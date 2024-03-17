Тур: 26. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Батта Флоран
0'
0:1
14' ГолВитинья
0:2
22' ГолМбаппе Килиан
1:2
30' ГолНорден Арно
38' Желтая карточкаБералдо Лукас
Ход матча
14'
0:1
22'
30'
1:2
38'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тшато
Энзо
12
Ферри
Жордан
18
Леруа
Лео
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
19
Кан-Ин
Ли
17
Витинья
II
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Тенас АрнауВратарь
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Нападающий
-
41 Маюлу СенниНападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монпелье
ПСЖ
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
100%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 19 побед
34 матча
14.7%
26.5%
58.8%
5 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
11.8%
44.1%
44.1%
4 победы 15 ничьих 15 побед
Второй тайм
20.6%
23.5%
55.9%
7 побед 8 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
127
Всего голов
43
30
Голов в среднем за матч
2.53
1.76
Среднее время на гол
35
51
Всего голов
60
42
Голов в среднем за матч
1.76
1.24
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|8 (7)
|0.31
|Адамс Акор
|7
|0.27
|Норден Арно
|6
|0.23
|Аль-Тамари Мусса
|6
|0.23
|Фаяд Халил
|2
|0.08
|Силла Иссиага
|1
|0.04
|Эстев Максим
|1
|0.04
|Хазри Вахби
|1
|0.04
|Модибо Саньян
|1
|0.04
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|22 (6)
|0.85
|Коло-Муани Рандаль
|6
|0.23
|Витинья II
|6
|0.23
|Рамуш Гонсалу
|6 (1)
|0.23
|Асенсио Марко
|4
|0.15
|Хакими Ашраф
|3
|0.12
|Баркола Бредли
|2
|0.08
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.08
|Дембеле Усман
|1
|0.04
|Фабиан Руис
|1
|0.04
|Солер Карлос
|1
|0.04
|Кан-Ин Ли
|1
|0.04
|Эрнандес Люка
|1
|0.04
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куяте Кики
|5
|1
|Саванье Тежи
|5
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Шотар Жорис
|5
|0
|Ферри Жордан
|4
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Хазри Вахби
|3
|0
|Модибо Саньян
|3
|0
|Омерагич Бечир
|3
|0
|Леруа Лео
|3
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Силла Иссиага
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Кулибали Танги
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|5
|0
|Угарте Мануэль
|4
|0
|Баркола Бредли
|2
|1
|Фабиан Руис
|3
|0
|Хакими Ашраф
|3
|0
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|1
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Солер Карлос
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Бералдо Лукас
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
ПСЖ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
10
2
Монпелье
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
ПСЖ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
12
29
Монпелье
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
ПСЖ
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
22
31
Голы по времени матча
Забито
16
23
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
19%
2
9%
1-15
2
13%
5
22%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
4
25%
4
17%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
3
19%
5
22%
76-90
Пропущено
13
7
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Забито
15
31
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
2
13%
4
13%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
4
27%
7
23%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
4
27%
3
10%
61-75
3
20%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
6
32%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
5
26%
3
19%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Забито
31
54
14 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 18
9 Не забивали 3
5
16%
6
11%
1-15
4
13%
8
15%
16-30
5
16%
12
22%
31-45
4
13%
9
17%
46-60
7
23%
5
9%
61-75
6
19%
14
26%
76-90
Пропущено
32
23
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 15
9
28%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
6
19%
5
22%
46-60
7
22%
5
22%
61-75
6
19%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0
Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0
ПСЖ
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0
ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2
Результаты матчей
Монпелье
ПСЖ
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
2
8 раз 32%
3
8 раз 32%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Монпелье
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
49
112
211
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
48
84
210
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
223
817
196
421
1114
124
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|26
|17
|8
|1
|58 - 22
|59
|2.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|36 - 20
|47
|3.
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|47 - 36
|46
|4.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|27 - 20
|43
|5.
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|37 - 23
|43
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|35 - 27
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 28
|39
|8.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 31
|39
|9.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|34 - 35
|38
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 40
|34
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 36
|29
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 39
|29
|13.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 33
|27
|14.
|1:2 Заявка
|26
|6
|9
|11
|34 - 38
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|35 - 49
|26
|16.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|24 - 41
|25
|17.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 39
|23
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|21 - 47
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|2.
|2:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 6
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|1:2 Заявка
|14
|2
|8
|4
|20 - 18
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|13
|9
|4
|0
|25 - 8
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|9.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 19
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|15.
|1:2 Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 21
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|22 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|9
|Ланс
|Медина Факундо
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 1:2 ПСЖ
Исход игры
Монпелье
0% (0)
Ничья
3.2% (4)
ПСЖ
96.8% (122)
Тотал 2.5
Больше
72.5% (87)
Меньше
27.5% (33)
Обе команды забьют
Да
71.67% (86)
Нет
28.33% (34)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
46.8% (59)
0:2 ПСЖ
18.3% (23)
1:3 ПСЖ
14.3% (18)
0:1 ПСЖ
6.3% (8)
2:3 ПСЖ
2.4% (3)
0:3 ПСЖ
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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