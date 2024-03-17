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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 34800 Главный судья: Йоей Кой
ПСВ
0:0
Второй тайм: 90'
Твенте
0'
33' Желтая карточка
Де Йонг Люк
55' Желтая карточка
Боаду Мирон
57' Желтая карточка
Уннерсталл Ларс
69' Желтая карточка
Тильман Малик
83' Желтая карточка
Регер Юри

Ход матча

33'
Де Йонг Люк
 
55'
 
Боаду Мирон
57'
 
Уннерсталл Ларс
58'
 
Стейн Сем
Боаду Мирон
64'
Тильман Малик
Рамальо Андре
 
69'
Тильман Малик
 
72'
 
Регер Юри
Влап Михел
80'
Пепи Рикардо
Бакайоко Жоан
 
83'
 
Регер Юри
85'
 
Ван Берген Митчелл
Даан Ротс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 308 Количество передач 186
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Твенте
5.00
4.90
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8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
20
Тиль
Гус
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
38
Макс
Брюнс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Влап
Михел
21
Боаду
Мирон
ПСВ
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Твенте

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
42.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 5 побед

33 матча

42.4%
39.4%
18.2%
14 побед 13 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

48.5%
36.4%
15.1%
16 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

К
3:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:3
Э
5:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
4:3
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:3
Э
0:5
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
2:6
К
1:2
Э
2:2
Э
2:0
К
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

2.25
1.82

Среднее время на гол

40
49

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.41
1.38

Среднее время на гол

63
65

Всего голов

60
53

Голов в среднем за матч

1.82
1.61

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

49
56

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 22 (5) 0.85
Тиль Гус 8 0.31
Бакайоко Жоан 6 0.23
Тильман Малик 6 0.23
Пепи Рикардо 6 (1) 0.23
Сайбари Исмаэль 5 0.19
Лосано Ирвинг 5 0.19
Ланг Ноа 4 0.15
Веерман Йоэй 3 0.12
Вертессен Йорбе 3 0.12
Дест Серджиньо 2 0.08
Боскальи Оливье 2 0.08
Рамальо Андре 2 0.08
Схаутен Йерди 2 0.08
Тезе Джордан 1 0.04
Бабади Исаак 1 0.04
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 12 (1) 0.46
Ван Волфсвинкель Рикки 11 (1) 0.42
Угальде Манфред 7 0.27
Даан Ротс 4 0.15
Эль-Идрис Юнус Та 3 0.12
Влап Михел 2 0.08
Бренет Джошуа 2 0.08
Юнювар Наджи 2 0.08
Боаду Мирон 2 0.08
Садилек Михал 1 0.04
Регер Юри 1 0.04
Проппер Робин 1 0.04
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Смал Гийс 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 4 0
Де Йонг Люк 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Тезе Джордан 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Лосано Ирвинг 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Тильман Малик 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 6 1
Проппер Робин 6 0
Меес Хилгерс 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Уннерсталл Ларс 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Смал Гийс 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Бренет Джошуа 1 0
Влап Михел 1 0
Боаду Мирон 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Регер Юри 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Твенте
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
5
ПСВ
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Твенте
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

44
26
ПСВ
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)
Твенте
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

46
31

Голы по времени матча

Забито

35
23
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
13 Не забивали 16
4
11%
6
26%
1-15
6
17%
2
9%
16-30
5
14%
5
22%
31-45
10
29%
2
9%
46-60
4
11%
1
4%
61-75
6
17%
7
30%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Забито

44
27
16 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
6
14%
4
15%
1-15
4
9%
3
11%
16-30
6
14%
5
19%
31-45
7
16%
3
11%
46-60
11
25%
2
7%
61-75
10
23%
10
37%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Забито

79
50
31 В 1-м тайме 25
48 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 17
0 Не забивали 4
10
13%
10
20%
1-15
10
13%
5
10%
16-30
11
14%
10
20%
31-45
17
22%
5
10%
46-60
15
19%
3
6%
61-75
16
20%
17
34%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 16
1
7%
3
13%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
2
14%
5
22%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
4
29%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7
ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3
Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1
Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2

Результаты матчей

ПСВ
Твенте

Точный счет

2:0
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
4:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:4
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

4
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:4
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
0:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
6 раз 24%
3
6 раз 24%
4
6 раз 24%
1
3 раза 12%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
3
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
1
3 раза 12%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
2.5
Больше Меньше
6
7
3
9
3.5
1
12
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
8
4
9
4
2.5
4
8
7
6
3.5
1
11
3
10
4.5
2
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
1.5
Больше Меньше
17
8
16
9
2.5
10
15
10
15
3.5
2
23
4
21
4.5
2
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 26 22 4 0 80 - 13 70
2.
Фейеноорд
 Заявка 26 19 5 2 69 - 21 62
3.
Твенте
 0:0 Заявка 26 16 6 4 49 - 24 54
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 26 14 7 5 54 - 25 49
5.
Аякс
 Заявка 26 11 8 7 60 - 52 41
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 26 10 9 7 52 - 41 39
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 26 10 7 9 38 - 35 37
8.
Утрехт
 Заявка 26 9 9 8 31 - 33 36
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 26 9 7 10 33 - 44 34
10.
Херенвен
 Заявка 26 9 4 13 42 - 49 31
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 26 8 7 11 33 - 38 31
12.
Алмере Сити
 Заявка 26 7 9 10 26 - 43 30
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 26 7 7 12 34 - 47 28
14.
Хераклес
 Заявка 26 7 5 14 33 - 58 26
15.
Валвейк
 Заявка 26 6 4 16 26 - 46 22
16.
Эксельсиор
 Заявка 26 4 10 12 39 - 57 22
17.
Витесс
 Заявка 26 4 5 17 21 - 53 17
18.
Волендам
 Заявка 26 3 5 18 26 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 13 11 2 0 35 - 7 35
2.
Твенте
 0:0 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 9 3 1 32 - 8 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 8 2 3 32 - 14 26
5.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 7 3 3 28 - 16 24
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 13 6 2 5 24 - 19 20
10.
Утрехт
 Заявка 13 5 5 3 21 - 20 20
11.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
12.
Валвейк
 Заявка 13 4 2 7 18 - 24 14
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 7 4 18 - 22 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Витесс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 19 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
Твенте
 0:0 Заявка 13 6 5 2 22 - 10 23
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 5 2 22 - 11 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
7.
Аякс
 Заявка 13 4 4 5 29 - 32 16
8.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
10.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 3 6 4 24 - 25 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 3 2 8 18 - 30 11
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 2 4 7 8 - 27 10
14.
Витесс
 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 3 8 21 - 35 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 13 2 2 9 13 - 30 8
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 24 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Тезе Джордан из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 90'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 90'
    Контроль мяча: ПСВ: 62%, Твенте: 38%.
  • 90'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 89'
    Тезе Джордан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 89'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 89'
    Садилек Михал из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 88'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 88'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 88'
    Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
  • 88'
    Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 87'
    Бренет Джошуа из команды Твенте заходит слишком далеко, он валит Рикардо Пепи.
  • 87'
    Твенте контролирует мяч.
  • 86'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 86'
    Стейн Сем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • 84'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 83'
      Регер Юри из команды Твенте получает желтую после опасной игры.
    • 83'
      Регер Юри из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Лосано Ирвинг пострадал.
    • 83'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 82'
      Даан Ротс из команды Твенте в офсайде
    • 82'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Смал Гийс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      ПСВ начинает контратаку
    • 82'
      Лосано Ирвинг ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Твенте начинает контратаку
    • 82'
      Проппер Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Садилек Михал.
    • 81'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 81'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 81'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Тактическая замена. Бакайоко Жоан уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи
    • 80'
      Контроль мяча: ПСВ: 62%, Твенте: 38%.
    • 80'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 79'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 79'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 79'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 78'
      Де Йонг Люк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 78'
      Твенте контролирует мяч.
    • 77'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 77'
      Проппер Робин наказан за толчок Де Йонг Люк
    • 77'
      Стейн Сем из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 77'
      Стейн Сем из команды Твенте подал угловой слева.
    • 77'
      Ван Волфсвинкель Рикки нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 77'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 76'
      Лосано Ирвинг наказан за толчок Матиас Кьело
    • 76'
      Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Контроль мяча: ПСВ: 63%, Твенте: 37%.
    • 75'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 75'
      Лосано Ирвинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 75'
      ПСВ начинает контратаку
    • 75'
      Дест Серджиньо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 74'
      Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 74'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 74'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 73'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 73'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Смал Гийс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 72'
      Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Тактическая замена. Влап Михел уходит с поля и его заменяет Регер Юри
    • 71'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 71'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Лосано Ирвинг ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Дест Серджиньо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Боскальи Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Контроль мяча: ПСВ: 63%, Твенте: 37%.
    • 69'
      Тильман Малик из команды ПСВ получает желтую после опасной игры.
    • 69'
      Тильман Малик из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Ван Волфсвинкель Рикки пострадал.
    • 69'
      Твенте контролирует мяч.
    • 69'
      Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      ПСВ начинает контратаку
    • 69'
      Садилек Михал нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 69'
      Макс Брюнс из команды Твенте наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 69'
      Смал Гийс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 69'
      Смал Гийс из команды Твенте подал угловой справа.
    • 68'
      Дест Серджиньо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
    • 67'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 66'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 66'
      Даан Ротс из команды Твенте в офсайде
    • 65'
      Твенте контролирует мяч.
    • 65'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Контроль мяча: ПСВ: 62%, Твенте: 38%.
    • 65'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 64'
      ПСВ делает атакующую замену.
    • 64'
      Тактическая замена. Рамальо Андре уходит с поля и его заменяет Тильман Малик
    • 64'
      Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали
    • 64'
      Садилек Михал нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 64'
      Смал Гийс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 63'
      Хорошую попытку сделал Ван Волфсвинкель Рикки. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 63'
      Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 63'
      Влап Михел из команды Твенте разыграл угловой с левого угла.
    • 63'
      Боскальи Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Матиас Кьело из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 61'
      Твенте контролирует мяч.
    • 60'
      Бренет Джошуа из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: ПСВ: 63%, Твенте: 37%.
    • 60'
      Схаутен Йерди из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • 60'
      Уннерсталл Ларс делает важнейший сейв!
    • 60'
      Де Йонг Люк нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.
    • 60'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 59'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 59'
      Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Твенте контролирует мяч.
    • 59'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 58'
      Тактическая замена. Боаду Мирон уходит с поля и его заменяет Стейн Сем
    • 57'
      Судье надоело, что Уннерсталл Ларс тянет время и он наказал его горчичником
    • 57'
      Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 57'
      Схаутен Йерди нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.
    • 57'
      Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 57'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 55'
      Глупую желтую получил Боаду Мирон за то, что отбил ногой мяч после свистка
    • 55'
      Боаду Мирон задерживает мяч рукой
    • 55'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Контроль мяча: ПСВ: 64%, Твенте: 36%.
    • 55'
      Твенте контролирует мяч.
    • 54'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 54'
      Боаду Мирон возвращается на поле.
    • 54'
      Проппер Робин из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Матч возобновлен
    • 53'
      Ох, нехорошо это выглядит. Боаду Мирон получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 52'
      Сегодняшная посещаемость составляет 34800 болельщиков
    • 52'
      Боаду Мирон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 52'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 52'
      Проппер Робин из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Проппер Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: ПСВ: 61%, Твенте: 39%.
    • 49'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 49'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 48'
      Боаду Мирон наказан за толчок Бенитес Вальтер
    • 48'
      Влап Михел из команды Твенте подал угловой слева.
    • 48'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Твенте.
    • 47'
      Тиль Гус успешно блокирует удар.
    • 47'
      Влап Михел нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Садилек Михал создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Бренет Джошуа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Бакайоко Жоан выиграл воздушное противоборство у Смал Гийс.
    • 46'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 46'
      Твенте контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: ПСВ: 61%, Твенте: 39%.
    • 49'
      Веерман Йоэй не смог попасть в створ ударом издали
    • 48'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Боаду Мирон наказан за толчок Схаутен Йерди
    • 48'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
    • 48'
      Дест Серджиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Боскальи Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Бренет Джошуа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 46'
      Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Твенте контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 45'
      Дест Серджиньо не смог попасть в створ ударом издали
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Веерман Йоэй
    • 45'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 45'
      Контроль мяча: ПСВ: 60%, Твенте: 40%.
    • 44'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 44'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 44'
      Лосано Ирвинг возвращается на поле.
    • 43'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Рамальо Андре успешно блокирует удар.
    • 43'
