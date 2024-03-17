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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Брест
1:1
Конец матча
Лилль
0'
27' Желтая карточка
Перейра-Лаже Матиаш
57' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
64' Желтая карточка
Эрик Рой
0:1
67' Гол
Дэвид Джонатан
1:1
79' Гол
Сатриано Мартин
87' Желтая карточка
Локо Брэдли
90'+4

Ход матча

27'
Перейра-Лаже Матиаш
 
57'
Лис-Мелу Пьерр
 
64'
Эрик Рой
 
67'
0:1
Дэвид Джонатан
(Гомес Анхель)
68'
Мартен Жонас
Маньетти Уго
 
68'
Думбия Камори
Камара Махди
 
75'
Мунье Стив
Перейра-Лаже Матиаш
 
79'
Сатриано Мартин
1:1
84'
Ле Дуарон Жереми
Сатриано Мартин
 
84'
Браими Билаль
Дель Кастильо Ромен
 
84'
 
Уна Адам
Харальдссон Хакон-Арнар
84'
 
Кавалейру Иван
Жегрова Эдон
87'
Локо Брэдли
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 466 Количество передач 453
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Брест 27.8% (35)
X 48.4% (61)
Лилль 23.8% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
8
Маньетти
Уго
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
10
Дель
Кастильо
Ромен
7
Сатриано
Мартин
26
Перейра-Лаже
Матиаш
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
18
Диаките
Бафоде
15
Йоро
Лени
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Дэвид
Джонатан
Брест
4-3-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Лилль

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:2
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
3:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
0.7

Среднее время на гол

63
128

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.3
1.14

Среднее время на гол

69
78

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.35
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
102

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.19
Думбия Камори 5 0.19
Камара Махди 5 (1) 0.19
Лис-Мелу Пьерр 4 0.15
Ле Дуарон Жереми 4 0.15
Мунье Стив 3 0.12
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.12
Сатриано Мартин 2 0.08
Маньетти Уго 2 0.08
Лала Кенни 1 0.04
Брассье Лилиан 1 0.04
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Шардонне Брендан 0 0
Лебо Адриен 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 15 (1) 0.58
Языджи Юсуф 4 0.15
Жегрова Эдон 3 0.12
Диаките Бафоде 3 0.12
Андре Бенжамин 3 0.12
Йоро Лени 2 0.08
Сантос Тиаго 1 0.04
Кабелла Реми 1 0.04
Кавалейру Иван 1 0.04
Уна Адам 1 0.04
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.04
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Бенталеб Набиль 0 0
Даго Треви 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 9 0
Брассье Лилиан 7 1
Камара Махди 6 0
Мартен Жонас 4 0
Лала Кенни 4 0
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Маньетти Уго 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Бизот Марко 2 1
Мунье Стив 2 1
Локо Брэдли 3 0
Эрик Рой 3 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Ле Кардинал Жюльен 2 0
Камблан Аксель 2 0
Браими Билаль 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 6 0
Рибейро Александро 4 1
Языджи Юсуф 5 0
Сантос Тиаго 4 0
Бенталеб Набиль 4 0
Гомес Анхель 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Йоро Лени 4 0
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Паулу Фонсека 3 0
Буадди Айюб 1 1
Гудмундссон Габриэль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0
Даго Треви 1 0

Результаты матчей

Брест
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Лилль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
10
Брест
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Лилль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

15
22
Брест
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Лилль
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

20
32

Голы по времени матча

Забито

20
14
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
0
0%
1
7%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
6
30%
6
43%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
6
30%
1
7%
76-90

Пропущено

8
17
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 9
1
13%
3
18%
1-15
4
50%
2
12%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
13%
5
29%
29%
61-75
2
25%
4
24%
76-90

Забито

15
23
3 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
0
0%
4
17%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
2
13%
8
35%
31-45
8
53%
1
4%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
2
13%
7
30%
76-90

Пропущено

13
6
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
15%
2
33%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

35
37
13 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 17
7 Не забивали 3
0
0%
5
14%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
8
23%
14
38%
31-45
12
34%
3
8%
46-60
2
6%
3
8%
61-75
8
23%
8
22%
76-90

Пропущено

21
23
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
3
14%
5
22%
1-15
7
33%
4
17%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
19%
7
30%
61-75
2
10%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0
Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0
Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1
Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2

Результаты матчей

Брест
Лилль

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
13 раз 50%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брест
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
7
5
3
10
2.5
3
9
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
3
6
7
1.5
3
11
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
23
3
11
15
1.5
10
16
5
21
2.5
3
23
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Монако
 2:1 Заявка 26 14 6 6 47 - 35 48
3.
Брест
 Заявка 26 13 8 5 36 - 20 47
4.
Ницца
 Заявка 26 12 7 7 27 - 20 43
5.
Лилль
 Заявка 26 11 10 5 37 - 23 43
6.
Ланс
 Заявка 26 12 6 8 35 - 27 42
7.
Марсель
 Заявка 25 10 9 6 40 - 26 39
8.
Ренн
 Заявка 25 9 9 7 38 - 31 36
9.
Реймс
 1:1 Заявка 26 10 6 10 33 - 35 36
10.
Лион
 Заявка 26 10 4 12 30 - 40 34
11.
Тулуза
 Заявка 26 7 8 11 29 - 36 29
12.
Страсбург
 Заявка 26 7 8 11 28 - 39 29
13.
Гавр
 1:2 Заявка 26 6 9 11 26 - 33 27
14.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
15.
Нант
 Заявка 26 7 4 15 24 - 41 25
16.
Лорьян
 1:2 Заявка 26 6 7 13 34 - 49 25
17.
Мец
 1:1 Заявка 26 6 6 14 23 - 38 24
18.
Клермон
 2:1 Заявка 26 4 8 14 21 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
2.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
3.
Лилль
 Заявка 12 8 3 1 23 - 6 27
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Монако
 2:1 Заявка 13 7 2 4 20 - 12 23
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
9.
Реймс
 1:1 Заявка 13 5 3 5 14 - 15 18
10.
Гавр
 1:2 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 1:2 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 2:1 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Мец
 1:1 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 2:1 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
6.
Реймс
 1:1 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
9.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
10.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
11.
Мец
 1:1 Заявка 14 4 3 7 13 - 24 15
12.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
13.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
15.
Лорьян
 1:2 Заявка 13 3 3 7 15 - 26 12
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 2:1 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 1:2 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 9
Ланс Медина Факундо 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Команда Лилль играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 93'
    Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Брест пытается что-то создать.
  • 92'
    Андре Бенжамин из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Лала Кенни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Билал Браими нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Брест пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Исмаили Гонсалвес из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 90'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Контроль мяча: Брест: 51%, Лилль: 49%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Бизот Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Бенталеб Набиль пробил со штрафного прямо в стенку
    • 87'
      Локо Брэдли получил желтую карточку от судьи
    • 87'
      Локо Брэдли из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Уна Адам.
    • 87'
      Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Брест пытается что-то создать.
    • 87'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Гомес Анхель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Брест 27.8% (35)
    X 48.4% (61)
    Лилль 23.8% (30)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:1 Лилль

    Исход игры
    Брест
    27.8% (35)
    Ничья
    48.4% (61)
    Лилль
    23.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.81% (34)
    Меньше
    71.19% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    76.27% (90)
    Нет
    23.73% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.4% (56)
    1:0 Брест
    13.5% (17)
    1:2 Лилль
    12.7% (16)
    2:1 Брест
    11.9% (15)
    0:1 Лилль
    7.9% (10)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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