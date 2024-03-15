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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Вильярреал
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 40
Вильярреал 55% (22)
X 25% (10)
Валенсия 20% (8)
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Вильярреал
Валенсия

История личных встреч

Вильярреал
Валенсия

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

36 матчей

38.9%
19.4%
41.7%
14 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:0
ТМК
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ТМС
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:3
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
1:3
П
0:2
П
0:2
П
1:0
П
0:0
П
1:3
П
2:1
П
4:1
П
1:0
П
2:2
П
5:0
КК
4:2
КК
0:0
П
1:1
П
2:0
П
4:1
П
3:1
П
3:3
ПД
3:0

Голы

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.82
0.95

Среднее время на гол

49
95

Всего голов

36
17

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

67
35

Голов в среднем за матч

1.86
0.97

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

48
92

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 13 0.46
Морено Херард 10 (2) 0.36
Моралес Луис 6 0.21
Баэна Алехандро 2 0.07
Парехо Даниэль 2 (2) 0.07
Гуэдеш Гонсалу 2 0.07
Комесанья Санти 2 0.07
Куэнка Хорхе 2 0.07
Педраса Альфонсо 1 0.04
Ахомач Илиас 1 0.04
Капу Этьен 1 0.04
Морено Альберто 1 0.04
Манди Аисса 1 0.04
Фойт Хуан 1 0.04
Альбиоль Рауль 0 0
Террац Рамон 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 12 0.44
Герра Хавьер 4 0.15
Пепелу 4 (4) 0.15
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.11
Яремчук Роман 3 0.11
Перес Фран 1 0.04
Гайя Хосе 1 0.04
Каньос Серхи 1 0.04
Васкес Хесус 1 0.04
Дьякаби Муктар 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Мари Альберто 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 8 1
Капу Этьен 7 0
Комесанья Санти 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Морено Альберто 2 2
Куэнка Хорхе 5 0
Альбиоль Рауль 4 0
Фемения Кико 4 0
Пино Йереми 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Парехо Даниэль 3 0
Сорлот Александр 3 0
Эрик-Бертран Байи 3 0
Йоргенсен Филип 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Москера Йерсон 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Коклен Франсис 1 0
Траоре Бертран 1 0
Фойт Хуан 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Дьякаби Муктар 6 0
Амалла Селим 4 1
Гильямон Уго 5 0
Герра Хавьер 3 1
Перес Фран 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Гайя Хосе 3 0
Пепелу 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Яремчук Роман 2 0
Дуро Уго 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Валенсия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

11
8
Вильярреал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Валенсия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

18
17
Вильярреал
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Валенсия
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

29
25

Голы по времени матча

Забито

24
15
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
8%
3
20%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
6
25%
3
20%
46-60
4
17%
4
27%
61-75
5
21%
4
27%
76-90

Пропущено

24
22
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
13%
2
9%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
5
21%
5
23%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
4
17%
8
36%
76-90

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
2
9%
4
22%
1-15
5
23%
5
28%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
5
23%
1
6%
76-90

Пропущено

27
8
14 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
2
7%
0
0%
1-15
8
30%
30%
1
13%
16-30
4
15%
2
25%
31-45
5
19%
2
25%
46-60
5
19%
1
13%
61-75
3
11%
2
25%
76-90

Забито

46
33
19 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 15
4 Не забивали 7
4
9%
7
21%
1-15
7
15%
5
15%
16-30
8
17%
4
12%
31-45
9
20%
5
15%
46-60
8
17%
7
21%
61-75
10
22%
5
15%
76-90

Пропущено

51
30
26 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 17
5
10%
2
7%
1-15
12
24%
2
7%
16-30
9
18%
6
20%
31-45
10
20%
7
23%
46-60
8
16%
3
10%
61-75
7
14%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0
Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2

Результаты матчей

Вильярреал
Валенсия

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
3:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
2
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
5
9
4
10
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
5
4
10
1.5
4
9
4
10
2.5
1
12
1
13
3.5
1
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
19
8
10
18
1.5
9
18
8
20
2.5
3
24
2
26
3.5
1
26
2
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 28 21 6 1 60 - 18 69
2.
Жирона
 Заявка 28 19 5 4 59 - 33 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 28 15 8 5 48 - 26 53
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 11 10 7 40 - 31 43
7.
Бетис
 Заявка 28 10 12 6 34 - 31 42
8.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 28 10 7 11 29 - 31 37
10.
Осасуна
 Заявка 28 10 6 12 31 - 39 36
11.
Вильярреал
 Заявка 28 9 8 11 46 - 51 35
12.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
13.
Алавес
 Заявка 28 8 8 12 26 - 33 32
14.
Севилья
 Заявка 28 6 10 12 35 - 42 28
15.
Мальорка
 Заявка 28 5 12 11 24 - 35 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
17.
Сельта
 Заявка 28 5 9 14 30 - 43 24
18.
Кадис
 Заявка 28 3 13 12 20 - 38 22
19.
Гранада
 Заявка 27 2 8 17 30 - 57 14
20.
Альмерия
 Заявка 28 0 10 18 27 - 57 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
4.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 6 4 4 17 - 12 22
10.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
11.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
13.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Сельта
 Заявка 14 2 5 7 20 - 26 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Гранада Гумбау Херард 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2024, осталось 2 дня 9 часов 6 минут.

    Главный судья: Фигероа Хорхе

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45% пользователей.
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    • Прогнозы 40
    Вильярреал 55% (22)
    X 25% (10)
    Валенсия 20% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Валенсия
    2.08
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    3.50
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    3.90
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    Прогнозы на матч Вильярреал - Валенсия

    Исход игры
    Вильярреал
    55% (22)
    Ничья
    25% (10)
    Валенсия
    20% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (24)
    Меньше
    38.46% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (33)
    Нет
    15.38% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    45% (18)
    1:1 Ничья
    25% (10)
    1:2 Валенсия
    10% (4)
    0:2 Валенсия
    5% (2)
    1:0 Вильярреал
    5% (2)
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