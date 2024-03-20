Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Беларусь (до 21 года)
Греция (до 21 года)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
2.33
Среднее время на гол
51
38
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.14
1.57
Тотал матчей
2.5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
57
Бомбардиры внутри турнира
Беларусь (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касараб Максим
|2
|0.25
|Якушевич Глеб
|1
|0.13
|Ровдо Глеб
|1
|0.13
|Зинович Кирилл
|1 (1)
|0.13
Греция (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|4
|0.67
|Куциас Георгиос
|2
|0.33
|Сурлис Василиос
|1
|0.17
|Панагидис Михаил
|1
|0.17
|Nikolaos Zouglis
|1
|0.17
Карточки
Беларусь (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Москаленчик Илья
|0
|1
Греция (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куциас Георгиос
|0
|1
Результаты матчей
Беларусь (до 21 года)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Греция (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Беларусь (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Греция (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
8
Беларусь (до 21 года)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Греция (до 21 года)
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
3
38%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
4
44%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
19
6
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
3
50%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
5
26%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Беларусь (до 21 года)
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Беларусь (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 0:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Хорватия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 6:1
Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:5 Беларусь (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:3 Андорра (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 0:0 Беларусь (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Исландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:1 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:3 Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:4 Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 6:0
Греция (до 21 года)
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Греция (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:1 Греция (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 3:0 Португалия (до 21 года) - Греция (до 21 года) 2:0 Греция (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:2
Андорра (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:1 Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1 Греция (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Греция (до 21 года) 2:1 Кипр (до 21 года) - Греция (до 21 года) 3:0 Греция (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:4 Греция (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 4:0 Греция (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:0 Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:2 Исландия (до 21 года) - Греция (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) - Греция (до 21 года) 1:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:5 Греция (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 0:0 Греция (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 1:0
Результаты матчей
Беларусь (до 21 года)
Греция (до 21 года)
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Беларусь (до 21 года)
Греция (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
51
17
33
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|17 - 3
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|5.
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
|6.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|5.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|6.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|4
|0
|2
|2
|3 - 10
|2
|6.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
- — Выход в финальную часть чемпионата Европы
- — Возможный выход в финальную часть чемпионата Европы
|Германия (до 21 года)
|Мукоко Юссуфа
|6
|Англия (до 21 года)
|Эллиотт Харви
|5
|Турция (до 21 года)
|Ярдымджи Эренджан
|5
|Нидерланды (до 21 года)
|Огайо Ноа
|5
|Финляндия (до 21 года)
|Лииматта Отсо
|5
|Молдова (до 21 года)
|Дану Даниэль
|1
|Северная Ирландия (до 21 года)
|Доннелли Аарон
|1
|Греция (до 21 года)
|Куциас Георгиос
|1
|Финляндия (до 21 года)
|Коски Вилле
|1
|Шотландия (до 21 года)
|Джонстон Макс
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года)
Исход игры
Беларусь (до 21 года)
28.8% (15)
Ничья
28.8% (15)
Греция (до 21 года)
42.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
45.1% (23)
Меньше
54.9% (28)
Обе команды забьют
Да
74.51% (38)
Нет
25.49% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (15)
1:2 Греция (до 21 года)
21.2% (11)
2:1 Беларусь (до 21 года)
19.2% (10)
0:1 Греция (до 21 года)
9.6% (5)
0:2 Греция (до 21 года)
7.7% (4)
1:0 Беларусь (до 21 года)
7.7% (4)
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