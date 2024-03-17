  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 26'
Валенсия
0'
12' Желтая карточка
Фемения Кико

Ход матча

12'
Фемения Кико
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 129
Вильярреал 53.5% (69)
X 34.9% (45)
Валенсия 11.6% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Валенсия
2.30
Реклама, fon.bet
3.50
Реклама, betcity.ru
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
2
Москера
Йерсон
23
Манди
Аисса
5
Куэнка
Хорхе
19
Коклен
Франсис
4
Комесанья
Санти
16
Баэна
Алехандро
25
Траоре
Бертран
11
Сорлот
Александр
9
Гуэдеш
Гонсалу
25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
3
Москера
Кристиан
15
Озкаджар
Дженк
14
Гайя
Хосе
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
8
Герра
Хавьер
18
Пепелу
7
Каньос
Серхи
17
Яремчук
Роман
9
Дуро
Уго
Вильярреал
4-3-3
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Валенсия

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

36 матчей

38.9%
19.4%
41.7%
14 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:0
ТМК
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ТМС
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:3
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
1:3
П
0:2
П
0:2
П
1:0
П
0:0
П
1:3
П
2:1
П
4:1
П
1:0
П
2:2
П
5:0
КК
4:2
КК
0:0
П
1:1
П
2:0
П
4:1
П
3:1
П
3:3
ПД
3:0

Голы

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.82
0.95

Среднее время на гол

49
95

Всего голов

36
17

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

67
35

Голов в среднем за матч

1.86
0.97

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

48
92

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 13 0.45
Морено Херард 10 (2) 0.34
Моралес Луис 6 0.21
Баэна Алехандро 2 0.07
Парехо Даниэль 2 (2) 0.07
Гуэдеш Гонсалу 2 0.07
Комесанья Санти 2 0.07
Куэнка Хорхе 2 0.07
Педраса Альфонсо 1 0.03
Ахомач Илиас 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Морено Альберто 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Альбиоль Рауль 0 0
Террац Рамон 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 12 0.43
Герра Хавьер 4 0.14
Пепелу 4 (4) 0.14
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.11
Яремчук Роман 3 0.11
Перес Фран 1 0.04
Гайя Хосе 1 0.04
Каньос Серхи 1 0.04
Васкес Хесус 1 0.04
Дьякаби Муктар 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Мари Альберто 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 8 1
Капу Этьен 7 0
Комесанья Санти 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Морено Альберто 2 2
Куэнка Хорхе 5 0
Альбиоль Рауль 4 0
Фемения Кико 4 0
Пино Йереми 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Парехо Даниэль 3 0
Сорлот Александр 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Йоргенсен Филип 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Москера Йерсон 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Коклен Франсис 1 0
Траоре Бертран 1 0
Фойт Хуан 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Дьякаби Муктар 6 0
Амалла Селим 4 1
Гильямон Уго 5 0
Герра Хавьер 3 1
Перес Фран 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Гайя Хосе 3 0
Пепелу 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Яремчук Роман 2 0
Дуро Уго 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Валенсия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

11
8
Вильярреал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Валенсия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

18
17
Вильярреал
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Валенсия
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

29
25

Голы по времени матча

Забито

24
15
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
8%
3
20%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
6
25%
3
20%
46-60
4
17%
4
27%
61-75
5
21%
4
27%
76-90

Пропущено

24
22
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
13%
2
9%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
5
21%
5
23%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
4
17%
8
36%
76-90

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
2
9%
4
22%
1-15
5
23%
5
28%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
5
23%
1
6%
76-90

Пропущено

27
8
14 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
2
7%
0
0%
1-15
8
30%
30%
1
13%
16-30
4
15%
2
25%
31-45
5
19%
2
25%
46-60
5
19%
1
13%
61-75
3
11%
2
25%
76-90

Забито

46
33
19 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 15
4 Не забивали 7
4
9%
7
21%
1-15
7
15%
5
15%
16-30
8
17%
4
12%
31-45
9
20%
5
15%
46-60
8
17%
7
21%
61-75
10
22%
5
15%
76-90

Пропущено

51
30
26 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 17
5
10%
2
7%
1-15
12
24%
2
7%
16-30
9
18%
6
20%
31-45
10
20%
7
23%
46-60
8
16%
3
10%
61-75
7
14%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0
Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2

Результаты матчей

Вильярреал
Валенсия

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
3:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
2
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
5
9
4
10
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
5
4
10
1.5
4
9
4
10
2.5
1
12
1
13
3.5
1
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
19
8
10
18
1.5
9
18
8
20
2.5
3
24
2
26
3.5
1
26
2
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Жирона
 Заявка 29 19 5 5 59 - 34 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетик Б
 Заявка 29 16 8 5 50 - 26 56
5.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 Заявка 28 10 12 6 34 - 31 42
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 28 11 8 9 32 - 31 41
9.
Хетафе
 Заявка 29 9 11 9 37 - 42 38
10.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 29 10 7 12 29 - 32 37
11.
Осасуна
 Заявка 29 10 6 13 33 - 43 36
12.
Вильярреал
 0:0 Заявка 29 9 9 11 46 - 51 36
13.
Алавес
 Заявка 29 8 8 13 26 - 35 32
14.
Мальорка
 Заявка 29 6 12 11 25 - 35 30
15.
Севилья
 Заявка 29 6 10 13 36 - 44 28
16.
Сельта
 Заявка 29 6 9 14 32 - 44 27
17.
Райо Вальекано
 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
18.
Кадис
 Заявка 29 3 13 13 20 - 40 22
19.
Гранада
 Заявка 28 2 8 18 30 - 58 14
20.
Альмерия
 1:0 Заявка 29 1 10 18 28 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
5.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
6.
Валенсия
 0:0 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Хетафе
 Заявка 14 8 4 2 18 - 13 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 0:0 Заявка 15 4 5 6 24 - 24 17
15.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 1:0 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Валенсия
 0:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
14.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 1:0 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 14 0 2 12 12 - 33 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 15 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Гранада Гумбау Херард 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Перевалила за экватор у нас первая половина матча. Хороший футбол мы пока наблюдаем. Команды создают остроту у ворот друг друга, но голов, к сожалению, пока нет. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Баэна потерял мяч на левом фланге атаки, а затем ещё и нарушил правила против Фулкье. Очевидное нарушение, за которое можно было показать жёлтую карточку. 
  • 23'
    Фулкье по правому флангу отдал передачу вперёд, Диего Лопес рвался к мячу, но сохранить его в пределах поля не получилось. От ворот продолжат игру хозяева. 
  • Офсайд
    22'
    Гуэдеш получил мяч перед штрафной соперника и даже сумел пробить мимо ворот, однако всё было напрасно. В очевидном офсайде находился футболист "Вильярреала". 
  • Опасный момент
    21'
    МОМЕНТИЩЕ! Каньос шикарной передачей вывел Дуро на рандеву с голкипером. Форвард гостей перекинул Йоргенсена, но игровой снаряд пролетел рядом с левым углом! 
  • Фол, нарушение
    20'
    Фулкье рвался вперёд по правому флангу, и его на газон уронил Баэна. Много нарушений в стартовые минуты, но пока арбитр довольно уверенно справляется. 
  • 19'
    Куэнка получил мяч на левом фланге в атаке и выполнил заброс к линии штрафной, но в нужной точен никого из партнёров не оказалось, и Москера забрал сферу себе. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Москера со своей половины поля выполнил неточный пас вперёд, однако прозвучал свисток арбитра. Против защитника хозяев нарушил правила Яремчук. 
  • 17'
    Манди со своей половины поля выполнил заброс на левый фланг, Баэна игровой снаряд сумел зацепить, но сохранить его в пределах поля у игрока "Вильярреала" не получилось. 
  • Опасный момент
    16'
    МОМЕНТ! Стандарт на правом фланге заработали футболисты "Вильярреала". Баэна выполнил кросс к дальней штанге, Манди головой пробил в ближний угол, но немного промахнулся! 
  • Опасный момент
    15'
    ОПАСНО! Давят хозяева! Траоре получил игровой снаряд в центре чужой штрафной и пробил в створ, однако получилось точно по позиции Мамардашвили, который свою команду спас!
  • Опасный момент
    14'
    МОМЕНТИЩЕ! С левого фланга последовал кросс к дальнему углу вратарской, Траоре головой выполнил скидку к дальней штанге, где готовился сферу в сетку отправить Манди, но его в прыжке опередил Мамардашвили! 
  • 13'
    Стандарт на чужой половине поля заработали хозяева. Баэна с правого фланга выполнил кросс к дальней штанге, но там никого из партнёров найти не удалось. 
  • Желтая карточка
    12'
    Первая жёлтая карточка в нашем матче. Фемения наказан предупреждением у "Валенсии". Грубо на чужой половине сыграл защитник хозяев против Каньоса. 
  • 11'
    Каньос с левого фланга выполнил перспективный кросс в центр штрафной, Манди сыграл внимательно и в падении смог прервать эту передачу. Продолжают гости играть с преимуществом. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 10'
      Гуэдеш по центру протащил мяч к штрафной соперника и выполнил передачу в правый край, Траоре сферу получил, но под прессингом трёх соперников не сумел удержать снаряд у себя. 
    • 9'
      Смог Гуэдеш самостоятельно подняться на ноги, поэтому игра продолжилась. Футболисты "Валенсии" закрепились на чужой половине поля и ищут брешь в обороне соперника. 
    • Травма, повреждение
      8'
      Первая остановка в матче, вызванная повреждением. Гуэдеш боролся за верховой мяч и врезался в плечо Герре. Довольно неприятно получилось, и футболист хозяев оказался на газоне. 
    • 7'
      Гости забрали сейчас игровой снаряд под свой контроль. Спокойно они перекатывают сферу на своей половине поля, но особого продвижения вперёд пока мы не наблюдаем. 
    • Офсайд
      6'
      Дуро получил мяч в левой части штрафной соперника, выиграл борьбу у защитника и пробил в ближний угол. Йоргенсен спокойно справился. Плюсом, положение вне игры зафиксировано у форварда "Валенсии". 
    • 5'
      Довольно-таки активно начинают команды эту встречу. Пытаются оба коллектива играть в атаку, поэтому, думаю, скоро мы увидим опасные моменты в этом матче. 
    • 4'
      Сорлот получил игровой снаряд на подступах к штрафной соперника и пытался выйти на ударную позицию, вот только его продвижение вперёд остановил Озкаджар. 
    • 3'
      Яремчук получил мяч в левой части штрафной соперника и выполнил скидку немного назад, Каньос сферу получил и пробил по воротам, однако получилось точно в руки Йоргенсену. 
    • 2'
      Футболисты "Вильярреала" вышли на эту встречу в жёлтом комплекте формы, гости играют в тёмно-синем комплекте формы. Ворота Йоргенсена в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.3% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Вильярреал 0:0 Валенсия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Валенсия

    Исход игры
    Вильярреал
    53.5% (69)
    Ничья
    34.9% (45)
    Валенсия
    11.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.33% (58)
    Меньше
    51.67% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    81.67% (98)
    Нет
    18.33% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    33.3% (43)
    1:1 Ничья
    32.6% (42)
    1:0 Вильярреал
    11.6% (15)
    1:2 Валенсия
    6.2% (8)
    0:2 Валенсия
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вильярреал
    Валенсия
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный