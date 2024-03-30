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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Герта
0:1
Первый тайм: 26'
Нюрнберг
0'
8' Желтая карточка
Кенни Джонджо
0:1
14' Гол
Узун Кан
16' Желтая карточка
Хорн Яннес

Ход матча

8'
Кенни Джонджо
 
14'
0:1
Узун Кан
16'
 
Хорн Яннес

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Нюрнберг
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Все Коэффициенты
35
Герсбек
Мариус
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
31
Дордой
Мартон
6
Карбовник
Михал
41
Клеменс
Паскаль
19
Дуджак
Джереми
22
Marten
Winkler
30
Маза
Ибрагим
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
14
Голлер
Беньямин
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
36
Шлаймер
Лукас
11
Окунуки
Кандзи
42
Узун
Кан
Герта
4-2-3-1
Нюрнберг
4-4-2

История личных встреч

Герта
Нюрнберг

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

Б2
3:1
Б
1:3
Б
1:0
К
0:2
Б
1:3
Б
2:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
1:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.8
1.29

Среднее время на гол

112
70

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
1.2

Среднее время на гол

48
75

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.42
1.25

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 15 (1) 0.56
Нидерлехнер Флориан 7 0.26
Резе Фабиан 6 (2) 0.22
Marten Winkler 4 0.15
Превляк Смаил 4 0.15
Кенни Джонджо 3 0.11
Кемпф Марк-Оливер 3 0.11
Дардаи Палко 2 0.07
Шерхант Дерри 2 0.07
Бухалакис Андреас 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Клеменс Паскаль 1 0.04
Маза Ибрагим 1 0.04
Дуджак Джереми 0 0
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узун Кан 13 (3) 0.48
Окунуки Кандзи 3 0.11
Шлаймер Лукас 3 0.11
Кастроп Йенс 3 0.11
Хандверкер Тим 2 (1) 0.07
Андерссон Себастьян 2 0.07
Голлер Беньямин 2 0.07
Хаяси Даити 2 0.07
Гиамера Ян 1 0.04
Лохкемпер Феликс 1 0.04
Флик Флориан 1 0.04
Маркес Иван 1 0.04
Браун Натаниэль 0 0
Векессер Эрик 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 3 2
Кенни Джонджо 6 0
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Дордой Мартон 4 0
Marten Winkler 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Зефёйк Дейовайсио 3 0
Табакович Харис 2 0
Баркок Аймен 2 0
Дардаи Палко 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Резе Фабиан 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 9 2
Маркес Иван 5 1
Хорн Яннес 6 0
Гиамера Ян 5 0
Матения Кристиан 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Флик Флориан 4 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Узун Кан 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Валентини Энрико 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Векессер Эрик 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Ельч Финн 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Думан Тайлан 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0

Результаты матчей

Герта
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Нюрнберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

9
7
Герта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Нюрнберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

12
16
Герта
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
54% (14)
19% (5)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Нюрнберг
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

23
14

Упущенные победы

21
23

Голы по времени матча

Забито

33
17
20 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
5
15%
2
12%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
10
30%
6
35%
31-45
4
12%
0
0%
46-60
7
21%
4
24%
61-75
2
6%
4
24%
76-90

Пропущено

16
25
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
3
12%
1-15
3
19%
5
20%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
4
25%
4
16%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
5
31%
8
32%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
5
26%
3
18%
31-45
5
26%
5
29%
29%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
2
11%
3
18%
76-90

Пропущено

25
21
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
16%
7
33%
31-45
8
32%
3
14%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
5
20%
5
24%
76-90

Забито

52
34
30 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
7
13%
3
9%
1-15
8
15%
3
9%
16-30
15
29%
9
26%
31-45
9
17%
5
15%
46-60
9
17%
7
21%
61-75
4
8%
7
21%
76-90

Пропущено

41
46
15 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
4
10%
6
13%
1-15
6
15%
6
13%
16-30
5
12%
9
20%
31-45
12
29%
29%
7
15%
46-60
4
10%
5
11%
61-75
10
24%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1
Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2
Нюрнберг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2

Результаты матчей

Герта
Нюрнберг

Точный счет

2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:2
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Герта
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
9
4
1.5
6
7
6
7
2.5
2
11
3
10
3.5
3
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
4
9
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
21
5
15
11
1.5
10
16
8
18
2.5
4
22
4
22
3.5
3
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 26 15 9 2 48 - 25 54
2.
Хольштайн Киль
 27 16 4 7 51 - 34 52
3.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
4.
Гамбург
 26 13 5 8 50 - 37 44
5.
Ганновер 96
 26 10 10 6 47 - 35 40
6.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
7.
Нюрнберг
 1:0 27 11 6 10 36 - 45 39
8.
Гройтер Фюрт
 26 11 5 10 37 - 38 38
9.
Карлсруэ
 26 10 8 8 55 - 41 38
10.
Герта
 0:1 27 10 7 10 50 - 44 37
11.
Эльвeрсберг
 27 10 5 12 39 - 48 35
12.
Магдебург
 26 8 7 11 38 - 41 31
13.
Веен Висбаден
 26 8 7 11 30 - 34 31
14.
Шальке 04
 26 9 3 14 42 - 54 30
15.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
16.
Кайзерслаутерн
 27 8 5 14 43 - 54 29
17.
Ганза
 27 8 4 15 24 - 43 28
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гамбург
 13 9 0 4 29 - 16 27
3.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
8.
Герта
 0:1 14 6 4 4 32 - 18 22
9.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
10.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Нюрнберг
 1:0 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
17.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Нюрнберг
 1:0 14 6 2 6 18 - 25 20
6.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 0:1 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
10.
Веен Висбаден
 14 4 2 8 16 - 20 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
15.
Магдебург
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Герта Табакович Харис 15 (4)
Санкт-Паули Хартель Марсель 14 (9)
Нюрнберг Узун Кан 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Хорн Яннес получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Г О О О О Л - Узун Кан бьет в цель!
  • 8'
    Кенни Джонджо получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Нюрнберг
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