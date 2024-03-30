Тур: 27. Стадион: Олимпиаштадион.
Ход матча
14'
0:1
16'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
44
Гехтер
Линус
30
Маза
Ибрагим
11
Резе
Фабиан
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Узун
Кан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Tim Goller
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
44 Ельч ФиннЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Узун КанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Филь Кристиан
История личных встреч
Герта
Нюрнберг
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.8
1.29
Среднее время на гол
112
70
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
1.2
Среднее время на гол
48
75
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.42
1.25
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
Среднее время на гол
63
72
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|15 (1)
|0.56
|Нидерлехнер Флориан
|7
|0.26
|Резе Фабиан
|6 (2)
|0.22
|Marten Winkler
|4
|0.15
|Превляк Смаил
|4
|0.15
|Кенни Джонджо
|3
|0.11
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.11
|Дардаи Палко
|2
|0.07
|Шерхант Дерри
|2
|0.07
|Бухалакис Андреас
|1
|0.04
|Гехтер Линус
|1
|0.04
|Клеменс Паскаль
|1
|0.04
|Маза Ибрагим
|1
|0.04
|Дуджак Джереми
|0
|0
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узун Кан
|13 (3)
|0.48
|Окунуки Кандзи
|3
|0.11
|Шлаймер Лукас
|3
|0.11
|Кастроп Йенс
|3
|0.11
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.07
|Андерссон Себастьян
|2
|0.07
|Голлер Беньямин
|2
|0.07
|Хаяси Даити
|2
|0.07
|Гиамера Ян
|1
|0.04
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.04
|Флик Флориан
|1
|0.04
|Маркес Иван
|1
|0.04
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|3
|2
|Кенни Джонджо
|6
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Marten Winkler
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|9
|2
|Маркес Иван
|5
|1
|Хорн Яннес
|6
|0
|Гиамера Ян
|5
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Окунуки Кандзи
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Узун Кан
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Валентини Энрико
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Ельч Финн
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Результаты матчей
Герта
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Нюрнберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
9
7
Герта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Нюрнберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
12
16
Герта
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
54% (14)
19% (5)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Нюрнберг
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
23
14
Упущенные победы
21
23
Голы по времени матча
Забито
33
17
20 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
5
15%
2
12%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
10
30%
6
35%
31-45
4
12%
0
0%
46-60
7
21%
4
24%
61-75
2
6%
4
24%
76-90
Пропущено
16
25
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
3
12%
1-15
3
19%
5
20%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
4
25%
4
16%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
5
31%
8
32%
76-90
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
5
26%
3
18%
31-45
5
26%
5
29%
29%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
2
11%
3
18%
76-90
Пропущено
25
21
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
16%
7
33%
31-45
8
32%
3
14%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
5
20%
5
24%
76-90
Забито
52
34
30 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
7
13%
3
9%
1-15
8
15%
3
9%
16-30
15
29%
9
26%
31-45
9
17%
5
15%
46-60
9
17%
7
21%
61-75
4
8%
7
21%
76-90
Пропущено
41
46
15 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
4
10%
6
13%
1-15
6
15%
6
13%
16-30
5
12%
9
20%
31-45
12
29%
29%
7
15%
46-60
4
10%
5
11%
61-75
10
24%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1
Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2
Нюрнберг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2
Результаты матчей
Герта
Нюрнберг
Точный счет
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:2
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Герта
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
94
67
67
211
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
67
49
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
215
1511
1016
818
422
422
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|9
|2
|48 - 25
|54
|2.
|27
|16
|4
|7
|51 - 34
|52
|3.
|27
|13
|7
|7
|59 - 35
|46
|4.
|26
|13
|5
|8
|50 - 37
|44
|5.
|26
|10
|10
|6
|47 - 35
|40
|6.
|26
|11
|6
|9
|40 - 43
|39
|7.
|1:0
|27
|11
|6
|10
|36 - 45
|39
|8.
|26
|11
|5
|10
|37 - 38
|38
|9.
|26
|10
|8
|8
|55 - 41
|38
|10.
|0:1
|27
|10
|7
|10
|50 - 44
|37
|11.
|27
|10
|5
|12
|39 - 48
|35
|12.
|26
|8
|7
|11
|38 - 41
|31
|13.
|26
|8
|7
|11
|30 - 34
|31
|14.
|26
|9
|3
|14
|42 - 54
|30
|15.
|27
|9
|3
|15
|30 - 39
|30
|16.
|27
|8
|5
|14
|43 - 54
|29
|17.
|27
|8
|4
|15
|24 - 43
|28
|18.
|26
|3
|9
|14
|24 - 53
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|5
|0
|26 - 9
|29
|2.
|13
|9
|0
|4
|29 - 16
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|25 - 15
|26
|4.
|13
|7
|5
|1
|29 - 13
|26
|5.
|14
|7
|5
|2
|34 - 18
|26
|6.
|14
|8
|1
|5
|27 - 22
|25
|7.
|13
|7
|2
|4
|26 - 19
|23
|8.
|0:1
|14
|6
|4
|4
|32 - 18
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|24 - 17
|21
|10.
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|12.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|18 - 20
|19
|13.
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|15.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|16.
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|17.
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|18.
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|24 - 12
|27
|2.
|13
|7
|4
|2
|22 - 16
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|36 - 17
|25
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|5.
|1:0
|14
|6
|2
|6
|18 - 25
|20
|6.
|14
|5
|3
|6
|21 - 26
|18
|7.
|13
|4
|5
|4
|21 - 21
|17
|8.
|0:1
|13
|4
|3
|6
|18 - 26
|15
|9.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|21 - 23
|12
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|13.
|14
|3
|2
|9
|9 - 23
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|17 - 25
|10
|15.
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|16.
|13
|3
|0
|10
|10 - 22
|9
|17.
|13
|2
|1
|10
|16 - 35
|7
|18.
|13
|1
|4
|8
|13 - 33
|7
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Герта
|Табакович Харис
|15 (4)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|14 (9)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|14 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7