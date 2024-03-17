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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Монпелье
1:2
Первый тайм: 45+'
ПСЖ
0'
0:1
14' Гол
Витинья
0:2
22' Гол
Мбаппе Килиан
1:2
30' Гол
Норден Арно
38' Желтая карточка
Бералдо Лукас

Ход матча

14'
0:1
Витинья
(Мбаппе Килиан)
22'
0:2
Мбаппе Килиан
(Коло-Муани Рандаль)
30'
Норден Арно
1:2
38'
 
Бералдо Лукас

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 126
Монпелье 0% (0)
X 3.2% (4)
ПСЖ 96.8% (122)
Все прогнозы
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Монпелье
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16
Берто
Димитри
29
Тшато
Энзо
27
Омерагич
Бечир
4
Куяте
Кики
35
Минкарелли
Дэвин
Лукас
12
Ферри
Жордан
18
Леруа
Лео
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
70
Кулибали
Танги
10
Хазри
Вахби
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
15
Данилу
Перейра
35
Бералдо
Лукас
21
Эрнандес
Люка
19
Кан-Ин
Ли
4
Угарте
Мануэль
17
Витинья
II
29
Баркола
Бредли
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Мбаппе
Килиан
Монпелье
4-2-3-1
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Монпелье
ПСЖ

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
100%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 19 побед

34 матча

14.7%
26.5%
58.8%
5 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

11.8%
44.1%
44.1%
4 победы 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

20.6%
23.5%
55.9%
7 побед 8 ничьих 19 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
5:2
Л1
0:4
Л1
2:0
К
2:2
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
5:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
5:1
Л1
4:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:2
К
0:3
Л1
0:0
Л1
4:0
К
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
2:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
1:1
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
127

Всего голов

43
30

Голов в среднем за матч

2.53
1.76

Среднее время на гол

35
51

Всего голов

60
42

Голов в среднем за матч

1.76
1.24

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 8 (7) 0.31
Адамс Акор 7 0.27
Норден Арно 6 0.23
Аль-Тамари Мусса 6 0.23
Фаяд Халил 2 0.08
Силла Иссиага 1 0.04
Эстев Максим 1 0.04
Хазри Вахби 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 22 (6) 0.85
Коло-Муани Рандаль 6 0.23
Витинья II 6 0.23
Рамуш Гонсалу 6 (1) 0.23
Асенсио Марко 4 0.15
Хакими Ашраф 3 0.12
Баркола Бредли 2 0.08
Заир-Эмери Уоррен 2 0.08
Дембеле Усман 1 0.04
Фабиан Руис 1 0.04
Солер Карлос 1 0.04
Кан-Ин Ли 1 0.04
Эрнандес Люка 1 0.04
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 5 1
Саванье Тежи 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Шотар Жорис 5 0
Ферри Жордан 4 0
Эстев Максим 2 1
Хазри Вахби 3 0
Модибо Саньян 3 0
Омерагич Бечир 3 0
Леруа Лео 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Силла Иссиага 2 0
Адамс Акор 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Хефти Сильван 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Кулибали Танги 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 5 0
Угарте Мануэль 4 0
Баркола Бредли 2 1
Фабиан Руис 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Мукиэле Норди 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Бералдо Лукас 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Монпелье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
ПСЖ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

10
2
Монпелье
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
ПСЖ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

12
29
Монпелье
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
ПСЖ
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

22
31

Голы по времени матча

Забито

16
23
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
19%
2
9%
1-15
2
13%
5
22%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
4
25%
4
17%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
3
19%
5
22%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Забито

15
31
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
2
13%
4
13%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
4
27%
7
23%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
4
27%
3
10%
61-75
3
20%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
6
32%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
5
26%
3
19%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Забито

31
54
14 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 18
9 Не забивали 3
5
16%
6
11%
1-15
4
13%
8
15%
16-30
5
16%
12
22%
31-45
4
13%
9
17%
46-60
7
23%
5
9%
61-75
6
19%
14
26%
76-90

Пропущено

32
23
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 15
9
28%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
6
19%
5
22%
46-60
7
22%
5
22%
61-75
6
19%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0
Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0
ПСЖ
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0
ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2

