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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 4277 Главный судья: Sandi Putros
Люнгбю
2:0
Конец матча
Виборг
0'
1:0
43' Гол
Бьеллан Андреас
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Ибрагим Саид
45' Желтая карточка
Йенсен Магнус
45' Желтая карточка
Мбом Жан-Мануэль
45' Красная карточка
Ибрагим Саид
2:0
50' Гол
Гудьонсен Андри
83' Желтая карточка
Ромер Марсель
90'+4

Ход матча

43'
Бьеллан Андреас
(Йенсен Магнус)
1:0
45'
 
Ибрагим Саид
45'
Йенсен Магнус
 
45'
 
Мбом Жан-Мануэль
45'
 
Ибрагим Саид
50'
Гудьонсен Андри
2:0
64'
 
Вестергорд Магнус
Бонде Якуб
64'
 
Srdjan Kuzmic
Аниембе Даниэль
71'
Лиссенс Лукас
Бьеллан Андреас
 
77'
 
Жуниор Ренато
Anosike Ementa
77'
 
Абубакари Малик
Йенсен Исак
83'
Ромер Марсель
 
84'
Хамалайнен Брайан
Финнссон Кольбейн
 
84'
Амон Джонатан
Гюткьяер Фредерик
 
86'
 
Sergio Andrade
Мбом Жан-Мануэль
87'
Tobias Storm
William Kumado
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 413 Количество передач 288
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Йенсен
Давид
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
6
Бьеллан
Андреас
7
William
Kumado
20
Финнссон
Кольбейн
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
22
Гудьонсен
Андри
26
Гюткьяер
Фредерик
58
Мантл
Нико
24
Аниембе
Даниэль
55
Радич
Стипе
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
18
Мбом
Жан-Мануэль
6
Сёндергаард
Мадс
8
Ибрагим
Саид
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
Люнгбю
5-3-2
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Люнгбю
Виборг

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

22 матча

27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:2
СД
1:1
СД
2:1
ПД
1:4
ПД
0:1
ПД
0:5
СД
1:0
СД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:2
СЛ
3:2
СЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.09
1.18

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

82
76

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 8 0.36
Гюткьяер Фредерик 4 (2) 0.18
Чуквуани Точи 3 0.14
Финнбогасон Альфред 2 0.09
Финнссон Кольбейн 2 0.09
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.05
Йенсен Магнус 1 0.05
Грегор Паскаль 1 0.05
Ромер Марсель 1 0.05
Бьеллан Андреас 1 0.05
Винтер Каспер 1 0.05
William Kumado 0 0
Муньеса Марк 0 0
Tobias Storm 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 7 0.32
Йенсен Исак 3 0.14
Ибрагим Саид 2 0.09
Сёндергаард Мадс 2 0.09
Sergio Andrade 2 0.09
Бонде Якуб 2 0.09
Жуниор Ренато 1 0.05
Томас Найджел 1 0.05
Бундгаард Оливер 1 0.05
Джатта Алассана 1 0.05
Залетел Жан 1 0.05
Srdjan Kuzmic 1 0.05
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 4 1
Муньеса Марк 5 0
Винтер Каспер 3 1
Грегор Паскаль 4 0
Хамалайнен Брайан 3 0
Сигурдссон Гильфи 3 0
Ромер Марсель 3 0
Йенсен Магнус 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
William Kumado 2 0
Tobias Storm 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Enock Otoo 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 5 1
Anosike Ementa 5 0
Мбом Жан-Мануэль 4 0
Жуниор Ренато 2 1
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Сёндергаард Мадс 3 0
Гроннинг Йеппе 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Залетел Жан 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Виборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
5
Люнгбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Виборг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

5
15
Люнгбю
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (14)
18% (4)
18% (4)
Виборг
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
36% (8)
50% (11)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
1
6%
1
14%
1-15
3
18%
2
29%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
4
24%
3
43%
76-90

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
11%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
22%
5
22%
31-45
4
22%
6
26%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
6
33%
4
17%
76-90

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
3
27%
3
17%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
3
27%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
18%
5
28%
76-90

Пропущено

20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
15%
1
8%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
20%
4
31%
76-90

Забито

28
25
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
1
4%
2
8%
1-15
6
21%
5
20%
16-30
5
18%
3
12%
31-45
7
25%
4
16%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
6
21%
8
32%
76-90

Пропущено

38
36
17 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
5
13%
2
6%
1-15
3
8%
5
14%
16-30
9
24%
8
22%
31-45
7
18%
8
22%
46-60
4
11%
5
14%
61-75
10
26%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2
Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0
Виборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2
Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0

Результаты матчей

Люнгбю
Виборг

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
8 раз 36%
1
5 раз 23%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
7
4
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
5
6
3
8
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
14
8
9
13
1.5
9
13
2
20
2.5
1
21
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 22 15 3 4 43 - 23 48
2.
Брондбю
 22 14 5 3 44 - 20 47
3.
Копенгаген
 22 14 3 5 45 - 23 45
4.
Норшелланн
 22 10 7 5 35 - 21 37
5.
АГФ Орхус
 22 9 9 4 26 - 21 36
6.
Силькеборг
 22 8 3 11 28 - 32 27
7.
Оденсе
 22 6 6 10 25 - 32 24
8.
Люнгбю
 22 6 5 11 27 - 39 23
9.
Виборг
 22 6 5 11 24 - 37 23
10.
Раннерс
 22 5 8 9 23 - 37 23
11.
Вайле
 22 4 7 11 19 - 26 19
12.
Видовре
 22 2 5 15 17 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 8 2 1 22 - 7 26
2.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Копенгаген
 11 7 1 3 22 - 9 22
4.
Норшелланн
 11 6 4 1 20 - 9 22
5.
Виборг
 11 5 3 3 17 - 14 18
6.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
7.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17
8.
Люнгбю
 11 4 4 3 19 - 16 16
9.
Раннерс
 11 3 4 4 10 - 16 13
10.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Оденсе
 11 0 3 8 8 - 22 3
12.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 7 3 1 21 - 10 24
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 23 - 14 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
5.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
6.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10
8.
Раннерс
 11 2 4 5 13 - 21 10
9.
Видовре
 11 2 3 6 9 - 18 9
10.
Люнгбю
 11 2 1 8 8 - 23 7
11.
Вайле
 11 1 4 6 8 - 15 7
12.
Виборг
 11 1 2 8 7 - 23 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Брондбю Омойджуфано Охи 8 (1)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Вайле Колингер Денис 7
Оденсе Кёлер Свен 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Йенсен Давид из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Сержиу Андраде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Грегор Паскаль из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Йенсен Магнус из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Виборг контролирует мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Люнгбю: 54%, Виборг: 46%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Люнгбю 2:0 Виборг онлайн

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