      Матиас Кьело нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвинг получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 41'
      Лосано Ирвинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Ван Волфсвинкель Рикки из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвинг
    • 40'
      Лосано Ирвинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: ПСВ: 62%, Твенте: 38%.
    • 40'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 39'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 39'
      Веерман Йоэй наказан за толчок Матиас Кьело
    • 38'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 38'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 37'
      Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Веерман Йоэй нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: ПСВ: 63%, Твенте: 37%.
    • 35'
      Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Тезе Джордан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Бренет Джошуа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Твенте контролирует мяч.
    • 33'
      Де Йонг Люк получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 33'
      Де Йонг Люк наказан за толчок Макс Брюнс
    • 33'
      Твенте контролирует мяч.
    • 33'
      Боаду Мирон из команды Твенте в офсайде
    • 32'
      Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 31'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Твенте контролирует мяч.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 30'
      Оооо... вот это был удар! Де Йонг Люк должен был забить с этой позиции.
    • 30'
      Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 30'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Ван Волфсвинкель Рикки.
    • 30'
      Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСВ: 65%, Твенте: 35%.
    • 29'
      Смал Гийс из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Лосано Ирвинг пострадал.
    • 29'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 28'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Бренет Джошуа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 27'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 27'
      Шанс! Тиль Гус из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 27'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 27'
      Макс Брюнс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 26'
      Бакайоко Жоан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Проппер Робин выиграл воздушное противоборство у Де Йонг Люк.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: ПСВ: 62%, Твенте: 38%.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Влап Михел из команды Твенте наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 25'
      Боаду Мирон из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Твенте контролирует мяч.
    • 23'
      Лосано Ирвинг из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Бренет Джошуа.
    • 23'
      Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Матиас Кьело задерживает мяч рукой
    • 22'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Даан Ротс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Проппер Робин из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      ПСВ начинает контратаку
    • 21'
      Матиас Кьело из команды Твенте подал угловой справа.
    • 21'
      Боскальи Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 75%, Твенте: 25%.
    • 20'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 20'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Бренет Джошуа выиграл воздушное противоборство у Дест Серджиньо.
    • 18'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 18'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Даан Ротс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Твенте контролирует мяч.
    • 17'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 16'
      Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: ПСВ: 76%, Твенте: 24%.
    • 15'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Бренет Джошуа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 14'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Рамальо Андре наказан за толчок Боаду Мирон
    • 14'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 13'
      Боаду Мирон из команды Твенте в офсайде
    • 13'
      Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 13'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Твенте контролирует мяч.
    • 12'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 12'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Тиль Гус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Бренет Джошуа из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: ПСВ: 75%, Твенте: 25%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 10'
      Боаду Мирон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 10'
      Ван Волфсвинкель Рикки создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Твенте начинает контратаку
    • 10'
      Макс Брюнс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 9'
      Боскальи Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Твенте контролирует мяч.
    • 9'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 9'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 8'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 8'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 7'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Даан Ротс наказан за толчок Дест Серджиньо
    • 5'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСВ: 80%, Твенте: 20%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 5'
      Оооо... вот это был удар! Де Йонг Люк должен был забить с этой позиции.
    • 5'
      Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Де Йонг Люк нанес удар в каркас ворот!
    • 5'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Лосано Ирвинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 4'
      Лосано Ирвинг делает важнейший сейв!
    • 4'
      Твенте контролирует мяч.
    • 4'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Боаду Мирон из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Боскальи Оливье
    • 3'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Макс Брюнс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Твенте контролирует мяч.
    • 2'
      Макс Брюнс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 2'
      Проппер Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Макс Брюнс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
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