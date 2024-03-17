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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Гарсия Виктор
Лас-Пальмас
0:0
Первый тайм: 7'
Альмерия
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 19 Владение мячом, % 81

Владение мячом

Прогнозы 119
Лас-Пальмас 79.8% (95)
X 12.6% (15)
Альмерия 7.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лас-Пальмас
Ничья
Альмерия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
4
Суарес
Алехандро
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
17
Мунир
Эль-Хаддади
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
9
Рамирес
Сандро
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
16
Радованович
Александар
20
Сентельес
Алехандро
26
Пенья
Маркос
5
Робертоне
Лукас
7
Рамазани
Ларжи
8
Виера
Хонатан
10
Эмбарба
Адриан
12
Баптистао
Лео
Лас-Пальмас
4-5-1
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Лас-Пальмас
Альмерия

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

19 матчей

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ТМК
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
0:3
С
0:0
С
3:0
ТМК
0:2
КК
0:0
КК
1:3
С
2:1
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
2:2
С
1:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.8
1.11

Среднее время на гол

112
81

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.44
1.4

Среднее время на гол

62
64

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.11
1.26

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

81
71

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.21
Мунир Эль-Хаддади 3 0.1
Кардона Марк 3 (1) 0.1
Муньос Хави 2 0.07
Молейро Альберто 2 0.07
Виера Хонатан 2 (2) 0.07
Пехиньо Франсиско 2 0.07
Рамирес Сандро 1 0.03
Кардона Серхи 1 0.03
Каба Сори 1 0.03
Бенито Рамирес 1 0.03
Эррера Кристиан 1 0.03
Суарес Алехандро 1 0.03
Араухо Хулиан 1 0.03
Коко Сауль 1 0.03
Херцог Хуанма 1 0.03
Парк Марвин 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.21
Баптистао Лео 4 0.14
Суарес Луис III 4 (1) 0.14
Рамазани Ларжи 3 0.1
Гонсалес Эдгар 2 0.07
Акиеме Серхио 2 0.07
Ромеро Лука 2 0.07
Пубиль Марк 1 0.03
Эмбарба Адриан 1 0.03
Каики Да Силва 1 0.03
Марко Милованович I 1 0.03
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 7 0
Кардона Серхи 7 0
Муньос Хави 6 0
Мармол Мика 4 1
Суарес Алехандро 5 0
Коко Сауль 5 0
Перроне Максимо 5 0
Араухо Хулиан 4 0
Кардона Марк 3 0
Луаодис Энзо 3 0
Парк Марвин 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Вальес Альваро 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 7 1
Робертоне Лукас 8 0
Гонсалес Эдгар 6 1
Баптистао Лео 5 1
Баба Иддрису 5 0
Лопи Дион 4 0
Гаизка Гаритано 2 1
Эмбарба Адриан 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Посо Алехандро 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Акиеме Серхио 2 0
Радованович Александар 2 0
Суарес Луис III 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Ланга Бруну 0 1
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Сентельес Алехандро 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
13
Лас-Пальмас
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Альмерия
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

12
9
Лас-Пальмас
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Альмерия
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

18
13
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
3
17%
4
31%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
6
33%
1
8%
76-90

Пропущено

11
32
1 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
0
0%
4
13%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
9%
8
25%
31-45
2
18%
4
13%
46-60
3
27%
5
16%
61-75
5
45%
7
22%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
33%
4
29%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
2
17%
4
29%
61-75
2
17%
2
14%
76-90

Пропущено

19
25
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
16%
3
12%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
5
26%
5
20%
61-75
4
21%
8
32%
76-90

Забито

30
27
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
3
10%
5
19%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
17%
7
26%
31-45
7
23%
3
11%
46-60
5
17%
7
26%
61-75
8
27%
3
11%
76-90

Пропущено

30
57
9 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 24
3
10%
7
12%
1-15
2
7%
9
16%
16-30
4
13%
9
16%
31-45
4
13%
7
12%
46-60
8
27%
10
18%
61-75
9
30%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0
Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1
Альмерия
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1
Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Альмерия

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
0
10 раз 36%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
3
11
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
18
10
9
19
1.5
8
20
2
26
2.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Жирона
 Заявка 29 19 5 5 59 - 34 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетик Б
 Заявка 29 16 8 5 50 - 26 56
5.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 Заявка 28 10 12 6 34 - 31 42
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 28 11 8 9 32 - 31 41
9.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 29 10 8 11 29 - 31 38
10.
Хетафе
 Заявка 29 9 11 9 37 - 42 38
11.
Осасуна
 Заявка 29 10 6 13 33 - 43 36
12.
Вильярреал
 0:0 Заявка 29 9 9 11 46 - 51 36
13.
Алавес
 Заявка 29 8 8 13 26 - 35 32
14.
Мальорка
 Заявка 29 6 12 11 25 - 35 30
15.
Севилья
 Заявка 29 6 10 13 36 - 44 28
16.
Сельта
 Заявка 29 6 9 14 32 - 44 27
17.
Райо Вальекано
 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
18.
Кадис
 Заявка 29 3 13 13 20 - 40 22
19.
Гранада
 Заявка 28 2 8 18 30 - 58 14
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 29 0 11 18 27 - 57 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
5.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
6.
Валенсия
 0:0 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Хетафе
 Заявка 14 8 4 2 18 - 13 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 15 6 5 4 17 - 12 23
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 0:0 Заявка 15 4 5 6 24 - 24 17
15.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Валенсия
 0:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
14.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 0:0 Заявка 15 0 3 12 13 - 32 3
20.
Гранада
 Заявка 14 0 2 12 12 - 33 2
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 15 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Гранада Гумбау Херард 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Игрок из команды Альмерия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 2'
      Мармол Мика из команды Лас-Пальмас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 1'
      Молейро Альберто из команды Лас-Пальмас в офсайде
    • 1'
      Лас-Пальмас пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Альмерия начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Лас-Пальмас 79.8% (95)
    X 12.6% (15)
    Альмерия 7.6% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Альмерия
    1.94
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    4.30
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    4.70
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:0 Альмерия

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    79.7% (98)
    Ничья
    13% (16)
    Альмерия
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.33% (46)
    Меньше
    61.67% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (56)
    Нет
    53.33% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Лас-Пальмас
    35.8% (44)
    2:1 Лас-Пальмас
    29.3% (36)
    1:1 Ничья
    9.8% (12)
    2:0 Лас-Пальмас
    9.8% (12)
    1:2 Альмерия
    4.1% (5)
    0:1 Альмерия
    3.3% (4)
    3:0 Лас-Пальмас
    1.6% (2)
    3:1 Лас-Пальмас
    1.6% (2)
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