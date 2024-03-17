Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Thomas Joergensen из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

88' Удар от ворот произведет Видовре

88' Каль Эрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Tobias Bach пробует нанести удар издали, но Адриан Каппенбергер держит все под контролем

87' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Видовре

83' Андерсон Микаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Каль Эрик пробует нанести удар издали, но Адриан Каппенбергер держит все под контролем

82' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Рамкильде Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Thomas Joergensen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Йенсен-Эббью Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Удар от ворот произведет Видовре

75' Ох, нехорошо это выглядит. Спельманн Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Спельманн Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Команда АГФ Орхус забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

71' Хорошую попытку сделал Дуэлунд Миккель . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Хорошую попытку сделал Спельманн Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Jeffrey Papa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Jeffrey Papa из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Tobias Bach

68' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Видовре

67' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Марк Нильсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Matti Olsen и попал в каркас ворот!

66' Марк Нильсен из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Хорошую попытку сделал Камили Лирим . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Камили Лирим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе

63' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

62' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

60' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Тактическая замена. Jacob Andersen уходит с поля и его заменяет Каль Эрик

58' Спельманн Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Оооо... вот это был удар! Якобсен Кристиан II должен был забить с этой позиции.

57' Якобсен Кристиан II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Jeffrey Papa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Якобсен Кристиан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

56' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Matti Olsen из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

52' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

52' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

50' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Jacob Andersen из команды АГФ Орхус получает желтую после опасной игры.

49' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

48' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

48' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Тобиас Бех ослабляет давление, выбив мяч.

47' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника