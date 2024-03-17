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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Монако
2:1
Второй тайм: 78'
Лорьян
0'
0:1
1' Гол в свои ворота
Синго Вилфред
1:1
27' Гол в свои ворота
Менди Формоз III
55' Желтая карточка
Минамино Такуми
2:1
61' Гол
Фофана Юссуф
63' Желтая карточка
Закария Денис
72' Желтая карточка
Менди Формоз III

Ход матча

1'
0:1
Синго Вилфред
27'
Менди Формоз III
1:1
46'
Якобс Исмаил
Уаттара Кассум
 
55'
Минамино Такуми
 
61'
Фофана Юссуф
(Головин Александр)
2:1
63'
Закария Денис
 
68'
 
Буанани Бадредин
Кари Айман
68'
 
Тосин Айегун
Понсо Жульен
72'
 
Менди Формоз III
76'
Бен Сехир Элиссе
Минамино Такуми
 
76'
 
Луза Имран
Абергель Лоран
77'
 
Крупи Эли Джуниор
Бамба Мохаммед

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 263 Количество передач 205
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 124
Монако 99.2% (123)
X 0.8% (1)
Лорьян 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Монако
Ничья
Лорьян
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маецки
Радослав
99
Синго
Вилфред
5
Керер
Тило
3
Марипан
Гильермо
20
Уаттара
Кассум
6
Закария
Денис
19
Фофана
Юссуф
18
Минамино
Такуми
21
Аклиуш
Манес
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
38
Мвого
Ивон
32
Аджей
Натаниэль
15
Лапорт
Жульен
13
Менди
Формоз
III
37
Ле
Бри
Тео
19
Абергель
Лоран
14
Бакайоко
Тьемуэ
12
Йонгва
Дарлин
44
Кари
Айман
9
Бамба
Мохаммед
21
Понсо
Жульен
Монако
4-2-3-1
Лорьян
3-4-3

История личных встреч

Монако
Лорьян

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

23 матча

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

39.1%
52.2%
8.7%
9 побед 12 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
2:5
КЛ
1:0
Л1
4:0
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.83
1.91

Среднее время на гол

49
47

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.27
0.75

Среднее время на гол

70
120

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.57
1.3

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
69

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 11 (1) 0.42
Минамино Такуми 7 0.27
Головин Александр 6 0.23
Балогун Фоларин 5 0.19
Аклиуш Манес 5 0.19
Закария Денис 3 0.12
Вандерсон V 2 0.08
Фофана Юссуф 1 0.04
Якобс Исмаил 1 0.04
Синго Вилфред 1 0.04
Марипан Гильермо 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Бен Сехир Элиссе 1 0.04
Кайо Энрике 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Камара Мохамед 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Мохаммед 6 0.23
Крупи Эли Джуниор 5 0.19
Февр Ромен 5 0.19
Понсо Жульен 2 0.08
Бамба Дьенг 2 0.08
Тосин Айегун 2 0.08
Дукуре Сирине 1 0.04
Луза Имран 1 0.04
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Абергель Лоран 1 0.04
Бакайоко Тьемуэ 1 0.04
Йонгва Дарлин 1 0.04
Туре Сулейман 1 0.04
Кари Айман 1 0.04
Кацерис Панос 1 0.04
Менди Бенжамен 1 0.04
Ле Бри Тео 0 0
Калюлю Гедеон 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 9 1
Головин Александр 8 1
Синго Вилфред 6 0
Магасса Сунгуту 6 0
Вандерсон V 4 1
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Диоп Эден 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Минамино Такуми 2 0
Керер Тило 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Ади Хюттер 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Маецки Радослав 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Уаттара Кассум 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 6 0
Менди Формоз III 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Абергель Лоран 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Понсо Жульен 3 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кацерис Панос 1 0
Пелон Орельен 1 0

Результаты матчей

Монако
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Лорьян
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
7
Монако
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Лорьян
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

25
13
Монако
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Лорьян
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
18

Упущенные победы

29
20

Голы по времени матча

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
2
11%
2
14%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
6
32%
4
29%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
1
5%
4
29%
76-90

Пропущено

10
24
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
6
25%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
1
10%
4
17%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
3
30%
7
29%
29%
76-90

Забито

27
18
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
4%
4
22%
1-15
8
30%
30%
1
6%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
4
15%
3
17%
61-75
5
19%
4
22%
76-90

Пропущено

23
24
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
22%
6
25%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
6
26%
2
8%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
3
13%
5
21%
61-75
4
17%
4
17%
76-90

