Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

42' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Команда Райо Вальекано забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

40' Силва Руи плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

40' Г О О О О Л - Лежён Флорьян правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

40' Матч возобновлен

40' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

39' Джонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Песселья Херман получил желтую карточку от судьи

38' Гарсия Альваро Ривера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Миранда Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Валентин Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Перес Айосе получил желтую карточку от судьи

28' Фекир Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Бетис

24' Джонни из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' ШТАНГА! Так было близко к голу - Фекир Набиль нанес удар в каркас ворот!

23' Виллиан Жозе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Виллиан Жозе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

18' Перес Айосе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Пеп Чаваррия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Виллиан Жозе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Форнальс Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Форнальс Пабло из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Перес Айосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Балью Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бетис начинает с центра поля