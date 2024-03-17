  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Норшелланн
1:1
Конец матча
Раннерс
0'
36' Желтая карточка
Хардер Конрад
45' Желтая карточка
Занден Оливер
0:0
65' Не забитый пенальти
Скьеллеруп Андреас
1:0
68' Гол
Осман Ибрагим
81' Желтая карточка
Tammer Bany Odeh
1:1
89' Пенальти
Нордли Симен Болькан
90'+10

Ход матча

20'
 
Sabil Hansen
Альбек Мадс
36'
Хардер Конрад
 
45'
 
Занден Оливер
46'
 
Браянац Муамер
Шамун Ноа
46'
 
Копплин Бьорн
Занден Оливер
53'
Ингвартсен Маркус
Хардер Конрад
 
53'
Осман Ибрагим
Доржелес Марио
 
65'
Скьеллеруп Андреас
0:0
68'
Осман Ибрагим
1:0
76'
Расмуссен Кристиан
Антман Оливер
 
76'
Асконе Рокко
Скьеллеруп Андреас
 
81'
 
Tammer Bany Odeh
82'
 
Фусейни Мохаммед
Tammer Bany Odeh
82'
 
Педерсен Миккель
Sabil Hansen
89'
1:1
Нордли Симен Болькан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 10
  • 4 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
19
Хэй
Лукас
39
Нагало
Адамо
27
Свенссон
Даниэль
6
Тверсков
Йеппе
29
Доржелес
Марио
22
Антман
Оливер
11
Хансен
Мадс
8
Скьеллеруп
Андреас
40
Хардер
Конрад
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
29
Занден
Оливер
9
Нордли
Симен
Болькан
17
Альбек
Мадс
6
Бьёркенгрен
Йон
28
Кулибали
Лассо
19
Tammer
Bany
Odeh
18
Шамун
Ноа
Норшелланн
4-2-3-1
Раннерс
4-3-3

История личных встреч

Норшелланн
Раннерс

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.3%
44.4%
16 побед 12 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

44 матча

40.9%
36.4%
22.7%
18 побед 16 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
14 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
16 побед 20 ничьих 8 побед

История матчей

СД
0:5
СД
3:1
СД
1:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:4
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:3
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
0:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
2:1
К
0:0
К
1:0
СЛ
4:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

42
27

Голов в среднем за матч

1.91
1.23

Среднее время на гол

47
73

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.32
1.05

Среднее время на гол

68
86

Всего голов

71
50

Голов в среднем за матч

1.61
1.14

Тотал матчей

2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

55
79

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 7 (2) 0.32
Фресе Мартин 4 0.18
Нуама Эрнест 4 0.18
Кулибали Лассо 3 0.14
Беньямин Нюгрен 3 0.14
Осман Ибрагим 2 0.09
Тверсков Йеппе 2 0.09
Скьеллеруп Андреас 2 0.09
Хансен Мадс 2 0.09
Хардер Конрад 2 0.09
Хансен Киан 1 0.05
Антман Оливер 1 0.05
Вилладсен Оливер 1 0.05
Нагало Адамо 1 0.05
Доржелес Марио 1 0.05
Свенссон Даниэль 0 0
Диоманде Мохаммед 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 4 (2) 0.18
Нордли Симен Болькан 4 (1) 0.18
Одей Стивен 3 0.14
Копплин Бьорн 2 0.09
Бьёркенгрен Йон 1 0.05
Хег Даниэль 1 0.05
Фусейни Мохаммед II 1 0.05
Эйджийри Эрнест 1 0.05
Даммерс Вессель 1 0.05
Hugo Andersson2 1 0.05
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Ольсен Оливер 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 5 0
Диоманде Мохаммед 5 0
Хардер Конрад 4 0
Тверсков Йеппе 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Нагало Адамо 2 0
Хэй Лукас 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 4 1
Ольсен Оливер 5 0
Энггаард Мэдс 5 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Занден Оливер 2 0
Кулибали Лассо 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Раннерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
8
Норшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Раннерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

13
7
Норшелланн
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Раннерс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

20
13
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
10%
2
15%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
4
20%
4
31%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
5
25%
3
23%
76-90

Пропущено

9
21
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
2
22%
2
10%
1-15
2
22%
7
33%
16-30
2
22%
3
14%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
22%
3
14%
76-90

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
0
0%
3
30%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
21%
3
30%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
1
10%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
4
31%
4
25%
61-75
1
8%
5
31%
76-90

Забито

34
23
11 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
2
6%
5
22%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
5
15%
4
17%
31-45
6
18%
6
26%
46-60
7
21%
2
9%
61-75
10
29%
29%
4
17%
76-90

Пропущено

22
37
11 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
3
14%
3
8%
1-15
4
18%
9
24%
16-30
4
18%
5
14%
31-45
4
18%
4
11%
46-60
4
18%
8
22%
61-75
3
14%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2
Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3
Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1

Результаты матчей

Норшелланн
Раннерс

Точный счет

3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
3
8
5
6
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
4
7
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
15
7
10
12
1.5
7
15
7
15
2.5
1
21
2
20
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 22 15 3 4 43 - 23 48
2.
Брондбю
 22 14 5 3 44 - 20 47
3.
Копенгаген
 22 14 3 5 45 - 23 45
4.
Норшелланн
 22 10 7 5 35 - 21 37
5.
АГФ Орхус
 22 9 9 4 26 - 21 36
6.
Силькеборг
 22 8 3 11 28 - 32 27
7.
Оденсе
 22 6 6 10 25 - 32 24
8.
Люнгбю
 22 6 5 11 27 - 39 23
9.
Виборг
 22 6 5 11 24 - 37 23
10.
Раннерс
 22 5 8 9 23 - 37 23
11.
Вайле
 22 4 7 11 19 - 26 19
12.
Видовре
 22 2 5 15 17 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 8 2 1 22 - 7 26
2.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
3.
Копенгаген
 11 7 1 3 22 - 9 22
4.
Норшелланн
 11 6 4 1 20 - 9 22
5.
Виборг
 11 5 3 3 17 - 14 18
6.
АГФ Орхус
 11 5 3 3 14 - 14 18
7.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17
8.
Люнгбю
 11 4 4 3 19 - 16 16
9.
Раннерс
 11 3 4 4 10 - 16 13
10.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Оденсе
 11 0 3 8 8 - 22 3
12.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 7 3 1 21 - 10 24
2.
Копенгаген
 11 7 2 2 23 - 14 23
3.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
4.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
5.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
6.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10
8.
Раннерс
 11 2 4 5 13 - 21 10
9.
Видовре
 11 2 3 6 9 - 18 9
10.
Люнгбю
 11 2 1 8 8 - 23 7
11.
Вайле
 11 1 4 6 8 - 15 7
12.
Виборг
 11 1 2 8 7 - 23 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Брондбю Омойджуфано Охи 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Вайле Колингер Денис 7
Оденсе Кёлер Свен 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Раннерс: 40%.
  • 100'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 100'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 99'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Раннерс.
  • 99'
    Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Раннерс начинает контратаку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Даммерс Вессель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 95'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 95'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Раннерс: 41%.
    • 95'
      Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 95'
      Асконе Рокко из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 94'
      Ольсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 93'
      Нордли Симен Болькан пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 93'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 93'
      Бьёркенгрен Йон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Раннерс: 39%.
    • 47'
      Антман Оливер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 47'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Даммерс Вессель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Занден Оливер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 45'
      Занден Оливер наказан за толчок Антман Оливер
    • 45'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 45'
      Доржелес Марио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Раннерс: 39%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 44'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 42'
      Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Tammer Bany Odeh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Доржелес Марио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Бьёркенгрен Йон из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
    • 41'
      Тверсков Йеппе успешно блокирует удар.
    • 41'
      Шамун Ноа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Хэй Лукас успешно блокирует удар.
    • 40'
      Нордли Симен Болькан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Кулибали Лассо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Раннерс: 33%.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Свенссон Даниэль из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Sabil Hansen
    • 39'
      Хег Даниэль успешно блокирует удар.
    • 39'
      Скьеллеруп Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 39'
      Хардер Конрад ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Карлгрен Патрик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 37'
      Кулибали Лассо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 37'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Хег Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Хардер Конрад совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 36'
      Безумный фол. Хардер Конрад грубо играет против соперника. Пострадал Хег Даниэль
    • 36'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Раннерс: 33%.
    • 35'
      Скьеллеруп Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Sabil Hansen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 34'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Бьёркенгрен Йон из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Антман Оливер
    • 33'
      Хардер Конрад из команды Норшеланн в офсайде
    • 32'
      Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Антман Оливер из команды Норшеланн в офсайде
    • 31'
      Даммерс Вессель из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Раннерс: 32%.
    • 30'
      Нордли Симен Болькан пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 30'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 29'
      Ольсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Раннерс начинает контратаку
    • 28'
      Хег Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 28'
      Шанс! Тверсков Йеппе из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 28'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 27'
      Даммерс Вессель из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Sabil Hansen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Карлгрен Патрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Доржелес Марио из команды Норшеланн в офсайде
    • 26'
      Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Раннерс: 33%.
    • 25'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 24'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Хардер Конрад пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем
    • 23'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Раннерс: 41%.
    • 20'
      Альбек Мадс получил легкую травму, и его заменил Sabil Hansen.
    • 20'
      Даммерс Вессель из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Доржелес Марио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Альбек Мадс возвращается на поле.
    • 19'
      Матч возобновлен
    • 19'
      Ох, нехорошо это выглядит. Альбек Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 18'
      Альбек Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Tammer Bany Odeh из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Тверсков Йеппе пострадал.
    • 16'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Даммерс Вессель из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 16'
      Доржелес Марио не смог попасть в створ ударом издали
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Раннерс: 35%.
    • 15'
      Хэй Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 14'
      Хэй Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Кулибали Лассо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Бьёркенгрен Йон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Ольсен Оливер из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Ольсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 12'
      Шанс! Tammer Bany Odeh из команды Раннерс пробил головой, но мимо
    • 12'
      Альбек Мадс из команды Раннерс подал угловой справа.
    • 11'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Раннерс: 40%.
    • 10'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Ольсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Хег Даниэль успешно блокирует удар.
    • 7'
      Хардер Конрад нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Занден Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 6'
      Кулибали Лассо не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Раннерс: 50%.
    • 5'
      Нагало Адамо выиграл воздушное противоборство у Tammer Bany Odeh.
    • 5'
      Ольсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 4'
      Бьёркенгрен Йон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Шамун Ноа из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 3'
      Tammer Bany Odeh наказан за толчок Нагало Адамо
    • 2'
      Хэй Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Карлгрен Патрик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Норшелланн 1:1 Раннерс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный