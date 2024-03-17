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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Брест
0:0
Первый тайм: 15'
Лилль
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 126
Брест 27.8% (35)
X 48.4% (61)
Лилль 23.8% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брест
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Лилль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
8
Маньетти
Уго
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
10
Дель
Кастильо
Ромен
7
Сатриано
Мартин
26
Перейра-Лаже
Матиаш
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
18
Диаките
Бафоде
15
Йоро
Лени
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Дэвид
Джонатан
Брест
4-3-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Лилль

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:2
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
3:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
0.7

Среднее время на гол

63
128

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.3
1.14

Среднее время на гол

69
78

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.35
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
102

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.19
Думбия Камори 5 0.19
Камара Махди 5 (1) 0.19
Лис-Мелу Пьерр 4 0.15
Ле Дуарон Жереми 4 0.15
Мунье Стив 3 0.12
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.12
Маньетти Уго 2 0.08
Сатриано Мартин 1 0.04
Лала Кенни 1 0.04
Брассье Лилиан 1 0.04
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Шардонне Брендан 0 0
Лебо Адриен 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 14 (1) 0.54
Языджи Юсуф 4 0.15
Жегрова Эдон 3 0.12
Диаките Бафоде 3 0.12
Андре Бенжамин 3 0.12
Йоро Лени 2 0.08
Сантос Тиаго 1 0.04
Кабелла Реми 1 0.04
Кавалейру Иван 1 0.04
Уна Адам 1 0.04
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.04
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Бенталеб Набиль 0 0
Даго Треви 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 7 1
Лис-Мелу Пьерр 8 0
Камара Махди 6 0
Мартен Жонас 4 0
Лала Кенни 4 0
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Маньетти Уго 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Бизот Марко 2 1
Мунье Стив 2 1
Ле Дуарон Жереми 2 0
Локо Брэдли 2 0
Ле Кардинал Жюльен 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Браими Билаль 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 6 0
Рибейро Александро 4 1
Языджи Юсуф 5 0
Сантос Тиаго 4 0
Бенталеб Набиль 4 0
Гомес Анхель 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Йоро Лени 4 0
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Паулу Фонсека 3 0
Буадди Айюб 1 1
Гудмундссон Габриэль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0
Даго Треви 1 0

Результаты матчей

Брест
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Лилль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
9
Брест
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Лилль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

15
22
Брест
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Лилль
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

19
31

Голы по времени матча

Забито

19
13
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
4
21%
2
15%
16-30
6
32%
6
46%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
26%
1
8%
76-90

Пропущено

7
16
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
1
14%
3
19%
1-15
4
57%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Забито

15
23
3 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
0
0%
4
17%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
2
13%
8
35%
31-45
8
53%
1
4%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
2
13%
7
30%
76-90

Пропущено

13
6
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
15%
2
33%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

34
36
13 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
0
0%
5
14%
1-15
5
15%
4
11%
16-30
8
24%
14
39%
31-45
12
35%
3
8%
46-60
2
6%
2
6%
61-75
7
21%
8
22%
76-90

Пропущено

20
22
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
15%
5
23%
1-15
7
35%
4
18%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
3
15%
7
32%
61-75
2
10%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0
Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0
Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1
Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2

Результаты матчей

Брест
Лилль

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 28%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
1
12 раз 48%
2
7 раз 28%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брест
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
7
5
3
9
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
3
10
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
22
3
11
14
1.5
10
15
5
20
2.5
3
22
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 0:0 Заявка 26 13 8 5 35 - 19 47
3.
Монако
 Заявка 25 13 6 6 45 - 34 45
4.
Ницца
 Заявка 26 12 7 7 27 - 20 43
5.
Лилль
 0:0 Заявка 26 11 10 5 36 - 22 43
6.
Ланс
 Заявка 26 12 6 8 35 - 27 42
7.
Марсель
 Заявка 25 10 9 6 40 - 26 39
8.
Ренн
 Заявка 25 9 9 7 38 - 31 36
9.
Реймс
 Заявка 25 10 5 10 32 - 34 35
10.
Лион
 Заявка 26 10 4 12 30 - 40 34
11.
Тулуза
 Заявка 26 7 8 11 29 - 36 29
12.
Страсбург
 Заявка 26 7 8 11 28 - 39 29
13.
Гавр
 Заявка 25 6 9 10 25 - 31 27
14.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
15.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
16.
Нант
 Заявка 26 7 4 15 24 - 41 25
17.
Мец
 Заявка 25 6 5 14 22 - 37 23
18.
Клермон
 Заявка 25 3 8 14 19 - 46 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
2.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
3.
Лилль
 0:0 Заявка 12 8 3 1 23 - 6 27
4.
Брест
 0:0 Заявка 13 7 5 1 19 - 7 26
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
10.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
18.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 0:0 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
6.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Лилль
 0:0 Заявка 14 3 7 4 13 - 16 16
9.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
10.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
11.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
13.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
15.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 14 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    ШАНС! [player1] нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 15'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 15'
    Контроль мяча: Брест: 54%, Лилль: 46%.
  • 14'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 14'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 14'
    Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 14'
    Лилль пытается что-то создать.
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    Прогнозы 126
    Брест 27.8% (35)
    X 48.4% (61)
    Лилль 23.8% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Лилль
    2.70
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    3.15
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    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 0:0 Лилль

    Исход игры
    Брест
    27.8% (35)
    Ничья
    48.4% (61)
    Лилль
    23.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.81% (34)
    Меньше
    71.19% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    76.27% (90)
    Нет
    23.73% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.4% (56)
    1:0 Брест
    13.5% (17)
    1:2 Лилль
    12.7% (16)
    2:1 Брест
    11.9% (15)
    0:1 Лилль
    7.9% (10)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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