Тур: 29. Стадион: Гран Канария. Зрители: 22805 Главный судья: Гарсия Виктор
0:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаСентельес Алехандро
0:1
14' ГолБаптистао Лео
26' Желтая карточкаПерроне Максимо
80' Желтая карточкаПарк Марвин
84' Желтая карточкаГарсия Пимьента
90' Желтая карточкаЛанга Бруну
90'+5
Ход матча
14'
0:1
26'
80'
84'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
9 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 2
-
11 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
595 Количество передач 321
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Мармол
Мика
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
26
Пенья
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
-
19 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пубиль МаркЗащитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Пенья МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ланга БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мель Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лас-Пальмас
Альмерия
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
19 матчей
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.8
1.11
Среднее время на гол
112
81
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.44
1.4
Среднее время на гол
62
64
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.11
1.26
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
81
71
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|6
|0.21
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.1
|Кардона Марк
|3 (1)
|0.1
|Муньос Хави
|2
|0.07
|Молейро Альберто
|2
|0.07
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.07
|Пехиньо Франсиско
|2
|0.07
|Рамирес Сандро
|1
|0.03
|Кардона Серхи
|1
|0.03
|Каба Сори
|1
|0.03
|Бенито Рамирес
|1
|0.03
|Эррера Кристиан
|1
|0.03
|Суарес Алехандро
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|1
|0.03
|Коко Сауль
|1
|0.03
|Херцог Хуанма
|1
|0.03
|Парк Марвин
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|6
|0.21
|Баптистао Лео
|5
|0.17
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.14
|Рамазани Ларжи
|3
|0.1
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.07
|Акиеме Серхио
|2
|0.07
|Ромеро Лука
|2
|0.07
|Пубиль Марк
|1
|0.03
|Эмбарба Адриан
|1
|0.03
|Каики Да Силва
|1
|0.03
|Марко Милованович I
|1
|0.03
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Кирьян
|7
|0
|Кардона Серхи
|7
|0
|Муньос Хави
|6
|0
|Перроне Максимо
|6
|0
|Мармол Мика
|4
|1
|Суарес Алехандро
|5
|0
|Коко Сауль
|5
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Парк Марвин
|4
|0
|Кардона Марк
|3
|0
|Луаодис Энзо
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Вальес Альваро
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Аарон Эскандель
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
|Гарсия Пимьента
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|7
|1
|Робертоне Лукас
|8
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|1
|Баптистао Лео
|5
|1
|Баба Иддрису
|5
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Гаизка Гаритано
|2
|1
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Монтес Сесар
|3
|0
|Брандарис Хуан
|3
|0
|Посо Алехандро
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Ланга Бруну
|1
|1
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Пубиль Марк
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
13
Лас-Пальмас
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Альмерия
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
12
9
Лас-Пальмас
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Альмерия
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
18
14
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
17%
5
36%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
6
33%
1
7%
76-90
Пропущено
12
32
2 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
1
8%
4
13%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
8%
8
25%
31-45
2
17%
4
13%
46-60
3
25%
5
16%
61-75
5
42%
7
22%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
22 Не забивали 21
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
33%
4
29%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
2
17%
4
29%
61-75
2
17%
2
14%
76-90
Пропущено
19
25
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
16%
3
12%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
5
26%
5
20%
61-75
4
21%
8
32%
76-90
Забито
30
28
10 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
3
10%
6
21%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
17%
7
25%
31-45
7
23%
3
11%
46-60
5
17%
7
25%
61-75
8
27%
3
11%
76-90
Пропущено
31
57
10 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
4
13%
7
12%
1-15
2
6%
9
16%
16-30
4
13%
9
16%
31-45
4
13%
7
12%
46-60
8
26%
10
18%
61-75
9
29%
29%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0
Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1
Альмерия
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1
Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Альмерия
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
86
510
59
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
114
410
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
1910
920
821
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|64 - 20
|72
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|59 - 34
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|50 - 26
|56
|5.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|6.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|0:1 Заявка
|29
|10
|12
|7
|34 - 32
|42
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|32 - 32
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 51
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|37 - 42
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 32
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 43
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 35
|32
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|25 - 35
|30
|15.
|1:0 Заявка
|29
|6
|11
|12
|24 - 38
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|36 - 44
|28
|17.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|32 - 44
|27
|18.
|Заявка
|29
|3
|13
|13
|20 - 40
|22
|19.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|30 - 58
|14
|20.
|Заявка
|29
|1
|10
|18
|28 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 13
|28
|8.
|0:1 Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 24
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|1:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|13 - 22
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|11.
|0:1 Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 21
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 33
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Осасуна
|Будимир Анте
|15 (2)
|Хетафе
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|Жирона
|Довбик Артём
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|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 9
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:1 Альмерия
Исход игры
Лас-Пальмас
79.7% (98)
Ничья
13% (16)
Альмерия
7.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
38.33% (46)
Меньше
61.67% (74)
Обе команды забьют
Да
46.67% (56)
Нет
53.33% (64)
Популярный счёт
1:0 Лас-Пальмас
35.8% (44)
2:1 Лас-Пальмас
29.3% (36)
1:1 Ничья
9.8% (12)
2:0 Лас-Пальмас
9.8% (12)
1:2 Альмерия
4.1% (5)
0:1 Альмерия
3.3% (4)
3:0 Лас-Пальмас
1.6% (2)
3:1 Лас-Пальмас
1.6% (2)
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