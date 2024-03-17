  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем Главный судья: Хиглер Деннис
Херенвен
2:3
Конец матча
Фейеноорд
0'
8' Undefined phrase: football_event_
Гертрейда Лютсхарел
1:0
17' Гол
Кёлерт Матс
18' Желтая карточка
Велленройтер Тимон
1:1
37' Гол
Виффер Матс
2:1
64' Гол
Кёлерт Матс
70' Желтая карточка
Ван дер Харт Микки
2:2
74' Гол
Пайшао Игор
2:3
88' Гол
Уэда Аясэ
90'+6

Ход матча

8'
 
Гертрейда Лютсхарел
17'
Кёлерт Матс
(Нуннели Че)
1:0
18'
 
Велленройтер Тимон
37'
1:1
Виффер Матс
(Иванушец Лука)
56'
Сахрауи Осам
Волемарк Патрик
 
64'
Кёлерт Матс
(Сахрауи Осам)
2:1
68'
Ван Эе Эспен
Тахири Анас
 
70'
Ван дер Харт Микки
 
71'
 
Ниукоп Барт
Белен Томас
71'
 
Иванушец Лука
Зерруки Рамиз
71'
 
Лингр Ондржей
Пайшао Игор
74'
2:2
Пайшао Игор
(Минте Янкуба)
75'
 
Уэда Аясэ
Хименес Сантьяго Томас
84'
Али Хусейн
Нуннели Че
 
84'
Ван Оттеле Сюб
Ван Амерсфоорт Пелле
 
84'
Чу-А-Он Натан
Кёлерт Матс
 
88'
2:3
Уэда Аясэ

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 135 Количество передач 322
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
24
Волемарк
Патрик
26
Тахири
Анас
17
Нуннели
Че
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
6
Зерруки
Рамиз
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
29
Хименес
Сантьяго
Томас
17
Иванушец
Лука
Херенвен
4-2-3-1
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Херенвен
Фейеноорд

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

160%
30%
16 побед 3 ничьи 0 побед

29 матчей

31%
69%
0 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 13 побед

39 матчей

20.5%
28.2%
51.3%
8 побед 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

17.9%
38.5%
43.6%
7 побед 15 ничьих 17 побед

Второй тайм

41%
25.6%
33.4%
16 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Э
6:1
К
0:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
0:3
Э
3:1
К
4:3
Э
3:0
Э
3:0
К
0:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:5
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:5
ЛЕ
2:2
ЛЕ
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:0
К
2:2
Э
1:1
Э
2:3
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
6:2
Э
0:2
К
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.52
1.28

Среднее время на гол

59
70

Всего голов

40
39

Голов в среднем за матч

2.22
1.86

Среднее время на гол

40
48

Всего голов

72
62

Голов в среднем за матч

1.85
1.59

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

48
56

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 0.31
Сахрауи Осам 6 0.23
Брауэрс Люк 6 0.23
Николаеску Йон 4 0.15
Хайе Том 3 (2) 0.12
Тахири Анас 3 (3) 0.12
Ольссон Симон 2 0.08
Кёлерт Матс 2 0.08
Бохневич Павел 2 0.08
Нуннели Че 1 0.04
Волемарк Патрик 1 0.04
Ван Бик Свен 1 0.04
Карлсбакк Даниэль 1 0.04
Уэбстер Чарли 1 0.04
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 23 (1) 0.88
Минте Янкуба 7 0.27
Пайшао Игор 7 0.27
Тимбер Квинтен 6 0.23
Гертрейда Лютсхарел 6 0.23
Стенгс Келвин 5 0.19
Виффер Матс 5 0.19
Лингр Ондржей 2 0.08
Уэда Аясэ 2 0.08
Иванушец Лука 1 0.04
Сейер Лео 1 0.04
Ганцко Давид 1 (1) 0.04
Дилросун Джавайро 1 0.04
Миламбо Антони 1 0.04
Ниукоп Барт 1 0.04
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлерт Матс 5 0
Хайе Том 3 1
Ван Бик Свен 3 0
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Ольссон Симон 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Брауде Оливер 3 0
Тахири Анас 2 0
Ван Эе Эспен 0 1
Уэбстер Чарли 0 1
Ван дер Харт Микки 1 0
Бохневич Павел 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Сантьяго Томас 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Велленройтер Тимон 3 0
Пайшао Игор 3 0
Ниукоп Барт 1 1
Виффер Матс 2 0
Зерруки Рамиз 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0
Ганцко Давид 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0

Результаты матчей

Херенвен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Фейеноорд
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

7
5
Херенвен
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Фейеноорд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

24
2

Упущенные победы

14
31
Херенвен
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
15% (4)
35% (9)
Фейеноорд
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

26
9

Упущенные победы

21
36

Голы по времени матча

Забито

25
34
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
4
16%
5
15%
1-15
4
16%
6
18%
16-30
5
20%
3
9%
31-45
3
12%
5
15%
46-60
7
28%
7
21%
61-75
2
8%
8
24%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
4
22%
4
31%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
4
22%
2
15%
76-90

Забито

18
32
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
11%
5
16%
1-15
4
22%
7
22%
16-30
2
11%
3
9%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
4
22%
5
16%
61-75
6
33%
7
22%
76-90

Пропущено

30
8
12 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
3
10%
0
0%
1-15
6
20%
1
13%
16-30
3
10%
2
25%
31-45
3
10%
1
13%
46-60
10
33%
2
25%
61-75
5
17%
2
25%
76-90

Забито

43
66
21 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 37
12 Забивали первыми 18
7 Не забивали 2
6
14%
10
15%
1-15
8
19%
13
20%
16-30
7
16%
6
9%
31-45
3
7%
10
15%
46-60
11
26%
12
18%
61-75
8
19%
15
23%
76-90

Пропущено

48
21
20 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 14
3
6%
2
10%
1-15
10
21%
5
24%
16-30
7
15%
3
14%
31-45
7
15%
2
10%
46-60
12
25%
5
24%
61-75
9
19%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2
Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2
Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2

Результаты матчей

Херенвен
Фейеноорд

Точный счет

3:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
6:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
6
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:0
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
6:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 27%
3
7 раз 27%
2
6 раз 23%
1
5 раз 19%
4
1 раз 4%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
2 раза 8%
6
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
8
5
1.5
8
5
5
8
2.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
7
1.5
11
2
3
10
2.5
5
8
1
12
3.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
24
2
14
12
1.5
19
7
8
18
2.5
11
15
1
25
3.5
7
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 26 19 5 2 69 - 21 62
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 26 14 7 5 54 - 25 49
5.
Аякс
 Заявка 25 11 7 7 58 - 50 40
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 26 10 9 7 52 - 41 39
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 26 10 7 9 38 - 35 37
8.
Утрехт
 Заявка 26 9 9 8 31 - 33 36
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 26 9 7 10 33 - 44 34
10.
Херенвен
 Заявка 26 9 4 13 42 - 49 31
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 25 8 6 11 31 - 36 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 26 7 9 10 26 - 43 30
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 26 7 7 12 34 - 47 28
14.
Хераклес
 Заявка 26 7 5 14 33 - 58 26
15.
Валвейк
 Заявка 26 6 4 16 26 - 46 22
16.
Эксельсиор
 Заявка 26 4 10 12 39 - 57 22
17.
Витесс
 Заявка 26 4 5 17 21 - 53 17
18.
Волендам
 Заявка 26 3 5 18 26 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 9 3 1 32 - 8 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 8 2 3 32 - 14 26
5.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 7 3 3 28 - 16 24
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 13 6 2 5 24 - 19 20
10.
Утрехт
 Заявка 13 5 5 3 21 - 20 20
11.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
12.
Валвейк
 Заявка 13 4 2 7 18 - 24 14
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 7 4 18 - 22 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Витесс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 19 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 5 2 22 - 11 23
4.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
7.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
9.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
10.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 3 6 4 24 - 25 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 3 2 8 18 - 30 11
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 2 4 7 8 - 27 10
14.
Витесс
 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 3 8 21 - 35 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 13 2 2 9 13 - 30 8
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 24 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Херенвен 2:3 Фейеноорд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный