Тур: 25. Стадион: Tarczynski Arena Wroclaw. Главный судья: Karol Arys
0:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаХайда Войцех
23' Желтая карточкаЗапольник Камиль
52' Желтая карточкаПетров Симеон
67' Желтая карточкаЯнасик Патрик
87' Желтая карточкаКрачун Артур
90' Желтая карточкаHubert Tomalski
90'+8
Ход матча
11'
23'
52'
67'
87'
90'
33
Маценко
Егор
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
70
Хайда
Войцех
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
-
-
-
19 Jakub Stec
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|14 (5)
|0.56
|Науэль Матиас
|6 (1)
|0.24
|Самец-Талар Пётр
|5
|0.2
|Шварц Петр
|2
|0.08
|Индже Бурак
|2
|0.08
|Кончковски Мартин
|1
|0.04
|Палюшек Александр
|1
|0.04
|Жуховски Михал
|1
|0.04
|Patryk Szwedzik
|1
|0.04
|Бейгер Лукаш
|1
|0.04
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|6 (5)
|0.24
|Lukasz Solowiej
|6 (2)
|0.24
|Семашко Артур
|5
|0.2
|Запольник Камиль
|4 (1)
|0.16
|Холевяк Матеуш
|3
|0.12
|Якуба Роман
|2
|0.08
|Piotr Mrozinski
|1
|0.04
|Кой Михал
|1
|0.04
|Кидрич Рок
|1
|0.04
|Вальски Михал
|1
|0.04
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.04
|Jacub Serafin
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
|Maciej Firlej
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|8
|1
|Ольсен Патрик
|6
|0
|Науэль Матиас
|3
|1
|Маценко Егор
|3
|1
|Шварц Петр
|4
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Кончковски Мартин
|3
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Петров Симеон
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|9
|1
|Jacub Serafin
|7
|0
|Якуба Роман
|7
|0
|Konrad Stepien
|5
|1
|Запольник Камиль
|5
|0
|Хайда Войцех
|5
|0
|Piotr Mrozinski
|4
|0
|Бартош Якуб
|4
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Hubert Tomalski
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Bartlomiej Poczobut
|2
|0
|Зых Оливер
|2
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|0
|1
|Вальски Михал
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
12
Шленск Вроцлав
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Пуща Неполомице
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
15
17
Шленск Вроцлав
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Пуща Неполомице
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
18
29
Голы по времени матча
Забито
17
14
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
1
6%
3
21%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
4
24%
2
14%
61-75
5
29%
29%
4
29%
76-90
Пропущено
10
27
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
2
7%
1-15
1
10%
3
11%
16-30
1
10%
6
22%
31-45
3
30%
5
19%
46-60
2
20%
1
4%
61-75
3
30%
10
37%
76-90
Забито
17
18
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
6
33%
61-75
6
35%
2
11%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
6
38%
76-90
Забито
34
32
11 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
3
9%
4
13%
1-15
4
12%
7
22%
16-30
4
12%
4
13%
31-45
7
21%
3
9%
46-60
5
15%
8
25%
61-75
11
32%
6
19%
76-90
Пропущено
21
43
8 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 20
1
5%
3
7%
1-15
4
19%
5
12%
16-30
3
14%
10
23%
31-45
5
24%
6
14%
46-60
2
10%
3
7%
61-75
6
29%
16
37%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1
Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1
Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2
Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
111
58
57
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
94
57
49
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
205
1015
916
322
223
124
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8