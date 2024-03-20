Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Азербайджан (до 21 года)
Англия (до 21 года)
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
6.5
2
Среднее время на гол
13
45
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
4.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
20
135
Бомбардиры внутри турнира
Азербайджан (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aghadadash Salyanskiy
|1
|0.25
|Ахундзаде Нариман
|1 (1)
|0.25
Англия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эллиотт Харви
|5
|1
|Мадуэке Нони
|3
|0.6
|Делап Лиам
|2
|0.4
|Филоджин-Байдейс Джейден
|2
|0.4
|Макати Джон
|2
|0.4
|Палмер Коул
|1
|0.2
|Крессвел Чарли
|1
|0.2
|Мортон Тайлер
|1
|0.2
|Дойл Каллум
|1
|0.2
|Роу Джонатан
|1
|0.2
Карточки
Азербайджан (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамадаев Сулейман
|0
|1
Англия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Азербайджан (до 21 года)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Англия (до 21 года)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Азербайджан (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Англия (до 21 года)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
11
Азербайджан (до 21 года)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Англия (до 21 года)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
13
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
19
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
50%
5
26%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
50%
4
21%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Азербайджан (до 21 года)
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Украина (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 1:0 Азербайджан (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 1:0 Азербайджан (до 21 года) - Люксембург (до 21 года) 3:2 Азербайджан (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 0:1
Сербия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Кыргызстан (до 21 года) 1:1 Турция (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 1:0 Азербайджан (до 21 года) - Словения (до 21 года) 2:0 Швеция (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 8:1 Венгрия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 3:0 Азербайджан (до 21 года) - Молдова (до 21 года) 0:0 Норвегия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 3:0 Эстония (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 0:5 Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:3 Азербайджан (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 3:0 Азербайджан (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:2 Азербайджан (до 21 года) - Австрия (до 21 года) 0:3 Азербайджан (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:5 Азербайджан (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 1:1
Англия (до 21 года)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Англия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Сербия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Украина (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 9:1
Люксембург (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Израиль (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 4:0 Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) - Словения (до 21 года) 1:2 Косово (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:5 Англия (до 21 года) - Албания (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 1:2 Албания (до 21 года) - Англия (до 21 года) 0:3
Результаты матчей
Азербайджан (до 21 года)
Англия (до 21 года)
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
9:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 50%
9
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
9
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Азербайджан (до 21 года)
Англия (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
41
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 13
|9
|4.
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|5.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|6.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|2
|2
|0
|0
|12 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 10
|3
|4.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в финальную часть чемпионата Европы
- — Возможный выход в финальную часть чемпионата Европы
|Германия (до 21 года)
|Мукоко Юссуфа
|6
|Англия (до 21 года)
|Эллиотт Харви
|5
|Турция (до 21 года)
|Ярдымджи Эренджан
|5
|Нидерланды (до 21 года)
|Огайо Ноа
|5
|Финляндия (до 21 года)
|Лииматта Отсо
|5
|Молдова (до 21 года)
|Дану Даниэль
|1
|Северная Ирландия (до 21 года)
|Доннелли Аарон
|1
|Греция (до 21 года)
|Куциас Георгиос
|1
|Финляндия (до 21 года)
|Коски Вилле
|1
|Шотландия (до 21 года)
|Джонстон Макс
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Азербайджан (до 21 года) - Англия (до 21 года)
Исход игры
Азербайджан (до 21 года)
0% (0)
Ничья
0% (0)
Англия (до 21 года)
100% (52)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (31)
Меньше
39.22% (20)
Обе команды забьют
Да
39.22% (20)
Нет
60.78% (31)
Популярный счёт
0:2 Англия (до 21 года)
30.8% (16)
1:2 Англия (до 21 года)
21.2% (11)
0:3 Англия (до 21 года)
17.3% (9)
1:3 Англия (до 21 года)
11.5% (6)
0:1 Англия (до 21 года)
7.7% (4)
1:4 Англия (до 21 года)
3.8% (2)
0:4 Англия (до 21 года)
3.8% (2)
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