Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Матч возобновлен

95' Валентин Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Карвалью Вилльям получил желтую карточку от судьи

93' Матч возобновлен

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Родри Родриго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

93' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Песселья Херман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Ратиу Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Хорошую попытку сделал Иско Аларкон . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Иско Аларкон из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Диао Ассане создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Лежён Флорьян получил желтую карточку от судьи

86' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Трехо Оскар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Матч возобновлен

83' Иско Аларкон получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Димитриевски Столе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Эззалзули Абде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Матч возобновится спорным мячом

82' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

82' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Форнальс Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Г О О О О Л - Камелло Серхио первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

78' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

77' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

76' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Форнальс Пабло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Матч возобновлен

75' Димитриевски Столе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

71' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Лопес Унаи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Лопес Унаи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Камелло Серхио пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

69' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Тактическая замена. Пеп Чаваррия уходит с поля и его заменяет Эспино Альфонсо

68' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Миранда Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Сисс Пате пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

61' Перес Айосе из команды Бетис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

61' Матч возобновлен

59' Гарсия Альваро Ривера на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Гарсия Альваро Ривера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

55' Пеп Чаваррия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Де Фрутос Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

52' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Джонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Фекир Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Фекир Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Фекир Набиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля