  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Karol Arys
Шленск Вроцлав
0:0
Второй тайм: 60'
Пуща Неполомице
0'
11' Желтая карточка
Хайда Войцех
23' Желтая карточка
Запольник Камиль
52' Желтая карточка
Петров Симеон

Ход матча

11'
 
Хайда Войцех
23'
 
Запольник Камиль
46'
Янасик Патрик
Бейгер Лукаш
 
52'
Петров Симеон
 
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Пуща Неполомице
3.75
3.70
Реклама, pari.ru
5.80
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
12
Лещыньски
Рафал
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
87
Петров
Симеон
33
Маценко
Егор
16
Покорны
Петер
24
Самец-Талар
Пётр
8
Ольсен
Патрик
11
Климала
Патрик
10
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
48
Зых
Оливер
8
Piotr
Mrozinski
27
Lukasz
Solowiej
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
70
Хайда
Войцех
5
Konrad
Stepien
6
Ли
Чжин-Хен
93
Bartlomiej
Poczobut
23
Майчрзак
Джордан
25
Запольник
Камиль
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Э
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 14 (5) 0.56
Науэль Матиас 6 (1) 0.24
Самец-Талар Пётр 5 0.2
Шварц Петр 2 0.08
Индже Бурак 2 0.08
Кончковски Мартин 1 0.04
Палюшек Александр 1 0.04
Жуховски Михал 1 0.04
Patryk Szwedzik 1 0.04
Бейгер Лукаш 1 0.04
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 6 (5) 0.24
Lukasz Solowiej 6 (2) 0.24
Семашко Артур 5 0.2
Запольник Камиль 4 (1) 0.16
Холевяк Матеуш 3 0.12
Якуба Роман 2 0.08
Piotr Mrozinski 1 0.04
Кой Михал 1 0.04
Кидрич Рок 1 0.04
Вальски Михал 1 0.04
Bartlomiej Poczobut 1 0.04
Jacub Serafin 0 0
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0
Maciej Firlej 0 0
Marcel Pieczek 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 8 1
Ольсен Патрик 6 0
Науэль Матиас 3 1
Маценко Егор 3 1
Шварц Петр 4 0
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Кончковски Мартин 3 0
Экспозито Эрик 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Петков Алекс 3 0
Лещыньски Рафал 2 0
Мустафич Ален 2 0
Patryk Szwedzik 2 0
Жуховски Михал 1 0
Климала Патрик 1 0
Петров Симеон 1 0
Индже Бурак 1 0
Яцек Магера 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 8 1
Jacub Serafin 7 0
Якуба Роман 7 0
Konrad Stepien 5 1
Запольник Камиль 5 0
Хайда Войцех 5 0
Piotr Mrozinski 4 0
Бартош Якуб 4 0
Семашко Артур 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Bartlomiej Poczobut 2 0
Hubert Tomalski 2 0
Зых Оливер 2 0
Ревенко Иоан-Кэлин 0 1
Вальски Михал 1 0
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Кидрич Рок 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
12
Шленск Вроцлав
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Пуща Неполомице
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

15
17
Шленск Вроцлав
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Пуща Неполомице
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

18
29

Голы по времени матча

Забито

17
14
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
6%
3
21%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
4
24%
2
14%
61-75
5
29%
29%
4
29%
76-90

Пропущено

10
27
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
2
7%
1-15
1
10%
3
11%
16-30
1
10%
6
22%
31-45
3
30%
5
19%
46-60
2
20%
1
4%
61-75
3
30%
10
37%
76-90

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
6
33%
61-75
6
35%
2
11%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
6
38%
76-90

Забито

34
32
11 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 15
4 Не забивали 4
3
9%
4
13%
1-15
4
12%
7
22%
16-30
4
12%
4
13%
31-45
7
21%
3
9%
46-60
5
15%
8
25%
61-75
11
32%
6
19%
76-90

Пропущено

21
43
8 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 20
1
5%
3
7%
1-15
4
19%
5
12%
16-30
3
14%
10
23%
31-45
5
24%
6
14%
46-60
2
10%
3
7%
61-75
6
29%
16
37%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1
Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1
Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2
Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
20
4
10
14
1.5
9
15
3
21
2.5
2
22
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 25 14 6 5 56 - 34 48
2.
Шленск Вроцлав
 0:0 25 13 7 5 34 - 21 46
3.
Лех
 25 12 8 5 38 - 30 44
4.
Ракув
 24 12 7 5 46 - 26 43
5.
Погонь Щецин
 24 12 4 8 44 - 28 40
6.
Гурник Забже
 25 11 6 8 33 - 28 39
7.
Легия
 24 10 8 6 35 - 29 38
8.
Сталь Мелец
 25 10 6 9 33 - 33 36
9.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
10.
Видзев Лодзь
 25 9 5 11 32 - 35 32
11.
Радомяк Радом
 25 8 7 10 29 - 38 31
12.
Пяст
 24 5 13 6 23 - 26 28
13.
Краковия
 25 5 13 7 32 - 33 28
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 0:0 25 5 9 11 31 - 44 24
16.
Корона Кельце
 24 4 11 9 26 - 32 23
17.
Рух Хожув
 25 2 12 11 28 - 41 18
18.
ЛКС Лодзь
 24 4 4 16 20 - 47 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
5.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
6.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
7.
Шленск Вроцлав
 0:0 13 6 4 3 17 - 10 22
8.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
9.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
10.
Пуща Неполомице
 0:0 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 12 5 2 5 25 - 22 17
12.
Пяст
 12 4 5 3 14 - 12 17
13.
Корона Кельце
 12 3 6 3 18 - 17 15
14.
Краковия
 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 0:0 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
10.
Ракув
 12 3 4 5 18 - 21 13
11.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
14.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 12 0 6 6 13 - 23 6
17.
Пуща Неполомице
 0:0 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 12 1 0 11 7 - 24 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Петров Симеон получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Бейгер Лукаш уходит с поля. Янасик Патрик выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Запольник Камиль получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Хайда Войцех получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Пуща Неполомице
3.75
3.70
Реклама, pari.ru
5.80
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шленск Вроцлав 0:0 Пуща Неполомице онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный