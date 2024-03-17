Тур: 26. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Болланжье Марк
0'
1:0
12' ГолЧам Мухаммед
30' Желтая карточкаРашани Эльбасан
30' Красная карточкаРашани Эльбасан
31' Желтая карточкаКейта Хабиб
34' Желтая карточкаТаргаллин Уссама
1:1
45' ГолАйю Андре
45' Желтая карточкаЛьорис Готье
2:1
45' ПенальтиЧам Мухаммед
47' Желтая карточкаГастьен Йоан
58' Желтая карточкаСанганте Аруна
59' Undefined phrase: football_event_Виржинюс Алан
66' Вторая желтая карточкаТаргаллин Уссама
Ход матча
12'
30'
30'
31'
34'
45'
1:1
45'
45'
2:1
47'
58'
59'
66'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 2
-
188 Количество передач 236
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
28
Айю
Андре
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Жаке ДжеремиВратарь
- Вратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Бела ЖеремиНападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
-
28 Айю АндреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Нгура СтивНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
История личных встреч
Клермон
Гавр
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы
28 матчей
53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.1%
57.1%
10.8%
9 побед 16 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.27
0.92
Среднее время на гол
71
97
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.92
0.73
Среднее время на гол
97
122
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.11
0.82
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
81
109
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|5 (2)
|0.19
|Николсон Шамар
|3
|0.12
|Аллевина Джим
|2
|0.08
|Конате Шейк
|2
|0.08
|Маньен Йоанн
|2
|0.08
|Киэ Грежон
|2 (1)
|0.08
|Ожье Флоран
|1
|0.04
|Бутубба Биляль
|1
|0.04
|Гоналон Максим
|1
|0.04
|Ветеска Матеуш
|1
|0.04
|Матсима Крислен
|1
|0.04
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.15
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.15
|Сабби Эммануэль
|4 (1)
|0.15
|Айю Андре
|3
|0.12
|Опери Кристофер
|2
|0.08
|Кузяев Далер
|2
|0.08
|Льорис Готье
|2
|0.08
|Сальмье Йоанн
|1
|0.04
|Мбемба Нолан
|1
|0.04
|Грандсир Самуэль
|1
|0.04
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.04
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
|Нгура Стив
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|7
|1
|Кофрие Максимилиано
|5
|2
|Рашани Эльбасан
|3
|2
|Гастьен Йоан
|6
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|1
|Гоналон Максим
|4
|0
|Конате Шейк
|4
|0
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Чам Мухаммед
|3
|0
|Кейта Хабиб
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Матсима Крислен
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Санганте Аруна
|6
|0
|Грандсир Самуэль
|2
|2
|Опери Кристофер
|5
|0
|Касимир Хосуэ
|5
|0
|Таргаллин Уссама
|3
|1
|Туре Абдулайе
|3
|0
|Сабби Эммануэль
|3
|0
|Байо Мохамед
|3
|0
|Айю Андре
|1
|1
|Льорис Готье
|2
|0
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Горжелен Матьё
|1
|0
|Него Лоик
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Кечта Яссин
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Гавр
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
9
Клермон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Гавр
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
8
12
Клермон
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Гавр
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
14
21
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
2
29%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
20
19
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
5
25%
5
26%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
6
30%
3
16%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
2
18%
3
20%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
2
18%
6
40%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Пропущено
21
11
15 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
24%
0
0%
1-15
4
19%
2
18%
16-30
6
29%
2
18%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
2
10%
3
27%
76-90
Забито
18
26
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
4
22%
5
19%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
3
17%
2
8%
31-45
5
28%
7
27%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
2
11%
6
23%
76-90
Пропущено
41
30
20 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
6
15%
2
7%
1-15
6
15%
6
20%
16-30
8
20%
5
17%
31-45
8
20%
8
27%
46-60
5
12%
3
10%
61-75
8
20%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1
Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2
Гавр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0
Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0
Результаты матчей
Клермон
Гавр
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
0
12 раз 48%
1
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Клермон
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
75
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
67
310
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
1312
421
817
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|8
|1
|56 - 21
|56
|2.
|2:1 Заявка
|26
|14
|6
|6
|47 - 35
|48
|3.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|36 - 20
|47
|4.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|27 - 20
|43
|5.
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|37 - 23
|43
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|35 - 27
|42
|7.
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|40 - 26
|39
|8.
|2:1 Заявка
|26
|11
|5
|10
|34 - 35
|38
|9.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|38 - 31
|36
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 40
|34
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 36
|29
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 39
|29
|13.
|1:2 Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 33
|27
|14.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 36
|26
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|24 - 41
|25
|16.
|1:2 Заявка
|26
|6
|7
|13
|34 - 49
|25
|17.
|1:2 Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 39
|23
|18.
|2:1 Заявка
|26
|4
|8
|14
|21 - 47
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 6
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|2:1 Заявка
|13
|7
|2
|4
|20 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|9.
|2:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|1:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|1:2 Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|2:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|1:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|2:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|6.
|2:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|9.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|12.
|1:2 Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 19
|13
|14.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|15.
|1:2 Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|17.
|2:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|1:2 Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 21
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|9
|Ланс
|Медина Факундо
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 2:1 Гавр
Исход игры
Клермон
23.1% (28)
Ничья
57% (69)
Гавр
19.8% (24)
Тотал 2.5
Больше
16.95% (20)
Меньше
83.05% (98)
Обе команды забьют
Да
72.03% (85)
Нет
27.97% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
53.7% (65)
1:0 Клермон
13.2% (16)
0:1 Гавр
9.1% (11)
1:2 Гавр
8.3% (10)
2:1 Клермон
6.6% (8)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:0 Клермон
1.7% (2)
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