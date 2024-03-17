Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Севилья имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Акунья Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

48' Берналь Исаак Ромеро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ларсен Йорген из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Аспас Яго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Оооо... вот это был удар! Ларсен Йорген должен был забить с этой позиции.

43' Хорошую попытку сделал Ларсен Йорген . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Аспас Яго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Аспас Яго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Перес Карлес из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Рамос Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Бамба Джонатан из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Навас Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Торрес Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Аспас Яго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Хорошую попытку сделал Ларсен Йорген . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Торрес Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Сельта

38' Торрес Оливер из команды Севилья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

37' Игрок из команды Севилья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Ох, нехорошо это выглядит. Аспас Яго получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Аспас Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

35' Игрок из команды Севилья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Игрок из команды Севилья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Сотело Хьюго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Удар от ворот произведет Сельта

31' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Севилья

29' Рефери не любит споров - именно за это Акунья Маркос сейчас получил желтую

29' Судья подбегает и показывает Рамос Серхио из команды Севилья отложенную желтую карточку за фол.

29' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Манкильо Хави получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Манкильо Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Севилья

19' Нуньес Унай плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

19' Команда Севилья забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Г О О О О Л - Эн-Несири Юссеф забивает ударом с левой ноги!

18' Удар от ворот произведет Сельта

18' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Севилья пробьет пенальти!

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Севилья

17' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Рамос Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Аспас Яго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Удар от ворот произведет Сельта

11' Гудель Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Акунья Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Бамба Джонатан из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля