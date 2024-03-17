Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ларджи Рамазани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Робертоне Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Монтес Сесар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Ларджи Рамазани ослабляет давление, выбив мяч.

45' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Альмерия

43' Молейро Альберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Удар от ворот произведет Альмерия

41' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Альмерия

39' Рамирес Сандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Ларджи Рамазани из команды Альмерия в офсайде

38' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Ларджи Рамазани выиграл воздушное противоборство у Родригес Кирьян

37' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Альмерия

36' Муньос Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Мунир Эль-Хаддади создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

30' Удар от ворот произведет Альмерия

30' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

27' Робертоне Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Перроне Максимо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

24' Хорошую попытку сделал Рамирес Сандро . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Молейро Альберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Рамирес Сандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Удар от ворот произведет Альмерия

20' Рамирес Сандро из команды Лас-Пальмас наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Ларджи Рамазани ослабляет давление, выбив мяч.

19' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Оооо... вот это был удар! Баптистао Лео должен был забить с этой позиции.

18' Ларджи Рамазани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Ларджи Рамазани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Команда Альмерия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Ларджи Рамазани сделал результативную передачу.

14' Ларджи Рамазани из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Удар от ворот произведет Альмерия

13' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Виера Хонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Альмерия

10' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Альмерия

9' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Сентельес Алехандро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

6' Рамирес Сандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Кардона Серхи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Игрок из команды Альмерия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Альмерия начинает с центра поля

1' Судья начинает матч