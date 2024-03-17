Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Грегор Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Удар от ворот произведет Виборг

88' Хамалайнен Брайан не смог попасть в створ ударом издали

87' Удар от ворот произведет Люнгбю

85' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи

83' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Люнгбю

80' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' William Kumado выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Йенсен Исак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Винтер Каспер пробует нанести удар издали, но Нико Мантль держит все под контролем

71' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Бьеллан Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Бьеллан Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Бьеллан Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Бьеллан Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' William Kumado из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Магнуссон Сайвар-Атли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Люнгбю

63' Гудьонсен Андри из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Удар от ворот произведет Виборг

59' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Виборг

53' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Виборг

50' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Удар от ворот произведет Люнгбю

49' Оооо... вот это был удар! Аносике Эмента должен был забить с этой позиции.

49' Аносике Эмента оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля