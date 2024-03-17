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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 6920 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Волендам
0:4
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
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Ван Боммел Рубен
0:1
22' Гол
Де Вит Дани
0:2
30' Гол
Сугавара Юкинари
56' Желтая карточка
Белич Кристиян
62' Желтая карточка
Де Вит Дани
0:3
70' Гол
Павлидис Вангелис
0:4
76' Гол
Сугавара Юкинари
90'+4

Ход матча

7'
 
Ван Боммел Рубен
22'
0:1
Де Вит Дани
(Мейнанс Свен)
30'
0:2
Сугавара Юкинари
(Белич Кристиян)
46'
Safouane Karim
Бенамар Бенаисса
 
56'
 
Белич Кристиян
62'
 
Де Вит Дани
65'
 
Данташ Тьягу
Белич Кристиян
65'
Ле Ру Люк
Маулун Робин
 
70'
0:3
Павлидис Вангелис
75'
 
Зеефейк Ликвинсио
Де Вит Дани
75'
 
Ван Бредероде Мирон
Ван Боммел Рубен
76'
Хуве Квинси
Соуса Вивальдо
 
76'
Джонсон Дариус
Бут Зак
 
76'
0:4
Сугавара Юкинари
82'
 
Аддай Джейден
Мейнанс Свен
82'
 
Квакман Дэйв
Гус Ваутер

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 342 Количество передач 558
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Мио
Бакхаус
26
Пайн
Дерон
4
Мирани
Деймон
28
Флинт
Джош
3
Плат
Брайан
6
Бенамар
Бенаисса
11
Улд-Ших
Биляль
36
Milan
de
Haan
10
Маулун
Робин
7
Бут
Зак
9
Соуса
Вивальдо
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
3
Гус
Ваутер
25
Базур
Рихедли
18
Мёллер
Вольфе
Давид
14
Белич
Кристиян
8
Класи
Йорди
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
15
Ван
Боммел
Рубен
9
Павлидис
Вангелис
Волендам
4-1-4-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Волендам
АЗ Алкмаар

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

Э
3:0
Э
1:1
Э
2:1
ТМК
8:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

16
3

Голов в среднем за матч

4
1.5

Среднее время на гол

22
60

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.83
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

31
108

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.19
Зеефейк Ликвинсио 3 0.12
Бенамар Бенаисса 3 0.12
Milan de Haan 3 0.12
Улд-Ших Биляль 2 0.08
Бут Зак 2 0.08
Твигт Калвин 2 (1) 0.08
Мирани Деймон 1 0.04
Флинт Джош 1 0.04
Куол Гаранг 1 0.04
Ван Мигем Дарил 1 0.04
Соуса Вивальдо 1 0.04
Маулун Робин 0 0
Кокс Джордж 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Дуири Ашраф 0 0
Пайн Дерон 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 24 (1) 0.92
Де Вит Дани 8 (1) 0.31
Ван Боммел Рубен 4 0.15
Сугавара Юкинари 3 0.12
Мейнанс Свен 3 0.12
Лахдо Майкель 3 0.12
Класи Йорди 2 0.08
Инди Мартинс 1 0.04
Одгор Йенс 1 0.04
Мёллер Вольфе Давид 1 0.04
Ван Бредероде Мирон 1 0.04
Данташ Тьягу 1 0.04
Поку Эрнест 0 0
Базур Рихедли 0 0
Садик Ибраим 0 0
Касиус Денсо 0 0
Белич Кристиян 0 0
Пенетра Алешандре 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 4 0
Бенамар Бенаисса 2 1
Улд-Ших Биляль 3 0
Флинт Джош 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Мирани Деймон 2 0
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Хуве Квинси 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Кокс Джордж 1 0
Плат Брайан 1 0
Джонсон Дариус 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Соуса Вивальдо 1 0
Safouane Karim 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 6 0
Базур Рихедли 5 0
Класи Йорди 4 0
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Инди Мартинс 3 0
Белич Кристиян 3 0
Касиус Денсо 0 1
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Гус Ваутер 1 0
Аддай Джейден 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0

Результаты матчей

Волендам
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
АЗ Алкмаар
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
6
Волендам
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
АЗ Алкмаар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

24
7

Упущенные победы

8
29
Волендам
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
АЗ Алкмаар
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

14
35

Голы по времени матча

Забито

10
22
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
2
20%
2
9%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
4
40%
5
23%
46-60
2
20%
4
18%
61-75
2
20%
4
18%
76-90

Пропущено

37
11
13 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
6
16%
0
0%
1-15
2
5%
2
18%
16-30
5
14%
2
18%
31-45
6
16%
2
18%
46-60
6
16%
3
27%
61-75
12
32%
2
18%
76-90

Забито

15
30
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
3
20%
9
30%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
3
20%
1
3%
31-45
2
13%
6
20%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
4
27%
8
27%
76-90

Пропущено

31
13
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
6
19%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
16%
1
8%
31-45
7
23%
4
31%
46-60
3
10%
1
8%
61-75
10
32%
2
15%
76-90

Забито

25
52
9 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 30
7 Забивали первыми 18
9 Не забивали 4
5
20%
11
21%
1-15
1
4%
8
15%
16-30
3
12%
3
6%
31-45
6
24%
11
21%
46-60
4
16%
7
13%
61-75
6
24%
12
23%
76-90

Пропущено

68
24
24 В 1-м тайме 10
44 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 17
12
18%
4
17%
1-15
2
3%
3
13%
16-30
10
15%
3
13%
31-45
13
19%
6
25%
46-60
9
13%
4
17%
61-75
22
32%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1
Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0

Результаты матчей

Волендам
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Волендам
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
9
4
1
12
2.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
22
4
6
20
1.5
16
10
2
24
2.5
9
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 26 19 5 2 69 - 21 62
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 26 14 7 5 54 - 25 49
5.
Аякс
 Заявка 25 11 7 7 58 - 50 40
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 26 10 9 7 52 - 41 39
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 26 10 7 9 38 - 35 37
8.
Утрехт
 Заявка 26 9 9 8 31 - 33 36
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 26 9 7 10 33 - 44 34
10.
Херенвен
 Заявка 26 9 4 13 42 - 49 31
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 25 8 6 11 31 - 36 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 26 7 9 10 26 - 43 30
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 26 7 7 12 34 - 47 28
14.
Хераклес
 Заявка 26 7 5 14 33 - 58 26
15.
Валвейк
 Заявка 26 6 4 16 26 - 46 22
16.
Эксельсиор
 Заявка 26 4 10 12 39 - 57 22
17.
Витесс
 Заявка 26 4 5 17 21 - 53 17
18.
Волендам
 Заявка 26 3 5 18 26 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 9 3 1 32 - 8 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 8 2 3 32 - 14 26
5.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 7 3 3 28 - 16 24
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 13 6 2 5 24 - 19 20
10.
Утрехт
 Заявка 13 5 5 3 21 - 20 20
11.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
12.
Валвейк
 Заявка 13 4 2 7 18 - 24 14
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 7 4 18 - 22 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Витесс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 19 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 5 2 22 - 11 23
4.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
7.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
9.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
10.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 3 6 4 24 - 25 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 3 2 8 18 - 30 11
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 2 4 7 8 - 27 10
14.
Витесс
 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 3 8 21 - 35 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 13 2 2 9 13 - 30 8
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 24 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    АЗ Алкмаар заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Волендам: 39%, АЗ Алкмаар: 61%.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Волендам
  • 93'
    Аддай Джейден оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Ван Бредероде Мирон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Джош Флинт успешно блокирует удар.
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