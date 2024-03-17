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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 36544 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Севилья
1:2
Конец матча
Сельта
0'
1:0
18' Гол
Эн-Несири Юссеф
29' Желтая карточка
Рамос Серхио
29' Желтая карточка
Акунья Маркос
56' Желтая карточка
Навас Хесус
1:1
72' Гол
Перес Карлес
1:2
78' Гол
Ларсен Йорген
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Старфельт Карл
90' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
90'+10

Ход матча

18'
Эн-Несири Юссеф
1:0
28'
 
Перес Карлес
Манкильо Хави
29'
Рамос Серхио
 
29'
Акунья Маркос
 
56'
Навас Хесус
 
61'
Лукебакио Доди
Эн-Несири Юссеф
 
61'
Сусо Хесус
Окампос Лукас
 
68'
 
Жаилсон Маркес
Домингес Карлос
68'
 
Старфельт Карл
Сотело Хьюго
72'
1:1
Перес Карлес
(Аспас Яго)
75'
Педроса Адриа
Гудель Неманья
 
75'
Хордан Хоан
Торрес Оливер
 
76'
 
Дамиан Родригуез
Альварес Уго
76'
 
Серви Франко
Нуньес Унай
78'
1:2
Ларсен Йорген
(Бамба Джонатан)
82'
 
Старфельт Карл
89'
Ламела Эрик
Акунья Маркос
 
90'
Сумаре Бубакари
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 355 Количество передач 649
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Севилья 86.7% (111)
X 8.6% (11)
Сельта 4.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
6
Гудель
Неманья
4
Рамос
Серхио
2
Салас
Кике
16
Навас
Хесус
19
Акунья
Маркос
5
Окампос
Лукас
24
Сумаре
Бубакари
21
Торрес
Оливер
15
Эн-Несири
Юссеф
20
Берналь
Исаак
Ромеро
25
Гуаита
Висенте
3
Мингеса
Оскар
4
Нуньес
Унай
28
Домингес
Карлос
22
Манкильо
Хави
33
Альварес
Уго
30
Сотело
Хьюго
8
Пейнадо
Франсиско
10
Аспас
Яго
17
Бамба
Джонатан
18
Ларсен
Йорген
Севилья
5-3-2
Сельта
3-4-2-1

История личных встреч

Севилья
Сельта

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
23.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

25 матчей

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

52%
12%
36%
13 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:4
ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
2:1
П
4:0
П
2:1
П
2:1
П
0:3
КК
2:2
П
1:1
КК
4:0
П
1:2
П
1:1
П
1:0
П
1:0
П
0:1
П
4:1
П
2:0

Голы

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

2.08
1.15

Среднее время на гол

43
78

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.46
1.17

Среднее время на гол

61
77

Всего голов

44
29

Голов в среднем за матч

1.76
1.16

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

51
77

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 10 0.34
Окампос Лукас 4 (1) 0.14
Берналь Исаак Ромеро 3 0.1
Лукебакио Доди 3 0.1
Ракитич Иван 2 0.07
Рамос Серхио 2 0.07
Ламела Эрик 2 0.07
Мир Рафа 2 0.07
Салас Кике 2 0.07
Педроса Адриа 1 0.03
Сусо Хесус 1 0.03
Соу Джибрил 1 0.03
Гудель Неманья 1 0.03
Хуанлу Санчес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Торрес Оливер 0 0
Баде Луак 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 10 0.34
Аспас Яго 5 (1) 0.17
Дувикас Анастасиос 4 0.14
Сведберг Виллиот 3 0.1
Бамба Джонатан 2 0.07
Мингеса Оскар 2 0.07
Де ла Торре Лука 1 0.03
Нуньес Унай 1 0.03
Старфельт Карл 1 0.03
Перес Карлес 1 0.03
Альенде Тадео 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Манкильо Хави 0 0
Жаилсон Маркес 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 6 1
Сумаре Бубакари 7 0
Навас Хесус 5 1
Ракитич Иван 6 0
Гудель Неманья 6 0
Сусо Хесус 4 1
Окампос Лукас 5 0
Соу Джибрил 5 0
Баде Луак 3 1
Акунья Маркос 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Эн-Несири Юссеф 3 0
Салас Кике 3 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Ньянзу Танги 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Берналь Исаак Ромеро 1 0
Буэно Ману 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 5 1
Тапия Ренато 4 1
Де ла Торре Лука 3 1
Нуньес Унай 4 0
Санчес Мануэль 3 0
Васкес Кевин 3 0
Мингеса Оскар 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Манкильо Хави 2 0
Старфельт Карл 2 0
Ристич Михайло 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Серви Франко 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Перес Карлес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Домингес Карлос 1 0
Альенде Тадео 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Севилья
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сельта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

10
16
Севилья
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сельта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

10
8
Севилья
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Сельта
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

20
24

Голы по времени матча

Забито

20
24
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
5
25%
2
8%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
4
20%
8
33%
76-90

Пропущено

24
25
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
1
4%
1
4%
1-15
5
21%
3
12%
16-30
3
13%
6
24%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
8
33%
10
40%
76-90

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 22
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
44%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
31%
1
11%
76-90

Пропущено

20
18
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
6
30%
3
17%
1-15
5
25%
4
22%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
15%
4
22%
76-90

Забито

36
33
17 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
7
19%
2
6%
1-15
4
11%
9
27%
16-30
6
17%
3
9%
31-45
5
14%
5
15%
46-60
5
14%
5
15%
61-75
9
25%
9
27%
76-90

Пропущено

44
43
22 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
7
16%
4
9%
1-15
10
23%
7
16%
16-30
5
11%
9
21%
31-45
7
16%
3
7%
46-60
4
9%
6
14%
61-75
11
25%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0
Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2
Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3

Результаты матчей

Севилья
Сельта

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Севилья
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
6
4
11
1.5
2
12
2
13
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
4
5
9
1.5
8
7
2
12
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
19
10
9
20
1.5
10
19
4
25
2.5
3
26
1
28
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Жирона
 Заявка 29 19 5 5 59 - 34 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетик Б
 Заявка 29 16 8 5 50 - 26 56
5.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 Заявка 28 10 12 6 34 - 31 42
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 28 11 8 9 32 - 31 41
9.
Хетафе
 Заявка 29 9 11 9 37 - 42 38
10.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 29 10 7 12 29 - 32 37
11.
Осасуна
 Заявка 29 10 6 13 33 - 43 36
12.
Вильярреал
 0:0 Заявка 29 9 9 11 46 - 51 36
13.
Алавес
 Заявка 29 8 8 13 26 - 35 32
14.
Мальорка
 Заявка 29 6 12 11 25 - 35 30
15.
Севилья
 Заявка 29 6 10 13 36 - 44 28
16.
Сельта
 Заявка 29 6 9 14 32 - 44 27
17.
Райо Вальекано
 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
18.
Кадис
 Заявка 29 3 13 13 20 - 40 22
19.
Гранада
 Заявка 28 2 8 18 30 - 58 14
20.
Альмерия
 1:0 Заявка 29 1 10 18 28 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
5.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
6.
Валенсия
 0:0 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Хетафе
 Заявка 14 8 4 2 18 - 13 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 0:0 Заявка 15 4 5 6 24 - 24 17
15.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 1:0 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Валенсия
 0:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
14.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 1:0 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 14 0 2 12 12 - 33 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 15 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Гранада Гумбау Херард 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Сельта заслуженно побеждает в отличном матче
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Севилья: 35%, Сельта: 65%.
  • 100'
    Салас Кике ослабляет давление, выбив мяч.
  • 99'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Удар от ворот произведет Сельта
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