Тур: 29. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Санчес Хосе
0:0
Первый тайм: 29'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
12
Лино
Сэмуел
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
39
Форт
Эктор
16
Лопес
Фермин
11
Рафинья
Диас
14
Фелиш
Жоау
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лино СэмуелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Роке ВиторНападающий
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетико М
Барселона
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
83.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
33 матча
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 21 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед
45 матчей
17.8%
24.4%
57.8%
8 побед 11 ничьих 26 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
9 побед 15 ничьих 21 победа
Второй тайм
17.8%
46.7%
35.5%
8 побед 21 ничья 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.27
0.83
Среднее время на гол
70
108
Всего голов
50
30
Голов в среднем за матч
2.17
1.36
Среднее время на гол
41
66
Всего голов
78
49
Голов в среднем за матч
1.73
1.09
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
23
Больше 51%
Меньше 49%
22
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
Среднее время на гол
51
82
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|14
|0.48
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|0.38
|Корреа Анхель
|7 (1)
|0.24
|Льоренте Маркос
|6
|0.21
|Депай Мемфис
|5
|0.17
|Лино Сэмуел
|3
|0.1
|Рикельме Родриго
|2
|0.07
|Молина Науэль
|2
|0.07
|Де Пауль Родриго
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Витсель Аксель
|1
|0.03
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|12 (3)
|0.41
|Торрес Ферран
|7
|0.24
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.17
|Фелиш Жоау
|5
|0.17
|Рафинья Диас
|4
|0.14
|Ямаль Ламин
|4
|0.14
|Роберто Серхи
|3
|0.1
|Канселу Жоау
|2
|0.07
|Педри
|2
|0.07
|Де Йонг Френки
|2
|0.07
|Роке Витор
|2
|0.07
|Лопес Фермин
|2
|0.07
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Араухо Рональд
|1
|0.03
|Гиу Марк
|1
|0.03
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Форт Эктор
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|7
|0
|Ньигес Сауль
|6
|0
|Коке Хорхе
|5
|0
|Савич Стефан
|3
|1
|Мората Альваро
|3
|1
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Льоренте Маркос
|4
|0
|Молина Науэль
|4
|0
|Витсель Аксель
|3
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Ривас Пабло Барриос
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Вермирен Артур
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|7
|0
|Хави Эрнандес
|5
|1
|Араухо Рональд
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Левандовски Роберт
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Иньиго Мартинес
|4
|0
|Канселу Жоау
|4
|0
|Кристенсен Андреас
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Роке Витор
|2
|1
|Гюндоган Илкай
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Барселона
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
3
5
Атлетико М
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Барселона
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
16
26
Атлетико М
83.3%
16.7%
20 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (15)
32% (9)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Барселона
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
26
21
Упущенные победы
19
31
Голы по времени матча
Забито
33
23
16 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 18
2
6%
2
9%
1-15
6
18%
2
9%
16-30
8
24%
4
17%
31-45
5
15%
4
17%
46-60
6
18%
4
17%
61-75
6
18%
7
30%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
1
7%
5
31%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Забито
20
31
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 14
3
15%
2
6%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
2
10%
2
6%
31-45
3
15%
4
13%
46-60
3
15%
7
23%
61-75
6
30%
12
39%
76-90
Пропущено
18
21
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
17%
2
10%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
1
6%
8
38%
76-90
Забито
53
54
24 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 38
16 Забивали первыми 17
6 Не забивали 4
5
9%
4
7%
1-15
9
17%
6
11%
16-30
10
19%
6
11%
31-45
8
15%
8
15%
46-60
9
17%
11
20%
61-75
12
23%
19
35%
76-90
Пропущено
32
37
16 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
5
16%
5
14%
1-15
7
22%
3
8%
16-30
4
13%
7
19%
31-45
4
13%
7
19%
46-60
8
25%
5
14%
61-75
4
13%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0
Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3
Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0
Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1
Результаты матчей
Атлетико М
Барселона
Точный счет
2:1
5 раз 36%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
3
5 раз 36%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
7
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 29%
3
7 раз 25%
0
6 раз 21%
1
5 раз 18%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
3
5 раз 18%
4
3 раза 11%
0
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
96
68
69
113
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
112
59
85
311
310
113
211
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
262
1711
1711
919
919
226
424
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|64 - 20
|72
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|59 - 34
|62
|3.
|0:0 Заявка
|29
|18
|8
|3
|57 - 34
|62
|4.
|0:0 Заявка
|29
|17
|5
|7
|54 - 31
|56
|5.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|50 - 26
|56
|6.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|34 - 33
|42
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|32 - 32
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 51
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|37 - 42
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 32
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 43
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 35
|32
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|25 - 35
|30
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|25 - 38
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|36 - 44
|28
|17.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|32 - 44
|27
|18.
|Заявка
|29
|3
|13
|13
|20 - 40
|22
|19.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|30 - 58
|14
|20.
|Заявка
|29
|1
|10
|18
|28 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|13
|2
|0
|34 - 13
|41
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|5.
|0:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 13
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 24
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|0:0 Заявка
|14
|7
|7
|0
|24 - 15
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 21
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 33
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Осасуна
|Будимир Анте
|15 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 9
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Барселона
Исход игры
Атлетико М
31.3% (56)
Ничья
37.4% (67)
Барселона
31.3% (56)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (55)
Меньше
54.55% (66)
Обе команды забьют
Да
85.95% (104)
Нет
14.05% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.4% (49)
2:1 Атлетико М
14.5% (26)
1:2 Барселона
10.1% (18)
1:0 Атлетико М
5.6% (10)
2:2 Ничья
3.9% (7)
0:1 Барселона
1.1% (2)
0:2 Барселона
1.1% (2)
0:0 Ничья
1.1% (2)
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