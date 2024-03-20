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  3. ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 1.
Азербайджан (до 21 года)
 
Позже
Англия (до 21 года)
Прогнозы 52
Азербайджан (до 21 года) 0% (0)
X 0% (0)
Англия (до 21 года) 100% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Азербайджан (до 21 года)
Ничья
Англия (до 21 года)
28.00
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9.00
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1.06
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Азербайджан (до 21 года)
Англия (до 21 года)

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Е(2Г
0:2
Е
6:0
ТМС
7:0

Голы

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

6.5
2

Среднее время на гол

13
45

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

4.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

20
135

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aghadadash Salyanskiy 1 0.25
Ахундзаде Нариман 1 (1) 0.25
Англия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эллиотт Харви 5 1
Мадуэке Нони 3 0.6
Делап Лиам 2 0.4
Филоджин-Байдейс Джейден 2 0.4
Макати Джон 2 0.4
Палмер Коул 1 0.2
Крессвел Чарли 1 0.2
Мортон Тайлер 1 0.2
Дойл Каллум 1 0.2
Роу Джонатан 1 0.2

Карточки

Азербайджан (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамадаев Сулейман 0 1
Англия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Азербайджан (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Азербайджан (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Англия (до 21 года)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
11
Азербайджан (до 21 года)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Англия (до 21 года)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
13

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
19
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
50%
5
26%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
50%
4
21%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Азербайджан (до 21 года)
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Украина (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 1:0 Азербайджан (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 1:0 Азербайджан (до 21 года) - Люксембург (до 21 года) 3:2 Азербайджан (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 0:1
Сербия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Кыргызстан (до 21 года) 1:1 Турция (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 1:0 Азербайджан (до 21 года) - Словения (до 21 года) 2:0 Швеция (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 8:1 Венгрия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 3:0 Азербайджан (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 0:0 Норвегия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 3:0 Эстония (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 0:5 Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:3 Азербайджан (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 3:0 Азербайджан (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:2 Азербайджан (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 0:3 Азербайджан (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:5 Азербайджан (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 1:1
Англия (до 21 года)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Англия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Сербия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Украина (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 9:1
Люксембург (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3

Результаты матчей

Азербайджан (до 21 года)
Англия (до 21 года)

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
9:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 50%
9
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
9
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Азербайджан (до 21 года)
Англия (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
4
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Украина (до 21 года)
 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Англия (до 21 года)
 5 4 0 1 20 - 4 12
3.
Сербия (до 21 года)
 5 3 0 2 7 - 13 9
4.
Люксембург (до 21 года)
 6 1 0 5 3 - 15 3
5.
Северная Ирландия (до 21 года)
 5 1 0 4 2 - 7 3
6.
Азербайджан (до 21 года)
 4 1 0 3 3 - 6 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Украина (до 21 года)
 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Англия (до 21 года)
 2 2 0 0 12 - 1 6
3.
Сербия (до 21 года)
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Азербайджан (до 21 года)
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Люксембург (до 21 года)
 2 0 0 2 0 - 6 0
6.
Северная Ирландия (до 21 года)
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (до 21 года)
 3 2 0 1 8 - 3 6
2.
Украина (до 21 года)
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Сербия (до 21 года)
 2 1 0 1 3 - 10 3
4.
Люксембург (до 21 года)
 4 1 0 3 3 - 9 3
5.
Северная Ирландия (до 21 года)
 3 1 0 2 1 - 4 3
6.
Азербайджан (до 21 года)
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в финальную часть чемпионата Европы
  • — Возможный выход в финальную часть чемпионата Европы

Топ бомбардиров
Германия (до 21 года) Мукоко Юссуфа 6
Англия (до 21 года) Эллиотт Харви 5
Турция (до 21 года) Ярдымджи Эренджан 5
Нидерланды (до 21 года) Огайо Ноа 5
Финляндия (до 21 года) Лииматта Отсо 5
Весь список

Топ нарушителей
Молдова (до 21 года) Дану Даниэль 1
Северная Ирландия (до 21 года) Доннелли Аарон 1
Греция (до 21 года) Куциас Георгиос 1
Финляндия (до 21 года) Коски Вилле 1
Шотландия (до 21 года) Джонстон Макс 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан (до 21 года) - Англия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 марта 2024, осталось 2 дня 3 часа 16 минут.



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    • Прогнозы 52
    Азербайджан (до 21 года) 0% (0)
    X 0% (0)
    Англия (до 21 года) 100% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Азербайджан (до 21 года)
    Ничья
    Англия (до 21 года)
    28.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Азербайджан (до 21 года) - Англия (до 21 года)

    Исход игры
    Азербайджан (до 21 года)
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Англия (до 21 года)
    100% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.78% (31)
    Меньше
    39.22% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    39.22% (20)
    Нет
    60.78% (31)
    Популярный счёт
    0:2 Англия (до 21 года)
    30.8% (16)
    1:2 Англия (до 21 года)
    21.2% (11)
    0:3 Англия (до 21 года)
    17.3% (9)
    1:3 Англия (до 21 года)
    11.5% (6)
    0:1 Англия (до 21 года)
    7.7% (4)
    1:4 Англия (до 21 года)
    3.8% (2)
    0:4 Англия (до 21 года)
    3.8% (2)
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    Англия (до 21 года)
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