Тур: 26. Стадион: Луи II. Главный судья: Дешепи Бастьен
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Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Регис Ле Брис
История личных встреч
Монако
Лорьян
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
23 матча
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
39.1%
52.2%
8.7%
9 побед 12 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.83
1.91
Среднее время на гол
49
47
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.27
0.75
Среднее время на гол
70
120
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
1.57
1.3
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
69
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|0.44
|Минамино Такуми
|7
|0.28
|Головин Александр
|6
|0.24
|Балогун Фоларин
|5
|0.2
|Аклиуш Манес
|5
|0.2
|Закария Денис
|3
|0.12
|Вандерсон V
|2
|0.08
|Фофана Юссуф
|1
|0.04
|Якобс Исмаил
|1
|0.04
|Синго Вилфред
|1
|0.04
|Марипан Гильермо
|1
|0.04
|Боаду Мирон
|1
|0.04
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0.04
|Кайо Энрике
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
|Камара Мохамед
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамба Мохаммед
|6
|0.24
|Крупи Эли Джуниор
|5
|0.2
|Февр Ромен
|5
|0.2
|Понсо Жульен
|2
|0.08
|Бамба Дьенг
|2
|0.08
|Тосин Айегун
|2
|0.08
|Дукуре Сирине
|1
|0.04
|Луза Имран
|1
|0.04
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.04
|Абергель Лоран
|1
|0.04
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.04
|Йонгва Дарлин
|1
|0.04
|Туре Сулейман
|1
|0.04
|Кари Айман
|1
|0.04
|Кацерис Панос
|1
|0.04
|Менди Бенжамен
|1
|0.04
|Ле Бри Тео
|0
|0
|Калюлю Гедеон
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|9
|1
|Головин Александр
|8
|1
|Синго Вилфред
|6
|0
|Магасса Сунгуту
|6
|0
|Вандерсон V
|4
|1
|Камара Мохамед
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Диоп Эден
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Аклиуш Манес
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Минамино Такуми
|1
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Уаттара Кассум
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|6
|0
|Менди Формоз III
|4
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Абергель Лоран
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Понсо Жульен
|3
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Ле Бри Тео
|2
|0
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Луза Имран
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Кацерис Панос
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
Результаты матчей
Монако
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Лорьян
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
7
Монако
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Лорьян
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
25
13
Монако
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Лорьян
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
18
Упущенные победы
29
20
Голы по времени матча
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
2
11%
2
14%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
6
32%
4
29%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
1
5%
4
29%
76-90
Пропущено
10
24
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
6
25%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
1
10%
4
17%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
3
30%
7
29%
29%
76-90
Забито
27
18
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
4%
4
22%
1-15
8
30%
30%
1
6%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
4
15%
3
17%
61-75
5
19%
4
22%
76-90
Пропущено
23
24
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
22%
6
25%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
6
26%
2
8%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
3
13%
5
21%
61-75
4
17%
4
17%
76-90
Забито
46
32
22 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 10
3
7%
6
19%
1-15
12
26%
3
9%
16-30
7
15%
4
13%
31-45
11
24%
7
22%
46-60
7
15%
4
13%
61-75
6
13%
8
25%
76-90
Пропущено
33
48
17 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
7
21%
6
13%
1-15
2
6%
9
19%
16-30
8
24%
6
13%
31-45
5
15%
8
17%
46-60
4
12%
8
17%
61-75
7
21%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2
Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1
Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3
Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3
Результаты матчей
Монако
Лорьян
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
3
7 раз 28%
0
5 раз 20%
1
4 раза 16%
4
1 раз 4%
0
10 раз 40%
2
7 раз 28%
3
4 раза 16%
1
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Монако
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
66
76
39
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
66
103
57
58
39
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
1510
169
1213
817
520
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|8
|1
|56 - 21
|56
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|35 - 19
|46
|3.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|45 - 34
|45
|4.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|34 - 24
|42
|5.
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|36 - 22
|42
|6.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|24 - 19
|40
|7.
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|40 - 26
|39
|8.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|38 - 31
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 34
|35
|10.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|27 - 38
|31
|11.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|27 - 33
|29
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|25 - 31
|27
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 36
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 38
|26
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 38
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|33 - 47
|25
|17.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|22 - 37
|23
|18.
|Заявка
|25
|3
|8
|14
|19 - 46
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 6
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 16
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 19
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|14 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 7
Прогнозы на матч Монако - Лорьян
Исход игры
Монако
100% (41)
Ничья
0% (0)
Лорьян
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (22)
Меньше
43.59% (17)
Обе команды забьют
Да
48.72% (19)
Нет
51.28% (20)
Популярный счёт
2:1 Монако
36.6% (15)
2:0 Монако
31.7% (13)
3:1 Монако
9.8% (4)
1:0 Монако
9.8% (4)
3:0 Монако
7.3% (3)
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