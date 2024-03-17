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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 22805 Главный судья: Гарсия Виктор
Лас-Пальмас
0:1
Конец матча
Альмерия
0'
8' Желтая карточка
Сентельес Алехандро
0:1
14' Гол
Баптистао Лео
26' Желтая карточка
Перроне Максимо
80' Желтая карточка
Парк Марвин
84' Желтая карточка
Гарсия Пимьента
90' Желтая карточка
Ланга Бруну
90'+5

Ход матча

8'
 
Сентельес Алехандро
14'
0:1
Баптистао Лео
(Рамазани Ларжи)
26'
Перроне Максимо
 
46'
Луаодис Энзо
Перроне Максимо
 
46'
Парк Марвин
Мунир Эль-Хаддади
 
46'
 
Брандарис Хуан
Радованович Александар
59'
 
Мелеро Гонсало
Пенья Маркос
59'
 
Марко Милованович
Баптистао Лео
59'
Кардона Марк
Муньос Хави
 
66'
 
Баба Иддрису
Виера Хонатан
70'
Бенито Рамирес
Кардона Серхи
 
80'
Парк Марвин
 
80'
 
Ланга Бруну
Рамазани Ларжи
84'
Гарсия Пимьента
 
87'
Пехиньо Франсиско
Араухо Хулиан
 
90'
 
Ланга Бруну

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 595 Количество передач 321
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Лас-Пальмас 79.7% (98)
X 13% (16)
Альмерия 7.3% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
4
Суарес
Алехандро
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
17
Мунир
Эль-Хаддади
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
9
Рамирес
Сандро
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
16
Радованович
Александар
20
Сентельес
Алехандро
26
Пенья
Маркос
5
Робертоне
Лукас
7
Рамазани
Ларжи
8
Виера
Хонатан
10
Эмбарба
Адриан
12
Баптистао
Лео
Лас-Пальмас
4-5-1
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Лас-Пальмас
Альмерия

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

19 матчей

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ТМК
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
0:3
С
0:0
С
3:0
ТМК
0:2
КК
0:0
КК
1:3
С
2:1
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
2:2
С
1:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.8
1.11

Среднее время на гол

112
81

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.44
1.4

Среднее время на гол

62
64

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.11
1.26

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

81
71

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.21
Мунир Эль-Хаддади 3 0.1
Кардона Марк 3 (1) 0.1
Муньос Хави 2 0.07
Молейро Альберто 2 0.07
Виера Хонатан 2 (2) 0.07
Пехиньо Франсиско 2 0.07
Рамирес Сандро 1 0.03
Кардона Серхи 1 0.03
Каба Сори 1 0.03
Бенито Рамирес 1 0.03
Эррера Кристиан 1 0.03
Суарес Алехандро 1 0.03
Араухо Хулиан 1 0.03
Коко Сауль 1 0.03
Херцог Хуанма 1 0.03
Парк Марвин 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.21
Баптистао Лео 5 0.17
Суарес Луис III 4 (1) 0.14
Рамазани Ларжи 3 0.1
Гонсалес Эдгар 2 0.07
Акиеме Серхио 2 0.07
Ромеро Лука 2 0.07
Пубиль Марк 1 0.03
Эмбарба Адриан 1 0.03
Каики Да Силва 1 0.03
Марко Милованович I 1 0.03
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 7 0
Кардона Серхи 7 0
Муньос Хави 6 0
Перроне Максимо 6 0
Мармол Мика 4 1
Суарес Алехандро 5 0
Коко Сауль 5 0
Араухо Хулиан 4 0
Парк Марвин 4 0
Кардона Марк 3 0
Луаодис Энзо 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Вальес Альваро 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Гарсия Пимьента 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 7 1
Робертоне Лукас 8 0
Гонсалес Эдгар 6 1
Баптистао Лео 5 1
Баба Иддрису 5 0
Лопи Дион 4 0
Гаизка Гаритано 2 1
Эмбарба Адриан 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Посо Алехандро 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Ланга Бруну 1 1
Акиеме Серхио 2 0
Радованович Александар 2 0
Суарес Луис III 2 0
Сентельес Алехандро 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Максимиану Луиш 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
13
Лас-Пальмас
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Альмерия
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

12
9
Лас-Пальмас
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Альмерия
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

18
14
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
17%
5
36%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
6
33%
1
7%
76-90

Пропущено

12
32
2 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
1
8%
4
13%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
8%
8
25%
31-45
2
17%
4
13%
46-60
3
25%
5
16%
61-75
5
42%
7
22%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
22 Не забивали 21
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
33%
4
29%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
2
17%
4
29%
61-75
2
17%
2
14%
76-90

Пропущено

19
25
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
16%
3
12%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
5
26%
5
20%
61-75
4
21%
8
32%
76-90

Забито

30
28
10 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
3
10%
6
21%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
17%
7
25%
31-45
7
23%
3
11%
46-60
5
17%
7
25%
61-75
8
27%
3
11%
76-90

Пропущено

31
57
10 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
4
13%
7
12%
1-15
2
6%
9
16%
16-30
4
13%
9
16%
31-45
4
13%
7
12%
46-60
8
26%
10
18%
61-75
9
29%
29%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0
Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1
Альмерия
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1
Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Альмерия

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
6
5
10
1.5
5
9
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
4
4
10
1.5
3
12
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
19
10
9
20
1.5
8
21
2
27
2.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Жирона
 Заявка 29 19 5 5 59 - 34 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетик Б
 Заявка 29 16 8 5 50 - 26 56
5.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 0:1 Заявка 29 10 12 7 34 - 32 42
8.
Валенсия
 Заявка 28 11 7 10 32 - 32 40
9.
Вильярреал
 Заявка 29 10 8 11 47 - 51 38
10.
Хетафе
 Заявка 29 9 11 9 37 - 42 38
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 29 10 7 12 29 - 32 37
12.
Осасуна
 Заявка 29 10 6 13 33 - 43 36
13.
Алавес
 Заявка 29 8 8 13 26 - 35 32
14.
Мальорка
 Заявка 29 6 12 11 25 - 35 30
15.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 29 6 11 12 24 - 38 29
16.
Севилья
 Заявка 29 6 10 13 36 - 44 28
17.
Сельта
 Заявка 29 6 9 14 32 - 44 27
18.
Кадис
 Заявка 29 3 13 13 20 - 40 22
19.
Гранада
 Заявка 28 2 8 18 30 - 58 14
20.
Альмерия
 Заявка 29 1 10 18 28 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
5.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Хетафе
 Заявка 14 8 4 2 18 - 13 28
8.
Бетис
 0:1 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
15.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 14 2 7 5 13 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
9.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
11.
Бетис
 0:1 Заявка 14 3 6 5 13 - 19 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Валенсия
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 14 0 2 12 12 - 33 2
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 15 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 123
    Лас-Пальмас 79.7% (98)
    X 13% (16)
    Альмерия 7.3% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:1 Альмерия

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    79.7% (98)
    Ничья
    13% (16)
    Альмерия
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.33% (46)
    Меньше
    61.67% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (56)
    Нет
    53.33% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Лас-Пальмас
    35.8% (44)
    2:1 Лас-Пальмас
    29.3% (36)
    1:1 Ничья
    9.8% (12)
    2:0 Лас-Пальмас
    9.8% (12)
    1:2 Альмерия
    4.1% (5)
    0:1 Альмерия
    3.3% (4)
    3:0 Лас-Пальмас
    1.6% (2)
    3:1 Лас-Пальмас
    1.6% (2)
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