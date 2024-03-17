Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Билал Браими нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Андре Бенжамин пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

86' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

85' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

85' Матч возобновлен

84' Тактическая замена. Дель Кастильо Ромен уходит с поля и его заменяет Билал Браими

84' Сатриано Мартин получил легкую травму, и его заменил Жереми Ле Дуарон.

83' Андре Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Команда Брест сравняла счет! Игра продолжается!

79' Г О О О О Л - Сатриано Мартин забивает ударом с правой ноги!

77' Бенталеб Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Удар от ворот произведет Брест

72' Харальдссон Хакон-Арнар не смог попасть в створ ударом издали

71' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

67' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с правой ноги!

66' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Хорошую попытку сделал Перейра-Лаже Матиаш . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Эрик Рой получает желтую карточку за неспортивное поведение

63' Удар от ворот произведет Брест

62' Хорошую попытку сделал Харальдссон Хакон-Арнар . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Гомес Анхель пробил со штрафного прямо в стенку

57' Перейра-Лаже Матиаш пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем

56' Жегрова Эдон пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

55' Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Лилль

54' Сатриано Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Удар от ворот произведет Лилль

51' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Удар от ворот произведет Брест

50' Бенталеб Набиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.