Венгрия (до 21 года) - Шотландия (до 21 года)

Бельгия (до 21 года) - Шотландия (до 21 года)

Шотландия (до 21 года) - Мальта (до 21 года)

Шотландия (до 21 года) - Венгрия (до 21 года)

11.09.2023

Испания (до 21 года) - Шотландия (до 21 года)

1:0

18.06.2023

Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

1:1

15.06.2023

Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

0:0

26.03.2023

Уэльс (до 21 года) - Шотландия (до 21 года)

3:0

23.03.2023

Шотландия (до 21 года) - Швеция (до 21 года)

2:3

17.11.2022

Шотландия (до 21 года) - Исландия (до 21 года)

1:2

25.09.2022

Шотландия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года)

1:1

22.09.2022

Северная Ирландия (до 21 года) - Шотландия (до 21 года)

1:3

10.06.2022

Дания (до 21 года) - Шотландия (до 21 года)

1:1

05.06.2022

Бельгия (до 21 года) - Шотландия (до 21 года)

0:0

29.03.2022

Казахстан (до 21 года) - Шотландия (до 21 года)

2:2

25.03.2022

Шотландия (до 21 года) - Турция (до 21 года)

0:2

16.11.2021

Шотландия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года)

0:2

12.11.2021

Шотландия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года)

2:1

07.10.2021

Шотландия (до 21 года) - Дания (до 21 года)

0:1

07.09.2021

Турция (до 21 года) - Шотландия (до 21 года)

1:1