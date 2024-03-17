Тур: 26. Стадион: Спарта. Зрители: 10599 Главный судья: Гозубуик Сердар
2:2
Конец матча
0'
1:0
28' ГолВерсейрен Арно
2:0
47' ГолВерсейрен Арно
2:1
65' ГолАкпом Чуба
2:2
88' ГолБергвейн Стевен
89' Желтая карточкаТейлор Кеннет
90' Красная карточкаКаплан Ахметджан
90'+6
Ход матча
28'
1:0
47'
2:0
65'
2:1
88'
2:2
89'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 7
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
293 Количество передач 691
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
6
Метиньо
11
Саито
Коки
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Вриндс БартЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Годс МикаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Аякс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
300%
300%
3 победы 3 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 13 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед
18 матчей
5.6%
5.6%
88.8%
1 победа 1 ничья 16 побед
Первый тайм
11.1%
16.7%
72.2%
2 победы 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
3.1
2.25
Среднее время на гол
29
40
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
2.17
1.5
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
41
60
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|7 (3)
|0.27
|Версейрен Арно
|7
|0.27
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.19
|Брим Шарль-Андреас
|3
|0.12
|Саито Коки
|2
|0.08
|Вриндс Барт
|2
|0.08
|Негли Камиель
|2
|0.08
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.04
|Клемент Пелле
|1
|0.04
|Метиньо
|1
|0.04
|Мито Шунсуке
|1
|0.04
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|17
|0.65
|Бергвейн Стевен
|9 (5)
|0.35
|Акпом Чуба
|7
|0.27
|Хлинссон Кристиан
|6
|0.23
|Бергёйс Стивен
|5
|0.19
|Тейлор Кеннет
|3
|0.12
|Боргес Карлос
|2
|0.08
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.08
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.08
|Ренсх Девайн
|1
|0.04
|Хато Йоррель
|1
|0.04
|Кудус Мохаммед
|1
|0.04
|Классен Дэви
|1
|0.04
|Медич Яков
|1
|0.04
|Соса Борна
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Банель Джейдон
|0
|0
|Гуйер Тристан
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Гузман Джонатан
|5
|0
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Клемент Пелле
|4
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Метиньо
|2
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
|Hamza el Dahri
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|4
|0
|Тейлор Кеннет
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Хато Йоррель
|3
|0
|Каплан Ахметджан
|1
|1
|Хлинссон Кристиан
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Аякс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
10
13
Спарта Роттердам
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Аякс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
13
30
Спарта Роттердам
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Аякс
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
23
43
Голы по времени матча
Забито
17
25
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
6%
1
4%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
3
18%
4
16%
31-45
5
29%
29%
6
24%
46-60
3
18%
5
20%
61-75
3
18%
5
20%
76-90
Пропущено
22
31
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
18%
5
16%
1-15
3
14%
2
6%
16-30
1
5%
5
16%
31-45
5
23%
11
35%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
7
32%
4
13%
76-90
Забито
16
31
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
6%
6
19%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
3
19%
6
19%
31-45
5
31%
3
10%
46-60
3
19%
5
16%
61-75
4
25%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
3
19%
2
12%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
5
29%
29%
31-45
1
6%
6
35%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
2
12%
76-90
Забито
33
56
10 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 3
2
6%
7
13%
1-15
2
6%
6
11%
16-30
6
18%
10
18%
31-45
10
30%
9
16%
46-60
6
18%
10
18%
61-75
7
21%
14
25%
76-90
Пропущено
38
48
17 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 23
7
18%
7
15%
1-15
6
16%
3
6%
16-30
4
11%
10
21%
31-45
6
16%
17
35%
46-60
5
13%
5
10%
61-75
10
26%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0
НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0
Аякс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0
АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё-Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё-Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Аякс
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:2
6 раз 23%
2:0
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
2
12 раз 46%
4
4 раза 15%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
58
103
112
49
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
49
103
211
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
233
917
206
323
818
224
521
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|22
|3
|0
|80 - 13
|69
|2.
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|69 - 21
|62
|3.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 24
|53
|4.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|54 - 25
|49
|5.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|60 - 52
|41
|6.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|52 - 41
|39
|7.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|38 - 35
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 33
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 44
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|42 - 49
|31
|11.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|33 - 38
|31
|12.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 43
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|33 - 58
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|26 - 46
|22
|16.
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|39 - 57
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|21 - 53
|17
|18.
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|26 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 8
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 20
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|15.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|18 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 19
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 11
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|29 - 32
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|24 - 25
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 30
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 27
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|21 - 35
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 30
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|24 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5