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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Реймс
2:1
Конец матча
Мец
0'
1:0
3' Гол
Дьяките Умар
1:1
14' Гол
Атта Артур
20' Желтая карточка
Эрей Кристоф
21' Желтая карточка
Ито Дзюня
42' Желтая карточка
Сабали Шейх
51' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
73' Желтая карточка
Манетси Маршал
2:1
79' Гол
Ито Дзюня
82' Желтая карточка
Укиджа Александр
82' Желтая карточка
Дьяките Умар
90' Желтая карточка
Сане Ибу
90'+7

Ход матча

3'
Дьяките Умар
(Хадра Реда)
1:0
14'
1:1
Атта Артур
(Сабали Шейх)
20'
 
Эрей Кристоф
21'
Ито Дзюня
 
35'
 
Сане Садибу
Колин Максим
42'
 
Сабали Шейх
51'
Абдельамид Юнис
 
62'
Акиеме Серхио
Де Смет Тибо
 
63'
Окуму Джозеф
Фоке Томас
 
73'
Манетси Маршал
 
73'
Накамура Кейто
Дарами Мохаммед
 
79'
Ито Дзюня
(Хадра Реда)
2:1
82'
 
Укиджа Александр
82'
Дьяките Умар
 
84'
Коне Амаду
Атангана-Эдоа Валентин
 
86'
 
Сане Ибу
Сабали Шейх
86'
 
Джаллоу Абли
Камара Ламин
86'
 
Траоре Исмаэль
Эрей Кристоф
90'
 
Асоро Йоэль
Ван Ден Керкхоф Кевин
90'
 
Сане Ибу

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 455 Количество передач 225
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Реймс 80.8% (97)
X 15% (18)
Мец 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
7
Ито
Дзюня
6
Атангана-Эдоа
Валентин
15
Манетси
Маршал
9
Дарами
Мохаммед
14
Хадра
Реда
22
Дьяките
Умар
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
29
Эрей
Кристоф
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
27
Жан-Жак
Данле
18
Камара
Ламин
25
Атта
Артур
14
Сабали
Шейх
10
Микаутадзе
Жорж
Реймс
4-4-1-1
Мец
4-5-1

История личных встреч

Реймс
Мец

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
72.2%
11.1%
3 победы 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:2
ТМК
1:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
ТМК
2:0
Л1
0:0
Л1
3:0
Л2
3:0
Л2
1:0
Л2
2:2
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:0
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.56

Среднее время на гол

67
162

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.17
0.61

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

77
147

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.23
Дарами Мохаммед 5 (1) 0.19
Дьяките Умар 5 0.19
Ито Дзюня 3 0.12
Манетси Маршал 3 0.12
Ричардсон Амир 3 0.12
Абдельамид Юнис 3 0.12
Накамура Кейто 2 0.08
Хадра Реда 1 0.04
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.04
Акиеме Серхио 1 0.04
Матусива Азор 1 0.04
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 5 (2) 0.19
Юдоль Матьё 3 0.12
Сабали Шейх 3 0.12
Джаллоу Абли 3 (1) 0.12
Асоро Йоэль 2 0.08
Камара Ламин 1 0.04
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.04
Траоре Исмаэль 1 0.04
Ламкель Зе Дидье 1 0.04
Мазиз Юссеф 1 0.04
Элисор Симон 1 0.04
Атта Артур 1 0.04
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 8 1
Де Смет Тибо 7 0
Уильям Стилл 4 1
Теума Тедди 5 0
Абдельамид Юнис 4 0
Дьяките Умар 3 0
Манетси Маршал 3 0
Матусива Азор 3 0
Стамбули Бенжамен 2 0
Ито Дзюня 2 0
Окуму Джозеф 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Куду Теренс 2 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабали Шейх 5 0
Эрей Кристоф 3 1
Колин Максим 3 0
Юдоль Матьё 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Канде Фали 3 0
Камара Ламин 3 0
Ласло Болони 3 0
Укиджа Александр 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Куао Коффи 2 0
Жан-Жак Данле 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Мбайе Малик 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Диалло Папе 1 0
Сане Ибу 1 0

Результаты матчей

Реймс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Мец
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
6
Реймс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Мец
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

17
8
Реймс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Мец
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
58% (15)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

