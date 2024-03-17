20 минут остается до конца встречи, пока для "Монако" всё складывается неплохо, однако расслабляться рано.

Менди получает желтую карточку за фол против Керера неподалеку от угла штрафной площади.

Головин со штрафного мягко подает к линии вратарской, Закария пробивает головой, но не так опасно, как в голевом эпизоде, мяч достается Мвого.

Сильный заброс в переднюю линию исполняют хозяева, однако Мвого выходит за пределы штрафной и опережает соперника.

Бамба в быстрой атаке "Лорьяна" врывается в чужую штрафную и пробивает низом в ближний угол - Маецки со второй попытки накрывает мяч!

Элиссе Бен Сехир появляется на поле вместо Такуми Минамино. У гостей Имран Луза и Эли Крупи сменили Лорана Абержеля и Мохаммеда Бамба.

Теперь уже наступает черед Маецки потягивать время, призывает арбитр поляка действовать быстрее.

Удалось гостям слегка выровнять игру в последние минуты, уже не так часто мяч гостит в штрафной "Лорьяна".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1! ЮССУФ ФОФАНА! Справились гости с подачей Головина с углового, вторым темпом Александр еще раз навесил во вратарскую, а Фофана головой с отскоком от газона пробил мимо Мвого!

Закария в чужой штрафной не успел к мячу после паса Бен-Йеддера и воткнулся в ногу Фофана, желтая карточка для швейцарца.

6:3 по ударам в створ к этой минуте, в два раза больше голов в исполнении "Монако" мы увидели. Чем ответит "Лорьян"?

Фофана закидывает мяч в штрафную, Бен-Йеддер скидывает его на Аклиуша, который пробивает в падении боковыми ножницами с семи метров, но Мвого плечом отводит угрозу!

Вновь после углового в штрафной "Лорьяна" небольшая паника, но вторым темпом нанести разящий удар хозяевам не удалось.

Первые замена в составе гостей - вместо Аймана Кари на поле появляется Бадредин Буанани, а Жульена Понсо меняет Бамба Дьенг.

Очень академично начинает вторую половину встречи "Монако", пока мяч вдалеке от чужой штрафной.

Головин отдает тонкую передачу на левый край штрафной, Аклиуш пробивает с острого угла, однако Мвого спасает свои ворота! А вот подача с угла поля от Александра точной не стала.

Бен-Йеддер после передачи Фофана принимает мяч у угла вратарской и вторым касанием бьет в ближний угол - Мвого спасает свои ворота!

После навеса Головина с углового один из партнеров слёта переправлял мяч в дальний угол, но в створ немного не попал.

Еще один угловой подал Головин, не без труда оборона "Лорьяна" обстановку разряжает. Снова запахло голом в ворота гостей.

Еще один корнер подают хозяева поля, в этот раз Синго нарушил правила в верховой борьбе.

Гости провели позиционную атаку, Бамба остро простреливал с левого края штрафной, но монегаски не допустили удара по воротам.

Минамино получает желтую карточку за грубый фол на своей половине поля.

Аклиуш попадает локтем в лицо Йонгва, в этом моменте рефери пощадил игрока "Монако".

Подача со штрафного с левого фланга не принесла успеха гостям, монегаски борьбу в воздухе выиграли.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Головин с левого края штрафной исполнил прострел на дальнюю штангу, но защитники "Лорьяна" выбили мяч.

45' Бакайоко нашел возможность для удара метров с 20 из-под защитника, но Маецки накрыл мяч, летевший в ближний угол.

45' 3 минуты добавляет Бастьен Дешепи к основному времени первого тайма.

44' Головин со штрафного низом покатил к линии штрафной, Бен-Йеддер откатил под удар Закарии, которого заблокировал защитник "Лорьяна".

43' Йонгва жестковато встречает Фофана неподалеку от своей штрафной, перспективный "стандарт" зарабатывает "Монако".

42' Штрафной на левом фланге атаки заработал "Лорьян", однако после навеса Понсо мяч прилетел точно в руки Маецки.

40' Позиционная атака монегасков не приводит к опасному моменту, мяч от ноги Уаттара уходит за лицевую линию.

39' Кари покатил мяч на правый край штрафной на Понсо, которого оттёр защитник "Монако".

38' Мвого долго не исполняет штрафной удар, вынуждая арбитра протяжно свистнуть, чтобы голкипер гостей ускорился.