Забито

46
32
22 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 10
3
7%
6
19%
1-15
12
26%
3
9%
16-30
7
15%
4
13%
31-45
11
24%
7
22%
46-60
7
15%
4
13%
61-75
6
13%
8
25%
76-90

Пропущено

33
48
17 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
7
21%
6
13%
1-15
2
6%
9
19%
16-30
8
24%
6
13%
31-45
5
15%
8
17%
46-60
4
12%
8
17%
61-75
7
21%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2
Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1
Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3
Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3

Результаты матчей

Монако
Лорьян

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
3
7 раз 28%
0
5 раз 20%
1
4 раза 16%
4
1 раз 4%
0
10 раз 40%
2
7 раз 28%
3
4 раза 16%
1
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Монако
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
6
1.5
7
6
3
9
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
6
10
3
1.5
5
7
5
8
2.5
3
9
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
15
10
16
9
1.5
12
13
8
17
2.5
5
20
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Монако
 2:1 Заявка 26 14 6 6 47 - 35 48
3.
Брест
 Заявка 26 13 8 5 36 - 20 47
4.
Ницца
 Заявка 26 12 7 7 27 - 20 43
5.
Лилль
 Заявка 26 11 10 5 37 - 23 43
6.
Ланс
 Заявка 26 12 6 8 35 - 27 42
7.
Марсель
 Заявка 25 10 9 6 40 - 26 39
8.
Ренн
 Заявка 25 9 9 7 38 - 31 36
9.
Реймс
 1:1 Заявка 26 10 6 10 33 - 35 36
10.
Лион
 Заявка 26 10 4 12 30 - 40 34
11.
Тулуза
 Заявка 26 7 8 11 29 - 36 29
12.
Страсбург
 Заявка 26 7 8 11 28 - 39 29
13.
Гавр
 1:2 Заявка 26 6 9 11 26 - 33 27
14.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
15.
Нант
 Заявка 26 7 4 15 24 - 41 25
16.
Лорьян
 1:2 Заявка 26 6 7 13 34 - 49 25
17.
Мец
 1:1 Заявка 26 6 6 14 23 - 38 24
18.
Клермон
 2:1 Заявка 26 4 8 14 21 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
2.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
3.
Лилль
 Заявка 12 8 3 1 23 - 6 27
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Монако
 2:1 Заявка 13 7 2 4 20 - 12 23
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
9.
Реймс
 1:1 Заявка 13 5 3 5 14 - 15 18
10.
Гавр
 1:2 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 1:2 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 2:1 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Мец
 1:1 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 2:1 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
6.
Реймс
 1:1 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
9.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
10.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
11.
Мец
 1:1 Заявка 14 4 3 7 13 - 24 15
12.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
13.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
15.
Лорьян
 1:2 Заявка 13 3 3 7 15 - 26 12
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 2:1 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 1:2 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 9
Ланс Медина Факундо 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 77'
    Теперь уже наступает черед Маецки потягивать время, призывает арбитр поляка действовать быстрее.
  • Замена
    76'
    Элиссе Бен Сехир появляется на поле вместо Такуми Минамино. У гостей Имран Луза и Эли Крупи сменили Лорана Абержеля и Мохаммеда Бамба.
  • Опасный момент
    75'
    Бамба в быстрой атаке "Лорьяна" врывается в чужую штрафную и пробивает низом в ближний угол - Маецки со второй попытки накрывает мяч!
  • 74'
    Сильный заброс в переднюю линию исполняют хозяева, однако Мвого выходит за пределы штрафной и опережает соперника.
  • 72'
    Головин со штрафного мягко подает к линии вратарской, Закария пробивает головой, но не так опасно, как в голевом эпизоде, мяч достается Мвого.
  • Желтая карточка
    71'
    Менди получает желтую карточку за фол против Керера неподалеку от угла штрафной площади.
  • 70'
    20 минут остается до конца встречи, пока для "Монако" всё складывается неплохо, однако расслабляться рано.
  • Замена
    68'
    Первые замена в составе гостей - вместо Аймана Кари на поле появляется Бадредин Буанани, а Жульена Понсо меняет Бамба Дьенг.
  • Угловой
    66'
    Вновь после углового в штрафной "Лорьяна" небольшая паника, но вторым темпом нанести разящий удар хозяевам не удалось.
  • Опасный момент
    65'
