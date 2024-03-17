Тур: 22. Стадион: Ceres Park. Зрители: 9126 Главный судья: Jonas Hansen
0'
0:0
21' Не забитый пенальтиМортенсен Патрик
26' Желтая карточкаГеммер Йонас
37' Желтая карточкаJeffrey Papa
42' Желтая карточкаMarc Nielsen
49' Желтая карточкаЯкоб Андерсен
1:0
71' ГолЙенсен-Эббью Йонас
89' Желтая карточкаTobias Anker
90' Желтая карточкаMathias Andreasen
90'+5
Ход матча
21'
0:0
26'
37'
42'
49'
71'
1:0
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
23 Tobias Bach
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Jeffrey PapaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
-
29 Anders Ravn
-
-
28 _Nicolaj J.
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Видовре
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
7
2.33
Среднее время на гол
12
38
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
45
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|0.41
|Бех Тобиас
|6
|0.27
|Поульсен Николай
|2
|0.09
|Тингагер Фредерик
|2
|0.09
|Серра Янни
|2
|0.09
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.05
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.05
|Кнудсен Магнус
|1
|0.05
|Йенсен-Эббью Йонас
|1
|0.05
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томсен Тобиас
|4
|0.18
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.14
|Камили Лирим
|3 (1)
|0.14
|Макиенок Симон
|2
|0.09
|Andreas Smed
|2
|0.09
|Magnus Fredslund
|1
|0.05
|Jeffrey Papa
|1
|0.05
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
|Marc Nielsen
|0
|0
|Линдберг Маркус
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|0
|Каль Эрик
|6
|0
|Frederik Brandhof
|3
|1
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Якоб Андерсен
|3
|0
|Линкс Гифт
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Tobias Anker
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|8
|0
|Ильязовски Ахмед
|5
|0
|Matti Olsen
|4
|0
|Линдберг Маркус
|2
|1
|Спельманн Мартин
|3
|0
|Якобсен Кристиан II
|3
|0
|Геертсен Николай
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Камили Лирим
|3
|0
|Marc Nielsen
|2
|0
|Jeffrey Papa
|2
|0
|Пер Франдсен
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Mathias Andreasen
|1
|0
|Джукич Филип
|1
|0
|Thomas Joergensen
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Видовре
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
3
АГФ Орхус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Видовре
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
24
Упущенные победы
10
3
АГФ Орхус
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Видовре
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
25
Упущенные победы
17
6
Голы по времени матча
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 18
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
5
36%
2
20%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
4
24%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
29%
5
29%
29%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
5
36%
3
18%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
8
27
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
1
13%
4
15%
1-15
1
13%
5
19%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
8
30%
30%
46-60
1
13%
4
15%
61-75
0
0%
6
22%
76-90
Забито
25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 4
4 Не забивали 12
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
4
16%
6
33%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
7
28%
3
17%
76-90
Пропущено
22
44
11 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 19
1
5%
8
18%
1-15
2
9%
6
14%
16-30
8
36%
5
11%
31-45
4
18%
9
20%
46-60
2
9%
7
16%
61-75
5
23%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0
АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1
Видовре
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Видовре - Норшелланн 1:2 Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3
Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0
Результаты матчей
АГФ Орхус
Видовре
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 27%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 55%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
0
11 раз 50%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Видовре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
47
38
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
1111
715
418
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|8 (1)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Оденсе
|Кёлер Свен
|7