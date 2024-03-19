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  3. ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 1.
Шотландия (до 21 года)
 
Позже
Казахстан (до 21 года)
Прогнозы 48
Шотландия (до 21 года) 93.8% (45)
X 4.2% (2)
Казахстан (до 21 года) 2.1% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Шотландия (до 21 года)
Казахстан (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е(2ГОМ
2:2
Е(2ГОМ
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kieron Bowie 3 0.6
Lyall Cameron 1 0.2
Чилокоа-Маллен Джеремайя 1 0.2
Лоури Алекс 1 (1) 0.2
Доак Бен 1 (1) 0.2
Казахстан (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдулла Айбар 1 0.25
Касабулат Дамир 1 0.25

Карточки

Шотландия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонстон Макс 0 1
Казахстан (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Шотландия (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Казахстан (до 21 года)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Шотландия (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Казахстан (до 21 года)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
0
Шотландия (до 21 года)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Казахстан (до 21 года)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

7
2
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Шотландия (до 21 года)
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Венгрия (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 0:0 Бельгия (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 0:2 Шотландия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 2:1 Шотландия (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 3:1
Испания (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 1:0 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Шотландия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 0:0 Уэльс (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 3:0 Шотландия (до 21 года) - Швеция (до 21 года) 2:3 Шотландия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 1:3 Дания (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 1:1 Бельгия (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 0:0 Казахстан (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 2:2 Шотландия (до 21 года) - Турция (до 21 года) 0:2 Шотландия (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 0:2 Шотландия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Шотландия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Турция (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 1:1
Казахстан (до 21 года)
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Мальта (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 0:2 Казахстан (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:4 Бельгия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0
Беларусь (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Турция (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 0:0 Дания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:0 Казахстан (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 2:2 Шотландия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Казахстан (до 21 года) - Турция (до 21 года) 0:1 Бельгия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0 Казахстан (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Казахстан (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:3 Болгария (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:1 Северная Македония (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:2 Казахстан (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:0 Казахстан (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 1:4 Израиль (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:2

Результаты матчей

Шотландия (до 21 года)
Казахстан (до 21 года)

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Шотландия (до 21 года)
Казахстан (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
3
2
1.5
1
3
1
4
2.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 21 года)
 5 4 1 0 14 - 1 13
2.
Шотландия (до 21 года)
 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Бельгия (до 21 года)
 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Венгрия (до 21 года)
 6 2 1 3 6 - 6 7
5.
Казахстан (до 21 года)
 4 1 0 3 2 - 7 3
6.
Мальта (до 21 года)
 5 0 0 5 1 - 15 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия (до 21 года)
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Испания (до 21 года)
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Венгрия (до 21 года)
 3 1 1 1 2 - 1 4
4.
Бельгия (до 21 года)
 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
Казахстан (до 21 года)
 1 0 0 1 0 - 4 0
6.
Мальта (до 21 года)
 4 0 0 4 0 - 13 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 21 года)
 3 2 1 0 11 - 1 7
2.
Бельгия (до 21 года)
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Шотландия (до 21 года)
 3 1 1 1 2 - 1 4
4.
Казахстан (до 21 года)
 3 1 0 2 2 - 3 3
5.
Венгрия (до 21 года)
 3 1 0 2 4 - 5 3
6.
Мальта (до 21 года)
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в финальную часть чемпионата Европы
  • — Возможный выход в финальную часть чемпионата Европы

Топ бомбардиров
Германия (до 21 года) Мукоко Юссуфа 6
Англия (до 21 года) Эллиотт Харви 5
Турция (до 21 года) Ярдымджи Эренджан 5
Нидерланды (до 21 года) Огайо Ноа 5
Финляндия (до 21 года) Лииматта Отсо 5
Весь список

Топ нарушителей
Молдова (до 21 года) Дану Даниэль 1
Северная Ирландия (до 21 года) Доннелли Аарон 1
Греция (до 21 года) Куциас Георгиос 1
Финляндия (до 21 года) Коски Вилле 1
Шотландия (до 21 года) Джонстон Макс 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 марта 2024, осталось 2 дня 13 часов 45 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 48
    Шотландия (до 21 года) 93.8% (45)
    X 4.2% (2)
    Казахстан (до 21 года) 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Шотландия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Шотландия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года)

    Исход игры
    Шотландия (до 21 года)
    93.8% (45)
    Ничья
    4.2% (2)
    Казахстан (до 21 года)
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.06% (24)
    Меньше
    48.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    51.06% (24)
    Нет
    48.94% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Шотландия (до 21 года)
    35.4% (17)
    2:0 Шотландия (до 21 года)
    25% (12)
    1:0 Шотландия (до 21 года)
    20.8% (10)
    3:1 Шотландия (до 21 года)
    10.4% (5)
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    Шотландия (до 21 года)
    Казахстан (до 21 года)
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