Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Павлидис Вангелис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Квакман Дэйв выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Зеефейк Ликвинсио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Волендам

84' Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.

84' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Милан де Хан не смог попасть в створ ударом издали

82' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Волендам

80' Оооо... вот это был удар! Павлидис Вангелис должен был забить с этой позиции.

80' Павлидис Вангелис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Ван Бредероде Мирон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Оооо... вот это был удар! Павлидис Вангелис должен был забить с этой позиции.

80' Хорошую попытку сделал Павлидис Вангелис . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Ван Бредероде Мирон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Милан де Хан пробует нанести удар издали, но Мэтью Райан держит все под контролем

79' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Safouane Karim выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Мейнанс Свен пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус держит все под контролем

76' Г О О О О Л - Сугавара Юкинари правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

75' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Хорошую попытку сделал Бут Зак . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Фантастический гол, где все сам сделал Павлидис Вангелис

70' Г О О О О Л - Павлидис Вангелис забивает ударом с левой ноги!

70' Ван Боммел Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

69' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для АЗ Алкмаар

67' Удар от ворот произведет Волендам

67' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

66' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

64' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

63' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Де Вит Дани совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Сугавара Юкинари навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Джош Флинт успешно блокирует удар.

59' Павлидис Вангелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Белич Кристиян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Пайн Дерон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.

55' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

53' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Пайн Дерон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

52' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Соуса Вивальдо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Плат Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Соуса Вивальдо нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

51' Пайн Дерон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Плат Брайан из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

47' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля