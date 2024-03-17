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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Ренн
2:0
Конец матча
Марсель
0'
1:0
21' Гол
Террье Мартен
38' Желтая карточка
Арит Амин
76' Желтая карточка
Лопес Пау
76' Желтая карточка
Мюинга Арно
2:0
77' Пенальти
Буриго Бенжамен
80' Желтая карточка
Сарр Исмаила
90'+5

Ход матча

21'
Террье Мартен
(Гуйри Амин)
1:0
38'
 
Арит Амин
66'
Дуэ Дезире
Гуйри Амин
 
66'
Матусива Азор
Блас Людовик
 
68'
 
Верету Жордан
Кондогбия Жоффрей
68'
 
Мумбанья Фарис
Ндиайе Ильман
76'
 
Лопес Пау
76'
Мюинга Арно
 
77'
Буриго Бенжамен
2:0
80'
 
Сарр Исмаила
84'
Сейду Алиду
Трюффер Адриен
 
84'
 
Луис Энрике
Гуйе Папе
84'
 
Унаи Аззедин
Арит Амин
88'
Сиссе Джауи
Буриго Бенжамен
 
88'
Салах Ибрагим
Мюинга Арно
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 387 Количество передач 518
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Ренн 24.6% (30)
X 45.9% (56)
Марсель 29.5% (36)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
4
Ву
Кристофер
3
Трюффер
Адриен
8
Сантамария
Батист
10
Гуйри
Амин
14
Буриго
Бенжамен
11
Блас
Людовик
7
Террье
Мартен
9
Мюинга
Арно
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
99
Мбемба
Шансель
18
Меите
Бамо
3
Мерлен
Кентен
19
Кондогбия
Жоффрей
22
Гуйе
Папе
23
Сарр
Исмаила
29
Ндиайе
Ильман
11
Арит
Амин
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Ренн
4-1-4-1
Марсель
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Марсель

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 20 побед

36 матчей

30.6%
27.8%
41.6%
11 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
47.2%
27.8%
9 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
16.7%
55.5%
10 побед 6 ничьих 20 побед

История матчей

К
1:1
Л1
2:0
Л1
0:1
К
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:3
КЛ
2:2
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
2:5
Л1
0:1
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
4:4
Л1
3:1

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.37
0.94

Среднее время на гол

65
95

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.65
1.47

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

54
44

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

60
73

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 7 (5) 0.27
Террье Мартен 6 0.23
Мюинга Арно 6 (2) 0.23
Гуйри Амин 5 0.19
Блас Людовик 4 (1) 0.15
Дуэ Дезире 3 0.12
Салах Ибрагим 3 0.12
Трюффер Адриен 1 0.04
Ассиньон Лоренс 1 0.04
Доку Жереми 1 0.04
Ву Кристофер 1 0.04
Теате Артур 1 0.04
Омари Вармед 1 0.04
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Дуэ Гела 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (2) 0.42
Сарр Исмаила 3 0.12
Ндиайе Ильман 3 0.12
Оливейра Витор 3 0.12
Мбемба Шансель 2 0.08
Клосс Жонатан 2 0.08
Мурильо Микаэль 2 0.08
Мумбанья Фарис 2 0.08
Жиго Самуэль 2 0.08
Балерди Леонардо 2 0.08
Унаи Аззедин 2 0.08
Верету Жордан 1 0.04
Арит Амин 1 0.04
Согло Эмран 1 0.04
Луис Энрике I 1 0.04
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 8 0
Омари Вармед 5 1
Мюинга Арно 4 0
Трюффер Адриен 4 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Блас Людовик 3 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Теате Артур 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Дуэ Дезире 2 0
Дуэ Гела 0 1
Манданда Стив 1 0
Галлон Готье 1 0
Гуйри Амин 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 6 1
Лоди Ренан 6 0
Балерди Леонардо 3 1
Арит Амин 4 0
Клосс Жонатан 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Верету Жордан 3 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Кондогбия Жоффрей 1 0
Мбемба Шансель 1 0
Лопес Пау 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Оливейра Витор 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0

Результаты матчей

Ренн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Марсель
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
7
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Марсель
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

11
22
Ренн
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Марсель
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
23% (6)
62% (16)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

19
29

Голы по времени матча

Забито

28
16
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 19
4
14%
5
31%
1-15
4
14%
3
19%
16-30
2
7%
2
13%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
7
25%
3
19%
76-90

Пропущено

18
21
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
0
0%
4
19%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
6
33%
4
19%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
3
17%
5
24%
76-90

Забито

14
22
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
2
14%
3
14%
1-15
3
21%
6
27%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
3
21%
2
9%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
27%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Забито

42
38
18 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
6
14%
8
21%
1-15
7
17%
9
24%
16-30
5
12%
6
16%
31-45
9
21%
5
13%
46-60
5
12%
5
13%
61-75
10
24%
5
13%
76-90

Пропущено

29
30
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 20
3
10%
7
23%
1-15
1
3%
3
10%
16-30
8
28%
5
17%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
7
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1
Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3
Марсель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5
Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0

