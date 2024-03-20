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  3. ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 1.
Беларусь (до 21 года)
 
Позже
Греция (до 21 года)
Прогнозы 51
Беларусь (до 21 года) 29.4% (15)
X 29.4% (15)
Греция (до 21 года) 41.2% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Беларусь (до 21 года)
Греция (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

Е(2ГОМ
1:1
Е(2ГОМ
2:0
Е(2ГОМ
0:2
Е(2ГОМ
2:0
Е(2ГОМ
0:2
Е
1:3
Е
2:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
2.33

Среднее время на гол

51
38

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.14
1.57

Тотал матчей

2.5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
57

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касараб Максим 2 0.25
Якушевич Глеб 1 0.13
Ровдо Глеб 1 0.13
Зинович Кирилл 1 (1) 0.13
Греция (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 4 0.67
Куциас Георгиос 2 0.33
Сурлис Василиос 1 0.17
Панагидис Михаил 1 0.17
Nikolaos Zouglis 1 0.17

Карточки

Беларусь (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Москаленчик Илья 0 1
Греция (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куциас Георгиос 0 1

Результаты матчей

Беларусь (до 21 года)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Греция (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Беларусь (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Греция (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
8
Беларусь (до 21 года)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Греция (до 21 года)
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
3
38%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
4
44%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

19
6
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
3
50%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
5
26%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Беларусь (до 21 года)
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Беларусь (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 0:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Хорватия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 6:1
Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:5 Беларусь (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:3 Андорра (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 0:0 Беларусь (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Исландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:1 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:3 Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:4 Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 6:0
Греция (до 21 года)
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Греция (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:1 Греция (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 3:0 Португалия (до 21 года) - Греция (до 21 года) 2:0 Греция (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:2
Андорра (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:1 Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1 Греция (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Греция (до 21 года) 2:1 Кипр (до 21 года) - Греция (до 21 года) 3:0 Греция (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:4 Греция (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 4:0 Греция (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:0 Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:2 Исландия (до 21 года) - Греция (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) - Греция (до 21 года) 1:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:5 Греция (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 0:0 Греция (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 1:0

Результаты матчей

Беларусь (до 21 года)
Греция (до 21 года)

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Беларусь (до 21 года)
Греция (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
7
1.5
3
3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия (до 21 года)
 5 4 0 1 17 - 3 12
2.
Греция (до 21 года)
 6 3 2 1 9 - 6 11
3.
Хорватия (до 21 года)
 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Фарерские острова (до 21 года)
 5 2 1 2 8 - 11 7
5.
Беларусь (до 21 года)
 8 0 3 5 5 - 19 3
6.
Андорра (до 21 года)
 6 0 3 3 3 - 8 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия (до 21 года)
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Греция (до 21 года)
 4 2 2 0 8 - 4 8
3.
Хорватия (до 21 года)
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фарерские острова (до 21 года)
 2 0 1 1 4 - 6 1
5.
Беларусь (до 21 года)
 4 0 1 3 2 - 9 1
6.
Андорра (до 21 года)
 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия (до 21 года)
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Фарерские острова (до 21 года)
 3 2 0 1 4 - 5 6
3.
Португалия (до 21 года)
 2 1 0 1 6 - 2 3
4.
Греция (до 21 года)
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Беларусь (до 21 года)
 4 0 2 2 3 - 10 2
6.
Андорра (до 21 года)
 3 0 2 1 2 - 5 2
  • — Выход в финальную часть чемпионата Европы
  • — Возможный выход в финальную часть чемпионата Европы

Топ бомбардиров
Германия (до 21 года) Мукоко Юссуфа 6
Англия (до 21 года) Эллиотт Харви 5
Турция (до 21 года) Ярдымджи Эренджан 5
Нидерланды (до 21 года) Огайо Ноа 5
Финляндия (до 21 года) Лииматта Отсо 5
Весь список

Топ нарушителей
Молдова (до 21 года) Дану Даниэль 1
Северная Ирландия (до 21 года) Доннелли Аарон 1
Греция (до 21 года) Куциас Георгиос 1
Финляндия (до 21 года) Коски Вилле 1
Шотландия (до 21 года) Джонстон Макс 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 марта 2024, осталось 2 дня 2 часа 46 минут.



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    • Прогнозы 51
    Беларусь (до 21 года) 29.4% (15)
    X 29.4% (15)
    Греция (до 21 года) 41.2% (21)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года)

    Исход игры
    Беларусь (до 21 года)
    28.8% (15)
    Ничья
    28.8% (15)
    Греция (до 21 года)
    42.3% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.1% (23)
    Меньше
    54.9% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    74.51% (38)
    Нет
    25.49% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.8% (15)
    1:2 Греция (до 21 года)
    21.2% (11)
    2:1 Беларусь (до 21 года)
    19.2% (10)
    0:1 Греция (до 21 года)
    9.6% (5)
    0:2 Греция (до 21 года)
    7.7% (4)
    1:0 Беларусь (до 21 года)
    7.7% (4)
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    Греция (до 21 года)
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