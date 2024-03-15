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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Монако
 
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Лорьян
Прогнозы 41
Монако 100% (41)
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История личных встреч

Монако
Лорьян

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

23 матча

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

39.1%
52.2%
8.7%
9 побед 12 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
2:5
КЛ
1:0
Л1
4:0
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.83
1.91

Среднее время на гол

49
47

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.27
0.75

Среднее время на гол

70
120

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.57
1.3

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
69

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 11 (1) 0.44
Минамино Такуми 7 0.28
Головин Александр 6 0.24
Балогун Фоларин 5 0.2
Аклиуш Манес 5 0.2
Закария Денис 3 0.12
Вандерсон V 2 0.08
Фофана Юссуф 1 0.04
Якобс Исмаил 1 0.04
Синго Вилфред 1 0.04
Марипан Гильермо 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Бен Сехир Элиссе 1 0.04
Кайо Энрике 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Камара Мохамед 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Мохаммед 6 0.24
Крупи Эли Джуниор 5 0.2
Февр Ромен 5 0.2
Понсо Жульен 2 0.08
Бамба Дьенг 2 0.08
Тосин Айегун 2 0.08
Дукуре Сирине 1 0.04
Луза Имран 1 0.04
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Абергель Лоран 1 0.04
Бакайоко Тьемуэ 1 0.04
Йонгва Дарлин 1 0.04
Туре Сулейман 1 0.04
Кари Айман 1 0.04
Кацерис Панос 1 0.04
Менди Бенжамен 1 0.04
Ле Бри Тео 0 0
Калюлю Гедеон 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 9 1
Головин Александр 8 1
Синго Вилфред 6 0
Магасса Сунгуту 6 0
Вандерсон V 4 1
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Диоп Эден 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Керер Тило 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Ади Хюттер 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Минамино Такуми 1 0
Маецки Радослав 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Уаттара Кассум 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 6 0
Менди Формоз III 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Абергель Лоран 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Понсо Жульен 3 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кацерис Панос 1 0
Пелон Орельен 1 0

Результаты матчей

Монако
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Лорьян
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
7
Монако
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Лорьян
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

25
13
Монако
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Лорьян
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
18

Упущенные победы

29
20

Голы по времени матча

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
2
11%
2
14%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
6
32%
4
29%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
1
5%
4
29%
76-90

Пропущено

10
24
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
6
25%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
1
10%
4
17%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
3
30%
7
29%
29%
76-90

Забито

27
18
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
4%
4
22%
1-15
8
30%
30%
1
6%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
4
15%
3
17%
61-75
5
19%
4
22%
76-90

Пропущено

23
24
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
22%
6
25%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
6
26%
2
8%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
3
13%
5
21%
61-75
4
17%
4
17%
76-90

Забито

46
32
22 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 10
3
7%
6
19%
1-15
12
26%
3
9%
16-30
7
15%
4
13%
31-45
11
24%
7
22%
46-60
7
15%
4
13%
61-75
6
13%
8
25%
76-90

Пропущено

33
48
17 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
7
21%
6
13%
1-15
2
6%
9
19%
16-30
8
24%
6
13%
31-45
5
15%
8
17%
46-60
4
12%
8
17%
61-75
7
21%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2
Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1
Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3
Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3

Результаты матчей

Монако
Лорьян

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
3
7 раз 28%
0
5 раз 20%
1
4 раза 16%
4
1 раз 4%
0
10 раз 40%
2
7 раз 28%
3
4 раза 16%
1
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Монако
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
6
1.5
7
6
3
9
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
6
10
3
1.5
5
7
5
8
2.5
3
9
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
15
10
16
9
1.5
12
13
8
17
2.5
5
20
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 Заявка 25 13 7 5 35 - 19 46
3.
Монако
 Заявка 25 13 6 6 45 - 34 45
4.
Ланс
 Заявка 25 12 6 7 34 - 24 42
5.
Лилль
 Заявка 25 11 9 5 36 - 22 42
6.
Ницца
 Заявка 25 11 7 7 24 - 19 40
7.
Марсель
 Заявка 25 10 9 6 40 - 26 39
8.
Ренн
 Заявка 25 9 9 7 38 - 31 36
9.
Реймс
 Заявка 25 10 5 10 32 - 34 35
10.
Лион
 Заявка 25 9 4 12 27 - 38 31
11.
Тулуза
 Заявка 25 7 8 10 27 - 33 29
12.
Гавр
 Заявка 25 6 9 10 25 - 31 27
13.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
14.
Страсбург
 Заявка 25 6 8 11 25 - 38 26
15.
Нант
 Заявка 25 7 4 14 23 - 38 25
16.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
17.
Мец
 Заявка 25 6 5 14 22 - 37 23
18.
Клермон
 Заявка 25 3 8 14 19 - 46 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
2.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
3.
Лилль
 Заявка 12 8 3 1 23 - 6 27
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
7.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
10.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
18.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
6.
Лион
 Заявка 12 5 1 6 12 - 16 16
7.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
8.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
9.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
10.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
11.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
13.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
14.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 14 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лорьян от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2024, осталось 2 дня 7 часов 51 минуту.

    Главный судья: Дешепи Бастьен

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.6% пользователей.
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    • Прогнозы 41
    Монако 100% (41)
    X 0% (0)
    Лорьян 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Лорьян
    1.38
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    5.50
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    8.40
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    Прогнозы на матч Монако - Лорьян

    Исход игры
    Монако
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Лорьян
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (22)
    Меньше
    43.59% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    48.72% (19)
    Нет
    51.28% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    36.6% (15)
    2:0 Монако
    31.7% (13)
    3:1 Монако
    9.8% (4)
    1:0 Монако
    9.8% (4)
    3:0 Монако
    7.3% (3)
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