Украина (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года)

Азербайджан (до 21 года) - Латвия (до 21 года)

Азербайджан (до 21 года) - Люксембург (до 21 года)

Азербайджан (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года)

12.09.2023

Сербия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года)

2:0

20.06.2023

Азербайджан (до 21 года) - Кыргызстан (до 21 года)

1:1

17.06.2023

Турция (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года)

1:0

26.03.2023

Азербайджан (до 21 года) - Словения (до 21 года)

2:0

20.11.2022

Швеция (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года)

8:1

17.11.2022

Венгрия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года)

3:0

27.09.2022

Азербайджан (до 21 года) - Молдова (до 21 года)

0:0

14.06.2022

Норвегия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года)

2:1

07.06.2022

Финляндия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года)

3:0

03.06.2022

Эстония (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года)

0:5

29.03.2022

Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

1:3

25.03.2022

Азербайджан (до 21 года) - Эстония (до 21 года)

3:0

16.11.2021

Азербайджан (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

1:2

12.11.2021

Азербайджан (до 21 года) - Австрия (до 21 года)

0:3

12.10.2021

Азербайджан (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

1:5

08.10.2021

Азербайджан (до 21 года) - Финляндия (до 21 года)

1:1