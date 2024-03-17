Тур: 26. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Хадж Хаким
0'
1:0
3' ГолДьяките Умар
1:1
14' ГолАтта Артур
20' Желтая карточкаЭрей Кристоф
21' Желтая карточкаИто Дзюня
42' Желтая карточкаСабали Шейх
51' Желтая карточкаАбдельамид Юнис
73' Желтая карточкаМанетси Маршал
2:1
79' ГолИто Дзюня
82' Желтая карточкаУкиджа Александр
82' Желтая карточкаДьяките Умар
90' Желтая карточкаСане Ибу
90'+7
Ход матча
3'
1:0
14'
1:1
20'
21'
42'
51'
73'
79'
2:1
82'
82'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
455 Количество передач 225
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
14
Хадра
Реда
22
Дьяките
Умар
29
Эрей
Кристоф
18
Камара
Ламин
25
Атта
Артур
14
Сабали
Шейх
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Куду ТеренсЗащитник
- Полузащитник
-
71 Фофана ЯяПолузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Сане СадибуЗащитник
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Полузащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
- Нападающий
-
37 Сане ИбуНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Мец
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
72.2%
11.1%
3 победы 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.56
Среднее время на гол
67
162
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.17
0.61
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
77
147
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|6 (1)
|0.23
|Дарами Мохаммед
|5 (1)
|0.19
|Дьяките Умар
|5
|0.19
|Ито Дзюня
|3
|0.12
|Манетси Маршал
|3
|0.12
|Ричардсон Амир
|3
|0.12
|Абдельамид Юнис
|3
|0.12
|Накамура Кейто
|2
|0.08
|Хадра Реда
|1
|0.04
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.04
|Акиеме Серхио
|1
|0.04
|Матусива Азор
|1
|0.04
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|5 (2)
|0.19
|Юдоль Матьё
|3
|0.12
|Сабали Шейх
|3
|0.12
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.12
|Асоро Йоэль
|2
|0.08
|Камара Ламин
|1
|0.04
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.04
|Траоре Исмаэль
|1
|0.04
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.04
|Мазиз Юссеф
|1
|0.04
|Элисор Симон
|1
|0.04
|Атта Артур
|1
|0.04
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|8
|1
|Де Смет Тибо
|7
|0
|Уильям Стилл
|4
|1
|Теума Тедди
|5
|0
|Абдельамид Юнис
|4
|0
|Дьяките Умар
|3
|0
|Манетси Маршал
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|Ито Дзюня
|2
|0
|Окуму Джозеф
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Куду Теренс
|2
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабали Шейх
|5
|0
|Эрей Кристоф
|3
|1
|Колин Максим
|3
|0
|Юдоль Матьё
|3
|0
|Н'Дорам Кевин
|3
|0
|Канде Фали
|3
|0
|Камара Ламин
|3
|0
|Ласло Болони
|3
|0
|Укиджа Александр
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Жан-Жак Данле
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Мбайе Малик
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
|Сане Ибу
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Мец
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
6
Реймс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Мец
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
17
8
Реймс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Мец
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
58% (15)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
22
14
Голы по времени матча
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
13%
3
23%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Пропущено
15
25
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
20%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
27%
5
20%
31-45
6
40%
6
24%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
2
13%
8
32%
76-90
Забито
20
10
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
4
20%
3
30%
1-15
3
15%
2
20%
16-30
4
20%
1
10%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
3
30%
61-75
3
15%
1
10%
76-90
Пропущено
19
14
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
11%
5
36%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
6
32%
1
7%
61-75
3
16%
2
14%
76-90
Забито
35
23
19 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
6
17%
6
26%
1-15
6
17%
3
13%
16-30
7
20%
2
9%
31-45
6
17%
2
9%
46-60
3
9%
7
30%
61-75
7
20%
3
13%
76-90
Пропущено
34
39
13 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
5
15%
8
21%
1-15
2
6%
4
10%
16-30
6
18%
6
15%
31-45
10
29%
29%
9
23%
46-60
6
18%
2
5%
61-75
5
15%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1 Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1
Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3
Мец
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0
Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1
Результаты матчей
Реймс
Мец
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
7 раз 27%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
9 раз 35%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Реймс
Мец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
66
58
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
104
67
212
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
1610
1115
521
224
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|8
|1
|56 - 21
|56
|2.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|36 - 20
|47
|3.
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|47 - 36
|46
|4.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|27 - 20
|43
|5.
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|37 - 23
|43
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|35 - 27
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 28
|39
|8.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 31
|39
|9.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|34 - 35
|38
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 40
|34
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 36
|29
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 39
|29
|13.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 33
|27
|14.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 36
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|35 - 49
|26
|16.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|24 - 41
|25
|17.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 39
|23
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|21 - 47
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 6
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|9.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 19
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|15.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 21
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|9
|Ланс
|Медина Факундо
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 2:1 Мец
Исход игры
Реймс
80.8% (97)
Ничья
15% (18)
Мец
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
36.44% (43)
Меньше
63.56% (75)
Обе команды забьют
Да
47.46% (56)
Нет
52.54% (62)
Популярный счёт
2:1 Реймс
32.5% (39)
1:0 Реймс
32.5% (39)
2:0 Реймс
12.5% (15)
1:1 Ничья
11.7% (14)
0:0 Ничья
3.3% (4)
0:1 Мец
2.5% (3)
1:2 Мец
1.7% (2)
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