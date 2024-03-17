Тур: 22. Стадион: Люнгбю. Зрители: 4277 Главный судья: Sandi Putros
0'
1:0
43' ГолБьеллан Андреас
45' Undefined phrase: football_event_Ибрагим Саид
45' Желтая карточкаЙенсен Магнус
45' Желтая карточкаМбом Жан-Мануэль
45' Красная карточкаИбрагим Саид
2:0
50' ГолГудьонсен Андри
83' Желтая карточкаРомер Марсель
90'+4
Ход матча
43'
1:0
45'
45'
45'
45'
50'
2:0
83'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
413 Количество передач 288
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
58
Мантл
Нико
55
Радич
Стипе
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Tobias Storm
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Виборг
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
22 матча
27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.09
1.18
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
82
76
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|8
|0.36
|Гюткьяер Фредерик
|4 (2)
|0.18
|Чуквуани Точи
|3
|0.14
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.09
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.09
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.05
|Йенсен Магнус
|1
|0.05
|Грегор Паскаль
|1
|0.05
|Ромер Марсель
|1
|0.05
|Бьеллан Андреас
|1
|0.05
|Винтер Каспер
|1
|0.05
|William Kumado
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|7
|0.32
|Йенсен Исак
|3
|0.14
|Ибрагим Саид
|2
|0.09
|Сёндергаард Мадс
|2
|0.09
|Sergio Andrade
|2
|0.09
|Бонде Якуб
|2
|0.09
|Жуниор Ренато
|1
|0.05
|Томас Найджел
|1
|0.05
|Бундгаард Оливер
|1
|0.05
|Джатта Алассана
|1
|0.05
|Залетел Жан
|1
|0.05
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.05
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|4
|1
|Муньеса Марк
|5
|0
|Винтер Каспер
|3
|1
|Грегор Паскаль
|4
|0
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Йенсен Магнус
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Tobias Storm
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Бизоза Парфе
|1
|0
|Киккенборг Мадс
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|Enock Otoo
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|5
|1
|Anosike Ementa
|5
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|4
|0
|Жуниор Ренато
|2
|1
|Томас Найджел
|3
|0
|Бундгаард Оливер
|3
|0
|Сёндергаард Мадс
|3
|0
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Виборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
5
Люнгбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Виборг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
5
15
Люнгбю
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (14)
18% (4)
18% (4)
Виборг
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
36% (8)
50% (11)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
1
6%
1
14%
1-15
3
18%
2
29%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
4
24%
3
43%
76-90
Пропущено
18
23
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
11%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
22%
5
22%
31-45
4
22%
6
26%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
6
33%
4
17%
76-90
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
3
27%
3
17%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
3
27%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
18%
5
28%
76-90
Пропущено
20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
15%
1
8%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
20%
4
31%
76-90
Забито
28
25
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
1
4%
2
8%
1-15
6
21%
5
20%
16-30
5
18%
3
12%
31-45
7
25%
4
16%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
6
21%
8
32%
76-90
Пропущено
38
36
17 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
5
13%
2
6%
1-15
3
8%
5
14%
16-30
9
24%
8
22%
31-45
7
18%
8
22%
46-60
4
11%
5
14%
61-75
10
26%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2
Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0
Виборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2
Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0
Результаты матчей
Люнгбю
Виборг
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
8 раз 36%
1
5 раз 23%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
65
74
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
56
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
148
913
913
220
121
121
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|8 (1)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Оденсе
|Кёлер Свен
|7