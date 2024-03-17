Тур: 26. Стадион: Галгенваард. Главный судья: Маккили Дэнни
1:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаНюйтинк Брэм
42' Желтая карточкаБоздоган Джан
1:0
61' ГолЛаммерс Сэм
90' Желтая карточкаВан дер Хорн Майк
90'+4
Ход матча
19'
42'
61'
78'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
427 Количество передач 497
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Виргевер
Ник
14
Икбал
Зидан
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
20
Шоне
Лассе
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Блейк АдрианНападающий
-
37 Лидберг ИсакНападающий
-
-
44 Joshua Mukeh
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
-
5 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
- Нападающий
-
19 Со СиллаНападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
НЕК Неймеген
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
24 матча
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.36
1.15
Среднее время на гол
66
78
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.46
0.82
Среднее время на гол
61
110
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.42
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|5
|0.19
|Бут Тейлор
|5
|0.19
|Ламмерс Сэм
|3
|0.12
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.12
|Фрауло Оскар
|2
|0.08
|Бауссайд Отман
|2
|0.08
|Фламинго Райан
|2
|0.08
|Лидберг Исак
|1
|0.04
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.04
|Рамселар Барт
|1
|0.04
|Боздоган Джан
|1
|0.04
|Виргевер Ник
|1
|0.04
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.04
|Модибо Саньян
|1
|0.04
|Ромени Оле
|1
|0.04
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.46
|Огава Коки
|8 (1)
|0.31
|Пропер Дирк
|4
|0.15
|Дост Бас
|4 (1)
|0.15
|Гонсалес Роберто
|4
|0.15
|Хансен Сонтье
|3
|0.12
|Бас Юри
|3
|0.12
|Ван Рой Барт
|2
|0.08
|Вердонк Калвин
|2
|0.08
|Тавшан Элаис
|2
|0.08
|Чери Тьяронн
|2
|0.08
|Росс Матиас
|2
|0.08
|Сано Кадаи
|1
|0.04
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.04
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Шоне Лассе
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хорн Майк
|5
|0
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Фламинго Райан
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Бас Юри
|4
|0
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Нюйтинк Брэм
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Гонсалес Роберто
|2
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Сандлер Филипп
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Хансен Сонтье
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
НЕК Неймеген
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
11
Утрехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
9
23
Утрехт
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
НЕК Неймеген
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
16
34
Голы по времени матча
Забито
21
21
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
0
0%
2
10%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
3
14%
7
33%
31-45
4
19%
5
24%
46-60
5
24%
1
5%
61-75
5
24%
5
24%
76-90
Пропущено
20
25
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
15%
3
12%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
5
25%
3
12%
46-60
4
20%
6
24%
61-75
4
20%
7
28%
76-90
Забито
9
28
7 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 13
4
44%
1
4%
1-15
2
22%
2
7%
16-30
1
11%
8
29%
31-45
1
11%
5
18%
46-60
1
11%
6
21%
61-75
0
0%
6
21%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
7%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
3
21%
7
44%
76-90
Забито
30
49
14 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 3
4
13%
3
6%
1-15
6
20%
3
6%
16-30
4
13%
15
31%
31-45
5
17%
10
20%
46-60
6
20%
7
14%
61-75
5
17%
11
22%
76-90
Пропущено
34
41
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 21
4
12%
6
15%
1-15
1
3%
3
7%
16-30
8
24%
5
12%
31-45
7
21%
5
12%
46-60
7
21%
8
20%
61-75
7
21%
14
34%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1
Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0
Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3
Результаты матчей
Утрехт
НЕК Неймеген
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
1
8 раз 31%
3
7 раз 27%
2
6 раз 23%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Утрехт
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
49
85
310
67
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
103
310
76
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
233
719
1511
422
917
323
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|22
|3
|0
|80 - 13
|69
|2.
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|69 - 21
|62
|3.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 24
|53
|4.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|54 - 25
|49
|5.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|58 - 50
|40
|6.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|52 - 41
|39
|7.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|38 - 35
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 33
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 44
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|42 - 49
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 36
|30
|12.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 43
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|33 - 58
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|26 - 46
|22
|16.
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|39 - 57
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|21 - 53
|17
|18.
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|26 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 8
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 20
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|15.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|18 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 19
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 11
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|24 - 25
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 30
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 27
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|21 - 35
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 30
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|24 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5