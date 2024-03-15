Тур: 29. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Санчес Хосе
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико М
Барселона
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
83.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
33 матча
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 21 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед
45 матчей
17.8%
24.4%
57.8%
8 побед 11 ничьих 26 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
9 побед 15 ничьих 21 победа
Второй тайм
17.8%
46.7%
35.5%
8 побед 21 ничья 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.27
0.83
Среднее время на гол
70
108
Всего голов
50
30
Голов в среднем за матч
2.17
1.36
Среднее время на гол
41
66
Всего голов
78
49
Голов в среднем за матч
1.73
1.09
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
23
Больше 51%
Меньше 49%
22
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
Среднее время на гол
51
82
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|14
|0.5
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|0.39
|Корреа Анхель
|7 (1)
|0.25
|Льоренте Маркос
|6
|0.21
|Депай Мемфис
|5
|0.18
|Лино Сэмуел
|3
|0.11
|Рикельме Родриго
|2
|0.07
|Молина Науэль
|2
|0.07
|Де Пауль Родриго
|1
|0.04
|Мандава Рейнилду
|1
|0.04
|Витсель Аксель
|1
|0.04
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|12 (3)
|0.43
|Торрес Ферран
|7
|0.25
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.18
|Фелиш Жоау
|5
|0.18
|Рафинья Диас
|4
|0.14
|Ямаль Ламин
|4
|0.14
|Роберто Серхи
|3
|0.11
|Канселу Жоау
|2
|0.07
|Педри
|2
|0.07
|Де Йонг Френки
|2
|0.07
|Роке Витор
|2
|0.07
|Лопес Фермин
|2
|0.07
|Кунде Жюль
|1
|0.04
|Гави
|1
|0.04
|Араухо Рональд
|1
|0.04
|Гиу Марк
|1
|0.04
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Форт Эктор
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|7
|0
|Ньигес Сауль
|6
|0
|Коке Хорхе
|5
|0
|Савич Стефан
|3
|1
|Мората Альваро
|3
|1
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Льоренте Маркос
|4
|0
|Молина Науэль
|4
|0
|Витсель Аксель
|3
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Ривас Пабло Барриос
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Вермирен Артур
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|7
|0
|Хави Эрнандес
|5
|1
|Араухо Рональд
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Левандовски Роберт
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Иньиго Мартинес
|4
|0
|Канселу Жоау
|4
|0
|Кристенсен Андреас
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Роке Витор
|2
|1
|Гюндоган Илкай
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Барселона
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
3
5
Атлетико М
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Барселона
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
16
26
Атлетико М
83.3%
16.7%
20 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (15)
32% (9)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Барселона
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
26
21
Упущенные победы
19
31
Голы по времени матча
Забито
33
23
16 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 18
2
6%
2
9%
1-15
6
18%
2
9%
16-30
8
24%
4
17%
31-45
5
15%
4
17%
46-60
6
18%
4
17%
61-75
6
18%
7
30%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
1
7%
5
31%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Забито
20
31
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 14
3
15%
2
6%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
2
10%
2
6%
31-45
3
15%
4
13%
46-60
3
15%
7
23%
61-75
6
30%
12
39%
76-90
Пропущено
18
21
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
17%
2
10%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
1
6%
8
38%
76-90
Забито
53
54
24 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 38
16 Забивали первыми 17
6 Не забивали 4
5
9%
4
7%
1-15
9
17%
6
11%
16-30
10
19%
6
11%
31-45
8
15%
8
15%
46-60
9
17%
11
20%
61-75
12
23%
19
35%
76-90
Пропущено
32
37
16 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
5
16%
5
14%
1-15
7
22%
3
8%
16-30
4
13%
7
19%
31-45
4
13%
7
19%
46-60
8
25%
5
14%
61-75
4
13%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0
Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3
Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0
Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1
Результаты матчей
Атлетико М
Барселона
Точный счет
2:1
5 раз 36%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
3
5 раз 36%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
7
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 29%
3
7 раз 25%
0
6 раз 21%
1
5 раз 18%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
3
5 раз 18%
4
3 раза 11%
0
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
96
68
69
113
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
112
59
85
311
310
113
211
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
262
1711
1711
919
919
226
424
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|6
|1
|60 - 18
|69
|2.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|59 - 33
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|48 - 26
|53
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|40 - 31
|43
|7.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|29 - 31
|37
|10.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 39
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|46 - 51
|35
|12.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 33
|32
|14.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|35 - 42
|28
|15.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|24 - 35
|27
|16.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 38
|26
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 43
|24
|18.
|Заявка
|28
|3
|13
|12
|20 - 38
|22
|19.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|30 - 57
|14
|20.
|Заявка
|28
|0
|10
|18
|27 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|5.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 26
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|14 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М - Барселона
Исход игры
Атлетико М
33.3% (13)
Ничья
43.6% (17)
Барселона
23.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
50% (18)
Меньше
50% (18)
Обе команды забьют
Да
88.89% (32)
Нет
11.11% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (14)
2:1 Атлетико М
25.6% (10)
1:2 Барселона
12.8% (5)
2:2 Ничья
7.7% (3)
0:2 Барселона
5.1% (2)
1:0 Атлетико М
5.1% (2)
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