Тур: 26. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфНападающий
-
43 Даго ТревиНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Лилль
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
17 матчей
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
0.7
Среднее время на гол
63
128
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.3
1.14
Среднее время на гол
69
78
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.35
0.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
102
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|5 (3)
|0.19
|Думбия Камори
|5
|0.19
|Камара Махди
|5 (1)
|0.19
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0.15
|Ле Дуарон Жереми
|4
|0.15
|Мунье Стив
|3
|0.12
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.12
|Маньетти Уго
|2
|0.08
|Сатриано Мартин
|1
|0.04
|Лала Кенни
|1
|0.04
|Брассье Лилиан
|1
|0.04
|Локо Брэдли
|0
|0
|Мартен Жонас
|0
|0
|Шардонне Брендан
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|14 (1)
|0.54
|Языджи Юсуф
|4
|0.15
|Жегрова Эдон
|3
|0.12
|Диаките Бафоде
|3
|0.12
|Андре Бенжамин
|3
|0.12
|Йоро Лени
|2
|0.08
|Сантос Тиаго
|1
|0.04
|Кабелла Реми
|1
|0.04
|Кавалейру Иван
|1
|0.04
|Уна Адам
|1
|0.04
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.04
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Бенталеб Набиль
|0
|0
|Даго Треви
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|7
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|8
|0
|Камара Махди
|6
|0
|Мартен Жонас
|4
|0
|Лала Кенни
|4
|0
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Дель Кастильо Ромен
|4
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Бизот Марко
|2
|1
|Мунье Стив
|2
|1
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0
|Локо Брэдли
|2
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Эрик Рой
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|6
|0
|Рибейро Александро
|4
|1
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Сантос Тиаго
|4
|0
|Бенталеб Набиль
|4
|0
|Гомес Анхель
|4
|0
|Диаките Бафоде
|4
|0
|Йоро Лени
|4
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0
|Паулу Фонсека
|3
|0
|Буадди Айюб
|1
|1
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Даго Треви
|1
|0
Результаты матчей
Брест
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Лилль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
9
Брест
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Лилль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
15
22
Брест
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Лилль
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
19
31
Голы по времени матча
Забито
19
13
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
4
21%
2
15%
16-30
6
32%
6
46%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
26%
1
8%
76-90
Пропущено
7
16
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
1
14%
3
19%
1-15
4
57%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Забито
15
23
3 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
0
0%
4
17%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
2
13%
8
35%
31-45
8
53%
1
4%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
2
13%
7
30%
76-90
Пропущено
13
6
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
15%
2
33%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
34
36
13 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
0
0%
5
14%
1-15
5
15%
4
11%
16-30
8
24%
14
39%
31-45
12
35%
3
8%
46-60
2
6%
2
6%
61-75
7
21%
8
22%
76-90
Пропущено
20
22
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
15%
5
23%
1-15
7
35%
4
18%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
3
15%
7
32%
61-75
2
10%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0
Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0
Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1
Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2
Результаты матчей
Брест
Лилль
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 28%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
1
12 раз 48%
2
7 раз 28%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Брест
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
75
39
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
67
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
223
1114
1015
520
322
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|8
|1
|56 - 21
|56
|2.
|0:0 Заявка
|26
|13
|8
|5
|35 - 19
|47
|3.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|45 - 34
|45
|4.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|27 - 20
|43
|5.
|0:0 Заявка
|26
|11
|10
|5
|36 - 22
|43
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|35 - 27
|42
|7.
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|40 - 26
|39
|8.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|38 - 31
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 34
|35
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 40
|34
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 36
|29
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 39
|29
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|25 - 31
|27
|14.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 36
|26
|15.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|33 - 47
|25
|16.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|24 - 41
|25
|17.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|22 - 37
|23
|18.
|Заявка
|25
|3
|8
|14
|19 - 46
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|3.
|0:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 6
|27
|4.
|0:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|19 - 7
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 16
|16
|9.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 19
|13
|14.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|14 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 0:0 Лилль
Исход игры
Брест
27.8% (35)
Ничья
48.4% (61)
Лилль
23.8% (30)
Тотал 2.5
Больше
28.81% (34)
Меньше
71.19% (84)
Обе команды забьют
Да
76.27% (90)
Нет
23.73% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.4% (56)
1:0 Брест
13.5% (17)
1:2 Лилль
12.7% (16)
2:1 Брест
11.9% (15)
0:1 Лилль
7.9% (10)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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