Тур: 1.
История личных встреч
Шотландия (до 21 года)
Казахстан (до 21 года)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Шотландия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kieron Bowie
|3
|0.6
|Lyall Cameron
|1
|0.2
|Чилокоа-Маллен Джеремайя
|1
|0.2
|Лоури Алекс
|1 (1)
|0.2
|Доак Бен
|1 (1)
|0.2
Казахстан (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдулла Айбар
|1
|0.25
|Касабулат Дамир
|1
|0.25
Карточки
Шотландия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонстон Макс
|0
|1
Казахстан (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Шотландия (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Казахстан (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Шотландия (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Казахстан (до 21 года)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
0
Шотландия (до 21 года)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Казахстан (до 21 года)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
7
2
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Шотландия (до 21 года)
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Венгрия (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 0:0 Бельгия (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 0:2 Шотландия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 2:1 Шотландия (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 3:1
Испания (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 1:0 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:0 Уэльс (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 3:0 Шотландия (до 21 года) - Швеция (до 21 года) 2:3 Шотландия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 1:3 Дания (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 1:1 Бельгия (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 0:0 Казахстан (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 2:2 Шотландия (до 21 года) - Турция (до 21 года) 0:2 Шотландия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Шотландия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Шотландия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Турция (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 1:1
Казахстан (до 21 года)
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Мальта (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 0:2 Казахстан (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:4 Бельгия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0
Беларусь (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Турция (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 0:0 Дания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:0 Казахстан (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 2:2 Шотландия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Казахстан (до 21 года) - Турция (до 21 года) 0:1 Бельгия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0 Казахстан (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Казахстан (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:3 Болгария (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:1 Северная Македония (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:2 Казахстан (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:0 Казахстан (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 1:4 Израиль (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:2
Результаты матчей
Шотландия (до 21 года)
Казахстан (до 21 года)
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Шотландия (до 21 года)
Казахстан (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
32
13
14
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 1
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|5.
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|6.
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|6.
|4
|0
|0
|4
|0 - 13
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|11 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в финальную часть чемпионата Европы
- — Возможный выход в финальную часть чемпионата Европы
|Германия (до 21 года)
|Мукоко Юссуфа
|6
|Англия (до 21 года)
|Эллиотт Харви
|5
|Турция (до 21 года)
|Ярдымджи Эренджан
|5
|Нидерланды (до 21 года)
|Огайо Ноа
|5
|Финляндия (до 21 года)
|Лииматта Отсо
|5
|Молдова (до 21 года)
|Дану Даниэль
|1
|Северная Ирландия (до 21 года)
|Доннелли Аарон
|1
|Греция (до 21 года)
|Куциас Георгиос
|1
|Финляндия (до 21 года)
|Коски Вилле
|1
|Шотландия (до 21 года)
|Джонстон Макс
|1
Прогнозы на матч Шотландия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года)
Исход игры
Шотландия (до 21 года)
93.8% (45)
Ничья
4.2% (2)
Казахстан (до 21 года)
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.06% (24)
Меньше
48.94% (23)
Обе команды забьют
Да
51.06% (24)
Нет
48.94% (23)
Популярный счёт
2:1 Шотландия (до 21 года)
35.4% (17)
2:0 Шотландия (до 21 года)
25% (12)
1:0 Шотландия (до 21 года)
20.8% (10)
3:1 Шотландия (до 21 года)
10.4% (5)
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