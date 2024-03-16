Тур: 25. Стадион: Stadion Slaski. Главный судья: Марциняк Шимон
1:2
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаЯницки Рафал
0:1
45' ГолКапралик Адриан
65' Желтая карточкаЩесняк Криспин
0:2
81' ГолКодзуки Соитиро
1:2
87' ГолНовотны Сома
90' Желтая карточкаБелица Даниэль
90'+12
Ход матча
45'
45'
0:1
65'
81'
0:2
82'
87'
1:2
90'
6
Хосема
96
Дадок
Роберт
27
Сала
Доминик
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 ХосемаЗащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Козак МилошПолузащитник
- Нападающий
-
86 Новотны СомаНападающий
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Сала ДоминикЗащитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Рух Хожув
Гурник Забже
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
0.9
Среднее время на гол
72
100
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.2
0.88
Среднее время на гол
75
102
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.22
0.89
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
73
101
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|9 (5)
|0.36
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.16
|Michal Feliks
|3
|0.12
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.08
|Подставски Томаш
|1
|0.04
|Новотны Сома
|1
|0.04
|Przemyslaw Szur
|1
|0.04
|Хосема
|1
|0.04
|Михальский Кацпер
|1
|0.04
|Летневски Юлиуш
|1
|0.04
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.04
|Patryk Sikora
|1
|0.04
|Козак Милош
|0
|0
|Lukasz Moneta
|0
|0
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Влканова Адам
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.28
|Капралик Адриан
|6
|0.24
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.12
|Подольски Лукас
|3
|0.12
|Эннали Лоуренс
|3
|0.12
|Расак Дамиан
|2
|0.08
|Яницки Рафал
|2
|0.08
|Чиж Шимон
|2
|0.08
|Дадок Роберт
|1
|0.04
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.04
|Ольковски Павел
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|1
|0.04
|Щесняк Криспин
|1
|0.04
|Янжа Эрик
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|8
|0
|Щепан Даниэль
|4
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Szymon Szymanski
|2
|1
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Przemyslaw Szur
|3
|0
|Козак Милош
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Michal Feliks
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|5
|1
|Щесняк Криспин
|4
|1
|Секулич Борис
|5
|0
|Янжа Эрик
|3
|1
|Дадок Роберт
|4
|0
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Пачеко Даниэль
|3
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Эннали Лоуренс
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Гурник Забже
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
11
8
Рух Хожув
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Гурник Забже
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
10
13
Рух Хожув
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Гурник Забже
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
21
21
Голы по времени матча
Забито
16
19
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
5
31%
5
26%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
12%
3
15%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
4
24%
5
25%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
4
24%
5
25%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
0
0%
2
15%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
4
33%
3
23%
76-90
Пропущено
24
9
12 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
6
25%
2
22%
31-45
5
21%
1
11%
46-60
2
8%
3
33%
61-75
5
21%
3
33%
76-90
Забито
28
32
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
2
7%
5
16%
1-15
4
14%
5
16%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
7
25%
4
13%
61-75
9
32%
8
25%
76-90
Пропущено
41
29
21 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
3
7%
3
10%
1-15
8
20%
2
7%
16-30
10
24%
7
24%
31-45
8
20%
3
10%
46-60
3
7%
6
21%
61-75
9
22%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0
Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3
Гурник Забже
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1
Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5
Результаты матчей
Рух Хожув
Гурник Забже
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
13 раз 52%
0
5 раз 20%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
58
48
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
121
39
310
111
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
205
817
718
322
421
124
124
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8