Результаты матчей

Ренн
Марсель

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
0
8 раз 31%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ренн
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
2
9
5
1.5
9
4
4
10
2.5
3
10
1
13
3.5
1
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
6
3
9
1.5
4
9
2
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
18
8
12
14
1.5
13
13
6
20
2.5
5
21
1
25
3.5
3
23
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 Заявка 26 13 8 5 36 - 20 47
3.
Монако
 Заявка 26 13 7 6 47 - 36 46
4.
Ницца
 Заявка 26 12 7 7 27 - 20 43
5.
Лилль
 Заявка 26 11 10 5 37 - 23 43
6.
Ланс
 Заявка 26 12 6 8 35 - 27 42
7.
Марсель
 Заявка 26 10 9 7 40 - 28 39
8.
Ренн
 Заявка 26 10 9 7 40 - 31 39
9.
Реймс
 Заявка 26 11 5 10 34 - 35 38
10.
Лион
 Заявка 26 10 4 12 30 - 40 34
11.
Тулуза
 Заявка 26 7 8 11 29 - 36 29
12.
Страсбург
 Заявка 26 7 8 11 28 - 39 29
13.
Гавр
 Заявка 26 6 9 11 26 - 33 27
14.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
15.
Лорьян
 Заявка 26 6 8 12 35 - 49 26
16.
Нант
 Заявка 26 7 4 15 24 - 41 25
17.
Мец
 Заявка 26 6 5 15 23 - 39 23
18.
Клермон
 Заявка 26 4 8 14 21 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
2.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
3.
Лилль
 Заявка 12 8 3 1 23 - 6 27
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
6.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
9.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
10.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
11.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
12.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
13.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
14.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
16.
Марсель
 Заявка 13 2 4 7 16 - 21 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 9
Ланс Медина Факундо 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ренн: 42%, Марсель: 58%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 94'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 94'
    Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Сейду Алиду ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 93'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 91'
    Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Ренн контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Ренн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Ренн: 43%, Марсель: 57%.
    • 47'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Арит Амин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Ндиайе Ильман нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
    • 46'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Клосс Жонатан успешно блокирует удар.
    • 45'
      Террье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 43%, Марсель: 57%.
    • 45'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Игрок из команды Ренн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 44'
      Ренн контролирует мяч.
    • 43'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 43'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Дуэ Гела из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Марсель начинает контратаку
    • 42'
      Мерлен Кентен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 41'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Гуйе Папе.
    • 41'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 46%, Марсель: 54%.
    • 40'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 39'
      Террье Мартен из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Меите Бамо.
    • 38'
      Арит Амин получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Судья свистит. Арит Амин атаковал сзади соперника. Это Дуэ Гела заработал своей команде штрафной
    • 37'
      Ренн контролирует мяч.
    • 37'
      Мбемба Шансель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Сарр Исмаила из команды Марсель в офсайде
    • 36'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 35'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 50%, Марсель: 50%.
    • 35'
      Арит Амин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Ндиайе Ильман из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 35'
      Арит Амин из команды Марсель подал угловой слева.
    • 35'
      Дуэ Гела из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Блас Людовик из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Террье Мартен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Арит Амин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Марсель контролирует мяч.
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Ндиайе Ильман из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Буриго Бенжамен
    • 31'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 31'
      Обамеянг Пьер-Эмерик возвращается на поле.
    • 31'
      Марсель контролирует мяч.
    • 30'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 47%, Марсель: 53%.
    • 30'
      Ох, нехорошо это выглядит. Обамеянг Пьер-Эмерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 29'
      Обамеянг Пьер-Эмерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      Лопес Пау из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
    • 27'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Трюффер Адриен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Ренн контролирует мяч.
    • 26'
      Мерлен Кентен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Арит Амин из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Обамеянг Пьер-Эмерик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 53%, Марсель: 47%.
    • 25'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 24'
      Мерлен Кентен из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Ренн контролирует мяч.
    • 23'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 23'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ренн будет все-таки засчитан.
    • 23'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ренн.
    • 22'
      Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 21'
      Гуйри Амин сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Террье Мартен забивает с правой ноги!
    • 21'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 20'
      Арит Амин не смог попасть в створ ударом издали
    • 20'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 49%, Марсель: 51%.
    • 20'
      Игрок из команды Ренн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 20'
      Мерлен Кентен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
    • 19'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Меите Бамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Гуйе Папе из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Мюинга Арно
    • 18'
      Сарр Исмаила из команды Марсель в офсайде
    • 18'
      Обамеянг Пьер-Эмерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Марсель контролирует мяч.
    • 17'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Марсель контролирует мяч.
    • 16'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Ренн контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 54%, Марсель: 46%.
    • 14'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 14'
      Марсель контролирует мяч.
    • 14'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Обамеянг Пьер-Эмерик из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Дуэ Гела
    • 13'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 12'
      Мерлен Кентен из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 12'
      Марсель контролирует мяч.
    • 11'
      Ренн начинает контратаку
    • 11'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 48%, Марсель: 52%.
    • 9'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 9'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 9'
      Дуэ Гела пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
    • 8'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 8'
      Ренн контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 7'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 6'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 5'
      Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 39%, Марсель: 61%.
    • 5'
      Обамеянг Пьер-Эмерик из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Ренн контролирует мяч.
    • 3'
      Марсель контролирует мяч.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кондогбия Жоффрей
    • 2'
      Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 2'
      Марсель контролирует мяч.
    • 1'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Марсель начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Ренн 24.6% (30)
    X 45.9% (56)
    Марсель 29.5% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ренн 2:0 Марсель онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 2:0 Марсель

    Исход игры
    Ренн
    24.6% (30)
    Ничья
    45.9% (56)
    Марсель
    29.5% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.02% (50)
    Меньше
    57.98% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    84.87% (101)
    Нет
    15.13% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.8% (51)
    1:2 Марсель
    21.3% (26)
    2:1 Ренн
    15.6% (19)
    1:0 Ренн
    9% (11)
    0:1 Марсель
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:2 Марсель
    1.6% (2)
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