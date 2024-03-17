Тур: 29. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 36544 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
0'
1:0
18' ГолЭн-Несири Юссеф
29' Желтая карточкаРамос Серхио
29' Желтая карточкаАкунья Маркос
56' Желтая карточкаНавас Хесус
1:1
72' ГолПерес Карлес
1:2
78' ГолЛарсен Йорген
82' Undefined phrase: football_event_Старфельт Карл
90' Желтая карточкаСумаре Бубакари
90'+10
Ход матча
18'
1:0
29'
29'
56'
72'
1:1
78'
1:2
82'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
355 Количество передач 649
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
9.00 Точный счёт – 2:1
-
1.88 Обе команды забьют
-
-
3.35 Ничья
-
13
Нюланд
Эрьян
16
Навас
Хесус
33
Альварес
Уго
30
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Альварес УгоЗащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Claudio Gonzalez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Севилья
Сельта
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
23.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
25 матчей
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
52%
12%
36%
13 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
2.08
1.15
Среднее время на гол
43
78
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.46
1.17
Среднее время на гол
61
77
Всего голов
44
29
Голов в среднем за матч
1.76
1.16
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
51
77
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|10
|0.34
|Окампос Лукас
|4 (1)
|0.14
|Берналь Исаак Ромеро
|3
|0.1
|Лукебакио Доди
|3
|0.1
|Ракитич Иван
|2
|0.07
|Рамос Серхио
|2
|0.07
|Ламела Эрик
|2
|0.07
|Мир Рафа
|2
|0.07
|Салас Кике
|2
|0.07
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|Соу Джибрил
|1
|0.03
|Гудель Неманья
|1
|0.03
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|10
|0.34
|Аспас Яго
|5 (1)
|0.17
|Дувикас Анастасиос
|4
|0.14
|Сведберг Виллиот
|3
|0.1
|Бамба Джонатан
|2
|0.07
|Мингеса Оскар
|2
|0.07
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|Старфельт Карл
|1
|0.03
|Перес Карлес
|1
|0.03
|Альенде Тадео
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Манкильо Хави
|0
|0
|Жаилсон Маркес
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Серхио
|6
|1
|Сумаре Бубакари
|7
|0
|Навас Хесус
|5
|1
|Ракитич Иван
|6
|0
|Гудель Неманья
|6
|0
|Сусо Хесус
|4
|1
|Окампос Лукас
|5
|0
|Соу Джибрил
|5
|0
|Баде Луак
|3
|1
|Акунья Маркос
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0
|Салас Кике
|3
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Ньянзу Танги
|2
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|5
|1
|Тапия Ренато
|4
|1
|Де ла Торре Лука
|3
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Васкес Кевин
|3
|0
|Мингеса Оскар
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Манкильо Хави
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Ларсен Йорген
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Серви Франко
|1
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
|Альенде Тадео
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сельта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
10
16
Севилья
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сельта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
10
8
Севилья
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Сельта
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
20
24
Голы по времени матча
Забито
20
24
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
5
25%
2
8%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
4
20%
8
33%
76-90
Пропущено
24
25
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
1
4%
1
4%
1-15
5
21%
3
12%
16-30
3
13%
6
24%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
8
33%
10
40%
76-90
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 22
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
44%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
31%
1
11%
76-90
Пропущено
20
18
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
6
30%
3
17%
1-15
5
25%
4
22%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
15%
4
22%
76-90
Забито
36
33
17 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
7
19%
2
6%
1-15
4
11%
9
27%
16-30
6
17%
3
9%
31-45
5
14%
5
15%
46-60
5
14%
5
15%
61-75
9
25%
9
27%
76-90
Пропущено
44
43
22 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
7
16%
4
9%
1-15
10
23%
7
16%
16-30
5
11%
9
21%
31-45
7
16%
3
7%
46-60
4
9%
6
14%
61-75
11
25%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0
Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2
Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3
Результаты матчей
Севилья
Сельта
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Севилья
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
86
411
212
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
114
59
87
212
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1910
920
1019
425
326
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|64 - 20
|72
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|59 - 34
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|50 - 26
|56
|5.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|6.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 31
|42
|8.
|0:0 Заявка
|28
|11
|8
|9
|32 - 31
|41
|9.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|37 - 42
|38
|10.
|0:1 Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 32
|37
|11.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 43
|36
|12.
|0:0 Заявка
|29
|9
|9
|11
|46 - 51
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 35
|32
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|25 - 35
|30
|15.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|36 - 44
|28
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|32 - 44
|27
|17.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 38
|26
|18.
|Заявка
|29
|3
|13
|13
|20 - 40
|22
|19.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|30 - 58
|14
|20.
|1:0 Заявка
|29
|1
|10
|18
|28 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|6.
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 13
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|24 - 24
|17
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|1:0 Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|11.
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 27
|14
|13.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 21
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|1:0 Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 33
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Осасуна
|Будимир Анте
|15 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|10