Результаты матчей

Монпелье
ПСЖ

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
2
8 раз 32%
3
8 раз 32%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Монпелье
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
11
2
2
11
2.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
8
4
2
10
2.5
4
8
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
22
3
8
17
1.5
19
6
4
21
2.5
11
14
1
24
3.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:1 Заявка 26 17 8 1 58 - 22 59
2.
Брест
 Заявка 26 13 8 5 36 - 20 47
3.
Монако
 Заявка 26 13 7 6 47 - 36 46
4.
Ницца
 Заявка 26 12 7 7 27 - 20 43
5.
Лилль
 Заявка 26 11 10 5 37 - 23 43
6.
Ланс
 Заявка 26 12 6 8 35 - 27 42
7.
Марсель
 Заявка 26 10 9 7 40 - 28 39
8.
Ренн
 Заявка 26 10 9 7 40 - 31 39
9.
Реймс
 Заявка 26 11 5 10 34 - 35 38
10.
Лион
 Заявка 26 10 4 12 30 - 40 34
11.
Тулуза
 Заявка 26 7 8 11 29 - 36 29
12.
Страсбург
 Заявка 26 7 8 11 28 - 39 29
13.
Гавр
 Заявка 26 6 9 11 26 - 33 27
14.
Монпелье
 1:2 Заявка 26 6 9 11 34 - 38 26
15.
Лорьян
 Заявка 26 6 8 12 35 - 49 26
16.
Нант
 Заявка 26 7 4 15 24 - 41 25
17.
Мец
 Заявка 26 6 5 15 23 - 39 23
18.
Клермон
 Заявка 26 4 8 14 21 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
2.
ПСЖ
 2:1 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
3.
Лилль
 Заявка 12 8 3 1 23 - 6 27
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 1:2 Заявка 14 2 8 4 20 - 18 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:1 Заявка 13 9 4 0 25 - 8 31
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
6.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
9.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
10.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
11.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
12.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
13.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
14.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15.
Монпелье
 1:2 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
16.
Марсель
 Заявка 13 2 4 7 16 - 21 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 9
Ланс Медина Факундо 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Пенальти
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:2!!!
    САВАНЬЕ!!!
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавил Батта в первом тайме.
  • Пенальти!
    45'
    Пенальти! После неудачного паса Данилу назад Доннарумма на выходе врезается в Кулибали.
  • 44'
    Саванье справа сделал заброс к дальней штанге на Кулибали, но на перехвате сыграл Хакими.
  • 42'
    Парижане вновь неспешно стараются развивать свою атаку.
  • Опасный момент
    41'
    Норден справа проскочил вперёд и исполнил перевод низом налево на Хазри. Вахби с семи метров пробил под дальнюю штангу в противоход Доннарумме, но на пути мяча оказалась нога Данилу.
  • 40'
    Парижане продолжают наращивать процент по владению мячом. Хоз-яева при перехвате мяча стараются быстро продвигаться вперёд.
  • Желтая карточка
    39'
    Бералдо на чужой половине поля локтем попал в лицо Саванье и получил жёлтую карточку.
  • 38'
    "ПСЖ" контролирует мяч на чужой половине поля.
  • Угловой
    37'
    Хакими от углового флага навесил на Данилу, который в борьбе с соперниками не смог головой пробить по воротам.
  • Угловой
    36'
    Ли Кан-Ин от углового флага навесил к ближней штанге, где хозяева переправили мяч к дальней штанге, а Мбаппе проводил его за пределы поля.
  • Офсайд
    35'
    Хазри оказался в офсайде.
  • Угловой
    34'
    Саванье от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости  мяч вынесли.
  • 33'
    Норден на правом фланге не смог уйти от Эрнандеса, но угловой удар заработал.
  • 32'
    Ферри перед своей штрафной площадью поборолся с Коло-Муани и сумел аккуратно откинуть мяч на Берто.
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    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:2!!!
      НОРДЕН!!! Минкарелли слева навесил к воротам. Данилу дотягивается ногой до мяча и удобно поднимает его на голову Нордену, который у дальней штанги вколачивает серу в сетку.
    • 30'
      Саванье с Угарте потолкались в центре поля. Батта провёл разъяснительную беседу с игроками, чем и завершил эпизод.
    • Угловой
      29'
      Вторая подряд подача Саванье от углового флага последовала выше. в центре штрафной площади Бералдо опередил Куяте и выбил мяч от ворот.
    • Угловой
      28'
      Саванье от углового флага навесил к ближней штанге, где Ли Кан-Ин выбил мяч за пределы поля.
    • Опасный момент
      27'
      Норден справа совершил проход, вошёл в штрафную площадь и с острого угла пробил по воротам. Доннарумма мяч отбил.
    • 26'
      Ли Кан-Ин сделал пас налево на Мбаппе, который с пятнадцати метров пробил точно в Берто.
    • 25'
      Кулибали слева не смог обыграть Хакими и прорваться ив штрафную площадь.
    • 24'
      Мбаппе слева пошёл в штрафную площадь на двух соперников, где мяч потерял.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:2!!!
      МБАППЕ!!! Быструю контратаку провели гости. Мбаппе слева обыгрался с Коло-Муани, вышел к воротам и с острого угла пробил под дальнюю штангу низом.
    • Угловой
      21'
      Саванье от углового флага навесил к дальней штанге, где Минкарелли не смог ногой остановить мяч.
    • 21'
      Удар Ли Канг-Ина справа с восемнадцати метров заблокирован соперниками.
    • 20'
      Ли Кан-Ин слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч вынес Ферри.
    • Фол, нарушение
      19'
      Куяте на фланге сбил Коло-Муани.
    • 18'
      "ПСЖ" постепенно начинает всё увереннее перекатывать мяч в центре поля. Хозяева в высокий прессинг не поднимаются.
    • 17'
      Хакими справа прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, где Тшато опередил Мбаппе и сделал скидку на Берто.
    • 16'
      Тшато справа навесил на Минкарелли, который с пятнадцати метров с лёта ногой пробил выше ворот.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ВИТИНЬЯ!!! Гости разыграли угловой удар. Мяч доставлен в цент на Витинью, который немного прошёл вперёд и с девятнадцати метров точно пробил в правый угол ворот.
    • 13'
      Удар Баркола слева с дальней дистанции соперники заблокировали.
    • 12'
      Хазри справа по бровке рванул вперёд и увидел, что Доннарумма далеко вышел из ворот. Вахби метров с сорока пробил немного выше перекладины.
    • Судья
      10'
      Норден справа ворвался в штрафную площадь и рухнул на газон. Арбитр показывает, что Баркола правил не нарушал.
    • 9'
      Леруа слева с двадцати пяти метров низом направил мяч в ближний угол. Доннарумма прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.
    • Офсайд
      8'
      Эрнандес забрался в офсайд.
    • Фол, нарушение
      7'
      Хазри на чужой половине поля в верховой борьбе подтолкнул в спину Данилу.
    • Опасный момент
      6'
      Саванье слева навесил к воротам, где Бералдо направил мяч ногой к линии. Доннарумма успел прилечь на газон и забрать сферу в руки.
    • Фол, нарушение
      5'
      Хакими на фланге сбил Кулибали.
    • 4'
      Гости разыграли штрафной удар и отправились на правый фланг, откуда развить наступление не удалось.
    • Фол, нарушение
      3'
      Леруа ударил по ногам Мбаппе. Больше тридцати метров до ворот.
    • 2'
      "Монпелье" играет в полосатых сине-красных футболках и синих трусах, "ПСЖ" - в светло-серой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Стад де ля Моссон"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 46.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 1:2 ПСЖ

    Исход игры
    Монпелье
    0% (0)
    Ничья
    3.2% (4)
    ПСЖ
    96.8% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.5% (87)
    Меньше
    27.5% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    71.67% (86)
    Нет
    28.33% (34)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    46.8% (59)
    0:2 ПСЖ
    18.3% (23)
    1:3 ПСЖ
    14.3% (18)
    0:1 ПСЖ
    6.3% (8)
    2:3 ПСЖ
    2.4% (3)
    0:3 ПСЖ
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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