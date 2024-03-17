Тур: 26. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Камфуис Йочем Главный судья: Хиглер Деннис
0'
8' Undefined phrase: football_event_Гертрейда Лютсхарел
1:0
17' ГолКёлерт Матс
18' Желтая карточкаВелленройтер Тимон
1:1
37' ГолВиффер Матс
2:1
64' ГолКёлерт Матс
70' Желтая карточкаВан дер Харт Микки
2:2
74' ГолПайшао Игор
2:3
88' ГолУэда Аясэ
90'+6
Ход матча
17'
1:0
37'
1:1
64'
2:1
74'
2:2
84'
88'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
2 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
135 Количество передач 322
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.46 Победа «Фейеноорда»
-
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
17
Нуннели
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Али ХусейнПолузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
Фейеноорд
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
160%
30%
16 побед 3 ничьи 0 побед
29 матчей
31%
69%
0 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 13 побед
39 матчей
20.5%
28.2%
51.3%
8 побед 11 ничьих 20 побед
Первый тайм
17.9%
38.5%
43.6%
7 побед 15 ничьих 17 побед
Второй тайм
41%
25.6%
33.4%
16 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.52
1.28
Среднее время на гол
59
70
Всего голов
40
39
Голов в среднем за матч
2.22
1.86
Среднее время на гол
40
48
Всего голов
72
62
Голов в среднем за матч
1.85
1.59
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
48
56
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8
|0.31
|Сахрауи Осам
|6
|0.23
|Брауэрс Люк
|6
|0.23
|Николаеску Йон
|4
|0.15
|Хайе Том
|3 (2)
|0.12
|Тахири Анас
|3 (3)
|0.12
|Ольссон Симон
|2
|0.08
|Кёлерт Матс
|2
|0.08
|Бохневич Павел
|2
|0.08
|Нуннели Че
|1
|0.04
|Волемарк Патрик
|1
|0.04
|Ван Бик Свен
|1
|0.04
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.04
|Уэбстер Чарли
|1
|0.04
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Брауде Оливер
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (1)
|0.88
|Минте Янкуба
|7
|0.27
|Пайшао Игор
|7
|0.27
|Тимбер Квинтен
|6
|0.23
|Гертрейда Лютсхарел
|6
|0.23
|Стенгс Келвин
|5
|0.19
|Виффер Матс
|5
|0.19
|Лингр Ондржей
|2
|0.08
|Уэда Аясэ
|2
|0.08
|Иванушец Лука
|1
|0.04
|Сейер Лео
|1
|0.04
|Ганцко Давид
|1 (1)
|0.04
|Дилросун Джавайро
|1
|0.04
|Миламбо Антони
|1
|0.04
|Ниукоп Барт
|1
|0.04
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлерт Матс
|5
|0
|Хайе Том
|3
|1
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Брауде Оливер
|3
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|Бохневич Павел
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Велленройтер Тимон
|3
|0
|Пайшао Игор
|3
|0
|Ниукоп Барт
|1
|1
|Виффер Матс
|2
|0
|Зерруки Рамиз
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Фейеноорд
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
7
5
Херенвен
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Фейеноорд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
24
2
Упущенные победы
14
31
Херенвен
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
15% (4)
35% (9)
Фейеноорд
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
26
9
Упущенные победы
21
36
Голы по времени матча
Забито
25
34
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
4
16%
5
15%
1-15
4
16%
6
18%
16-30
5
20%
3
9%
31-45
3
12%
5
15%
46-60
7
28%
7
21%
61-75
2
8%
8
24%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
4
22%
4
31%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
4
22%
2
15%
76-90
Забито
18
32
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
11%
5
16%
1-15
4
22%
7
22%
16-30
2
11%
3
9%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
4
22%
5
16%
61-75
6
33%
7
22%
76-90
Пропущено
30
8
12 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
3
10%
0
0%
1-15
6
20%
1
13%
16-30
3
10%
2
25%
31-45
3
10%
1
13%
46-60
10
33%
2
25%
61-75
5
17%
2
25%
76-90
Забито
43
66
21 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 37
12 Забивали первыми 18
7 Не забивали 2
6
14%
10
15%
1-15
8
19%
13
20%
16-30
7
16%
6
9%
31-45
3
7%
10
15%
46-60
11
26%
12
18%
61-75
8
19%
15
23%
76-90
Пропущено
48
21
20 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 14
3
6%
2
10%
1-15
10
21%
5
24%
16-30
7
15%
3
14%
31-45
7
15%
2
10%
46-60
12
25%
5
24%
61-75
9
19%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2
Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2
Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2
Результаты матчей
Херенвен
Фейеноорд
Точный счет
3:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
6:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
6
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:0
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
6:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 27%
3
7 раз 27%
2
6 раз 23%
1
5 раз 19%
4
1 раз 4%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
2 раза 8%
6
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
85
85
58
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
112
310
58
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
242
1412
197
818
1115
125
719
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|22
|3
|0
|80 - 13
|69
|2.
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|69 - 21
|62
|3.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 24
|53
|4.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|54 - 25
|49
|5.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|58 - 50
|40
|6.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|52 - 41
|39
|7.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|38 - 35
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 33
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 44
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|42 - 49
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 36
|30
|12.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 43
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|33 - 58
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|26 - 46
|22
|16.
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|39 - 57
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|21 - 53
|17
|18.
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|26 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 8
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 20
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|15.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|18 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 19
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 11
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|24 - 25
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 30
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 27
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|21 - 35
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 30
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|24 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5