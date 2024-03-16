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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Рух Хожув
1:2
Конец матча
Гурник Забже
0'
45' Желтая карточка
Яницки Рафал
0:1
45' Гол
Капралик Адриан
65' Желтая карточка
Щесняк Криспин
0:2
81' Гол
Кодзуки Соитиро
1:2
87' Гол
Новотны Сома
90' Желтая карточка
Белица Даниэль
90'+12
36
Стипица
Данте
59
Стемпиньски
Мариуш
20
Szymon
Szymanski
6
Хосема
96
Дадок
Роберт
7
Летневски
Юлиуш
8
Patryk
Sikora
5
Tomasz
Wojtowicz
22
Стажиньски
Филип
95
Щепан
Даниэль
88
Влканова
Адам
1
Белица
Даниэль
27
Сала
Доминик
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
8
Пачеко
Даниэль
6
Расак
Дамиан
7
Капралик
Адриан
10
Подольски
Лукас
11
Эннали
Лоуренс
9
Мусёлик
Себастьян
Рух Хожув
3-4-3
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Рух Хожув
Гурник Забже

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:0
К
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:0
OE
0:1
КЛ
1:1
КЛ
0:0
OE
0:0
OE
3:2

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.9

Среднее время на гол

72
100

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.88

Среднее время на гол

75
102

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.22
0.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

73
101

Бомбардиры внутри турнира

Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 9 (5) 0.36
Tomasz Swedrowski 4 0.16
Michal Feliks 3 0.12
Бартолевски Матеуш 2 0.08
Подставски Томаш 1 0.04
Новотны Сома 1 0.04
Przemyslaw Szur 1 0.04
Хосема 1 0.04
Михальский Кацпер 1 0.04
Летневски Юлиуш 1 0.04
Tomasz Wojtowicz 1 0.04
Patryk Sikora 1 0.04
Козак Милош 0 0
Lukasz Moneta 0 0
Стажиньски Филип 0 0
Влканова Адам 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йокота Дайсуке 7 (3) 0.28
Капралик Адриан 6 0.24
Мусёлик Себастьян 3 0.12
Подольски Лукас 3 0.12
Эннали Лоуренс 3 0.12
Расак Дамиан 2 0.08
Яницки Рафал 2 0.08
Чиж Шимон 2 0.08
Дадок Роберт 1 0.04
Кодзуки Соитиро 1 0.04
Ольковски Павел 1 0.04
Сиплак Михал 1 0.04
Щесняк Криспин 1 0.04
Янжа Эрик 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Пачеко Даниэль 0 0
Секулич Борис 0 0
Кравчик Пётр 0 0

Карточки

Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 8 0
Щепан Даниэль 4 1
Подставски Томаш 4 0
Szymon Szymanski 2 1
Konrad Kasolik 0 2
Tomasz Swedrowski 3 0
Przemyslaw Szur 3 0
Козак Милош 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Летневски Юлиуш 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Michal Feliks 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Барановски Павел 1 0
Длугош Виктор 1 0
Стечик Доминик 1 0
Patryk Sikora 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 5 1
Щесняк Криспин 4 1
Секулич Борис 5 0
Янжа Эрик 3 1
Дадок Роберт 4 0
Йокота Дайсуке 4 0
Пачеко Даниэль 3 0
Сиплак Михал 3 0
Мусёлик Себастьян 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Капралик Адриан 3 0
Kamil Lukoszek 1 1
Norbert Barczak 1 1
Подольски Лукас 2 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Расак Дамиан 1 0
Белица Даниэль 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Эннали Лоуренс 1 0

Результаты матчей

Рух Хожув
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Гурник Забже
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

11
8
Рух Хожув
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Гурник Забже
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

10
13
Рух Хожув
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Гурник Забже
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

21
21

Голы по времени матча

Забито

16
19
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
5
31%
5
26%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
12%
3
15%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
4
24%
5
25%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
4
24%
5
25%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
0
0%
2
15%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
4
33%
3
23%
76-90

Пропущено

24
9
12 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
6
25%
2
22%
31-45
5
21%
1
11%
46-60
2
8%
3
33%
61-75
5
21%
3
33%
76-90

Забито

28
32
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
2
7%
5
16%
1-15
4
14%
5
16%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
7
25%
4
13%
61-75
9
32%
8
25%
76-90

Пропущено

41
29
21 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
3
7%
3
10%
1-15
8
20%
2
7%
16-30
10
24%
7
24%
31-45
8
20%
3
10%
46-60
3
7%
6
21%
61-75
9
22%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Хожув
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0
Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3
Гурник Забже
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1
Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5

Результаты матчей

Рух Хожув
Гурник Забже

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
13 раз 52%
0
5 раз 20%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рух Хожув
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
4
8
2
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
12
1
3
9
1.5
3
10
1
11
2.5
2
11
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
20
5
8
17
1.5
7
18
3
22
2.5
4
21
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 25 14 6 5 56 - 34 48
2.
Шленск Вроцлав
 24 13 6 5 34 - 21 45
3.
Лех
 25 12 8 5 38 - 30 44
4.
Ракув
 24 12 7 5 46 - 26 43
5.
Погонь Щецин
 24 12 4 8 44 - 28 40
6.
Гурник Забже
 25 11 6 8 33 - 28 39
7.
Легия
 24 10 8 6 35 - 29 38
8.
Сталь Мелец
 25 10 6 9 33 - 33 36
9.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
10.
Видзев Лодзь
 25 9 5 11 32 - 35 32
11.
Радомяк Радом
 25 8 7 10 29 - 38 31
12.
Пяст
 24 5 13 6 23 - 26 28
13.
Краковия
 25 5 13 7 32 - 33 28
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 24 5 8 11 31 - 44 23
16.
Корона Кельце
 24 4 11 9 26 - 32 23
17.
Рух Хожув
 25 2 12 11 28 - 41 18
18.
ЛКС Лодзь
 24 4 4 16 20 - 47 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
5.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
6.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
7.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
8.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
9.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 12 5 2 5 25 - 22 17
12.
Пяст
 12 4 5 3 14 - 12 17
13.
Корона Кельце
 12 3 6 3 18 - 17 15
14.
Краковия
 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
10.
Ракув
 12 3 4 5 18 - 21 13
11.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
14.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 12 0 6 6 13 - 23 6
17.
Пуща Неполомице
 12 1 2 9 14 - 27 5
18.
ЛКС Лодзь
 12 1 0 11 7 - 24 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Г О О О О Л - Капралик Адриан бьет в цель!
  • 47'
    Яницки Рафал получил желтую карточку от судьи
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