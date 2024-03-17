Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Г О О О О Л - Уэда Аясэ забивает ударом с правой ноги!

88' Матч возобновится спорным мячом

87' Бохневич Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Тактическая замена. Кёлерт Матс уходит с поля и его заменяет Натан Тджо-А-Он

82' Удар от ворот произведет Фейеноорд

81' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Виффер Матс из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Ниукоп Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Оливер Бреуде из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Эспен ван Э выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

76' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Супер-замена от тренера! Пайшао Игор только вышел на поле и уже забил!

74' Г О О О О О О Л - Пайшао Игор из команды Фейеноорд с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

74' Минте Янкуба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

73' Пайшао Игор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Удар от ворот произведет Херенвен

70' Рефери не любит споров - именно за это Ван дер Харт Микки сейчас получил желтую

69' Удар от ворот произведет Херенвен

68' Тактическая замена. Тахири Анас уходит с поля и его заменяет Эспен ван Э

68' Хименес Сантьяго Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Кёлерт Матс из команды Херенвен

64' Сахрауи Осам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Минте Янкуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Иванушец Лука наказан за толчок Оливер Бреуде

60' Оливер Бреуде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Херенвен

58' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Херенвен

55' Оливер Бреуде из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Иванушец Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Хорошую попытку сделал Хартман Квилиндси . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Оливер Бреуде из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Удар от ворот произведет Херенвен

51' Хартман Квилиндси пробил со штрафного прямо в стенку

49' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Тимбер Квинтен пробил со штрафного прямо в стенку

46' Удар от ворот произведет Фейеноорд