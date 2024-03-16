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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Радомяк Радом
0:2
Второй тайм: 81'
Ягеллония Белосток
0'
0:1
15' Гол
Скшипчак Матеуш
28' Желтая карточка
Донис Христос
31' Желтая карточка
Damian Jakubik
56' Желтая карточка
Новаес Пальярес Луис Густаво
66' Желтая карточка
Романчук Тарас
68' Желтая карточка
Сачек Михал
0:2
74' Гол
Калисканер Каан
77' Желтая карточка
Роча Леонардо
28
Кобыляк
Габриэль
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
4
Luka
Vuskovic
33
Абрамович
Давид
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
7
Семеду
Лисандру
77
Донис
Христос
27
Вольски
Рафал
20
Машаду
Луиш
17
Роча
Леонардо
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
99
Хансен
Кристоффер
10
Пюлюлю
Афимико
Радомяк Радом
4-1-4-1
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Ягеллония Белосток

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
3:2
ТМК
2:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Энрике Алвес 8 0.32
Роча Леонардо 4 0.16
Семеду Эди 4 0.16
Семеду Лисандру 3 (1) 0.12
Вольски Рафал 2 0.08
Luka Vuskovic 2 0.08
Донис Христос 1 0.04
Абрамович Давид 1 0.04
Кастаньеда Франк 1 0.04
Цихоцки Матеуш 1 0.04
Бранко Рафаэл 1 0.04
Машаду Луиш 0 0
Гжесик Ян 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовик Бартломей 9 (3) 0.36
Имас Хесус 7 0.28
Пюлюлю Афимико 7 (3) 0.28
Хансен Кристоффер 6 0.24
Наранхо Хосе 6 0.24
Dominik Marczuk 5 0.2
Нене III 5 0.2
Скшипчак Матеуш 3 0.12
Левицки Якуб 2 0.08
Сачек Михал 1 0.04
Калисканер Каан 1 0.04
Wojciech Laski 1 0.04
Кубицки Ярослав 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 9 0
Michal Kaput 5 1
Донис Христос 5 0
Гжесик Ян 4 0
Педро Энрике Алвес 4 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 4 0
Жордау Бруну 2 1
Роча Леонардо 2 1
Вольски Рафал 3 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Леандро 3 0
Машаду Луиш 3 0
Майк Сестор 2 0
Damian Jakubik 2 0
Семеду Лисандру 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Кобыляк Габриэль 0 1
Вагнер да Силва 1 0
Абрамович Давид 1 0
Пик Даниэль 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 8 1
Нене III 6 0
Сачек Михал 4 0
Дигес Адриан 4 0
Купиш Томаш 3 0
Wojciech Laski 3 0
Имас Хесус 2 0
Наранхо Хосе 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Скшипчак Матеуш 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Матысик Милош 2 0
Левицки Якуб 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Стойинович Душан 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Калисканер Каан 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Ягеллония Белосток
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
12
Радомяк Радом
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ягеллония Белосток
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

13
29
Радомяк Радом
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Ягеллония Белосток
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
21% (5)
54% (13)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

19
41

Голы по времени матча

Забито

13
22
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
8%
5
23%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
2
15%
5
23%
46-60
3
23%
4
18%
61-75
3
23%
4
18%
76-90

Пропущено

17
24
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
6
35%
2
8%
16-30
3
18%
6
25%
31-45
4
24%
6
25%
46-60
3
18%
5
21%
61-75
1
6%
3
13%
76-90

Забито

16
30
10 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
5
31%
4
13%
1-15
2
13%
7
23%
16-30
3
19%
6
20%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
3
19%
4
13%
61-75
1
6%
7
23%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
11%
2
17%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
3
25%
76-90

Забито

29
52
15 В 1-м тайме 26
14 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
6
21%
9
17%
1-15
5
17%
9
17%
16-30
4
14%
8
15%
31-45
4
14%
7
13%
46-60
6
21%
8
15%
61-75
4
14%
11
21%
76-90

Пропущено

36
36
18 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
2
6%
4
11%
1-15
9
25%
5
14%
16-30
7
19%
9
25%
31-45
6
17%
7
19%
46-60
7
19%
5
14%
61-75
5
14%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1
Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1
Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3

Результаты матчей

Радомяк Радом
Ягеллония Белосток

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
1
4 раза 17%
1
6 раз 25%
3
6 раз 25%
2
5 раз 21%
4
5 раз 21%
0
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
9
3
2
10
2.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
7
5
3
9
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
22
2
10
14
1.5
16
8
5
19
2.5
11
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2:0 25 14 6 5 56 - 34 48
2.
Шленск Вроцлав
 24 13 6 5 34 - 21 45
3.
Лех
 25 12 8 5 38 - 30 44
4.
Ракув
 24 12 7 5 46 - 26 43
5.
Погонь Щецин
 24 12 4 8 44 - 28 40
6.
Легия
 24 10 8 6 35 - 29 38
7.
Гурник Забже
 24 10 6 8 31 - 27 36
8.
Сталь Мелец
 25 10 6 9 33 - 33 36
9.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
10.
Видзев Лодзь
 25 9 5 11 32 - 35 32
11.
Радомяк Радом
 0:2 25 8 7 10 29 - 38 31
12.
Пяст
 24 5 13 6 23 - 26 28
13.
Краковия
 25 5 13 7 32 - 33 28
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 24 5 8 11 31 - 44 23
16.
Корона Кельце
 24 4 11 9 26 - 32 23
17.
Рух Хожув
 24 2 12 10 27 - 39 18
18.
ЛКС Лодзь
 24 4 4 16 20 - 47 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 2:0 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
5.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
6.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
7.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
8.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
9.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 12 5 2 5 25 - 22 17
12.
Пяст
 12 4 5 3 14 - 12 17
13.
Корона Кельце
 12 3 6 3 18 - 17 15
14.
Краковия
 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 0:2 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Ягеллония Белосток
 2:0 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Радомяк Радом
 0:2 12 5 2 5 15 - 20 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
9.
Ракув
 12 3 4 5 18 - 21 13
10.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
11.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
14.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 12 0 6 6 13 - 23 6
17.
Пуща Неполомице
 12 1 2 9 14 - 27 5
18.
ЛКС Лодзь
 12 1 0 11 7 - 24 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Damian Jakubik получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Донис Христос получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Романчук Тарас сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Скшипчак Матеуш бьет в цель!
    • 5'
      Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Ягеллония Белосток.
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    Лучшие коэффициенты
    Радомяк Радом
    Ничья
    Ягеллония Белосток
    8.43
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    5.00
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    2.58
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    Ягеллония Белосток
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