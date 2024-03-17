Тур: 29. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
1:0
Перерыв
0'
28' Желтая карточкаРауль де Томас
29' Желтая карточкаПерес Айосе
38' Желтая карточкаПесселья Херман
1:0
40' ГолЛежён Флорьян
45' Желтая карточкаМумин Абдул
Ход матча
28'
29'
38'
40'
1:0
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
17
Лопес
Унаи
13
Силва
Руи
28
Риад
Чади
4
Джонни
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бусто ПаблоЗащитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Бетис
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
22 матча
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.18
Среднее время на гол
55
76
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2
1.18
Среднее время на гол
45
76
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
1.82
1.18
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
49
76
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0.21
|Паласон Иси
|3 (2)
|0.1
|Лежён Флорьян
|2
|0.07
|Камелло Серхио
|2
|0.07
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.07
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Рауль де Томас
|1 (1)
|0.03
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.03
|Мумин Абдул
|1
|0.03
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Валентин Оскар
|1
|0.03
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.03
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|8
|0.28
|Иско Аларкон
|6 (1)
|0.21
|Перес Айосе
|4
|0.14
|Рока Марк
|2
|0.07
|Руибаль Айтор
|2
|0.07
|Гидо Родригес
|2
|0.07
|Диао Ассане
|2
|0.07
|Джонни
|1
|0.03
|Карвалью Вилльям
|1
|0.03
|Форнальс Пабло
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Эззалзули Абде
|1
|0.03
|Алтимира Серхи
|1
|0.03
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|1
|Эспино Альфонсо
|8
|0
|Перес Кике
|7
|0
|Паласон Иси
|6
|0
|Сисс Пате
|6
|0
|Рауль де Томас
|5
|0
|Лопес Унаи
|5
|0
|Валентин Оскар
|3
|1
|Чаваррия Пеп
|3
|1
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Балью Иван
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Трехо Оскар
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|7
|0
|Песселья Херман
|6
|0
|Гидо Родригес
|6
|0
|Папастатопулос Сократис
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Миранда Хуан
|5
|0
|Перес Айосе
|4
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Авила Эсекьель
|2
|1
|Силва Руи
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Бартра Марк
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Бетис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
11
10
Райо Вальекано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Бетис
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
9
16
Райо Вальекано
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (4)
64% (18)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Бетис
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
20
26
Голы по времени матча
Забито
13
15
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
15%
6
40%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
38%
1
7%
76-90
Пропущено
21
16
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
6
29%
4
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
19%
4
25%
61-75
5
24%
4
25%
76-90
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
0
0%
2
10%
1-15
4
33%
2
10%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
2
17%
6
29%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
25%
4
19%
76-90
Пропущено
15
13
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
40%
3
23%
76-90
Забито
25
36
14 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
2
8%
8
22%
1-15
7
28%
3
8%
16-30
5
20%
7
19%
31-45
2
8%
8
22%
46-60
1
4%
5
14%
61-75
8
32%
5
14%
76-90
Пропущено
36
29
14 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 16
3
8%
1
3%
1-15
3
8%
5
17%
16-30
8
22%
9
31%
31-45
5
14%
2
7%
46-60
6
17%
5
17%
61-75
11
31%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1
Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0
Бетис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1
Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0
Результаты матчей
Райо Вальекано
Бетис
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
8 раз 29%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
1
14 раз 50%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
132
310
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
103
411
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
235
721
919
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|64 - 20
|72
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|59 - 34
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|50 - 26
|56
|5.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|6.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|0:1 Заявка
|29
|10
|12
|7
|34 - 32
|42
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|32 - 32
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 51
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|37 - 42
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 32
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 43
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 35
|32
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|25 - 35
|30
|15.
|1:0 Заявка
|29
|6
|11
|12
|24 - 38
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|36 - 44
|28
|17.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|32 - 44
|27
|18.
|Заявка
|29
|3
|13
|13
|20 - 40
|22
|19.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|30 - 58
|14
|20.
|Заявка
|29
|1
|10
|18
|28 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 13
|28
|8.
|0:1 Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 24
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|1:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|13 - 22
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|11.
|0:1 Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 21
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 33
|2
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|15
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|1 12
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|Вильярреал
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:0 Бетис
Исход игры
Райо Вальекано
19.7% (24)
Ничья
49.2% (60)
Бетис
31.1% (38)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (34)
Меньше
71.43% (85)
Обе команды забьют
Да
76.47% (91)
Нет
23.53% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.7% (57)
1:2 Бетис
19.7% (24)
2:1 Райо Вальекано
8.2% (10)
0:1 Бетис
8.2% (10)
1:0 Райо Вальекано
8.2% (10)
0:2 Бетис
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
2:0 Райо Вальекано
1.6% (2)
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