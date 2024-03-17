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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 10994 Главный судья: Реддер Миккель
Мидтьюлланн
3:0
Конец матча
Вайле
0'
7' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
44' Желтая карточка
Онугха Герман
45' Вторая желтая карточка
Онугха Герман
55' Желтая карточка
Симсир Араль
1:0
67' Гол
Симсир Араль
2:0
76' Гол
Паулиньо VI
3:0
90' Пенальти
Гуэ-Сон Чо
90'+8

Ход матча

7'
Брюнхильдсен Ола
 
44'
 
Онугха Герман
45'
 
Онугха Герман
46'
 
Anders Jacobsen II
Линн Виктор
55'
Симсир Араль
 
59'
Франкулино
Брюнхильдсен Ола
 
67'
Симсир Араль
1:0
69'
 
Барри Хамза
Нгбакото Йени
69'
 
Леуритсен Тобиас
Офори Эбенезер
72'
Бисков Вальдемар
Осорио Дарио
 
72'
Жуниньо
Гигович Армин
 
76'
Паулиньо VI
2:0
81'
 
Гуннелунн Томас
Marius Elvius
81'
 
Ювара Муса
Франсуа Тайриз
81'
Шарлес
Симсир Араль
 
82'
Далсгор Хенрик
Габриэль Адам
 
90'
Гуэ-Сон Чо
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 543 Количество передач 189
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

1
Лоссль
Йонас
13
Габриэль
Адам
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
37
Гигович
Армин
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
9
Брюнхильдсен
Ола
1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
35
Франсуа
Тайриз
15
Офори
Эбенезер
38
Чолина
Давид
7
Нгбакото
Йени
9
Онугха
Герман
19
Линн
Виктор
Мидтьюлланн
4-4-2
Вайле
3-4-3

История личных встреч

Мидтьюлланн
Вайле

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СД
1:2
К
3:1
К
0:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
5:0
СД
0:2
СД
5:0
СД
1:3
ТМС
2:2
СЛ
2:3
СЛ
2:0
СЛ
1:1
ТМС
1:1
К
1:2

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.88
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.75

Среднее время на гол

105
120

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.93
1.33

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

46
67

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 10 (5) 0.45
Франкулино 6 0.27
Серенсен Оливер 5 0.23
Осорио Дарио 5 0.23
Брюнхильдсен Ола 4 0.18
Симсир Араль 3 0.14
Далсгор Хенрик 2 0.09
Шарлес 2 0.09
Паулиньо VI 1 0.05
Габриэль Адам 1 0.05
Han-Beom Lee 1 0.05
Ингасон Сверрир 1 0.05
Соренсен Мадс Бек 1 0.05
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 7 0.32
Альбентоса Рауль 2 0.09
Нгбакото Йени 2 0.09
Барри Хамза 1 0.05
Kristian Kirkegaard 1 0.05
Эззатоллахи Саид 1 0.05
Леуритсен Тобиас 1 0.05
Эммануилидис Димитриос 1 0.05
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.05
Oliver Provstgaard 1 0.05
Ювара Муса 0 0
Гуннелунн Томас 0 0
Альборнос Миико 0 0
Marius Elvius 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 5 1
Ингасон Сверрир 4 1
Шарлес 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Рёмер Андре 3 0
Гигович Армин 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Гуэ-Сон Чо 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Далсгор Хенрик 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Симсир Араль 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Каба Сори 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Гогорза Микель 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 9 0
Колингер Денис 7 0
Эззатоллахи Саид 6 0
Онугха Герман 3 1
Велков Стефан 4 0
Леуритсен Тобиас 2 1
Альборнос Миико 3 0
Oliver Provstgaard 3 0
Тротт Натан 2 0
Гуннелунн Томас 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Marius Elvius 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Чолина Давид 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ivan Prelec 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Вайле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
6
Мидтьюлланн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Вайле
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
91% (10)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

19
7
Мидтьюлланн
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Вайле
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (2)
73% (16)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

22
13

Голы по времени матча

Забито

22
8
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
5%
1
13%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
5
23%
1
13%
46-60
4
18%
3
38%
61-75
6
27%
2
25%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
2
29%
6
40%
76-90

Забито

21
10
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
5
24%
2
20%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
6
29%
1
10%
46-60
4
19%
2
20%
61-75
5
24%
2
20%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
5
31%
2
17%
76-90

Забито

43
18
13 В 1-м тайме 7
30 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
1
2%
1
6%
1-15
7
16%
3
17%
16-30
5
12%
3
17%
31-45
11
26%
2
11%
46-60
8
19%
5
28%
61-75
11
26%
4
22%
76-90

Пропущено

23
27
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
3
13%
2
7%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
4
17%
3
11%
31-45
3
13%
6
22%
46-60
2
9%
6
22%
61-75
7
30%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0
Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2
Вайле
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0
Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Вайле

Точный счет

2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
10 раз 45%
1
4 раза 18%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
8
3
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
1
10
3
8
2.5
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
14
8
15
7
1.5
4
18
5
17
2.5
1
21
3
19
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 22 15 3 4 43 - 23 48
2.
Брондбю
 22 14 5 3 44 - 20 47
3.
Копенгаген
 22 14 3 5 45 - 23 45
4.
Норшелланн
 22 10 7 5 35 - 21 37
5.
АГФ Орхус
 22 9 9 4 26 - 21 36
6.
Силькеборг
 22 8 3 11 28 - 32 27
7.
Оденсе
 22 6 6 10 25 - 32 24
8.
Люнгбю
 22 6 5 11 27 - 39 23
9.
Виборг
 22 6 5 11 24 - 37 23
10.
Раннерс
 22 5 8 9 23 - 37 23
11.
Вайле
 22 4 7 11 19 - 26 19
12.
Видовре
 22 2 5 15 17 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 8 2 1 22 - 7 26
2.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Копенгаген
 11 7 1 3 22 - 9 22
4.
Норшелланн
 11 6 4 1 20 - 9 22
5.
Виборг
 11 5 3 3 17 - 14 18
6.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
7.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17
8.
Люнгбю
 11 4 4 3 19 - 16 16
9.
Раннерс
 11 3 4 4 10 - 16 13
10.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Оденсе
 11 0 3 8 8 - 22 3
12.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 7 3 1 21 - 10 24
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 23 - 14 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
5.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
6.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10
8.
Раннерс
 11 2 4 5 13 - 21 10
9.
Видовре
 11 2 3 6 9 - 18 9
10.
Люнгбю
 11 2 1 8 8 - 23 7
11.
Вайле
 11 1 4 6 8 - 15 7
12.
Виборг
 11 1 2 8 7 - 23 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Брондбю Омойджуфано Охи 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Вайле Колингер Денис 7
Оденсе Кёлер Свен 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Мидтьюлланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10994 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Мидтьюлланн: 74%, Вайле: 26%.
  • 96'
    Г О О О О О Л - Гуэ-Сон Чо из команды Мидтьюлланн забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Натан Тротт прыгнул вправо!
  • 96'
    После проверки VAR судья изменил решение - Мидтьюлланн пробьет пенальти!
  • 95'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Мидтьюлланн.
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