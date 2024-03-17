Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Орри Оскарссон. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Victor Froholdt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Оденсе

45' Маттссон Магнус не смог попасть в створ ударом издали

45' Гомес Джеймс нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

45' Хаяль Рами из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Микельсон Николас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Кёлер Свен выиграл воздушное противоборство у Орри Оскарссон.

41' Удар от ворот произведет Копенгаген

39' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Копенгаген

37' Удар от ворот произведет Оденсе

36' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Оденсе

35' Оооо... вот это был удар! Орри Оскарссон должен был забить с этой позиции.

35' Орри Оскарссон из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

35' Маттссон Магнус из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Хеландер Филип выиграл воздушное противоборство у Орри Оскарссон.

33' Хаяль Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хаяль Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Оденсе

27' Орри Оскарссон из команды Копенгаген в офсайде

26' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Ачури Мохамед Элиас пробует нанести удар издали, но Вильяр Михра держит все под контролем

26' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Г О О О О Л - Маттссон Магнус забивает с правой ноги!

23' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Оденсе

20' Орри Оскарссон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Хеландер Филип выиграл воздушное противоборство у Орри Оскарссон.

18' Удар от ворот произведет Копенгаген

16' Хорошую попытку сделал Дон Дидсон Луисиус . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Удар от ворот произведет Копенгаген

13' Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали

13' Микельсон Николас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Микельсон Николас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Оденсе

8' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Хаяль Рами навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Оденсе

3' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Хеландер Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Копенгаген начинает с центра поля