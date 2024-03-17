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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Утрехт
1:0
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
19' Желтая карточка
Нюйтинк Брэм
42' Желтая карточка
Боздоган Джан
1:0
61' Гол
Ламмерс Сэм
90' Желтая карточка
Ван дер Хорн Майк
90'+4

Ход матча

19'
 
Нюйтинк Брэм
42'
Боздоган Джан
 
46'
Фламинго Райан
Азаркан Маруан
 
46'
Йенсен Виктор
Икбал Зидан
 
61'
Ламмерс Сэм
(Эль-Каруани Суфьян)
1:0
72'
 
Боргес Санчес Ивандро
Хансен Сонтье
78'
 
Со Силла
Шоне Лассе
85'
 
Ларсен Ларс Олден
Вердонк Калвин
85'
Фрауло Оскар
Бауссайд Отман
 
85'
 
Бас Юри
Гонсалес Роберто
90'
Ван дер Хорн Майк
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 427 Количество передач 497
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Баркас
Василис
23
Вестерлунн
Никлас
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Боздоган
Джан
14
Икбал
Зидан
11
Азаркан
Маруан
18
Тоорнстра
Йенс
26
Бауссайд
Отман
9
Ламмерс
Сэм
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
20
Шоне
Лассе
11
Гонсалес
Роберто
23
Сано
Кадаи
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
Утрехт
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
НЕК Неймеген

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

24 матча

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:3
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:2
К
1:0
Э
2:0
Э
0:3
Э
2:0
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.36
1.15

Среднее время на гол

66
78

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.82

Среднее время на гол

61
110

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.42
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 5 0.19
Бут Тейлор 5 0.19
Ламмерс Сэм 3 0.12
Тоорнстра Йенс 3 0.12
Фрауло Оскар 2 0.08
Бауссайд Отман 2 0.08
Фламинго Райан 2 0.08
Лидберг Исак 1 0.04
Сёнтьенс Матс 1 0.04
Рамселар Барт 1 0.04
Боздоган Джан 1 0.04
Виргевер Ник 1 0.04
Ван дер Хорн Майк 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Ромени Оле 1 0.04
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Азаркан Маруан 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 12 (2) 0.46
Огава Коки 8 (1) 0.31
Пропер Дирк 4 0.15
Дост Бас 4 (1) 0.15
Гонсалес Роберто 4 0.15
Хансен Сонтье 3 0.12
Бас Юри 3 0.12
Ван Рой Барт 2 0.08
Вердонк Калвин 2 0.08
Тавшан Элаис 2 0.08
Чери Тьяронн 2 0.08
Росс Матиас 2 0.08
Сано Кадаи 1 0.04
Ларсен Ларс Олден 1 0.04
Худемакерс Меес 0 0
Шоне Лассе 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хорн Майк 5 0
Фрауло Оскар 4 0
Фламинго Райан 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Боздоган Джан 2 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Тер Авест Хидде 1 0
Лидберг Исак 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 4 1
Вердонк Калвин 4 0
Бас Юри 4 0
Тавшан Элаис 2 1
Нюйтинк Брэм 3 0
Пропер Дирк 3 0
Худемакерс Меес 1 1
Гонсалес Роберто 2 0
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Сандлер Филипп 2 0
Росс Матиас 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Хансен Сонтье 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

Утрехт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
НЕК Неймеген
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
11
Утрехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

9
23
Утрехт
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
НЕК Неймеген
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

16
34

Голы по времени матча

Забито

21
21
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
0
0%
2
10%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
3
14%
7
33%
31-45
4
19%
5
24%
46-60
5
24%
1
5%
61-75
5
24%
5
24%
76-90

Пропущено

20
25
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
15%
3
12%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
5
25%
3
12%
46-60
4
20%
6
24%
61-75
4
20%
7
28%
76-90

Забито

9
28
7 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 13
4
44%
1
4%
1-15
2
22%
2
7%
16-30
1
11%
8
29%
31-45
1
11%
5
18%
46-60
1
11%
6
21%
61-75
0
0%
6
21%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
7%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
3
21%
7
44%
76-90

Забито

30
49
14 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 3
4
13%
3
6%
1-15
6
20%
3
6%
16-30
4
13%
15
31%
31-45
5
17%
10
20%
46-60
6
20%
7
14%
61-75
5
17%
11
22%
76-90

Пропущено

34
41
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 21
4
12%
6
15%
1-15
1
3%
3
7%
16-30
8
24%
5
12%
31-45
7
21%
5
12%
46-60
7
21%
8
20%
61-75
7
21%
14
34%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1
Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0
Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3

Результаты матчей

Утрехт
НЕК Неймеген

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
1
8 раз 31%
3
7 раз 27%
2
6 раз 23%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Утрехт
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
8
5
3
10
2.5
6
7
3
10
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
23
3
7
19
1.5
15
11
4
22
2.5
9
17
3
23
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 26 19 5 2 69 - 21 62
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 26 14 7 5 54 - 25 49
5.
Аякс
 Заявка 25 11 7 7 58 - 50 40
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 26 10 9 7 52 - 41 39
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 26 10 7 9 38 - 35 37
8.
Утрехт
 Заявка 26 9 9 8 31 - 33 36
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 26 9 7 10 33 - 44 34
10.
Херенвен
 Заявка 26 9 4 13 42 - 49 31
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 25 8 6 11 31 - 36 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 26 7 9 10 26 - 43 30
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 26 7 7 12 34 - 47 28
14.
Хераклес
 Заявка 26 7 5 14 33 - 58 26
15.
Валвейк
 Заявка 26 6 4 16 26 - 46 22
16.
Эксельсиор
 Заявка 26 4 10 12 39 - 57 22
17.
Витесс
 Заявка 26 4 5 17 21 - 53 17
18.
Волендам
 Заявка 26 3 5 18 26 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 9 3 1 32 - 8 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 8 2 3 32 - 14 26
5.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 7 3 3 28 - 16 24
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 13 6 2 5 24 - 19 20
10.
Утрехт
 Заявка 13 5 5 3 21 - 20 20
11.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
12.
Валвейк
 Заявка 13 4 2 7 18 - 24 14
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 7 4 18 - 22 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Витесс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 19 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 5 2 22 - 11 23
4.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
7.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
9.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
10.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 3 6 4 24 - 25 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 3 2 8 18 - 30 11
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 2 4 7 8 - 27 10
14.
Витесс
 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 3 8 21 - 35 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 13 2 2 9 13 - 30 8
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 24 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
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