    Фофана закидывает мяч в штрафную, Бен-Йеддер скидывает его на Аклиуша, который пробивает в падении боковыми ножницами с семи метров, но Мвого плечом отводит угрозу!
  • 64'
    6:3 по ударам в створ к этой минуте, в два раза больше голов в исполнении "Монако" мы увидели. Чем ответит "Лорьян"?
  • 63'
    Новая атака "Монако" завершается ударом Минамино слёта с радиуса штрафной - мяч летит выше цели.
  • Желтая карточка
    62'
    Закария в чужой штрафной не успел к мячу после паса Бен-Йеддера и воткнулся в ногу Фофана, желтая карточка для швейцарца.
  • Описание гола
    60'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1! ЮССУФ ФОФАНА!
    Справились гости с подачей Головина с углового, вторым темпом Александр еще раз навесил во вратарскую, а Фофана головой с отскоком от газона пробил мимо Мвого!
  • 58'
    Удалось гостям слегка выровнять игру в последние минуты, уже не так часто мяч гостит в штрафной "Лорьяна".
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    • 56'
      Подача со штрафного с левого фланга не принесла успеха гостям, монегаски борьбу в воздухе выиграли.
    • Фол, нарушение
      55'
      Аклиуш попадает локтем в лицо Йонгва, в этом моменте рефери пощадил игрока "Монако".
    • Желтая карточка
      54'
      Минамино получает желтую карточку за грубый фол на своей половине поля.
    • 53'
      Гости провели позиционную атаку, Бамба остро простреливал с левого края штрафной, но монегаски не допустили удара по воротам.
    • Угловой
      52'
      Еще один корнер подают хозяева поля, в этот раз Синго нарушил правила в верховой борьбе.
    • Угловой
      51'
      Еще один угловой подал Головин, не без труда оборона "Лорьяна" обстановку разряжает. Снова запахло голом в ворота гостей.
    • Угловой
      50'
      После навеса Головина с углового один из партнеров слёта переправлял мяч в дальний угол, но в створ немного не попал.
    • Опасный момент
      49'
      Бен-Йеддер после передачи Фофана принимает мяч у угла вратарской и вторым касанием бьет в ближний угол - Мвого спасает свои ворота!
    • Опасный момент
      48'
      Головин отдает тонкую передачу на левый край штрафной, Аклиуш пробивает с острого угла, однако Мвого спасает свои ворота! А вот подача с угла поля от Александра точной не стала.
    • 47'
      Очень академично начинает вторую половину встречи "Монако", пока мяч вдалеке от чужой штрафной.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Головин с левого края штрафной исполнил прострел на дальнюю штангу, но защитники "Лорьяна" выбили мяч.
    • 45'
      Бакайоко нашел возможность для удара метров с 20 из-под защитника, но Маецки накрыл мяч, летевший в ближний угол.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляет Бастьен Дешепи к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Головин со штрафного низом покатил к линии штрафной, Бен-Йеддер откатил под удар Закарии, которого заблокировал защитник "Лорьяна".
    • Фол, нарушение
      43'
      Йонгва жестковато встречает Фофана неподалеку от своей штрафной, перспективный "стандарт" зарабатывает "Монако".
    • 42'
      Штрафной на левом фланге атаки заработал "Лорьян", однако после навеса Понсо мяч прилетел точно в руки Маецки.
    • 40'
      Позиционная атака монегасков не приводит к опасному моменту, мяч от ноги Уаттара уходит за лицевую линию.
    • 39'
      Кари покатил мяч на правый край штрафной на Понсо, которого оттёр защитник "Монако".
    • 38'
      Мвого долго не исполняет штрафной удар, вынуждая арбитра протяжно свистнуть, чтобы голкипер гостей ускорился.
    • Фол, нарушение
      37'
      Фофана довольно жестко фолит против Лапорта около чужой штрафной площади, обходится арбитр без карточки.
    • Травма, повреждение
      36'
      Помощь врачей требуется Йонгва, неслабо прилетело по ахиллу защитнику "Лорьяна".
    • Фол, нарушение
      35'
      Синго принимает мяч грудью в чужой штрафной, однако Йонгва мешает пробить защитнику "Монако", тот попадает сопернику по ноге.
    • Офсайд
      33'
      Позиционная атака "Лорьяна" завершается отмашкой лайнсмена, Понсо в момент скидки Бамба оказался в офсайде.
    • 32'
      Бен-Йеддеру в контактной борьбе с Йонгва не удается сохранить мяч в поле, удар от ворот произведет Мвого.
    • Угловой
      31'
      Головин с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, где игроки "Лорьяна" действовали внимательно.
    • 30'
      Головин до последнего прессинговал у углового флага Менди, в итоге заработав угловой удар.
