Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Шейк Сабали создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Тактическая замена. Шейк Сабали уходит с поля и его заменяет Ibou Sane

Первый тайм

49' Команда Реймс играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Мец

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Реймс

43' Удар от ворот произведет Мец

43' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Шейк Сабали - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Реймс

39' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Шейк Сабали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Мец

35' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Колин Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Колин Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Удар от ворот произведет Мец

31' Фоке Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Дарами Мохаммед пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

31' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Шейк Сабали выиграл воздушное противоборство у Фоке Томас

28' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Хорошую попытку сделал Дьяките Умар . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Удар от ворот произведет Мец

26' Шейк Сабали нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

25' Шейк Сабали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ито Дзюня получает желтую карточку за неспортивное поведение

20' Эрей Кристоф получил желтую карточку от судьи

20' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Реймс

17' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Матч возобновлен

16' Дьяките Умар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Команда Мец сравняла счет! Игра продолжается!

14' Шейк Сабали сделал результативную передачу.

14' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Агбаду Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Дьяките Умар забивает с правой ноги!

3' Хадра Реда создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

2' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Шейк Сабали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Атта Артур из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мец начинает с центра поля