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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Радомяк Радом
0:2
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
0:1
15' Гол
Скшипчак Матеуш
28' Желтая карточка
Донис Христос
31' Желтая карточка
Damian Jakubik
56' Желтая карточка
Новаес Пальярес Луис Густаво
66' Желтая карточка
Романчук Тарас
68' Желтая карточка
Сачек Михал
70' Желтая карточка
Роча Леонардо
0:2
73' Гол
Калисканер Каан
85' Желтая карточка
Dominik Marczuk
89' Желтая карточка
Luka Vuskovic
90'+6
28
Кобыляк
Габриэль
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
4
Luka
Vuskovic
33
Абрамович
Давид
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
7
Семеду
Лисандру
77
Донис
Христос
27
Вольски
Рафал
20
Машаду
Луиш
17
Роча
Леонардо
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
99
Хансен
Кристоффер
10
Пюлюлю
Афимико
Радомяк Радом
4-1-4-1
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Ягеллония Белосток

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
3:2
ТМК
2:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Энрике Алвес 8 0.32
Роча Леонардо 4 0.16
Семеду Эди 4 0.16
Семеду Лисандру 3 (1) 0.12
Вольски Рафал 2 0.08
Luka Vuskovic 2 0.08
Донис Христос 1 0.04
Абрамович Давид 1 0.04
Кастаньеда Франк 1 0.04
Цихоцки Матеуш 1 0.04
Бранко Рафаэл 1 0.04
Машаду Луиш 0 0
Гжесик Ян 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовик Бартломей 9 (3) 0.36
Имас Хесус 7 0.28
Пюлюлю Афимико 7 (3) 0.28
Хансен Кристоффер 6 0.24
Наранхо Хосе 6 0.24
Нене III 5 0.2
Dominik Marczuk 5 0.2
Скшипчак Матеуш 3 0.12
Калисканер Каан 2 0.08
Левицки Якуб 2 0.08
Сачек Михал 1 0.04
Wojciech Laski 1 0.04
Кубицки Ярослав 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 9 0
Michal Kaput 5 1
Донис Христос 5 0
Роча Леонардо 3 1
Гжесик Ян 4 0
Педро Энрике Алвес 4 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 4 0
Жордау Бруну 2 1
Вольски Рафал 3 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Леандро 3 0
Машаду Луиш 3 0
Майк Сестор 2 0
Damian Jakubik 2 0
Семеду Лисандру 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Кобыляк Габриэль 0 1
Вагнер да Силва 1 0
Абрамович Давид 1 0
Пик Даниэль 1 0
Luka Vuskovic 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 9 1
Нене III 6 0
Сачек Михал 5 0
Дигес Адриан 4 0
Купиш Томаш 3 0
Wojciech Laski 3 0
Имас Хесус 2 0
Наранхо Хосе 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Скшипчак Матеуш 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Dominik Marczuk 2 0
Матысик Милош 2 0
Левицки Якуб 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Стойинович Душан 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Калисканер Каан 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Ягеллония Белосток
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
12
Радомяк Радом
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ягеллония Белосток
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

13
29
Радомяк Радом
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Ягеллония Белосток
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

19
41

Голы по времени матча

Забито

13
24
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
1
8%
6
25%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
2
15%
5
21%
46-60
3
23%
5
21%
61-75
3
23%
4
17%
76-90

Пропущено

19
24
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
5%
2
8%
1-15
6
32%
2
8%
16-30
3
16%
6
25%
31-45
4
21%
6
25%
46-60
4
21%
5
21%
61-75
1
5%
3
13%
76-90

Забито

16
30
10 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
5
31%
4
13%
1-15
2
13%
7
23%
16-30
3
19%
6
20%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
3
19%
4
13%
61-75
1
6%
7
23%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
11%
2
17%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
3
25%
76-90

Забито

29
54
15 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 3
6
21%
10
19%
1-15
5
17%
9
17%
16-30
4
14%
8
15%
31-45
4
14%
7
13%
46-60
6
21%
9
17%
61-75
4
14%
11
20%
76-90

Пропущено

38
36
19 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
3
8%
4
11%
1-15
9
24%
5
14%
16-30
7
18%
9
25%
31-45
6
16%
7
19%
46-60
8
21%
5
14%
61-75
5
13%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1
Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1
Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3

Результаты матчей

Радомяк Радом
Ягеллония Белосток

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
1
4 раза 16%
2
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
6 раз 24%
4
5 раз 20%
0
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
1
4
9
1.5
9
3
2
11
2.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
12
1
6
6
1.5
8
5
3
9
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
23
2
10
15
1.5
17
8
5
20
2.5
11
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 25 14 6 5 56 - 34 48
2.
Шленск Вроцлав
 24 13 6 5 34 - 21 45
3.
Лех
 25 12 8 5 38 - 30 44
4.
Ракув
 24 12 7 5 46 - 26 43
5.
Погонь Щецин
 24 12 4 8 44 - 28 40
6.
Легия
 24 10 8 6 35 - 29 38
7.
Гурник Забже
 0:0 25 10 7 8 31 - 27 37
8.
Сталь Мелец
 25 10 6 9 33 - 33 36
9.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
10.
Видзев Лодзь
 25 9 5 11 32 - 35 32
11.
Радомяк Радом
 25 8 7 10 29 - 38 31
12.
Пяст
 24 5 13 6 23 - 26 28
13.
Краковия
 25 5 13 7 32 - 33 28
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 24 5 8 11 31 - 44 23
16.
Корона Кельце
 24 4 11 9 26 - 32 23
17.
Рух Хожув
 0:0 25 2 13 10 27 - 39 19
18.
ЛКС Лодзь
 24 4 4 16 20 - 47 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
5.
Гурник Забже
 0:0 12 7 3 2 14 - 8 24
6.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
7.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
8.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
9.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 12 5 2 5 25 - 22 17
12.
Пяст
 12 4 5 3 14 - 12 17
13.
Корона Кельце
 12 3 6 3 18 - 17 15
14.
Краковия
 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 0:0 13 2 7 4 14 - 16 13
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
9.
Ракув
 12 3 4 5 18 - 21 13
10.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
11.
Гурник Забже
 0:0 13 3 4 6 17 - 19 13
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
14.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 0:0 12 0 6 6 13 - 23 6
17.
Пуща Неполомице
 12 1 2 9 14 - 27 5
18.
ЛКС Лодзь
 12 1 0 11 7 - 24 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Damian Jakubik получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Донис Христос получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Романчук Тарас сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Радомяк Радом 0:2 Ягеллония Белосток онлайн

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