 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Хосконен Артту 1 0
Соколовски Патрик 1 0
Битри Энео 1 0
Мишор Якуб 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 4 2
Нунеш Фабиу 5 0
Цыганик Андрей 5 0
Санчез Джорди 5 0
Жиро Матеуш 5 0
Ганоушек Марек 4 0
Милош Мато 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Dominik Kun 3 0
Зелиньски Павел 3 0
Альварес Франциско 3 0
Павловски Бартоломей 2 0
Шота Серафин 2 0
Ernest Terpilowski 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Фернандес Хуан III 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0
Kamil Cybulski 1 0

Результаты матчей

Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Видзев Лодзь
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

13
11
Краковия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Видзев Лодзь
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

9
12
Краковия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Видзев Лодзь
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

22
23

Голы по времени матча

Забито

22
16
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
8
50%
76-90

Пропущено

23
21
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
13%
3
14%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
8
35%
6
29%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
1
10%
5
36%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
1
10%
4
29%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
4
40%
4
25%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Забито

32
30
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
4
13%
3
10%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
3
9%
8
27%
31-45
5
16%
3
10%
46-60
6
19%
1
3%
61-75
8
25%
12
40%
76-90

Пропущено

33
37
15 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
3
9%
6
16%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
8
24%
5
14%
31-45
4
12%
7
19%
46-60
3
9%
7
19%
61-75
11
33%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1
Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1
ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1

Результаты матчей

Краковия
Видзев Лодзь

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
13 раз 52%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Краковия
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
7
6
1.5
4
8
2
11
2.5
2
10
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
12
1
2
10
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
21
4
9
16
1.5
8
17
2
23
2.5
3
22
2
23
3.5
1
24
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 0:0 25 13 7 5 54 - 34 46
2.
Шленск Вроцлав
 24 13 6 5 34 - 21 45
3.
Лех
 25 12 8 5 38 - 30 44
4.
Ракув
 24 12 7 5 46 - 26 43
5.
Погонь Щецин
 24 12 4 8 44 - 28 40
6.
Легия
 24 10 8 6 35 - 29 38
7.
Гурник Забже
 24 10 6 8 31 - 27 36
8.
Сталь Мелец
 25 10 6 9 33 - 33 36
9.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
10.
Видзев Лодзь
 25 9 5 11 32 - 35 32
11.
Радомяк Радом
 0:0 25 8 8 9 29 - 36 32
12.
Пяст
 24 5 13 6 23 - 26 28
13.
Краковия
 25 5 13 7 32 - 33 28
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 24 5 8 11 31 - 44 23
16.
Корона Кельце
 24 4 11 9 26 - 32 23
17.
Рух Хожув
 24 2 12 10 27 - 39 18
18.
ЛКС Лодзь
 24 4 4 16 20 - 47 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 0:0 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
5.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
6.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
7.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
8.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
9.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 12 5 2 5 25 - 22 17
12.
Пяст
 12 4 5 3 14 - 12 17
13.
Корона Кельце
 12 3 6 3 18 - 17 15
14.
Краковия
 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 0:0 13 3 6 4 14 - 16 15
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Радомяк Радом
 0:0 12 5 2 5 15 - 20 17
4.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
5.
Ягеллония Белосток
 0:0 13 4 5 4 23 - 23 17
6.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
9.
Ракув
 12 3 4 5 18 - 21 13
10.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
11.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
14.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 12 0 6 6 13 - 23 6
17.
Пуща Неполомице
 12 1 2 9 14 - 27 5
18.
ЛКС Лодзь
 12 1 0 11 7 - 24 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Весь список
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