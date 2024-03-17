Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

84' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Тактическая замена. Арит Амин уходит с поля и его заменяет Аззеддин Унахи

82' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Ренн

82' Арит Амин из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

81' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Удар от ворот произведет Ренн

80' Сарр Исмаила получает желтую карточку за нырок

80' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Сарр Исмаила нырнул в штрафной. Спорно!

77' Г О О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Пау Лопес прыгнул не в ту сторону.

77' После проверки VAR судья не изменил решения - Ренн пробьет пенальти!

76' Мюинга Арно получает желтую карточку за неспортивное поведение

76' Лопес Пау получает желтую карточку за неспортивное поведение

76' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ренн

74' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Ренн

72' Оооо... вот это был удар! Фарис Мумбанья должен был забить с этой позиции.

72' Фарис Мумбанья оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' ШТАНГА! Обамеянг Пьер-Эмерик обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

69' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Тактическая замена. Ндиайе Ильман уходит с поля и его заменяет Фарис Мумбанья

64' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

62' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

60' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Марсель

56' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

55' Гуйе Папе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Блас Людовик из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

50' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

48' Удар от ворот произведет Ренн

48' Клосс Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.