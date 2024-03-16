Тур: 25. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow.
0:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолСкшипчак Матеуш
28' Желтая карточкаДонис Христос
31' Желтая карточкаDamian Jakubik
56' Желтая карточкаНоваес Пальярес Луис Густаво
66' Желтая карточкаРоманчук Тарас
68' Желтая карточкаСачек Михал
70' Желтая карточкаРоча Леонардо
0:2
73' ГолКалисканер Каан
85' Желтая карточкаDominik Marczuk
89' Желтая карточкаLuka Vuskovic
90'+6
Ход матча
15'
28'
31'
66'
68'
70'
73'
0:2
85'
89'
20
Машаду
Луиш
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
22 ЖарделНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Радомяк Радом
Ягеллония Белосток
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Энрике Алвес
|8
|0.32
|Роча Леонардо
|4
|0.16
|Семеду Эди
|4
|0.16
|Семеду Лисандру
|3 (1)
|0.12
|Вольски Рафал
|2
|0.08
|Luka Vuskovic
|2
|0.08
|Донис Христос
|1
|0.04
|Абрамович Давид
|1
|0.04
|Кастаньеда Франк
|1
|0.04
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.04
|Бранко Рафаэл
|1
|0.04
|Машаду Луиш
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.36
|Имас Хесус
|7
|0.28
|Пюлюлю Афимико
|7 (3)
|0.28
|Хансен Кристоффер
|6
|0.24
|Наранхо Хосе
|6
|0.24
|Нене III
|5
|0.2
|Dominik Marczuk
|5
|0.2
|Скшипчак Матеуш
|3
|0.12
|Калисканер Каан
|2
|0.08
|Левицки Якуб
|2
|0.08
|Сачек Михал
|1
|0.04
|Wojciech Laski
|1
|0.04
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|9
|0
|Michal Kaput
|5
|1
|Донис Христос
|5
|0
|Роча Леонардо
|3
|1
|Гжесик Ян
|4
|0
|Педро Энрике Алвес
|4
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|4
|0
|Жордау Бруну
|2
|1
|Вольски Рафал
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Леандро
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Кобыляк Габриэль
|0
|1
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
|Luka Vuskovic
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|9
|1
|Нене III
|6
|0
|Сачек Михал
|5
|0
|Дигес Адриан
|4
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Наранхо Хосе
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Dominik Marczuk
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Стойинович Душан
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Ягеллония Белосток
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
12
Радомяк Радом
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ягеллония Белосток
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
13
29
Радомяк Радом
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Ягеллония Белосток
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
19
41
Голы по времени матча
Забито
13
24
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
1
8%
6
25%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
2
15%
5
21%
46-60
3
23%
5
21%
61-75
3
23%
4
17%
76-90
Пропущено
19
24
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
5%
2
8%
1-15
6
32%
2
8%
16-30
3
16%
6
25%
31-45
4
21%
6
25%
46-60
4
21%
5
21%
61-75
1
5%
3
13%
76-90
Забито
16
30
10 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
5
31%
4
13%
1-15
2
13%
7
23%
16-30
3
19%
6
20%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
3
19%
4
13%
61-75
1
6%
7
23%
76-90
Пропущено
19
12
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
11%
2
17%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
3
25%
76-90
Забито
29
54
15 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 3
6
21%
10
19%
1-15
5
17%
9
17%
16-30
4
14%
8
15%
31-45
4
14%
7
13%
46-60
6
21%
9
17%
61-75
4
14%
11
20%
76-90
Пропущено
38
36
19 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
3
8%
4
11%
1-15
9
24%
5
14%
16-30
7
18%
9
25%
31-45
6
16%
7
19%
46-60
8
21%
5
14%
61-75
5
13%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1
Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1
Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3
Результаты матчей
Радомяк Радом
Ягеллония Белосток
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
1
4 раза 16%
2
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
6 раз 24%
4
5 раз 20%
0
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
111
49
93
211
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
121
66
85
39
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
232
1015
178
520
1114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|14
|6
|5
|56 - 34
|48
|2.
|24
|13
|6
|5
|34 - 21
|45
|3.
|25
|12
|8
|5
|38 - 30
|44
|4.
|24
|12
|7
|5
|46 - 26
|43
|5.
|24
|12
|4
|8
|44 - 28
|40
|6.
|24
|10
|8
|6
|35 - 29
|38
|7.
|0:0
|25
|10
|7
|8
|31 - 27
|37
|8.
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|9.
|25
|9
|7
|9
|28 - 36
|34
|10.
|25
|9
|5
|11
|32 - 35
|32
|11.
|25
|8
|7
|10
|29 - 38
|31
|12.
|24
|5
|13
|6
|23 - 26
|28
|13.
|25
|5
|13
|7
|32 - 33
|28
|14.
|25
|6
|9
|10
|23 - 30
|27
|15.
|24
|5
|8
|11
|31 - 44
|23
|16.
|24
|4
|11
|9
|26 - 32
|23
|17.
|0:0
|25
|2
|13
|10
|27 - 39
|19
|18.
|24
|4
|4
|16
|20 - 47
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|28 - 5
|30
|2.
|12
|9
|2
|1
|31 - 11
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|5.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|14 - 8
|24
|6.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|7.
|12
|7
|0
|5
|15 - 15
|21
|8.
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|9.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|10.
|12
|4
|6
|2
|17 - 17
|18
|11.
|12
|5
|2
|5
|25 - 22
|17
|12.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|13.
|12
|3
|6
|3
|18 - 17
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|23 - 22
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|17.
|0:0
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|18.
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 6
|23
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|5.
|12
|4
|5
|3
|12 - 18
|17
|6.
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|15 - 23
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|18 - 21
|13
|10.
|12
|2
|7
|3
|9 - 11
|13
|11.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|13.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|14.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|0:0
|12
|0
|6
|6
|13 - 23
|6
|17.
|12
|1
|2
|9
|14 - 27
|5
|18.
|12
|1
|0
|11
|7 - 24
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8