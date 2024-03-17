Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Веерман Йоэй не смог попасть в створ ударом издали

48' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет ПСВ

46' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Твенте

45' Дест Серджиньо не смог попасть в створ ударом издали

45' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

43' Матиас Кьело нанес удар, но тот был заблокирован.

43' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвинг получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Лосано Ирвинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Лосано Ирвинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет ПСВ

39' Веерман Йоэй наказан за толчок Матиас Кьело

38' Удар от ворот произведет ПСВ

38' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

36' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

32' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Твенте

30' Оооо... вот это был удар! Де Йонг Люк должен был забить с этой позиции.

30' Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Твенте

27' Удар от ворот произведет Твенте

27' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Боаду Мирон из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Матиас Кьело задерживает мяч рукой

22' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

22' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Матиас Кьело из команды Твенте подал угловой справа.

21' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет ПСВ

18' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет ПСВ

16' Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали

16' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

14' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

13' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Тиль Гус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет ПСВ

10' Боаду Мирон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Ван Волфсвинкель Рикки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет ПСВ

9' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Твенте

8' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Твенте

7' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Твенте

5' Оооо... вот это был удар! Де Йонг Люк должен был забить с этой позиции.

5' Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' ШТАНГА! Так было близко к голу - Де Йонг Люк нанес удар в каркас ворот!

5' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Лосано Ирвинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

3' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

3' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Макс Брюнс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' ПСВ начинает с центра поля

1' Судья начинает матч