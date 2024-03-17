Куэнка получил мяч на левом фланге в атаке и выполнил заброс к линии штрафной, но в нужной точен никого из партнёров не оказалось, и Москера забрал сферу себе.

Фулкье рвался вперёд по правому флангу, и его на газон уронил Баэна. Много нарушений в стартовые минуты, но пока арбитр довольно уверенно справляется.

МОМЕНТИЩЕ! Каньос шикарной передачей вывел Дуро на рандеву с голкипером. Форвард гостей перекинул Йоргенсена, но игровой снаряд пролетел рядом с левым углом!

Гуэдеш получил мяч перед штрафной соперника и даже сумел пробить мимо ворот, однако всё было напрасно. В очевидном офсайде находился футболист "Вильярреала".

Фулкье по правому флангу отдал передачу вперёд, Диего Лопес рвался к мячу, но сохранить его в пределах поля не получилось. От ворот продолжат игру хозяева.

Баэна потерял мяч на левом фланге атаки, а затем ещё и нарушил правила против Фулкье. Очевидное нарушение, за которое можно было показать жёлтую карточку.

Перевалила за экватор у нас первая половина матча. Хороший футбол мы пока наблюдаем. Команды создают остроту у ворот друг друга, но голов, к сожалению, пока нет.

Каньос с левого фланга выполнил перспективный кросс в центр штрафной, Манди сыграл внимательно и в падении смог прервать эту передачу. Продолжают гости играть с преимуществом.

Первая жёлтая карточка в нашем матче. Фемения наказан предупреждением у "Валенсии". Грубо на чужой половине сыграл защитник хозяев против Каньоса.

Стандарт на чужой половине поля заработали хозяева. Баэна с правого фланга выполнил кросс к дальней штанге, но там никого из партнёров найти не удалось.

МОМЕНТИЩЕ! С левого фланга последовал кросс к дальнему углу вратарской, Траоре головой выполнил скидку к дальней штанге, где готовился сферу в сетку отправить Манди, но его в прыжке опередил Мамардашвили!

ОПАСНО! Давят хозяева! Траоре получил игровой снаряд в центре чужой штрафной и пробил в створ, однако получилось точно по позиции Мамардашвили, который свою команду спас!

МОМЕНТ! Стандарт на правом фланге заработали футболисты "Вильярреала". Баэна выполнил кросс к дальней штанге, Манди головой пробил в ближний угол, но немного промахнулся!

Манди со своей половины поля выполнил заброс на левый фланг, Баэна игровой снаряд сумел зацепить, но сохранить его в пределах поля у игрока "Вильярреала" не получилось.

Москера со своей половины поля выполнил неточный пас вперёд, однако прозвучал свисток арбитра. Против защитника хозяев нарушил правила Яремчук.

10' Гуэдеш по центру протащил мяч к штрафной соперника и выполнил передачу в правый край, Траоре сферу получил, но под прессингом трёх соперников не сумел удержать снаряд у себя.

9' Смог Гуэдеш самостоятельно подняться на ноги, поэтому игра продолжилась. Футболисты "Валенсии" закрепились на чужой половине поля и ищут брешь в обороне соперника.

8' Первая остановка в матче, вызванная повреждением. Гуэдеш боролся за верховой мяч и врезался в плечо Герре. Довольно неприятно получилось, и футболист хозяев оказался на газоне.

7' Гости забрали сейчас игровой снаряд под свой контроль. Спокойно они перекатывают сферу на своей половине поля, но особого продвижения вперёд пока мы не наблюдаем.

6' Дуро получил мяч в левой части штрафной соперника, выиграл борьбу у защитника и пробил в ближний угол. Йоргенсен спокойно справился. Плюсом, положение вне игры зафиксировано у форварда "Валенсии".

5' Довольно-таки активно начинают команды эту встречу. Пытаются оба коллектива играть в атаку, поэтому, думаю, скоро мы увидим опасные моменты в этом матче.

4' Сорлот получил игровой снаряд на подступах к штрафной соперника и пытался выйти на ударную позицию, вот только его продвижение вперёд остановил Озкаджар.

3' Яремчук получил мяч в левой части штрафной соперника и выполнил скидку немного назад, Каньос сферу получил и пробил по воротам, однако получилось точно в руки Йоргенсену.

2' Футболисты "Вильярреала" вышли на эту встречу в жёлтом комплекте формы, гости играют в тёмно-синем комплекте формы. Ворота Йоргенсена в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.