22
14

Голы по времени матча

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
13%
3
23%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Пропущено

15
25
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
20%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
27%
5
20%
31-45
6
40%
6
24%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
2
13%
8
32%
76-90

Забито

20
10
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
4
20%
3
30%
1-15
3
15%
2
20%
16-30
4
20%
1
10%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
3
30%
61-75
3
15%
1
10%
76-90

Пропущено

19
14
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
11%
5
36%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
6
32%
1
7%
61-75
3
16%
2
14%
76-90

Забито

35
23
19 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
6
17%
6
26%
1-15
6
17%
3
13%
16-30
7
20%
2
9%
31-45
6
17%
2
9%
46-60
3
9%
7
30%
61-75
7
20%
3
13%
76-90

Пропущено

34
39
13 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
5
15%
8
21%
1-15
2
6%
4
10%
16-30
6
18%
6
15%
31-45
10
29%
29%
9
23%
46-60
6
18%
2
5%
61-75
5
15%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1
Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3
Мец
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0
Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1

Результаты матчей

Реймс
Мец

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
7 раз 27%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
9 раз 35%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Реймс
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
6
5
8
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
4
6
7
1.5
2
12
2
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
16
10
11
15
1.5
5
21
2
24
2.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 Заявка 26 13 8 5 36 - 20 47
3.
Монако
 Заявка 26 13 7 6 47 - 36 46
4.
Ницца
 Заявка 26 12 7 7 27 - 20 43
5.
Лилль
 Заявка 26 11 10 5 37 - 23 43
6.
Ланс
 Заявка 26 12 6 8 35 - 27 42
7.
Марсель
 Заявка 26 10 9 7 40 - 28 39
8.
Ренн
 Заявка 26 10 9 7 40 - 31 39
9.
Реймс
 Заявка 26 11 5 10 34 - 35 38
10.
Лион
 Заявка 26 10 4 12 30 - 40 34
11.
Тулуза
 Заявка 26 7 8 11 29 - 36 29
12.
Страсбург
 Заявка 26 7 8 11 28 - 39 29
13.
Гавр
 Заявка 26 6 9 11 26 - 33 27
14.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
15.
Лорьян
 Заявка 26 6 8 12 35 - 49 26
16.
Нант
 Заявка 26 7 4 15 24 - 41 25
17.
Мец
 Заявка 26 6 5 15 23 - 39 23
18.
Клермон
 Заявка 26 4 8 14 21 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
2.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
3.
Лилль
 Заявка 12 8 3 1 23 - 6 27
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
6.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
9.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
10.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
11.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
12.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
13.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
14.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
16.
Марсель
 Заявка 13 2 4 7 16 - 21 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 9
Ланс Медина Факундо 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Реймс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Реймс: 66%, Мец: 34%.
  • 97'
    Асоро Йоэль из команды Мец в офсайде
  • 96'
    Коне Амаду ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Атта Артур выиграл воздушное противоборство у Коне Амаду.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Реймс играла лучше в этом тайме.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Реймс: 71%, Мец: 29%.
    • 48'
      Микаутадзе Жорж из команды Мец в офсайде
    • 48'
      Ито Дзюня из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Жан-Жак Данле заработал фол
    • 46'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 45'
      Контроль мяча: Реймс: 70%, Мец: 30%.
    • 45'
      Шанс! Юдоль Матьё из команды Мец пробил головой, но мимо
    • 45'
      Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Мец начинает контратаку
    • 44'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 44'
      Жан-Жак Данле выиграл воздушное противоборство у Атангана-Эдоа Валентин.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 43'
      Шанс! Агбаду Эммануэль из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 43'
      Агбаду Эммануэль выиграл воздушное противоборство у Канде Фали.
    • 43'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Шейк Сабали - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 42'
      Шейк Сабали из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Ито Дзюня.
    • 42'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 41'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 40'
      Контроль мяча: Реймс: 70%, Мец: 30%.
    • 39'
      Дьяките Умар из команды Реймс в офсайде
    • 39'
      Атангана-Эдоа Валентин из команды Реймс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 39'
      Атангана-Эдоа Валентин выиграл воздушное противоборство у Канде Фали.
    • 39'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 38'
      Шейк Сабали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 37'
      Микаутадзе Жорж нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 37'
      Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Хадра Реда ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Атта Артур задерживает мяч рукой
    • 36'
      Манетси Маршал выиграл воздушное противоборство у Атта Артур.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 35'
      Колин Максим получил легкую травму, и его заменил Сане Садибу.
    • 35'
      Шанс! Атангана-Эдоа Валентин из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 35'
      Атангана-Эдоа Валентин выиграл воздушное противоборство у Канде Фали.
    • 35'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Реймс: 68%, Мец: 32%.
    • 34'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Колин Максим возвращается на поле.
    • 33'
      Абдельамид Юнис выиграл воздушное противоборство у Микаутадзе Жорж.
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Ох, нехорошо это выглядит. Колин Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 32'
      Колин Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 31'
      Фоке Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Дарами Мохаммед пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 31'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Реймс: 63%, Мец: 37%.
    • 29'
      Канде Фали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Шейк Сабали выиграл воздушное противоборство у Фоке Томас.
    • 28'
      Юдоль Матьё из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Эрей Кристоф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Дьяките Умар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 26'
      Реймс начинает контратаку
    • 26'
      Шейк Сабали нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Атангана-Эдоа Валентин из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 26'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Мец пытается что-то создать.
    • 25'
      Шейк Сабали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 63%, Мец: 37%.
    • 25'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Назначен штрафной. Пострадал Ван Ден Керкхоф Кевин, его свалил Де Смет Тибо.
    • 24'
      Мец пытается что-то создать.
    • 23'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Атта Артур из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Канде Фали успешно блокирует удар.
    • 22'
      Манетси Маршал нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Юдоль Матьё из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Ито Дзюня получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 20'
      Эрей Кристоф получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Безумный фол. Эрей Кристоф грубо играет против соперника. Пострадал Дарами Мохаммед
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 20'
      Контроль мяча: Реймс: 61%, Мец: 39%.
    • 19'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Дьяките Умар наказан за толчок Эрей Кристоф
    • 18'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 18'
      Эрей Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Дьяките Умар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Команда Мец сравняла счет! Игра продолжается!
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 58%, Мец: 42%.
    • 14'
      Ван Ден Керкхоф Кевин сделал ключевой пас для гола!
    • 14'
      Шейк Сабали сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О О Л - Атта Артур из команды Мец легко посылает мяч в пустые ворота правой! Атта Артур легко с этим справился!
    • 14'
      Ван Ден Керкхоф Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Атта Артур удалось забить из легкой позиции.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Атта Артур из команды Мец поставил подножку. Пострадал Атангана-Эдоа Валентин
    • 13'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Абдельамид Юнис наказан за толчок Атта Артур
    • 12'
      Де Смет Тибо из команды Реймс подал угловой справа.
    • 11'
      Эрей Кристоф успешно блокирует удар.
    • 11'
      Дьяките Умар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Агбаду Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Камара Ламин из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 55%, Мец: 45%.
    • 9'
      Манетси Маршал из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Укиджа Александр пострадал.
    • 9'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 8'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Хадра Реда ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Камара Ламин из команды Мец поставил подножку. Пострадал Дарами Мохаммед
    • 6'
      Реймс контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 56%, Мец: 44%.
    • 5'
      Мец пытается что-то создать.
    • 4'
      Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 3'
      Дьяките Умар удалось забить из легкой позиции.
    • 3'
      Хадра Реда сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Дьяките Умар забивает с правой ноги!
    • 3'
      Хадра Реда создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Дьяките Умар из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Камара Ламин
    • 2'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Мец начинает контратаку
    • 2'
      Шейк Сабали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Атта Артур наказан за толчок Атангана-Эдоа Валентин
    • 1'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 1'
      Атта Артур из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Мец начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Реймс 80.8% (97)
    X 15% (18)
    Мец 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реймс 2:1 Мец онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 2:1 Мец

    Исход игры
    Реймс
    80.8% (97)
    Ничья
    15% (18)
    Мец
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.44% (43)
    Меньше
    63.56% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    47.46% (56)
    Нет
    52.54% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    32.5% (39)
    1:0 Реймс
    32.5% (39)
    2:0 Реймс
    12.5% (15)
    1:1 Ничья
    11.7% (14)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    0:1 Мец
    2.5% (3)
    1:2 Мец
    1.7% (2)
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