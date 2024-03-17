Тур: 22. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Крог Мортен
1:1
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаХардер Конрад
45' Желтая карточкаЗанден Оливер
0:0
65' Не забитый пенальтиСкьеллеруп Андреас
1:0
68' ГолОсман Ибрагим
81' Желтая карточкаTammer Bany Odeh
1:1
89' ПенальтиНордли Симен Болькан
90'+10
Ход матча
36'
45'
65'
68'
1:0
81'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 10
-
4 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
19
Хэй
Лукас
39
Нагало
Адамо
11
Хансен
Мадс
17
Альбек
Мадс
18
Шамун
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
-
32 Илоски МиланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Норшелланн
Раннерс
27 матчей
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.3%
44.4%
16 побед 12 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
44 матча
40.9%
36.4%
22.7%
18 побед 16 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.8%
40.9%
27.3%
14 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
16 побед 20 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
27
Голов в среднем за матч
1.91
1.23
Среднее время на гол
47
73
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.32
1.05
Среднее время на гол
68
86
Всего голов
71
50
Голов в среднем за матч
1.61
1.14
Тотал матчей
2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
55
79
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|7 (2)
|0.32
|Фресе Мартин
|4
|0.18
|Нуама Эрнест
|4
|0.18
|Кулибали Лассо
|3
|0.14
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.14
|Осман Ибрагим
|2
|0.09
|Тверсков Йеппе
|2
|0.09
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0.09
|Хансен Мадс
|2
|0.09
|Хардер Конрад
|2
|0.09
|Хансен Киан
|1
|0.05
|Антман Оливер
|1
|0.05
|Вилладсен Оливер
|1
|0.05
|Нагало Адамо
|1
|0.05
|Доржелес Марио
|1
|0.05
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Хансен Андреас III
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.18
|Нордли Симен Болькан
|4 (1)
|0.18
|Одей Стивен
|3
|0.14
|Копплин Бьорн
|2
|0.09
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.05
|Хег Даниэль
|1
|0.05
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.05
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.05
|Даммерс Вессель
|1
|0.05
|Hugo Andersson2
|1
|0.05
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Ольсен Оливер
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|5
|0
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Хардер Конрад
|4
|0
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Нагало Адамо
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даммерс Вессель
|4
|1
|Ольсен Оливер
|5
|0
|Энггаард Мэдс
|5
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Занден Оливер
|2
|0
|Кулибали Лассо
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Раннерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
8
Норшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Раннерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
13
7
Норшелланн
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Раннерс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
20
13
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
10%
2
15%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
4
20%
4
31%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
5
25%
3
23%
76-90
Пропущено
9
21
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
2
22%
2
10%
1-15
2
22%
7
33%
16-30
2
22%
3
14%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
22%
3
14%
76-90
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
0
0%
3
30%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
21%
3
30%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
1
10%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
4
31%
4
25%
61-75
1
8%
5
31%
76-90
Забито
34
23
11 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
2
6%
5
22%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
5
15%
4
17%
31-45
6
18%
6
26%
46-60
7
21%
2
9%
61-75
10
29%
29%
4
17%
76-90
Пропущено
22
37
11 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
3
14%
3
8%
1-15
4
18%
9
24%
16-30
4
18%
5
14%
31-45
4
18%
4
11%
46-60
4
18%
8
22%
61-75
3
14%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2
Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3
Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1
Результаты матчей
Норшелланн
Раннерс
Точный счет
3:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
65
38
56
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
47
47
29
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
157
1012
715
715
121
220
121
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|8 (1)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Оденсе
|Кёлер Свен
|7