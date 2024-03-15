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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Атлетико М
 
Позже
Барселона
Прогнозы 39
Атлетико М 33.3% (13)
X 43.6% (17)
Барселона 23.1% (9)
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Атлетико М
Барселона

История личных встреч

Атлетико М
Барселона

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
83.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

33 матча

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 21 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед

45 матчей

17.8%
24.4%
57.8%
8 побед 11 ничьих 26 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
9 побед 15 ничьих 21 победа

Второй тайм

17.8%
46.7%
35.5%
8 побед 21 ничья 16 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
С
2:3
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:1
П
1:2
КК
1:1
КК
1:2
П
1:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:1
П
2:1
П
1:2
П
0:1
КК
2:3
КК
1:0
П
3:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:1
П
0:0
СИ
0:0
СИ
1:1
П
1:2
П
4:1
П
1:2
П
5:0
П
3:0
П
1:2
П
2:1
П
5:2
П
4:3
КК
2:1
КК
1:3
П
6:1
ПД
4:2

Голы

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.27
0.83

Среднее время на гол

70
108

Всего голов

50
30

Голов в среднем за матч

2.17
1.36

Среднее время на гол

41
66

Всего голов

78
49

Голов в среднем за матч

1.73
1.09

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
23
Больше 51%
Меньше 49%
22
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
42

Среднее время на гол

51
82

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 14 0.5
Гризманн Антуан 11 (3) 0.39
Корреа Анхель 7 (1) 0.25
Льоренте Маркос 6 0.21
Депай Мемфис 5 0.18
Лино Сэмуел 3 0.11
Рикельме Родриго 2 0.07
Молина Науэль 2 0.07
Де Пауль Родриго 1 0.04
Мандава Рейнилду 1 0.04
Витсель Аксель 1 0.04
Ньигес Сауль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 12 (3) 0.43
Торрес Ферран 7 0.25
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.18
Фелиш Жоау 5 0.18
Рафинья Диас 4 0.14
Ямаль Ламин 4 0.14
Роберто Серхи 3 0.11
Канселу Жоау 2 0.07
Педри 2 0.07
Де Йонг Френки 2 0.07
Роке Витор 2 0.07
Лопес Фермин 2 0.07
Кунде Жюль 1 0.04
Гави 1 0.04
Араухо Рональд 1 0.04
Гиу Марк 1 0.04
Кристенсен Андреас 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Форт Эктор 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 7 0
Ньигес Сауль 6 0
Коке Хорхе 5 0
Савич Стефан 3 1
Мората Альваро 3 1
Де Пауль Родриго 4 0
Хименес Хосе 4 0
Льоренте Маркос 4 0
Молина Науэль 4 0
Витсель Аксель 3 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Гризманн Антуан 3 0
Ривас Пабло Барриос 3 0
Депай Мемфис 2 0
Диего Симеоне 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Галан Хави 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Вермирен Артур 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 7 0
Хави Эрнандес 5 1
Араухо Рональд 5 0
Гави 5 0
Левандовски Роберт 4 0
Ромеу Ориоль 4 0
Иньиго Мартинес 4 0
Канселу Жоау 4 0
Кристенсен Андреас 4 0
Рафинья Диас 2 1
Роке Витор 2 1
Гюндоган Илкай 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 2 0
Торрес Ферран 2 0
Лопес Фермин 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Роберто Серхи 1 0
Кунде Жюль 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гиу Марк 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Барселона
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

3
5
Атлетико М
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Барселона
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

16
26
Атлетико М
83.3%
16.7%
20 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (15)
32% (9)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Барселона
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

26
21

Упущенные победы

19
31

Голы по времени матча

Забито

33
23
16 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 18
2
6%
2
9%
1-15
6
18%
2
9%
16-30
8
24%
4
17%
31-45
5
15%
4
17%
46-60
6
18%
4
17%
61-75
6
18%
7
30%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
1
7%
5
31%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Забито

20
31
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 14
3
15%
2
6%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
2
10%
2
6%
31-45
3
15%
4
13%
46-60
3
15%
7
23%
61-75
6
30%
12
39%
76-90

Пропущено

18
21
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
17%
2
10%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
1
6%
8
38%
76-90

Забито

53
54
24 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 38
16 Забивали первыми 17
6 Не забивали 4
5
9%
4
7%
1-15
9
17%
6
11%
16-30
10
19%
6
11%
31-45
8
15%
8
15%
46-60
9
17%
11
20%
61-75
12
23%
19
35%
76-90

Пропущено

32
37
16 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
5
16%
5
14%
1-15
7
22%
3
8%
16-30
4
13%
7
19%
31-45
4
13%
7
19%
46-60
8
25%
5
14%
61-75
4
13%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0
Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3
Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0
Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1

Результаты матчей

Атлетико М
Барселона

Точный счет

2:1
5 раз 36%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
3
5 раз 36%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
7
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 29%
3
7 раз 25%
0
6 раз 21%
1
5 раз 18%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
3
5 раз 18%
4
3 раза 11%
0
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
1.5
Больше Меньше
9
6
6
8
2.5
6
9
1
13
3.5
2
13
1
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
2
5
9
1.5
8
5
3
11
2.5
3
10
1
13
3.5
2
11
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
26
2
17
11
1.5
17
11
9
19
2.5
9
19
2
26
3.5
4
24
2
26
4.5
1
27
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 28 21 6 1 60 - 18 69
2.
Жирона
 Заявка 28 19 5 4 59 - 33 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 28 15 8 5 48 - 26 53
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 11 10 7 40 - 31 43
7.
Бетис
 Заявка 28 10 12 6 34 - 31 42
8.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 28 10 7 11 29 - 31 37
10.
Осасуна
 Заявка 28 10 6 12 31 - 39 36
11.
Вильярреал
 Заявка 28 9 8 11 46 - 51 35
12.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
13.
Алавес
 Заявка 28 8 8 12 26 - 33 32
14.
Севилья
 Заявка 28 6 10 12 35 - 42 28
15.
Мальорка
 Заявка 28 5 12 11 24 - 35 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
17.
Сельта
 Заявка 28 5 9 14 30 - 43 24
18.
Кадис
 Заявка 28 3 13 12 20 - 38 22
19.
Гранада
 Заявка 27 2 8 17 30 - 57 14
20.
Альмерия
 Заявка 28 0 10 18 27 - 57 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
4.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 6 4 4 17 - 12 22
10.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
11.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
13.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Сельта
 Заявка 14 2 5 7 20 - 26 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Гранада Гумбау Херард 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2024, осталось 2 дня 13 часов 51 минуту.

    Главный судья: Санчес Хосе

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    • Прогнозы 39
    Атлетико М 33.3% (13)
    X 43.6% (17)
    Барселона 23.1% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Барселона
    2.45
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    3.75
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    3.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико М - Барселона

    Исход игры
    Атлетико М
    33.3% (13)
    Ничья
    43.6% (17)
    Барселона
    23.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (18)
    Меньше
    50% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (32)
    Нет
    11.11% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.9% (14)
    2:1 Атлетико М
    25.6% (10)
    1:2 Барселона
    12.8% (5)
    2:2 Ничья
    7.7% (3)
    0:2 Барселона
    5.1% (2)
    1:0 Атлетико М
    5.1% (2)
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    Атлетико М
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