37' Фофана довольно жестко фолит против Лапорта около чужой штрафной площади, обходится арбитр без карточки.

36' Помощь врачей требуется Йонгва, неслабо прилетело по ахиллу защитнику "Лорьяна".

35' Синго принимает мяч грудью в чужой штрафной, однако Йонгва мешает пробить защитнику "Монако", тот попадает сопернику по ноге.

33' Позиционная атака "Лорьяна" завершается отмашкой лайнсмена, Понсо в момент скидки Бамба оказался в офсайде.

32' Бен-Йеддеру в контактной борьбе с Йонгва не удается сохранить мяч в поле, удар от ворот произведет Мвого.

31' Головин с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, где игроки "Лорьяна" действовали внимательно.

30' Головин до последнего прессинговал у углового флага Менди, в итоге заработав угловой удар.

29' Ответили соперники курьезом на курьез, всё надо командам начинать сначала.

28' Интересно, что в матче первого круга "Лорьян" также отличился сверхбыстро, однако 1+1 Головина позволили "Монако" вести в счёте. Правда, в компенсированное время хозяева спаслись.

27' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1! АВТОГОЛ МЕНДИ!

Синго исполнил подачу с правого фланга, Мвого уже пошел на выход, но Менди опередил своего вратаря, грудью отправив мяч в собственные ворота!

26' Йонгва ворвался в штрафную хозяев с левого края и пальнул в ближний угол, но угодил в сетку с внешней стороны.

24' Напомним, что "Лорьян" долгое время находился в зоне вылета, но благодаря трем победам подряд в феврале покинул опасную зону, правда, в безопасности гости себя чувствовать не могут.

23' Добираются команды до экватора первой половины встречи, постепенно "Монако" приходит в себя после курьеза в самом начале встречи.

22' Уже 9 ударов нанесли сегодня монегаски, назревает гол в ворота "Лорьяна".

21' Аклиуш после подачи Уаттара исхитрился пробить в падении из центра штрафной, но мяч пошел по центру и достался Мвого.

20' После навеса Головина с углового Марипан скинул мяч на дальнюю штангу, а Бен-Йеддеру, который находится в метре от ворот, не удалось попасть по мячу!

19' Очередная атака "Монако" завершается прострелом Синго от лицевой линии - защитники выбивают мяч на угловой.

18' Синго подает с правого фланга, на дальней штанге Уаттара боролся за мяч с нарушением правил.

17' Еще одна атака "Монако" завершается ударом Фофана с радиуса штрафной после паса Бен-Йеддера - мяч проходит над перекладиной.

15' Синго находит на правом краю штрафной Минамино, тот сильно пробивает в ближний угол - штанга спасает ворота "Лорьяна"!

14' В прошлом туре "Монако" для гостевой победы над "Страсбургом" хватило одного гола Бег Сехира, а Александр Головин провел 200-й матч в красно-белой форме.

13' Угловой с правого фланга исполняет Минамино, однако верховая борьба остается за игроками "Лорьяна".

12' Атака гостей через левый фланг завершается прострелом в направлении Кари, который нарушил правила в борьбе с Маецки.

11' Отметим, что сегодня чуть раньше "Брест" и "Лилль" сыграли вничью, "Монако" в случае победы выберется на второе место, но пока до победы всё-таки далековато.

10' Минамино выбирается на ударную позицию на линии штрафной, однако Лапорту удается смягчить силу удара, снаряд прилетел в руки Мвого.

9' Ошибается "Лорьян" на своей половине поля, Фофана катит мяч на левый край штрафной на Головина, удар которого низом парирует Мвого!

8' Четвертый угловой "Лорьяна" уже пришел с левого фланга, но и в этом моменте монегаски внимательно сыграли в защите.

7' Еще один корнер для своей команды заработал Бамба, но после серии верховых единоборств удара так и не случилось.

6' "Лорьян" ответил двумя угловыми кряду, однако остроты у ворот Маецки в этот раз гости не создали.

4' Первый угловой в матче монегаски предпочли разыграть, не создав ничего серьезного.

3' Сначала арбитры гол не засчитали, определив офсайд у Бамба, но после консультации с ВАР Бастьен Дешепи указал на центр!

2' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! АВТОГОЛ СИНГО!

Бамба ворвался в штрафную с правого края и пальнул в штангу, мяч отскочил в голову Синго и оказался в сетке!