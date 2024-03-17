Тур: 22. Стадион: МСХ Арена. Зрители: 10994 Главный судья: Реддер Миккель
3:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаБрюнхильдсен Ола
44' Желтая карточкаОнугха Герман
45' Вторая желтая карточкаОнугха Герман
55' Желтая карточкаСимсир Араль
1:0
67' ГолСимсир Араль
2:0
76' ГолПаулиньо VI
3:0
90' ПенальтиГуэ-Сон Чо
90'+8
Ход матча
44'
45'
55'
67'
1:0
72'
76'
2:0
81'
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
543 Количество передач 189
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
38
Чолина
Давид
19
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
-
17 Франкулино
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Чолина ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Линн ВикторНападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
История личных встреч
Мидтьюлланн
Вайле
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.88
2
Среднее время на гол
31
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.75
Среднее время на гол
105
120
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.93
1.33
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
46
67
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|10 (5)
|0.45
|Франкулино
|6
|0.27
|Серенсен Оливер
|5
|0.23
|Осорио Дарио
|5
|0.23
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.18
|Симсир Араль
|3
|0.14
|Далсгор Хенрик
|2
|0.09
|Шарлес
|2
|0.09
|Паулиньо VI
|1
|0.05
|Габриэль Адам
|1
|0.05
|Han-Beom Lee
|1
|0.05
|Ингасон Сверрир
|1
|0.05
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0.05
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|7
|0.32
|Альбентоса Рауль
|2
|0.09
|Нгбакото Йени
|2
|0.09
|Барри Хамза
|1
|0.05
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.05
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.05
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.05
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.05
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.05
|Oliver Provstgaard
|1
|0.05
|Ювара Муса
|0
|0
|Гуннелунн Томас
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо VI
|5
|1
|Ингасон Сверрир
|4
|1
|Шарлес
|4
|0
|Габриэль Адам
|4
|0
|Thomas Thomasberg
|3
|0
|Рёмер Андре
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Далсгор Хенрик
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|9
|0
|Колингер Денис
|7
|0
|Эззатоллахи Саид
|6
|0
|Онугха Герман
|3
|1
|Велков Стефан
|4
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|1
|Альборнос Миико
|3
|0
|Oliver Provstgaard
|3
|0
|Тротт Натан
|2
|0
|Гуннелунн Томас
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Marius Elvius
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Нгбакото Йени
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Чолина Давид
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Вайле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
6
Мидтьюлланн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Вайле
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
91% (10)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
19
7
Мидтьюлланн
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Вайле
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (2)
73% (16)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
22
13
Голы по времени матча
Забито
22
8
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
5%
1
13%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
5
23%
1
13%
46-60
4
18%
3
38%
61-75
6
27%
2
25%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
2
29%
6
40%
76-90
Забито
21
10
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
5
24%
2
20%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
6
29%
1
10%
46-60
4
19%
2
20%
61-75
5
24%
2
20%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
5
31%
2
17%
76-90
Забито
43
18
13 В 1-м тайме 7
30 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
1
2%
1
6%
1-15
7
16%
3
17%
16-30
5
12%
3
17%
31-45
11
26%
2
11%
46-60
8
19%
5
28%
61-75
11
26%
4
22%
76-90
Пропущено
23
27
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
3
13%
2
7%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
4
17%
3
11%
31-45
3
13%
6
22%
46-60
2
9%
6
22%
61-75
7
30%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0
Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2
Вайле
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0
Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Вайле
Точный счет
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
10 раз 45%
1
4 раза 18%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
83
38
29
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
74
110
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
148
157
418
517
121
319
121
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|8 (1)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Оденсе
|Кёлер Свен
|7