    • 29'
      Ответили соперники курьезом на курьез, всё надо командам начинать сначала.
    • 28'
      Интересно, что в матче первого круга "Лорьян" также отличился сверхбыстро, однако 1+1 Головина позволили "Монако" вести в счёте. Правда, в компенсированное время хозяева спаслись.
    • Гол в свои ворота
      27'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1! АВТОГОЛ МЕНДИ!
      Синго исполнил подачу с правого фланга, Мвого уже пошел на выход, но Менди опередил своего вратаря, грудью отправив мяч в собственные ворота!
    • 26'
      Йонгва ворвался в штрафную хозяев с левого края и пальнул в ближний угол, но угодил в сетку с внешней стороны.
    • 24'
      Напомним, что "Лорьян" долгое время находился в зоне вылета, но благодаря трем победам подряд в феврале покинул опасную зону, правда, в безопасности гости себя чувствовать не могут.
    • 23'
      Добираются команды до экватора первой половины встречи, постепенно "Монако" приходит в себя после курьеза в самом начале встречи.
    • 22'
      Уже 9 ударов нанесли сегодня монегаски, назревает гол в ворота "Лорьяна".
    • 21'
      Аклиуш после подачи Уаттара исхитрился пробить в падении из центра штрафной, но мяч пошел по центру и достался Мвого.
    • Опасный момент
      20'
      После навеса Головина с углового Марипан скинул мяч на дальнюю штангу, а Бен-Йеддеру, который находится в метре от ворот, не удалось попасть по мячу!
    • 19'
      Очередная атака "Монако" завершается прострелом Синго от лицевой линии - защитники выбивают мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      18'
      Синго подает с правого фланга, на дальней штанге Уаттара боролся за мяч с нарушением правил.
    • 17'
      Еще одна атака "Монако" завершается ударом Фофана с радиуса штрафной после паса Бен-Йеддера - мяч проходит над перекладиной.
    • Штанга
      15'
      Синго находит на правом краю штрафной Минамино, тот сильно пробивает в ближний угол - штанга спасает ворота "Лорьяна"!
    • 14'
      В прошлом туре "Монако" для гостевой победы над "Страсбургом" хватило одного гола Бег Сехира, а Александр Головин провел 200-й матч в красно-белой форме.
    • Угловой
      13'
      Угловой с правого фланга исполняет Минамино, однако верховая борьба остается за игроками "Лорьяна".
    • Фол, нарушение
      12'
      Атака гостей через левый фланг завершается прострелом в направлении Кари, который нарушил правила в борьбе с Маецки.
    • 11'
      Отметим, что сегодня чуть раньше "Брест" и "Лилль" сыграли вничью, "Монако" в случае победы выберется на второе место, но пока до победы всё-таки далековато.
    • 10'
      Минамино выбирается на ударную позицию на линии штрафной, однако Лапорту удается смягчить силу удара, снаряд прилетел в руки Мвого.
    • Опасный момент
      9'
      Ошибается "Лорьян" на своей половине поля, Фофана катит мяч на левый край штрафной на Головина, удар которого низом парирует Мвого!
    • Угловой
      8'
      Четвертый угловой "Лорьяна" уже пришел с левого фланга, но и в этом моменте монегаски внимательно сыграли в защите.
    • Угловой
      7'
      Еще один корнер для своей команды заработал Бамба, но после серии верховых единоборств удара так и не случилось.
    • Угловой
      6'
      "Лорьян" ответил двумя угловыми кряду, однако остроты у ворот Маецки в этот раз гости не создали.
    • Угловой
      4'
      Первый угловой в матче монегаски предпочли разыграть, не создав ничего серьезного.
    • Видеоповтор
      3'
      Сначала арбитры гол не засчитали, определив офсайд у Бамба, но после консультации с ВАР Бастьен Дешепи указал на центр!
    • Гол в свои ворота
      2'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! АВТОГОЛ СИНГО!
      Бамба ворвался в штрафную с правого края и пальнул в штангу, мяч отскочил в голову Синго и оказался в сетке!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 2:1 Лорьян

    Исход игры
    Монако
    99.2% (123)
    Ничья
    0.8% (1)
    Лорьян
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.17% (71)
    Меньше
    39.83% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    55.93% (66)
    Нет
    44.07% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    43.5% (54)
    2:0 Монако
    29.8% (37)
    3:1 Монако
    8.1% (10)
    1:0 Монако
    7.3% (9)
    3:0 Монако
    4% (5)
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