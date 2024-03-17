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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Райо Вальекано
1:0
Перерыв
Бетис
0'
28' Желтая карточка
Рауль де Томас
29' Желтая карточка
Перес Айосе
38' Желтая карточка
Песселья Херман
1:0
40' Гол
Лежён Флорьян
45' Желтая карточка
Мумин Абдул

Ход матча

28'
Рауль де Томас
 
29'
 
Перес Айосе
38'
 
Песселья Херман
40'
Лежён Флорьян
1:0
45'
Мумин Абдул
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 122
Райо Вальекано 19.7% (24)
X 49.2% (60)
Бетис 31.1% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Бетис
3.35
3.50
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3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
3
Чаваррия
Пеп
19
Де
Фрутос
Хорхе
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
22
Рауль
де
Томас
7
Паласон
Иси
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
4
Джонни
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
Райо Вальекано
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Бетис

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

22 матча

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:2
КК
1:1
КК
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:2
КК
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
0:2
П
3:1
П
2:2
П
3:0
П
1:2
П
3:0
П
0:2
С
1:0
С
4:0
С
3:1
С
2:2

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Среднее время на гол

55
76

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2
1.18

Среднее время на гол

45
76

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

1.82
1.18

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

49
76

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.21
Паласон Иси 3 (2) 0.1
Лежён Флорьян 2 0.07
Камелло Серхио 2 0.07
Бебе Тьягу 2 (1) 0.07
Лопес Унаи 1 0.03
Рауль де Томас 1 (1) 0.03
Нтекья Ранди 1 (1) 0.03
Мумин Абдул 1 0.03
Де Фрутос Хорхе 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Валентин Оскар 1 0.03
Фалькао Радамель 1 (1) 0.03
Эспино Альфонсо 0 0
Чаваррия Пеп 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 8 0.28
Иско Аларкон 6 (1) 0.21
Перес Айосе 4 0.14
Рока Марк 2 0.07
Руибаль Айтор 2 0.07
Гидо Родригес 2 0.07
Диао Ассане 2 0.07
Джонни 1 0.03
Карвалью Вилльям 1 0.03
Форнальс Пабло 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Эззалзули Абде 1 0.03
Алтимира Серхи 1 0.03
Энрике Луис IX 0 0
Фекир Набиль 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 7 1
Эспино Альфонсо 8 0
Перес Кике 7 0
Паласон Иси 6 0
Сисс Пате 6 0
Рауль де Томас 5 0
Лопес Унаи 5 0
Валентин Оскар 3 1
Чаваррия Пеп 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Балью Иван 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Трехо Оскар 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Креспо Мигель 3 0
Мумин Абдул 1 1
Фалькао Радамель 2 0
Димитриевски Столе 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Камелло Серхио 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 7 0
Песселья Херман 6 0
Гидо Родригес 6 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Рока Марк 5 0
Миранда Хуан 5 0
Перес Айосе 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Диао Ассане 4 0
Авила Эсекьель 2 1
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Джонни 2 0
Гуардадо Андрес 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Луис Фелипе 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Бетис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

11
10
Райо Вальекано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Бетис
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

9
16
Райо Вальекано
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (4)
64% (18)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Бетис
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

20
26

Голы по времени матча

Забито

13
15
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
15%
6
40%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
38%
1
7%
76-90

Пропущено

21
16
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
6
29%
4
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
19%
4
25%
61-75
5
24%
4
25%
76-90

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
0
0%
2
10%
1-15
4
33%
2
10%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
2
17%
6
29%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
25%
4
19%
76-90

Пропущено

15
13
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
40%
3
23%
76-90

Забито

25
36
14 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
2
8%
8
22%
1-15
7
28%
3
8%
16-30
5
20%
7
19%
31-45
2
8%
8
22%
46-60
1
4%
5
14%
61-75
8
32%
5
14%
76-90

Пропущено

36
29
14 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 16
3
8%
1
3%
1-15
3
8%
5
17%
16-30
8
22%
9
31%
31-45
5
14%
2
7%
46-60
6
17%
5
17%
61-75
11
31%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1
Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0
Бетис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1
Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Бетис

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
8 раз 29%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
1
14 раз 50%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
13
2
3
10
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
10
3
4
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
23
5
7
21
1.5
9
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Жирона
 Заявка 29 19 5 5 59 - 34 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетик Б
 Заявка 29 16 8 5 50 - 26 56
5.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 0:1 Заявка 29 10 12 7 34 - 32 42
8.
Валенсия
 Заявка 28 11 7 10 32 - 32 40
9.
Вильярреал
 Заявка 29 10 8 11 47 - 51 38
10.
Хетафе
 Заявка 29 9 11 9 37 - 42 38
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 29 10 7 12 29 - 32 37
12.
Осасуна
 Заявка 29 10 6 13 33 - 43 36
13.
Алавес
 Заявка 29 8 8 13 26 - 35 32
14.
Мальорка
 Заявка 29 6 12 11 25 - 35 30
15.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 29 6 11 12 24 - 38 29
16.
Севилья
 Заявка 29 6 10 13 36 - 44 28
17.
Сельта
 Заявка 29 6 9 14 32 - 44 27
18.
Кадис
 Заявка 29 3 13 13 20 - 40 22
19.
Гранада
 Заявка 28 2 8 18 30 - 58 14
20.
Альмерия
 Заявка 29 1 10 18 28 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
5.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Хетафе
 Заявка 14 8 4 2 18 - 13 28
8.
Бетис
 0:1 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
15.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 14 2 7 5 13 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
9.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
11.
Бетис
 0:1 Заявка 14 3 6 5 13 - 19 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Валенсия
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 14 0 2 12 12 - 33 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 15 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Райо Вальекано имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Райо Вальекано: 39%, Бетис: 61%.
  • 50'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 50'
    Мумин Абдул из команды Райо Вальекано перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 50'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 49'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 122
    Райо Вальекано 19.7% (24)
    X 49.2% (60)
    Бетис 31.1% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Бетис
    3.35
    3.50
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    3.15
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:0 Бетис

    Исход игры
    Райо Вальекано
    19.7% (24)
    Ничья
    49.2% (60)
    Бетис
    31.1% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (34)
    Меньше
    71.43% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (91)
    Нет
    23.53% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.7% (57)
    1:2 Бетис
    19.7% (24)
    2:1 Райо Вальекано
    8.2% (10)
    0:1 Бетис
    8.2% (10)
    1:0 Райо Вальекано
    8.2% (10)
    0:2 Бетис
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    2:0 Райо Вальекано
    1.6% (2)
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