ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

После проверки VAR судья не изменил решения - Норшеланн пробьет пенальти!

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Занден Оливер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Норшеланн начинает контратаку

45' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Норшеланн

43' Удар от ворот произведет Норшеланн

42' Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Tammer Bany Odeh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Норшеланн пытается что-то создать.

38' Удар от ворот произведет Норшеланн

37' Кулибали Лассо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Матч возобновлен

36' Хег Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Хардер Конрад совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Норшеланн пытается что-то создать.

34' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хардер Конрад из команды Норшеланн в офсайде

31' Антман Оливер из команды Норшеланн в офсайде

30' Нордли Симен Болькан пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

29' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Раннерс

28' Шанс! Тверсков Йеппе из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

28' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.

27' Sabil Hansen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Доржелес Марио из команды Норшеланн в офсайде

25' Норшеланн контролирует мяч.

24' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хардер Конрад пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

23' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Норшеланн пытается что-то создать.

20' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Альбек Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Альбек Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Раннерс

16' Доржелес Марио не смог попасть в створ ударом издали

15' Хэй Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Норшеланн пытается что-то создать.

14' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Норшеланн

11' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

9' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Норшеланн пытается что-то создать.

7' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Норшеланн пытается что-то создать.

6' Удар от ворот произведет Норшеланн

6' Кулибали Лассо не смог попасть в створ ударом издали

4' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Норшеланн контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля