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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Брондбю
4:1
Конец матча
Силькеборг
0'
1:0
33' Гол
Судзуки Юито
37' Желтая карточка
Маттссон Пелле
2:0
41' Гол
Ванлерберге Йорди
2:1
54' Гол
Адамсен Тонни
3:1
58' Гол
Судзуки Юито
4:1
71' Гол
Судзуки Юито
74' Желтая карточка
Мусонда Лубамба
90'+4

Ход матча

33'
Судзуки Юито
(Васс Даниэль)
1:0
37'
 
Маттссон Пелле
41'
Ванлерберге Йорди
(Валлис Николай)
2:0
46'
 
Адамсен Тонни
Линд Александр
54'
2:1
Адамсен Тонни
(Тордарсон Стефан-Тейтюр)
58'
Судзуки Юито
(Валлис Николай)
3:1
67'
Греве Матиас
Noah Nartey
 
71'
Судзуки Юито
(Дивкович Марко)
4:1
72'
 
Mads Larsen
Маккоуотт Каллум
72'
 
Карлсен Фредрик
Тордарсон Стефан-Тейтюр
74'
 
Мусонда Лубамба
77'
Бундгаард Филип
Судзуки Юито
 
77'
Oscar Schwartau
Омойджуфано Охи
 
78'
Радошевич Йосип
Васс Даниэль
 
82'
Clement Bischoff
Дивкович Марко
 
86'
 
Гаммельбю Йенс-Мартин
Сонне Оливер

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 703 Количество передач 458
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
35
Noah
Nartey
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
3
Эстрём
Робин
24
Мусонда
Лубамба
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
17
Маккоуотт
Каллум
9
Линд
Александр
Брондбю
3-4-2-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Брондбю
Силькеборг

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

30 матчей

63.3%
16.7%
20%
19 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.3%
23.3%
23.4%
16 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:2
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
3:0
К
3:1
СД
1:3
СД
4:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
СД
2:1
СД
3:2
СЛ
2:1
СЛ
0:1
СЛ
2:2
СЛ
2:2
СЛ
0:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
4:1

Голы

Всего голов

35
18

Голов в среднем за матч

2.19
1.29

Среднее время на гол

41
70

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.36
1.06

Среднее время на гол

66
84

Всего голов

54
35

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

50
77

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 10 0.45
Омойджуфано Охи 8 (2) 0.36
Квистгарден Матиас 7 0.32
Судзуки Юито 5 0.23
Дивкович Марко 2 0.09
Васс Даниэль 2 (2) 0.09
Радошевич Йосип 2 0.09
Клейбер Шон 2 0.09
Греве Матиас 1 0.05
Эвьен Хэкон 1 0.05
Расмуссен Якоб 1 0.05
Ванлерберге Йорди 1 0.05
Алвес Фредерик 1 0.05
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Бундгаард Филип 0 0
Noah Nartey 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.45
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0.23
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.18
Адамсен Тонни 3 0.14
Маккоуотт Каллум 3 0.14
Маттссон Пелле 2 0.09
Клинг Андерс 1 0.05
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Бринк Марк 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 6 0
Васс Даниэль 5 0
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Квистгарден Матиас 4 0
Радошевич Йосип 3 0
Греве Матиас 3 0
Шиембе Кевин 1 1
Омойджуфано Охи 2 0
Дивкович Марко 2 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Пенц Патрик 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сонне Оливер 5 0
Бринк Марк 4 0
Маттссон Пелле 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Линд Александр 2 1
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Мусонда Лубамба 2 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Клинг Андерс 1 0

Результаты матчей

Брондбю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Силькеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
5
Брондбю
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Силькеборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

20
13
Брондбю
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Силькеборг
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
14% (3)
50% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

25
18

Голы по времени матча

Забито

22
13
13 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
3
14%
2
15%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
6
27%
1
8%
31-45
2
9%
3
23%
46-60
4
18%
3
23%
61-75
3
14%
3
23%
76-90

Пропущено

11
20
1 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
9%
6
30%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
5
45%
4
20%
76-90

Забито

21
16
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
4
19%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
5
24%
4
25%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
29%
4
25%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
4
40%
1
9%
76-90

Забито

43
29
24 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 8
1 Не забивали 6
7
16%
4
14%
1-15
6
14%
3
10%
16-30
11
26%
5
17%
31-45
4
9%
5
17%
46-60
6
14%
5
17%
61-75
9
21%
7
24%
76-90

Пропущено

21
31
3 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
1
5%
4
13%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
4
19%
4
13%
46-60
5
24%
6
19%
61-75
9
43%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0
Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0
Силькеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3
Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0

Результаты матчей

Брондбю
Силькеборг

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:3
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:3
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
3
6 раз 27%
2
5 раз 23%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
4
7
4
7
2.5
1
10
2
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
4
7
4
7
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
1
0.5
Больше Меньше
15
7
13
9
1.5
8
14
8
14
2.5
3
19
2
20
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 22 15 3 4 43 - 23 48
2.
Брондбю
 22 14 5 3 44 - 20 47
3.
Копенгаген
 22 14 3 5 45 - 23 45
4.
Норшелланн
 22 10 7 5 35 - 21 37
5.
АГФ Орхус
 22 9 9 4 26 - 21 36
6.
Силькеборг
 22 8 3 11 28 - 32 27
7.
Оденсе
 22 6 6 10 25 - 32 24
8.
Люнгбю
 22 6 5 11 27 - 39 23
9.
Виборг
 22 6 5 11 24 - 37 23
10.
Раннерс
 22 5 8 9 23 - 37 23
11.
Вайле
 22 4 7 11 19 - 26 19
12.
Видовре
 22 2 5 15 17 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 8 2 1 22 - 7 26
2.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Копенгаген
 11 7 1 3 22 - 9 22
4.
Норшелланн
 11 6 4 1 20 - 9 22
5.
Виборг
 11 5 3 3 17 - 14 18
6.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
7.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17
8.
Люнгбю
 11 4 4 3 19 - 16 16
9.
Раннерс
 11 3 4 4 10 - 16 13
10.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Оденсе
 11 0 3 8 8 - 22 3
12.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 7 3 1 21 - 10 24
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 23 - 14 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
5.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
6.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10
8.
Раннерс
 11 2 4 5 13 - 21 10
9.
Видовре
 11 2 3 6 9 - 18 9
10.
Люнгбю
 11 2 1 8 8 - 23 7
11.
Вайле
 11 1 4 6 8 - 15 7
12.
Виборг
 11 1 2 8 7 - 23 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Брондбю Омойджуфано Охи 8 (1)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Вайле Колингер Денис 7
Оденсе Кёлер Свен 7
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