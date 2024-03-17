Сэмуел Лино подхватил длинный заброс слева в атаке у "Атлетико" и прострелил к ближней штанге, откуда Пау Кубарси переправил мяч на угловой, чтобы он не достался Альваро Морате.

"Матрасники" разыграли корнер на левом фланге, чтобы подготовить удар Пабло Барриоса, но была заблокирована его попытка.

Жюль Кунде удачно сыграл в своей штрафной площадке, выбив мяч так, чтобы он срикошетил от ноги Альваро Мораты за лицевую линию. Поэтому углового "Атлетико" здесь не будет.

Сэмуел Лино в середине поля слегка задел ногу Рафиньи, чего оказалось достаточно, чтобы тот упал на газон, но судья не назначил штрафной удар.

Положение "вне игры" зафиксировано у мадридского "Атлетико" на правом фланге. Науэль Молина после офсайда всё равно поблагодарил адресанта за сделанную передачу.

Маркос Льоренте упал в правой части чужой штрафной площади вместе с Пау Кубарси, и тут снова был зафиксирован офсайд у "матрасников".

Почти полчаса игры остались позади. Пока события в матче развиваются по консервативному сценарию с минимумом моментов.

21' Жоау Фелиш упал на газоне в середине поля, что трибуны сразу же встретили свистом. Судья не увидел там нарушения правил со стороны хозяев.

21' "Атлетико" устроил ответную атаку, и Сэмуел Лино с левого полуфланга забросил мяч в центр чужой штрафной площади, где за сферу не смог зацепиться Альваро Мората.

19' Родриго Рикельме слева с корнера доставил мяч к ближней штанге, где по нему сыграл Илкай Гюндоган. То есть обошлось без опасного момента.

19' Родриго Рикельме слева со штрафного удара низом попытался доставить мяч к вратарской площади, и от Жоау Фелиша мяч ушёл на угловой.

18' Родриго Рикельме с левого фланга собирался внедриться в чужую штрафную площадь, и успел его зацепить Илкай Гюндоган так, чтобы это был штрафной удар, а не пенальти.

16' Бывает, что в матчах между "Атлетико" и "Барселоной" забивается много голов, но есть и другой вариант, когда, наоборот, голов получается мало. Тут уж как сложится.

15' Вроде перспективную атаку проводил мадридский "Атлетико", но там было зафиксировано нарушение правил Родриго Рикельме против Жюля Кунде в атаке.