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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 14644 Главный судья: Кехлет Якоб
Оденсе
0:2
Конец матча
Копенгаген
0'
0:1
23' Гол
Маттссон Магнус
59' Undefined phrase: football_event_
Эльюнусси Мохамед
0:2
65' Гол
Корнелиус Андреас
90' Желтая карточка
Кёлер Свен
90'+6

Ход матча

23'
0:1
Маттссон Магнус
(Эльюнусси Мохамед)
59'
 
Эльюнусси Мохамед
62'
 
Корнелиус Андреас
Оскарссон Орри
63'
 
Лерагер Лукас
Гонсалвеш Диогу
65'
Nicklas Mouritzen
Bjoern Paulsen
 
65'
Charly Horneman
Фенгер Макс
 
65'
0:2
Корнелиус Андреас
(Ачури Мохамед Элиас)
74'
Трибулл Том
Хеландер Филип
 
74'
Luca Kjerrumgaard
Don Deedson Louicius
 
84'
 
Фрохолдт Виктор
Ачури Мохамед Элиас
90'
Кёлер Свен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 506 Количество передач 385
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
29
Гомес
Джеймс
4
Bjoern
Paulsen
6
Кёлер
Свен
22
Хаяль
Рами
2
Микельсон
Николас
10
Don
Deedson
Louicius
9
Кадри
Башким
30
Фенгер
Макс
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
2
Дикс
Кевин
26
Маккена
Скотт
24
Мелинг
Биргер
10
Эльюнусси
Мохамед
33
Фальк
Расмус
9
Гонсалвеш
Диогу
8
Маттссон
Магнус
18
Оскарссон
Орри
30
Ачури
Мохамед
Элиас
Оденсе
3-4-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Оденсе
Копенгаген

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
90%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

36 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 6 ничьих 30 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 3 ничьи 29 побед

46 матчей

15.2%
19.6%
65.2%
7 побед 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

19.6%
41.3%
39.1%
9 побед 19 ничьих 18 побед

Второй тайм

17.4%
19.6%
63%
8 побед 9 ничьих 29 побед

История матчей

СД
2:1
СД
7:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
3:2
ТМС
2:2
СД
2:1
СД
2:3
СД
4:0
СД
0:1
СД
6:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
0:3
СД
2:0
СД
0:1
СД
4:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
0:1
СД
3:2
СД
0:1
К
4:3
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
1:3
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
5:0
СЛ
2:3
СЛ
2:0
ТМС
2:1
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
3:2
СЛ
2:1
СЛ
0:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.09
0.83

Среднее время на гол

82
108

Всего голов

60
32

Голов в среднем за матч

2.5
1.45

Среднее время на гол

36
61

Всего голов

84
52

Голов в среднем за матч

1.83
1.13

Тотал матчей

2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
25
Больше 54%
Меньше 46%
21
16
Больше 35%
Меньше 65%
30
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
3
Больше 7%
Меньше 93%
43

Среднее время на гол

49
79

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.36
Кадри Башким 7 (1) 0.32
Хаяль Рами 2 (1) 0.09
Микельсон Николас 1 0.05
Буя Турай Мохамед 1 0.05
Манне Аласана 1 0.05
Тонгья Франко 1 0.05
Фенгер Макс 1 0.05
Tobias Slotsager 1 0.05
Charly Horneman 1 0.05
Сельвен Йоханнес 1 0.05
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.32
Эльюнусси Мохамед 6 0.27
Гонсалвеш Диогу 6 (3) 0.27
Ачури Мохамед Элиас 4 0.18
Классон Виктор 4 0.18
Фальк Расмус 3 0.14
Оскарссон Орри 3 0.14
Лерагер Лукас 2 0.09
Маттссон Магнус 2 0.09
Ларссон Джордан 2 0.09
Корнелиус Андреас 1 0.05
Дикс Кевин 1 0.05
Фрохолдт Виктор 1 0.05
Вавро Денис 1 0.05
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.05
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 7 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Don Deedson Louicius 4 0
Трибулл Том 3 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Хеландер Филип 1 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Диогу 4 0
Ачури Мохамед Элиас 4 0
Йелерт Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Нееструп Якоб 3 0
Фальк Расмус 3 0
Ларссон Джордан 3 0
Вавро Денис 2 0
Соренсен Кристиан I 2 0
Грабара Камиль 2 0
Бардгджи Руни 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Копенгаген
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
4
Оденсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Копенгаген
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

15
19
Оденсе
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
41% (9)
55% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Копенгаген
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

23
23

Голы по времени матча

Забито

8
24
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
13%
2
8%
1-15
1
13%
3
13%
16-30
3
38%
3
13%
31-45
1
13%
5
21%
46-60
2
25%
5
21%
61-75
0
0%
6
25%
76-90

Пропущено

22
13
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
5
23%
1
8%
1-15
4
18%
3
23%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
3
14%
4
31%
61-75
5
23%
2
15%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
24%
5
24%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
4
24%
4
19%
76-90

Пропущено

10
10
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
4
40%
2
20%
46-60
1
10%
4
40%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

25
45
12 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
5
20%
7
16%
1-15
3
12%
6
13%
16-30
4
16%
5
11%
31-45
5
20%
8
18%
46-60
4
16%
9
20%
61-75
4
16%
10
22%
76-90

Пропущено

32
23
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
5
16%
2
9%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
2
6%
4
17%
31-45
7
22%
4
17%
46-60
4
13%
8
35%
61-75
9
28%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2
Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1
Копенгаген
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Молде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3

Результаты матчей

Оденсе
Копенгаген

Точный счет

1:2
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
4:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
6 раз 27%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
4:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 55%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
5
1 раз 5%
2
8 раз 36%
1
4 раза 18%
4
4 раза 18%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
8
3
1
10
2.5
4
7
1
10
3.5
1
10
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
19
3
5
17
1.5
15
7
1
21
2.5
7
15
1
21
3.5
4
18
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 22 15 3 4 43 - 23 48
2.
Брондбю
 22 14 5 3 44 - 20 47
3.
Копенгаген
 22 14 3 5 45 - 23 45
4.
Норшелланн
 22 10 7 5 35 - 21 37
5.
АГФ Орхус
 22 9 9 4 26 - 21 36
6.
Силькеборг
 22 8 3 11 28 - 32 27
7.
Оденсе
 22 6 6 10 25 - 32 24
8.
Люнгбю
 22 6 5 11 27 - 39 23
9.
Виборг
 22 6 5 11 24 - 37 23
10.
Раннерс
 22 5 8 9 23 - 37 23
11.
Вайле
 22 4 7 11 19 - 26 19
12.
Видовре
 22 2 5 15 17 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 8 2 1 22 - 7 26
2.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Копенгаген
 11 7 1 3 22 - 9 22
4.
Норшелланн
 11 6 4 1 20 - 9 22
5.
Виборг
 11 5 3 3 17 - 14 18
6.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
7.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17
8.
Люнгбю
 11 4 4 3 19 - 16 16
9.
Раннерс
 11 3 4 4 10 - 16 13
10.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Оденсе
 11 0 3 8 8 - 22 3
12.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 7 3 1 21 - 10 24
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 23 - 14 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
5.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
6.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10
8.
Раннерс
 11 2 4 5 13 - 21 10
9.
Видовре
 11 2 3 6 9 - 18 9
10.
Люнгбю
 11 2 1 8 8 - 23 7
11.
Вайле
 11 1 4 6 8 - 15 7
12.
Виборг
 11 1 2 8 7 - 23 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Брондбю Омойджуфано Охи 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Вайле Колингер Денис 7
Оденсе Кёлер Свен 7
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