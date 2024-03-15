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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Монпелье
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 37
Монпелье 0% (0)
X 5.4% (2)
ПСЖ 94.6% (35)
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Монпелье
ПСЖ

История личных встреч

Монпелье
ПСЖ

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
100%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 19 побед

34 матча

14.7%
26.5%
58.8%
5 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

11.8%
44.1%
44.1%
4 победы 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

20.6%
23.5%
55.9%
7 побед 8 ничьих 19 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
5:2
Л1
0:4
Л1
2:0
К
2:2
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
5:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
5:1
Л1
4:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:2
К
0:3
Л1
0:0
Л1
4:0
К
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
2:2
КЛ
1:0
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
1:1
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
127

Всего голов

43
30

Голов в среднем за матч

2.53
1.76

Среднее время на гол

35
51

Всего голов

60
42

Голов в среднем за матч

1.76
1.24

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 8 (7) 0.32
Адамс Акор 7 0.28
Аль-Тамари Мусса 6 0.24
Норден Арно 5 0.2
Фаяд Халил 2 0.08
Силла Иссиага 1 0.04
Эстев Максим 1 0.04
Хазри Вахби 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 21 (6) 0.84
Коло-Муани Рандаль 6 0.24
Рамуш Гонсалу 6 (1) 0.24
Витинья II 5 0.2
Асенсио Марко 4 0.16
Хакими Ашраф 3 0.12
Баркола Бредли 2 0.08
Заир-Эмери Уоррен 2 0.08
Дембеле Усман 1 0.04
Фабиан Руис 1 0.04
Солер Карлос 1 0.04
Кан-Ин Ли 1 0.04
Эрнандес Люка 1 0.04
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 5 1
Саванье Тежи 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Шотар Жорис 5 0
Ферри Жордан 4 0
Эстев Максим 2 1
Хазри Вахби 3 0
Модибо Саньян 3 0
Омерагич Бечир 3 0
Леруа Лео 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Силла Иссиага 2 0
Адамс Акор 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Хефти Сильван 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Кулибали Танги 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 5 0
Угарте Мануэль 4 0
Баркола Бредли 2 1
Фабиан Руис 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Мукиэле Норди 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Бералдо Лукас 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Монпелье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
ПСЖ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

10
2
Монпелье
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
ПСЖ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

12
29
Монпелье
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
ПСЖ
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

22
31

Голы по времени матча

Забито

16
23
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
19%
2
9%
1-15
2
13%
5
22%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
4
25%
4
17%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
3
19%
5
22%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Забито

15
31
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
2
13%
4
13%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
4
27%
7
23%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
4
27%
3
10%
61-75
3
20%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
6
32%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
5
26%
3
19%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Забито

31
54
14 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 18
9 Не забивали 3
5
16%
6
11%
1-15
4
13%
8
15%
16-30
5
16%
12
22%
31-45
4
13%
9
17%
46-60
7
23%
5
9%
61-75
6
19%
14
26%
76-90

Пропущено

32
23
13 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 15
9
28%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
6
19%
5
22%
46-60
7
22%
5
22%
61-75
6
19%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0
Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0
ПСЖ
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0
ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2

Результаты матчей

Монпелье
ПСЖ

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
2
8 раз 32%
3
8 раз 32%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Монпелье
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
11
2
2
11
2.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
8
4
2
10
2.5
4
8
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
22
3
8
17
1.5
19
6
4
21
2.5
11
14
1
24
3.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 Заявка 25 13 7 5 35 - 19 46
3.
Монако
 Заявка 25 13 6 6 45 - 34 45
4.
Ланс
 Заявка 25 12 6 7 34 - 24 42
5.
Лилль
 Заявка 25 11 9 5 36 - 22 42
6.
Ницца
 Заявка 25 11 7 7 24 - 19 40
7.
Марсель
 Заявка 25 10 9 6 40 - 26 39
8.
Ренн
 Заявка 25 9 9 7 38 - 31 36
9.
Реймс
 Заявка 25 10 5 10 32 - 34 35
10.
Лион
 Заявка 25 9 4 12 27 - 38 31
11.
Тулуза
 Заявка 25 7 8 10 27 - 33 29
12.
Гавр
 Заявка 25 6 9 10 25 - 31 27
13.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
14.
Страсбург
 Заявка 25 6 8 11 25 - 38 26
15.
Нант
 Заявка 25 7 4 14 23 - 38 25
16.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
17.
Мец
 Заявка 25 6 5 14 22 - 37 23
18.
Клермон
 Заявка 25 3 8 14 19 - 46 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
2.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
3.
Лилль
 Заявка 12 8 3 1 23 - 6 27
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
7.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
10.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
18.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
6.
Лион
 Заявка 12 5 1 6 12 - 16 16
7.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
8.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
9.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
10.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
11.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
13.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
14.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 14 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монпелье - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2024, осталось 2 дня 13 часов 36 минут.

    Главный судья: Батта Флоран

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится победой ПСЖ.
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    • Прогнозы 37
    Монпелье 0% (0)
    X 5.4% (2)
    ПСЖ 94.6% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    ПСЖ
    5.60
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    4.80
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    1.57
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    Прогнозы на матч Монпелье - ПСЖ

    Исход игры
    Монпелье
    0% (0)
    Ничья
    5.4% (2)
    ПСЖ
    94.6% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (27)
    Меньше
    25% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    80.56% (29)
    Нет
    19.44% (7)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    45.9% (17)
    1:3 ПСЖ
    24.3% (9)
    0:2 ПСЖ
    10.8% (4)
    0:1 ПСЖ
    8.1% (3)
    1:1 Ничья
    5.4% (2)
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