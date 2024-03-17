Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Матч возобновится спорным мячом

86' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

85' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Де Гузман Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

82' Тактическая замена. Леуритсен Тобиас уходит с поля и его заменяет Шарль-Андреас Брим

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

80' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Маннсверк Сиверт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Гааей Антон из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Бробби Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Гааей Антон из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Матч возобновлен

72' Версейрен Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Клемент Пелле не смог попасть в створ ударом издали

70' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Саито Коки навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' Хендерсон Джордан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Леуритсен Тобиас пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж держит все под контролем

64' Саито Коки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Бробби Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Тейлор Кеннет из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Гааей Антон не смог попасть в створ ударом издали

63' Маннсверк Сиверт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Аякс

60' Мито Шунсуке не смог попасть в створ ударом издали

59' Хато Йоррель пробует нанести удар издали, но Ник Олей держит все под контролем

58' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

58' Хорошую попытку сделал Акпом Чуба . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Гааей Антон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Хлинссон Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Гааей Антон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

49' Хорошую попытку сделал Гааей Антон . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Маннсверк Сиверт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Г О О О О Л - Версейрен Арно забивает с левой ноги!

47' Клемент Пелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.