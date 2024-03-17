Тур: 26. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
1:0
21' ГолТеррье Мартен
38' Желтая карточкаАрит Амин
76' Желтая карточкаЛопес Пау
76' Желтая карточкаМюинга Арно
2:0
77' ПенальтиБуриго Бенжамен
80' Желтая карточкаСарр Исмаила
90'+5
Ход матча
21'
1:0
38'
66'
76'
76'
77'
2:0
80'
84'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
387 Количество передач 518
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
10
Гуйри
Амин
11
Блас
Людовик
16
Лопес
Пау
18
Меите
Бамо
22
Гуйе
Папе
23
Сарр
Исмаила
11
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гуйри АминПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Сиссе ДжауиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапеПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Луис ЭнрикеНападающий
-
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Марсель
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 20 побед
36 матчей
30.6%
27.8%
41.6%
11 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
47.2%
27.8%
9 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
16.7%
55.5%
10 побед 6 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.37
0.94
Среднее время на гол
65
95
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.65
1.47
Среднее время на гол
54
61
Всего голов
54
44
Голов в среднем за матч
1.5
1.22
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
60
73
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|7 (5)
|0.27
|Террье Мартен
|6
|0.23
|Мюинга Арно
|6 (2)
|0.23
|Гуйри Амин
|5
|0.19
|Блас Людовик
|4 (1)
|0.15
|Дуэ Дезире
|3
|0.12
|Салах Ибрагим
|3
|0.12
|Трюффер Адриен
|1
|0.04
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.04
|Доку Жереми
|1
|0.04
|Ву Кристофер
|1
|0.04
|Теате Артур
|1
|0.04
|Омари Вармед
|1
|0.04
|Сантамария Батист
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Дуэ Гела
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (2)
|0.42
|Сарр Исмаила
|3
|0.12
|Ндиайе Ильман
|3
|0.12
|Оливейра Витор
|3
|0.12
|Мбемба Шансель
|2
|0.08
|Клосс Жонатан
|2
|0.08
|Мурильо Микаэль
|2
|0.08
|Мумбанья Фарис
|2
|0.08
|Жиго Самуэль
|2
|0.08
|Балерди Леонардо
|2
|0.08
|Унаи Аззедин
|2
|0.08
|Верету Жордан
|1
|0.04
|Арит Амин
|1
|0.04
|Согло Эмран
|1
|0.04
|Луис Энрике I
|1
|0.04
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|8
|0
|Омари Вармед
|5
|1
|Мюинга Арно
|4
|0
|Трюффер Адриен
|4
|0
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Блас Людовик
|3
|0
|Ву Кристофер
|1
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Дуэ Дезире
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|6
|1
|Лоди Ренан
|6
|0
|Балерди Леонардо
|3
|1
|Арит Амин
|4
|0
|Клосс Жонатан
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Верету Жордан
|3
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Онана Жан
|1
|0
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|Мбемба Шансель
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
|Согло Эмран
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Марсель
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
7
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Марсель
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
11
22
Ренн
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Марсель
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
23% (6)
62% (16)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
19
29
Голы по времени матча
Забито
28
16
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 19
4
14%
5
31%
1-15
4
14%
3
19%
16-30
2
7%
2
13%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
7
25%
3
19%
76-90
Пропущено
18
21
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
0
0%
4
19%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
6
33%
4
19%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
3
17%
5
24%
76-90
Забито
14
22
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
2
14%
3
14%
1-15
3
21%
6
27%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
3
21%
2
9%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
27%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
4
36%
2
22%
76-90
Забито
42
38
18 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
6
14%
8
21%
1-15
7
17%
9
24%
16-30
5
12%
6
16%
31-45
9
21%
5
13%
46-60
5
12%
5
13%
61-75
10
24%
5
13%
76-90
Пропущено
29
30
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 20
3
10%
7
23%
1-15
1
3%
3
10%
16-30
8
28%
5
17%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
7
24%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1
Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3
Марсель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5
Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0
Результаты матчей
Ренн
Марсель
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
0
8 раз 31%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ренн
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
112
95
94
410
310
113
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
76
39
49
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
188
1214
1313
620
521
125
323
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|8
|1
|56 - 21
|56
|2.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|36 - 20
|47
|3.
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|47 - 36
|46
|4.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|27 - 20
|43
|5.
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|37 - 23
|43
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|35 - 27
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 28
|39
|8.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 31
|39
|9.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|34 - 35
|38
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 40
|34
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 36
|29
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 39
|29
|13.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 33
|27
|14.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 36
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|35 - 49
|26
|16.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|24 - 41
|25
|17.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 39
|23
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|21 - 47
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 6
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|9.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 19
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|15.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 21
|10
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|9
|Ланс
|Медина Факундо
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 2:0 Марсель
Исход игры
Ренн
24.6% (30)
Ничья
45.9% (56)
Марсель
29.5% (36)
Тотал 2.5
Больше
42.02% (50)
Меньше
57.98% (69)
Обе команды забьют
Да
84.87% (101)
Нет
15.13% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (51)
1:2 Марсель
21.3% (26)
2:1 Ренн
15.6% (19)
1:0 Ренн
9% (11)
0:1 Марсель
4.1% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:2 Марсель
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!