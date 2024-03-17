Тур: 22. Стадион: Nature Energy Park. Зрители: 14644 Главный судья: Кехлет Якоб
0:2
Конец матча
0'
0:1
23' ГолМаттссон Магнус
59' Undefined phrase: football_event_Эльюнусси Мохамед
0:2
65' ГолКорнелиус Андреас
90' Желтая карточкаКёлер Свен
90'+6
Ход матча
23'
65'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
11 Угловые 7
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
506 Количество передач 385
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
29
Гомес
Джеймс
22
Хаяль
Рами
30
Фенгер
Макс
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ДжеймсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Фенгер МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
-
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Оденсе
Копенгаген
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
90%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед
36 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 6 ничьих 30 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 18 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 3 ничьи 29 побед
46 матчей
15.2%
19.6%
65.2%
7 побед 9 ничьих 30 побед
Первый тайм
19.6%
41.3%
39.1%
9 побед 19 ничьих 18 побед
Второй тайм
17.4%
19.6%
63%
8 побед 9 ничьих 29 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.09
0.83
Среднее время на гол
82
108
Всего голов
60
32
Голов в среднем за матч
2.5
1.45
Среднее время на гол
36
61
Всего голов
84
52
Голов в среднем за матч
1.83
1.13
Тотал матчей
2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
25
Больше 54%
Меньше 46%
21
16
Больше 35%
Меньше 65%
30
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
Среднее время на гол
49
79
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|8
|0.36
|Кадри Башким
|7 (1)
|0.32
|Хаяль Рами
|2 (1)
|0.09
|Микельсон Николас
|1
|0.05
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.05
|Манне Аласана
|1
|0.05
|Тонгья Франко
|1
|0.05
|Фенгер Макс
|1
|0.05
|Tobias Slotsager
|1
|0.05
|Charly Horneman
|1
|0.05
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.05
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Nicklas Mouritzen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.32
|Эльюнусси Мохамед
|6
|0.27
|Гонсалвеш Диогу
|6 (3)
|0.27
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0.18
|Классон Виктор
|4
|0.18
|Фальк Расмус
|3
|0.14
|Оскарссон Орри
|3
|0.14
|Лерагер Лукас
|2
|0.09
|Маттссон Магнус
|2
|0.09
|Ларссон Джордан
|2
|0.09
|Корнелиус Андреас
|1
|0.05
|Дикс Кевин
|1
|0.05
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.05
|Вавро Денис
|1
|0.05
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.05
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хёйлунн Оскар
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|7
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|4
|0
|Don Deedson Louicius
|4
|0
|Трибулл Том
|3
|0
|Tobias Slotsager
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Хеландер Филип
|1
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Гомес Джеймс
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Markus Gustav Jensen
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0
|Йелерт Элиас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|1
|Нееструп Якоб
|3
|0
|Фальк Расмус
|3
|0
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Соренсен Кристиан I
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Бардгджи Руни
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Копенгаген
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
4
Оденсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Копенгаген
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
15
19
Оденсе
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
41% (9)
55% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Копенгаген
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
23
23
Голы по времени матча
Забито
8
24
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
13%
2
8%
1-15
1
13%
3
13%
16-30
3
38%
3
13%
31-45
1
13%
5
21%
46-60
2
25%
5
21%
61-75
0
0%
6
25%
76-90
Пропущено
22
13
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
5
23%
1
8%
1-15
4
18%
3
23%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
3
14%
4
31%
61-75
5
23%
2
15%
76-90
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
24%
5
24%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
4
24%
4
19%
76-90
Пропущено
10
10
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
4
40%
2
20%
46-60
1
10%
4
40%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
25
45
12 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
5
20%
7
16%
1-15
3
12%
6
13%
16-30
4
16%
5
11%
31-45
5
20%
8
18%
46-60
4
16%
9
20%
61-75
4
16%
10
22%
76-90
Пропущено
32
23
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
5
16%
2
9%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
2
6%
4
17%
31-45
7
22%
4
17%
46-60
4
13%
8
35%
61-75
9
28%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2
Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1
Копенгаген
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Молде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3
Результаты матчей
Оденсе
Копенгаген
Точный счет
1:2
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
4:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
6 раз 27%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
4:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 55%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
5
1 раз 5%
2
8 раз 36%
1
4 раза 18%
4
4 раза 18%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
110
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
47
83
110
47
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
193
517
157
121
715
121
418
121
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|8 (1)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Оденсе
|Кёлер Свен
|7