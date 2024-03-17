Тур: 22. Стадион: Брондбю. Главный судья: Jakob Sundberg
4:1
Конец матча
0'
1:0
33' ГолСудзуки Юито
37' Желтая карточкаМаттссон Пелле
2:0
41' ГолВанлерберге Йорди
2:1
54' ГолАдамсен Тонни
3:1
58' ГолСудзуки Юито
4:1
71' ГолСудзуки Юито
74' Желтая карточкаМусонда Лубамба
90'+4
Ход матча
33'
1:0
37'
41'
54'
58'
3:1
71'
4:1
74'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
703 Количество передач 458
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
31
Клейбер
Шон
35
Noah
Nartey
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
35 Noah NarteyПолузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Силькеборг
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед
30 матчей
63.3%
16.7%
20%
19 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.3%
23.3%
23.4%
16 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
18
Голов в среднем за матч
2.19
1.29
Среднее время на гол
41
70
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.36
1.06
Среднее время на гол
66
84
Всего голов
54
35
Голов в среднем за матч
1.8
1.17
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
50
77
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|10
|0.45
|Омойджуфано Охи
|8 (2)
|0.36
|Квистгарден Матиас
|7
|0.32
|Судзуки Юито
|5
|0.23
|Дивкович Марко
|2
|0.09
|Васс Даниэль
|2 (2)
|0.09
|Радошевич Йосип
|2
|0.09
|Клейбер Шон
|2
|0.09
|Греве Матиас
|1
|0.05
|Эвьен Хэкон
|1
|0.05
|Расмуссен Якоб
|1
|0.05
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.05
|Алвес Фредерик
|1
|0.05
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
|Бундгаард Филип
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.45
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0.23
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.18
|Адамсен Тонни
|3
|0.14
|Маккоуотт Каллум
|3
|0.14
|Маттссон Пелле
|2
|0.09
|Клинг Андерс
|1
|0.05
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Васс Даниэль
|5
|0
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Греве Матиас
|3
|0
|Шиембе Кевин
|1
|1
|Омойджуфано Охи
|2
|0
|Дивкович Марко
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сонне Оливер
|5
|0
|Бринк Марк
|4
|0
|Маттссон Пелле
|4
|0
|Буш Александер Магнус
|4
|0
|Линд Александр
|2
|1
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Мусонда Лубамба
|2
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Силькеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
5
Брондбю
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Силькеборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
20
13
Брондбю
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Силькеборг
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
14% (3)
50% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
25
18
Голы по времени матча
Забито
22
13
13 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
3
14%
2
15%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
6
27%
1
8%
31-45
2
9%
3
23%
46-60
4
18%
3
23%
61-75
3
14%
3
23%
76-90
Пропущено
11
20
1 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
9%
6
30%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
5
45%
4
20%
76-90
Забито
21
16
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
4
19%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
5
24%
4
25%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
29%
4
25%
76-90
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
4
40%
1
9%
76-90
Забито
43
29
24 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 8
1 Не забивали 6
7
16%
4
14%
1-15
6
14%
3
10%
16-30
11
26%
5
17%
31-45
4
9%
5
17%
46-60
6
14%
5
17%
61-75
9
21%
7
24%
76-90
Пропущено
21
31
3 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
1
5%
4
13%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
4
19%
4
13%
46-60
5
24%
6
19%
61-75
9
43%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0
Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0
Силькеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3
Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0
Результаты матчей
Брондбю
Силькеборг
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:3
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:3
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
3
6 раз 27%
2
5 раз 23%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
47
47
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
74
47
47
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
211
Больше Меньше
157
139
814
814
319
220
121
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|8 (1)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Оденсе
|Кёлер Свен
|7