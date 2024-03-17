Парижане продолжают наращивать процент по владению мячом. Хоз-яева при перехвате мяча стараются быстро продвигаться вперёд.

Норден справа проскочил вперёд и исполнил перевод низом налево на Хазри. Вахби с семи метров пробил под дальнюю штангу в противоход Доннарумме, но на пути мяча оказалась нога Данилу.

Саванье справа сделал заброс к дальней штанге на Кулибали, но на перехвате сыграл Хакими.

Пенальти! После неудачного паса Данилу назад Доннарумма на выходе врезается в Кулибали.

Ферри перед своей штрафной площадью поборолся с Коло-Муани и сумел аккуратно откинуть мяч на Берто.

Норден на правом фланге не смог уйти от Эрнандеса, но угловой удар заработал.

Саванье от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч вынесли.

Ли Кан-Ин от углового флага навесил к ближней штанге, где хозяева переправили мяч к дальней штанге, а Мбаппе проводил его за пределы поля.

Хакими от углового флага навесил на Данилу, который в борьбе с соперниками не смог головой пробить по воротам.

Бералдо на чужой половине поля локтем попал в лицо Саванье и получил жёлтую карточку.

Саванье от углового флага навесил к дальней штанге, где Минкарелли не смог ногой остановить мяч.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! МБАППЕ!!! Быструю контратаку провели гости. Мбаппе слева обыгрался с Коло-Муани, вышел к воротам и с острого угла пробил под дальнюю штангу низом.

Мбаппе слева пошёл в штрафную площадь на двух соперников, где мяч потерял.

Кулибали слева не смог обыграть Хакими и прорваться ив штрафную площадь.

Ли Кан-Ин сделал пас налево на Мбаппе, который с пятнадцати метров пробил точно в Берто.

Норден справа совершил проход, вошёл в штрафную площадь и с острого угла пробил по воротам. Доннарумма мяч отбил.

Саванье от углового флага навесил к ближней штанге, где Ли Кан-Ин выбил мяч за пределы поля.

Вторая подряд подача Саванье от углового флага последовала выше. в центре штрафной площади Бералдо опередил Куяте и выбил мяч от ворот.

Саванье с Угарте потолкались в центре поля. Батта провёл разъяснительную беседу с игроками, чем и завершил эпизод.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! НОРДЕН!!! Минкарелли слева навесил к воротам. Данилу дотягивается ногой до мяча и удобно поднимает его на голову Нордену, который у дальней штанги вколачивает серу в сетку.

21' Удар Ли Канг-Ина справа с восемнадцати метров заблокирован соперниками.

20' Ли Кан-Ин слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч вынес Ферри.

19' Куяте на фланге сбил Коло-Муани.

18' "ПСЖ" постепенно начинает всё увереннее перекатывать мяч в центре поля. Хозяева в высокий прессинг не поднимаются.

17' Хакими справа прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, где Тшато опередил Мбаппе и сделал скидку на Берто.

16' Тшато справа навесил на Минкарелли, который с пятнадцати метров с лёта ногой пробил выше ворот.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ВИТИНЬЯ!!! Гости разыграли угловой удар. Мяч доставлен в цент на Витинью, который немного прошёл вперёд и с девятнадцати метров точно пробил в правый угол ворот.

13' Удар Баркола слева с дальней дистанции соперники заблокировали.

12' Хазри справа по бровке рванул вперёд и увидел, что Доннарумма далеко вышел из ворот. Вахби метров с сорока пробил немного выше перекладины.

10' Норден справа ворвался в штрафную площадь и рухнул на газон. Арбитр показывает, что Баркола правил не нарушал.

9' Леруа слева с двадцати пяти метров низом направил мяч в ближний угол. Доннарумма прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.

8' Эрнандес забрался в офсайд.

7' Хазри на чужой половине поля в верховой борьбе подтолкнул в спину Данилу.

6' Саванье слева навесил к воротам, где Бералдо направил мяч ногой к линии. Доннарумма успел прилечь на газон и забрать сферу в руки.

5' Хакими на фланге сбил Кулибали.

4' Гости разыграли штрафной удар и отправились на правый фланг, откуда развить наступление не удалось.

3' Леруа ударил по ногам Мбаппе. Больше тридцати метров до ворот.

2' "Монпелье" играет в полосатых сине-красных футболках и синих трусах, "ПСЖ" - в светло-серой форме.