  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 13264 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Райо Вальекано
2:0
Конец матча
Бетис
0'
28' Желтая карточка
Рауль де Томас
29' Желтая карточка
Перес Айосе
38' Желтая карточка
Песселья Херман
1:0
40' Гол
Лежён Флорьян
45' Желтая карточка
Мумин Абдул
2:0
78' Гол
Камелло Серхио
83' Желтая карточка
Иско Аларкон
86' Желтая карточка
Лежён Флорьян
90' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
90' Желтая карточка
Сисс Пате
90'+11

Ход матча

28'
Рауль де Томас
 
29'
 
Перес Айосе
38'
 
Песселья Херман
40'
Лежён Флорьян
1:0
45'
Мумин Абдул
 
54'
 
Иско Аларкон
Джонни
60'
Сисс Пате
Гарсия Альваро
 
60'
Камелло Серхио
Рауль де Томас
 
68'
 
Диао Ассане
Виллиан Жозе
68'
 
Карвалью Вилльям
Фекир Набиль
68'
Эспино Альфонсо
Чаваррия Пеп
 
78'
Трехо Оскар
Лопес Унаи
 
78'
Ратиу Андрей
Де Фрутос Хорхе
 
78'
Камелло Серхио
2:0
82'
 
Эззалзули Абде
Перес Айосе
82'
 
Родри Родриго
Форнальс Пабло
83'
 
Иско Аларкон
86'
Лежён Флорьян
 
90'
 
Карвалью Вилльям
90'
Сисс Пате
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 22 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 286 Количество передач 460
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Райо Вальекано 19.7% (24)
X 49.2% (60)
Бетис 31.1% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
3
Чаваррия
Пеп
19
Де
Фрутос
Хорхе
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
22
Рауль
де
Томас
7
Паласон
Иси
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
4
Джонни
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
Райо Вальекано
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Бетис

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

22 матча

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:2
КК
1:1
КК
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:2
КК
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
0:2
П
3:1
П
2:2
П
3:0
П
1:2
П
3:0
П
0:2
С
1:0
С
4:0
С
3:1
С
2:2

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Среднее время на гол

55
76

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2
1.18

Среднее время на гол

45
76

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

1.82
1.18

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

49
76

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.21
Камелло Серхио 3 0.1
Паласон Иси 3 (2) 0.1
Лежён Флорьян 2 0.07
Бебе Тьягу 2 (1) 0.07
Лопес Унаи 1 0.03
Рауль де Томас 1 (1) 0.03
Нтекья Ранди 1 (1) 0.03
Мумин Абдул 1 0.03
Де Фрутос Хорхе 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Валентин Оскар 1 0.03
Фалькао Радамель 1 (1) 0.03
Эспино Альфонсо 0 0
Чаваррия Пеп 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 8 0.28
Иско Аларкон 6 (1) 0.21
Перес Айосе 4 0.14
Рока Марк 2 0.07
Руибаль Айтор 2 0.07
Гидо Родригес 2 0.07
Диао Ассане 2 0.07
Джонни 1 0.03
Карвалью Вилльям 1 0.03
Форнальс Пабло 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Эззалзули Абде 1 0.03
Алтимира Серхи 1 0.03
Энрике Луис IX 0 0
Фекир Набиль 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 7 1
Эспино Альфонсо 8 0
Сисс Пате 7 0
Перес Кике 7 0
Паласон Иси 6 0
Лежён Флорьян 5 0
Рауль де Томас 5 0
Лопес Унаи 5 0
Валентин Оскар 3 1
Чаваррия Пеп 3 1
Балью Иван 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Мумин Абдул 2 1
Трехо Оскар 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Креспо Мигель 3 0
Фалькао Радамель 2 0
Димитриевски Столе 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Камелло Серхио 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 8 0
Песселья Херман 6 0
Гидо Родригес 6 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Рока Марк 5 0
Миранда Хуан 5 0
Перес Айосе 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Диао Ассане 4 0
Авила Эсекьель 2 1
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Джонни 2 0
Гуардадо Андрес 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Бетис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

11
10
Райо Вальекано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Бетис
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

9
16
Райо Вальекано
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (5)
62% (18)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Бетис
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

20
26

Голы по времени матча

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
2
13%
6
40%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
4
27%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
40%
1
7%
76-90

Пропущено

21
18
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
6
29%
5
28%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
5
24%
5
28%
76-90

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
0
0%
2
10%
1-15
4
33%
2
10%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
2
17%
6
29%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
25%
4
19%
76-90

Пропущено

15
13
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
40%
3
23%
76-90

Забито

27
36
15 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 18
11 Не забивали 6
2
7%
8
22%
1-15
7
26%
3
8%
16-30
6
22%
7
19%
31-45
2
7%
8
22%
46-60
1
4%
5
14%
61-75
9
33%
5
14%
76-90

Пропущено

36
31
14 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 17
3
8%
1
3%
1-15
3
8%
5
16%
16-30
8
22%
10
32%
31-45
5
14%
2
6%
46-60
6
17%
5
16%
61-75
11
31%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1
Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0
Бетис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1
Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Бетис

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 28%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
1
14 раз 48%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
2
4
10
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
10
4
4
11
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
23
6
8
21
1.5
9
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Жирона
 Заявка 29 19 5 5 59 - 34 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетик Б
 Заявка 29 16 8 5 50 - 26 56
5.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 Заявка 29 10 12 7 34 - 33 42
8.
Валенсия
 Заявка 28 11 7 10 32 - 32 40
9.
Вильярреал
 Заявка 29 10 8 11 47 - 51 38
10.
Хетафе
 Заявка 29 9 11 9 37 - 42 38
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 29 10 7 12 29 - 32 37
12.
Осасуна
 Заявка 29 10 6 13 33 - 43 36
13.
Алавес
 Заявка 29 8 8 13 26 - 35 32
14.
Мальорка
 Заявка 29 6 12 11 25 - 35 30
15.
Райо Вальекано
 Заявка 29 6 11 12 25 - 38 29
16.
Севилья
 Заявка 29 6 10 13 36 - 44 28
17.
Сельта
 Заявка 29 6 9 14 32 - 44 27
18.
Кадис
 Заявка 29 3 13 13 20 - 40 22
19.
Гранада
 Заявка 28 2 8 18 30 - 58 14
20.
Альмерия
 Заявка 29 1 10 18 28 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
5.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Хетафе
 Заявка 14 8 4 2 18 - 13 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
15.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
9.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
11.
Бетис
 Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Валенсия
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 14 0 2 12 12 - 33 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 15 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 97'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 97'
      Мумин Абдул ослабляет давление, выбив мяч.
    • 97'
      Диао Ассане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 97'
      Райо Вальекано начинает контратаку
    • 97'
      Трехо Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 97'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 97'
      Балью Иван выиграл воздушное противоборство у Миранда Хуан.
    • 96'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 96'
      Мумин Абдул ослабляет давление, выбив мяч.
    • 96'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля