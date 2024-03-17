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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 10599 Главный судья: Гозубуик Сердар
Спарта Роттердам
2:2
Конец матча
Аякс
0'
1:0
28' Гол
Версейрен Арно
2:0
47' Гол
Версейрен Арно
2:1
65' Гол
Акпом Чуба
2:2
88' Гол
Бергвейн Стевен
89' Желтая карточка
Тейлор Кеннет
90' Красная карточка
Каплан Ахметджан
90'+6

Ход матча

28'
Версейрен Арно
(Саито Коки)
1:0
47'
Версейрен Арно
(Клемент Пелле)
2:0
56'
 
Бергвейн Стевен
Годс Мика
56'
 
Акпом Чуба
Хлинссон Кристиан
65'
2:1
Акпом Чуба
(Хендерсон Джордан)
65'
 
Тахирович Бенджамин
Хендерсон Джордан
68'
Негли Камиель
Мито Шунсуке
 
73'
Велтхёйс Тейс
Мейссен Рик
 
80'
 
Рейкхофф Юлиан
Бробби Брайан
82'
Де Гузман Джонатан
Клемент Пелле
 
82'
Брим Шарль-Андреас
Леуритсен Тобиас
 
82'
Hamza el Dahri
Метиньо
 
88'
2:2
Бергвейн Стевен
(Акпом Чуба)
89'
 
Тейлор Кеннет
90'
 
Каплан Ахметджан

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 293 Количество передач 691
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Мейссен
Рик
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Метиньо
8
Клемент
Пелле
7
Мито
Шунсуке
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
40
Рамай
Диант
6
Хендерсон
Джордан
13
Каплан
Ахметджан
4
Хато
Йоррель
3
Гааей
Антон
8
Тейлор
Кеннет
16
Маннсверк
Сиверт
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
38
Хлинссон
Кристиан
39
Годс
Мика
9
Бробби
Брайан
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Аякс
3-4-2-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Аякс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
300%
3 победы 3 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 13 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед

18 матчей

5.6%
5.6%
88.8%
1 победа 1 ничья 16 побед

Первый тайм

11.1%
16.7%
72.2%
2 победы 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
Э
4:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:4
Э
2:5
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:3
Э
0:3
Э
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
5:2
ПЛ
6:2

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

3.1
2.25

Среднее время на гол

29
40

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

2.17
1.5

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

41
60

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 7 (3) 0.27
Версейрен Арно 7 0.27
Китолано Джошуа 5 (2) 0.19
Брим Шарль-Андреас 3 0.12
Саито Коки 2 0.08
Вриндс Барт 2 0.08
Негли Камиель 2 0.08
Де Гузман Джонатан 1 0.04
Клемент Пелле 1 0.04
Метиньо 1 0.04
Мито Шунсуке 1 0.04
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Ван Крой Вито 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 17 0.65
Бергвейн Стевен 9 (5) 0.35
Акпом Чуба 7 0.27
Хлинссон Кристиан 6 0.23
Бергёйс Стивен 5 0.19
Тейлор Кеннет 3 0.12
Боргес Карлос 2 0.08
Тахирович Бенджамин 2 0.08
Ван ден Бомен Бранко 2 0.08
Ренсх Девайн 1 0.04
Хато Йоррель 1 0.04
Кудус Мохаммед 1 0.04
Классен Дэви 1 0.04
Медич Яков 1 0.04
Соса Борна 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0
Банель Джейдон 0 0
Гуйер Тристан 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 5 0
Версейрен Арно 3 1
Бакари Саид 3 1
Клемент Пелле 4 0
Вриндс Барт 3 0
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Китолано Джошуа 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Метиньо 2 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Hamza el Dahri 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 4 0
Тейлор Кеннет 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Хато Йоррель 3 0
Каплан Ахметджан 1 1
Хлинссон Кристиан 2 0
Вос Силвано 2 0
Тахирович Бенджамин 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Аякс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

10
13
Спарта Роттердам
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Аякс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

13
30
Спарта Роттердам
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Аякс
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

23
43

Голы по времени матча

Забито

17
25
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
6%
1
4%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
3
18%
4
16%
31-45
5
29%
29%
6
24%
46-60
3
18%
5
20%
61-75
3
18%
5
20%
76-90

Пропущено

22
31
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
18%
5
16%
1-15
3
14%
2
6%
16-30
1
5%
5
16%
31-45
5
23%
11
35%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
7
32%
4
13%
76-90

Забито

16
31
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
6%
6
19%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
3
19%
6
19%
31-45
5
31%
3
10%
46-60
3
19%
5
16%
61-75
4
25%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
3
19%
2
12%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
5
29%
29%
31-45
1
6%
6
35%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
2
12%
76-90

Забито

33
56
10 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 3
2
6%
7
13%
1-15
2
6%
6
11%
16-30
6
18%
10
18%
31-45
10
30%
9
16%
46-60
6
18%
10
18%
61-75
7
21%
14
25%
76-90

Пропущено

38
48
17 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 23
7
18%
7
15%
1-15
6
16%
3
6%
16-30
4
11%
10
21%
31-45
6
16%
17
35%
46-60
5
13%
5
10%
61-75
10
26%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0
НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0
Аякс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0
АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё-Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё-Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Аякс

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:2
6 раз 23%
2:0
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
2
12 раз 46%
4
4 раза 15%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
10
3
1
12
2.5
4
9
1
12
3.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
10
3
2
11
2.5
4
9
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
23
3
9
17
1.5
20
6
3
23
2.5
8
18
2
24
3.5
5
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 26 19 5 2 69 - 21 62
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 26 14 7 5 54 - 25 49
5.
Аякс
 Заявка 26 11 8 7 60 - 52 41
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 26 10 9 7 52 - 41 39
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 26 10 7 9 38 - 35 37
8.
Утрехт
 Заявка 26 9 9 8 31 - 33 36
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 26 9 7 10 33 - 44 34
10.
Херенвен
 Заявка 26 9 4 13 42 - 49 31
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 26 8 7 11 33 - 38 31
12.
Алмере Сити
 Заявка 26 7 9 10 26 - 43 30
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 26 7 7 12 34 - 47 28
14.
Хераклес
 Заявка 26 7 5 14 33 - 58 26
15.
Валвейк
 Заявка 26 6 4 16 26 - 46 22
16.
Эксельсиор
 Заявка 26 4 10 12 39 - 57 22
17.
Витесс
 Заявка 26 4 5 17 21 - 53 17
18.
Волендам
 Заявка 26 3 5 18 26 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 9 3 1 32 - 8 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 8 2 3 32 - 14 26
5.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 7 3 3 28 - 16 24
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 13 6 2 5 24 - 19 20
10.
Утрехт
 Заявка 13 5 5 3 21 - 20 20
11.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
12.
Валвейк
 Заявка 13 4 2 7 18 - 24 14
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 7 4 18 - 22 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Витесс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 19 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 5 2 22 - 11 23
4.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
7.
Аякс
 Заявка 13 4 4 5 29 - 32 16
8.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
10.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 3 6 4 24 - 25 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 3 2 8 18 - 30 11
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 2 4 7 8 - 27 10
14.
Витесс
 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 3 8 21 - 35 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 13 2 2 9 13 - 30 8
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 24 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10599 болельщиков
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Спарта Роттердам: 30%, Аякс: 70%.
  • 96'
    Акпом Чуба из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Контроль мяча: Спарта Роттердам: 31%, Аякс: 69%.
  • 94'
    Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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