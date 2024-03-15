Тур: 29. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Фигероа Хорхе
Позже
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Бараха Рубен
История личных встреч
Вильярреал
Валенсия
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
36 матчей
38.9%
19.4%
41.7%
14 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
1.82
0.95
Среднее время на гол
49
95
Всего голов
36
17
Голов в среднем за матч
1.89
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
67
35
Голов в среднем за матч
1.86
0.97
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
48
92
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|13
|0.46
|Морено Херард
|10 (2)
|0.36
|Моралес Луис
|6
|0.21
|Баэна Алехандро
|2
|0.07
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.07
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.07
|Комесанья Санти
|2
|0.07
|Куэнка Хорхе
|2
|0.07
|Педраса Альфонсо
|1
|0.04
|Ахомач Илиас
|1
|0.04
|Капу Этьен
|1
|0.04
|Морено Альберто
|1
|0.04
|Манди Аисса
|1
|0.04
|Фойт Хуан
|1
|0.04
|Альбиоль Рауль
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|12
|0.44
|Герра Хавьер
|4
|0.15
|Пепелу
|4 (4)
|0.15
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.11
|Яремчук Роман
|3
|0.11
|Перес Фран
|1
|0.04
|Гайя Хосе
|1
|0.04
|Каньос Серхи
|1
|0.04
|Васкес Хесус
|1
|0.04
|Дьякаби Муктар
|1
|0.04
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|8
|1
|Капу Этьен
|7
|0
|Комесанья Санти
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Морено Альберто
|2
|2
|Куэнка Хорхе
|5
|0
|Альбиоль Рауль
|4
|0
|Фемения Кико
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|4
|0
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Сорлот Александр
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|3
|0
|Йоргенсен Филип
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Ахомач Илиас
|3
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Москера Йерсон
|2
|0
|Рейна Пепе
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Коклен Франсис
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Амалла Селим
|4
|1
|Гильямон Уго
|5
|0
|Герра Хавьер
|3
|1
|Перес Фран
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Гайя Хосе
|3
|0
|Пепелу
|3
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Москера Кристиан
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Валенсия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
11
8
Вильярреал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Валенсия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
18
17
Вильярреал
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Валенсия
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
29
25
Голы по времени матча
Забито
24
15
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
8%
3
20%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
6
25%
3
20%
46-60
4
17%
4
27%
61-75
5
21%
4
27%
76-90
Пропущено
24
22
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
13%
2
9%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
5
21%
5
23%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
4
17%
8
36%
76-90
Забито
22
18
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
2
9%
4
22%
1-15
5
23%
5
28%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
5
23%
1
6%
76-90
Пропущено
27
8
14 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
2
7%
0
0%
1-15
8
30%
30%
1
13%
16-30
4
15%
2
25%
31-45
5
19%
2
25%
46-60
5
19%
1
13%
61-75
3
11%
2
25%
76-90
Забито
46
33
19 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 15
4 Не забивали 7
4
9%
7
21%
1-15
7
15%
5
15%
16-30
8
17%
4
12%
31-45
9
20%
5
15%
46-60
8
17%
7
21%
61-75
10
22%
5
15%
76-90
Пропущено
51
30
26 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 17
5
10%
2
7%
1-15
12
24%
2
7%
16-30
9
18%
6
20%
31-45
10
20%
7
23%
46-60
8
16%
3
10%
61-75
7
14%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0
Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2
Результаты матчей
Вильярреал
Валенсия
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
3:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
2
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
68
59
410
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
85
410
49
410
112
113
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
198
1018
918
820
324
226
126
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|6
|1
|60 - 18
|69
|2.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|59 - 33
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|48 - 26
|53
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|40 - 31
|43
|7.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|29 - 31
|37
|10.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 39
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|46 - 51
|35
|12.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 33
|32
|14.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|35 - 42
|28
|15.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|24 - 35
|27
|16.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 38
|26
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 43
|24
|18.
|Заявка
|28
|3
|13
|12
|20 - 38
|22
|19.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|30 - 57
|14
|20.
|Заявка
|28
|0
|10
|18
|27 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|5.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 26
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
Прогнозы на матч Вильярреал - Валенсия
Исход игры
Вильярреал
55% (22)
Ничья
25% (10)
Валенсия
20% (8)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (24)
Меньше
38.46% (15)
Обе команды забьют
Да
84.62% (33)
Нет
15.38% (6)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
45% (18)
1:1 Ничья
25% (10)
1:2 Валенсия
10% (4)
0:2 Валенсия
5% (2)
1:0 Вильярреал
5% (2)
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