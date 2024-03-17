Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

47' Джош Флинт успешно блокирует удар.

47' Хорошую попытку сделал Мейнанс Свен . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Де Вит Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

45' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Оооо... вот это был удар! Павлидис Вангелис должен был забить с этой позиции.

45' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

45' Ван Боммел Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Маулун Робин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

42' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Волендам

39' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Волендам

37' Павлидис Вангелис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Мейнанс Свен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Базур Рихедли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

35' Милан де Хан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Павлидис Вангелис пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус держит все под контролем

30' Г О О О О Л - Сугавара Юкинари наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

30' Белич Кристиян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Игра в одни ворота сейчас. АЗ Алкмаар доминирует и владеет мячом

27' Сугавара Юкинари пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус ловит мяч

27' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Базур Рихедли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Белич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Команда АЗ Алкмаар забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' Бенамар Бенаисса плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

21' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

20' Джош Флинт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Мейнанс Свен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Джош Флинт выиграл воздушное противоборство у Павлидис Вангелис

17' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Милан де Хан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда АЗ Алкмаар , будет отменен из-за фола.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для АЗ Алкмаар

7' Джош Флинт успешно блокирует удар.

7' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Джош Флинт из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

4' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Волендам

1' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Судья начинает матч