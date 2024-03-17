0'
33' Желтая карточкаДе Йонг Люк
55' Желтая карточкаБоаду Мирон
57' Желтая карточкаУннерсталл Ларс
69' Желтая карточкаТильман Малик
83' Желтая карточкаРегер Юри
Ход матча
33'
55'
57'
58'
69'
72'
83'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
10 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
308 Количество передач 186
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
38
Макс
Брюнс
11
Даан
Ротс
18
Влап
Михел
21
Боаду
Мирон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пепи РикардоПолузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
-
21 Боаду МиронНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
История личных встреч
ПСВ
Твенте
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
42.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 5 побед
33 матча
42.4%
39.4%
18.2%
14 побед 13 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
48.5%
36.4%
15.1%
16 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
2.25
1.82
Среднее время на гол
40
49
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.41
1.38
Среднее время на гол
63
65
Всего голов
60
53
Голов в среднем за матч
1.82
1.61
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
49
56
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|22 (5)
|0.85
|Тиль Гус
|8
|0.31
|Бакайоко Жоан
|6
|0.23
|Тильман Малик
|6
|0.23
|Пепи Рикардо
|6 (1)
|0.23
|Сайбари Исмаэль
|5
|0.19
|Лосано Ирвинг
|5
|0.19
|Ланг Ноа
|4
|0.15
|Веерман Йоэй
|3
|0.12
|Вертессен Йорбе
|3
|0.12
|Дест Серджиньо
|2
|0.08
|Боскальи Оливье
|2
|0.08
|Рамальо Андре
|2
|0.08
|Схаутен Йерди
|2
|0.08
|Тезе Джордан
|1
|0.04
|Бабади Исаак
|1
|0.04
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|12 (1)
|0.46
|Ван Волфсвинкель Рикки
|11 (1)
|0.42
|Угальде Манфред
|7
|0.27
|Даан Ротс
|4
|0.15
|Эль-Идрис Юнус Та
|3
|0.12
|Влап Михел
|2
|0.08
|Бренет Джошуа
|2
|0.08
|Юнювар Наджи
|2
|0.08
|Боаду Мирон
|2
|0.08
|Садилек Михал
|1
|0.04
|Регер Юри
|1
|0.04
|Проппер Робин
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|4
|0
|Де Йонг Люк
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Тезе Джордан
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Тильман Малик
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|6
|1
|Проппер Робин
|6
|0
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Уннерсталл Ларс
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Смал Гийс
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Боаду Мирон
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Твенте
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
5
ПСВ
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Твенте
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
44
26
ПСВ
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)
Твенте
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
46
31
Голы по времени матча
Забито
35
23
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
13 Не забивали 16
4
11%
6
26%
1-15
6
17%
2
9%
16-30
5
14%
5
22%
31-45
10
29%
2
9%
46-60
4
11%
1
4%
61-75
6
17%
7
30%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
3
43%
2
22%
76-90
Забито
44
27
16 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
6
14%
4
15%
1-15
4
9%
3
11%
16-30
6
14%
5
19%
31-45
7
16%
3
11%
46-60
11
25%
2
7%
61-75
10
23%
10
37%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Забито
79
50
31 В 1-м тайме 25
48 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 17
0 Не забивали 4
10
13%
10
20%
1-15
10
13%
5
10%
16-30
11
14%
10
20%
31-45
17
22%
5
10%
46-60
15
19%
3
6%
61-75
16
20%
17
34%
76-90
Пропущено
14
23
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 16
1
7%
3
13%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
2
14%
5
22%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
4
29%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7
ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3
Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1
Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2
Результаты матчей
ПСВ
Твенте
Точный счет
2:0
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
4:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:4
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
4
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:4
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
0:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
6 раз 24%
3
6 раз 24%
4
6 раз 24%
1
3 раза 12%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
3
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
1
3 раза 12%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
67
39
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
84
94
48
76
111
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
178
169
1015
1015
223
421
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|26
|22
|4
|0
|80 - 13
|70
|2.
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|69 - 21
|62
|3.
|0:0 Заявка
|26
|16
|6
|4
|49 - 24
|54
|4.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|54 - 25
|49
|5.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|60 - 52
|41
|6.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|52 - 41
|39
|7.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|38 - 35
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 33
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 44
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|42 - 49
|31
|11.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|33 - 38
|31
|12.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 43
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|33 - 58
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|26 - 46
|22
|16.
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|39 - 57
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|21 - 53
|17
|18.
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|26 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|35 - 7
|35
|2.
|0:0 Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 8
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 20
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|15.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|18 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 19
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 10
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 11
|23
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|29 - 32
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|24 - 25
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 30
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 27
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|21 - 35
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 30
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|24 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5