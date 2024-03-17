Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

47' Команда Брондбю играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

41' Г О О О О Л - Ванлерберге Йорди из команды Брондбю правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

41' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Силькеборг

38' Васс Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

37' Пелле Мэттсон получил желтую карточку от судьи

37' Безумный фол. Пелле Мэттсон грубо играет против соперника. Пострадал Ной Нарти

37' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Клейбер Шон пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

32' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

29' Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Силькеборг

29' Судзуки Юито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Редин Понтус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

20' Мусонда Лубамба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Брондбю

15' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Силькеборг

11' Удар от ворот произведет Силькеборг

11' Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Ной Нарти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Пелле Мэттсон ослабляет давление, выбив мяч.

7' Расмуссен Якоб выиграл воздушное противоборство у Пелле Мэттсон.

6' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Расмуссен Якоб из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Удар от ворот произведет Брондбю

2' Тордарсон Стефан-Тейтюр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Сонне Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брондбю начинает с центра поля