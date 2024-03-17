Тур: 26. Стадион: Крас. Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
0:2
Второй тайм: 62'
0'
7' Undefined phrase: football_event_Ван Боммел Рубен
0:1
22' ГолДе Вит Дани
0:2
30' ГолСугавара Юкинари
56' Желтая карточкаБелич Кристиян
Ход матча
22'
0:1
30'
56'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
173 Количество передач 312
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Пайн
Дерон
28
Флинт
Джош
10
Маулун
Робин
7
Бут
Зак
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Пайн ДеронЗащитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маулун РобинПолузащитник
-
7 Бут ЗакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хуве КвинсиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
-
14 Куол ГарангНападающий
-
-
Главный тренер: Симонс Реджиллио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Ден ДаниелВратарь
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
-
44 Квакман ДэйвПолузащитник
- Нападающий
-
21 Поку ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Волендам
АЗ Алкмаар
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
16
3
Голов в среднем за матч
4
1.5
Среднее время на гол
22
60
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.83
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
31
108
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|5
|0.19
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.12
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.12
|Milan de Haan
|3
|0.12
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.08
|Бут Зак
|2
|0.08
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.08
|Мирани Деймон
|1
|0.04
|Флинт Джош
|1
|0.04
|Куол Гаранг
|1
|0.04
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.04
|Соуса Вивальдо
|1
|0.04
|Маулун Робин
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
|Пайн Дерон
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|23 (1)
|0.88
|Де Вит Дани
|8 (1)
|0.31
|Ван Боммел Рубен
|4
|0.15
|Мейнанс Свен
|3
|0.12
|Лахдо Майкель
|3
|0.12
|Сугавара Юкинари
|2
|0.08
|Класи Йорди
|2
|0.08
|Инди Мартинс
|1
|0.04
|Одгор Йенс
|1
|0.04
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.04
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.04
|Данташ Тьягу
|1
|0.04
|Поку Эрнест
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Белич Кристиян
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Твигт Калвин
|4
|0
|Бенамар Бенаисса
|2
|1
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Флинт Джош
|3
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Мирани Деймон
|2
|0
|Milan de Haan
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Хуве Квинси
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Джонсон Дариус
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Соуса Вивальдо
|1
|0
|Safouane Karim
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Базур Рихедли
|5
|0
|Де Вит Дани
|5
|0
|Класи Йорди
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Белич Кристиян
|2
|0
|Касиус Денсо
|0
|1
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Аддай Джейден
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
АЗ Алкмаар
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
6
Волендам
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
АЗ Алкмаар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
24
7
Упущенные победы
8
29
Волендам
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
АЗ Алкмаар
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
14
35
Голы по времени матча
Забито
10
18
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
2
20%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
4
40%
5
28%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
2
20%
3
17%
76-90
Пропущено
33
11
11 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
6
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
15%
2
18%
31-45
6
18%
2
18%
46-60
5
15%
3
27%
61-75
11
33%
2
18%
76-90
Забито
15
30
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
3
20%
9
30%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
3
20%
1
3%
31-45
2
13%
6
20%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
4
27%
8
27%
76-90
Пропущено
31
13
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
6
19%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
16%
1
8%
31-45
7
23%
4
31%
46-60
3
10%
1
8%
61-75
10
32%
2
15%
76-90
Забито
25
48
9 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 17
8 Не забивали 4
5
20%
11
23%
1-15
1
4%
6
13%
16-30
3
12%
3
6%
31-45
6
24%
11
23%
46-60
4
16%
6
13%
61-75
6
24%
11
23%
76-90
Пропущено
64
24
22 В 1-м тайме 10
42 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 17
12
19%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
10
16%
3
13%
31-45
13
20%
6
25%
46-60
8
13%
4
17%
61-75
21
33%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1
Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0
Результаты матчей
Волендам
АЗ Алкмаар
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
3:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Волендам
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
112
39
94
111
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
310
66
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
214
619
1510
223
817
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|22
|3
|0
|80 - 13
|69
|2.
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|66 - 19
|59
|3.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 24
|53
|4.
|2:0 Заявка
|26
|14
|7
|5
|52 - 25
|49
|5.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|58 - 50
|40
|6.
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|52 - 40
|39
|7.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|38 - 35
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 44
|34
|9.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|30 - 33
|33
|10.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|40 - 46
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 36
|30
|12.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 43
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|33 - 58
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|26 - 46
|22
|16.
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|39 - 57
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|21 - 53
|17
|18.
|0:2 Заявка
|26
|3
|5
|18
|26 - 65
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 8
|30
|4.
|2:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|15.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|18 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 19
|8
|18.
|0:2 Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|3.
|2:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 11
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 30
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 27
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|21 - 35
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 30
|8
|18.
|0:2 Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|23 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5