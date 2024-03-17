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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 9126 Главный судья: Jonas Hansen
АГФ Орхус
1:0
Конец матча
Видовре
0'
0:0
21' Не забитый пенальти
Мортенсен Патрик
26' Желтая карточка
Геммер Йонас
37' Желтая карточка
Jeffrey Papa
42' Желтая карточка
Marc Nielsen
49' Желтая карточка
Якоб Андерсен
1:0
71' Гол
Йенсен-Эббью Йонас
89' Желтая карточка
Tobias Anker
90' Желтая карточка
Mathias Andreasen
90'+5

Ход матча

21'
Мортенсен Патрик
0:0
26'
 
Геммер Йонас
37'
 
Jeffrey Papa
42'
 
Marc Nielsen
49'
Якоб Андерсен
 
59'
Каль Эрик
Якоб Андерсен
 
59'
Дуэлунд Миккель
Линкс Гифт
 
69'
Tobias Bach
Бех Тобиас
 
71'
Йенсен-Эббью Йонас
(Каль Эрик)
1:0
75'
 
Andreas Smed
Jeffrey Papa
75'
 
Magnus Fredslund
Спельманн Мартин
75'
 
Рамкильде Марко
Геммер Йонас
77'
Кнудсен Магнус
Дуэлунд Миккель
 
79'
 
Mathias Andreasen
Томсен Тобиас
89'
Tobias Anker
 
90'
 
Mathias Andreasen

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
40
Йенсен-Эббью
Йонас
5
Тингагер
Фредерик
4
Tobias
Anker
26
Якоб
Андерсен
29
Frederik
Brandhof
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
8
Андерсон
Микаэль
13
Adrian
Kappenberger
10
Спельманн
Мартин
25
Киилерик
Мальте
5
Matti
Olsen
26
Marc
Nielsen
14
Якобсен
Кристиан
II
6
Геммер
Йонас
11
Thomas
Joergensen
7
Камили
Лирим
9
Томсен
Тобиас
16
Jeffrey
Papa
АГФ Орхус
3-4-3
Видовре
4-3-3

История личных встреч

АГФ Орхус
Видовре

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СД
0:2
К
2:2
ПД
0:3
ПД
7:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

7
2.33

Среднее время на гол

12
38

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
45

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 9 (3) 0.41
Бех Тобиас 6 0.27
Поульсен Николай 2 0.09
Тингагер Фредерик 2 0.09
Серра Янни 2 0.09
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.05
Дуэлунд Миккель 1 0.05
Кнудсен Магнус 1 0.05
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.05
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсен Тобиас 4 0.18
Якобсен Кристиан II 3 0.14
Камили Лирим 3 (1) 0.14
Макиенок Симон 2 0.09
Andreas Smed 2 0.09
Magnus Fredslund 1 0.05
Jeffrey Papa 1 0.05
Ильязовски Ахмед 0 0
Marc Nielsen 0 0
Линдберг Маркус 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Каль Эрик 6 0
Frederik Brandhof 3 1
Беихмо Феликс 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Якоб Андерсен 3 0
Линкс Гифт 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Бех Тобиас 3 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Tobias Anker 1 0
Уве Реслер 1 0
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 8 0
Ильязовски Ахмед 5 0
Matti Olsen 4 0
Линдберг Маркус 2 1
Спельманн Мартин 3 0
Якобсен Кристиан II 3 0
Геертсен Николай 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Камили Лирим 3 0
Marc Nielsen 2 0
Jeffrey Papa 2 0
Пер Франдсен 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Макиенок Симон 1 0
Mathias Andreasen 1 0
Джукич Филип 1 0
Thomas Joergensen 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Видовре
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
3
АГФ Орхус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Видовре
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
24

Упущенные победы

10
3
АГФ Орхус
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Видовре
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
25

Упущенные победы

17
6

Голы по времени матча

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 18
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
5
36%
2
20%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
4
24%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
29%
5
29%
29%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
5
36%
3
18%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

8
27
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
1
13%
4
15%
1-15
1
13%
5
19%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
8
30%
30%
46-60
1
13%
4
15%
61-75
0
0%
6
22%
76-90

Забито

25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 4
4 Не забивали 12
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
4
16%
6
33%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
7
28%
3
17%
76-90

Пропущено

22
44
11 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 19
1
5%
8
18%
1-15
2
9%
6
14%
16-30
8
36%
5
11%
31-45
4
18%
9
20%
46-60
2
9%
7
16%
61-75
5
23%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0
АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1
Видовре
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Видовре - Норшелланн 1:2 Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3
Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0

Результаты матчей

АГФ Орхус
Видовре

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 27%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 55%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
0
11 раз 50%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
7
3
8
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
11
11
7
15
1.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 22 15 3 4 43 - 23 48
2.
Брондбю
 22 14 5 3 44 - 20 47
3.
Копенгаген
 22 14 3 5 45 - 23 45
4.
Норшелланн
 22 10 7 5 35 - 21 37
5.
АГФ Орхус
 22 9 9 4 26 - 21 36
6.
Силькеборг
 22 8 3 11 28 - 32 27
7.
Оденсе
 22 6 6 10 25 - 32 24
8.
Люнгбю
 22 6 5 11 27 - 39 23
9.
Виборг
 22 6 5 11 24 - 37 23
10.
Раннерс
 22 5 8 9 23 - 37 23
11.
Вайле
 22 4 7 11 19 - 26 19
12.
Видовре
 22 2 5 15 17 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 8 2 1 22 - 7 26
2.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Копенгаген
 11 7 1 3 22 - 9 22
4.
Норшелланн
 11 6 4 1 20 - 9 22
5.
Виборг
 11 5 3 3 17 - 14 18
6.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
7.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17
8.
Люнгбю
 11 4 4 3 19 - 16 16
9.
Раннерс
 11 3 4 4 10 - 16 13
10.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Оденсе
 11 0 3 8 8 - 22 3
12.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 7 3 1 21 - 10 24
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 23 - 14 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
5.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
6.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10
8.
Раннерс
 11 2 4 5 13 - 21 10
9.
Видовре
 11 2 3 6 9 - 18 9
10.
Люнгбю
 11 2 1 8 8 - 23 7
11.
Вайле
 11 1 4 6 8 - 15 7
12.
Виборг
 11 1 2 8 7 - 23 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Брондбю Омойджуфано Охи 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Вайле Колингер Денис 7
Оденсе Кёлер Свен 7
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  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но АГФ Орхус вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 57%, Видовре: 43%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 9126 болельщиков
  • 95'
    Tobias Anker ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Видовре пытается что-то создать.
  • 95'
    Удар от ворот произведет АГФ Орхус
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    • 93'
      Видовре контролирует мяч.
    • 93'
      Magnus Fredslund выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 92'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 92'
      Камили Лирим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Видовре контролирует мяч.
    • 91'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Mathias Andreasen получает желтую карточку за толчок соперника.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч АГФ Орхус 1:0 Видовре онлайн

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