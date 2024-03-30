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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 45000
Герта
3:3
Конец матча
Нюрнберг
0'
7' Желтая карточка
Кенни Джонджо
0:1
14' Гол
Узун Кан
16' Желтая карточка
Хорн Яннес
0:2
33' Гол
Шлаймер Лукас
1:2
44' Гол
Marten Winkler
1:3
47' Гол
Узун Кан
2:3
54' Гол
Табакович Харис
3:3
56' Пенальти
Табакович Харис
63' Желтая карточка
Marten Winkler
80' Желтая карточка
Нидерлехнер Флориан
83' Желтая карточка
Дардаи Палко
90' Желтая карточка
Думан Тайлан
90'+7

Ход матча

7'
Кенни Джонджо
 
14'
0:1
Узун Кан
(Кастроп Йенс)
16'
 
Хорн Яннес
33'
0:2
Шлаймер Лукас
44'
Marten Winkler
(Резе Фабиан)
1:2
46'
Нидерлехнер Флориан
Маза Ибрагим
 
46'
Баркок Аймен
Дуджак Джереми
 
47'
1:3
Узун Кан
(Кастроп Йенс)
54'
Табакович Харис
(Кенни Джонджо)
2:3
56'
Табакович Харис
3:3
57'
Зефёйк Дейовайсио
Клеменс Паскаль
 
63'
Marten Winkler
 
65'
 
Векессер Эрик
Голлер Беньямин
65'
Дардаи Палко
Marten Winkler
 
76'
 
Хунгбо Джозеф
Окунуки Кандзи
80'
Нидерлехнер Флориан
 
82'
Превляк Смаил
Кенни Джонджо
 
83'
Дардаи Палко
 
85'
 
Маркес Иван
Хорн Яннес
85'
 
Думан Тайлан
Узун Кан
90'
 
Думан Тайлан

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 429 Количество передач 522
  • 45 Владение мячом, % 55
35
Герсбек
Мариус
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
31
Дордой
Мартон
6
Карбовник
Михал
41
Клеменс
Паскаль
19
Дуджак
Джереми
22
Marten
Winkler
30
Маза
Ибрагим
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
14
Голлер
Беньямин
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
36
Шлаймер
Лукас
11
Окунуки
Кандзи
42
Узун
Кан
Герта
4-2-3-1
Нюрнберг
4-4-2

История личных встреч

Герта
Нюрнберг

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

Б2
3:1
Б
1:3
Б
1:0
К
0:2
Б
1:3
Б
2:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
1:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.8
1.29

Среднее время на гол

112
70

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
1.2

Среднее время на гол

48
75

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.42
1.25

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 17 (2) 0.63
Нидерлехнер Флориан 7 0.26
Резе Фабиан 6 (2) 0.22
Marten Winkler 5 0.19
Превляк Смаил 4 0.15
Кенни Джонджо 3 0.11
Кемпф Марк-Оливер 3 0.11
Дардаи Палко 2 0.07
Шерхант Дерри 2 0.07
Бухалакис Андреас 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Клеменс Паскаль 1 0.04
Маза Ибрагим 1 0.04
Дуджак Джереми 0 0
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узун Кан 15 (3) 0.56
Шлаймер Лукас 4 0.15
Окунуки Кандзи 3 0.11
Кастроп Йенс 3 0.11
Хандверкер Тим 2 (1) 0.07
Андерссон Себастьян 2 0.07
Голлер Беньямин 2 0.07
Хаяси Даити 2 0.07
Гиамера Ян 1 0.04
Лохкемпер Феликс 1 0.04
Флик Флориан 1 0.04
Маркес Иван 1 0.04
Браун Натаниэль 0 0
Векессер Эрик 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 4 2
Кенни Джонджо 6 0
Marten Winkler 5 0
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Дордой Мартон 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Зефёйк Дейовайсио 3 0
Дардаи Палко 3 0
Табакович Харис 2 0
Баркок Аймен 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Резе Фабиан 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 9 2
Хорн Яннес 7 0
Маркес Иван 5 1
Гиамера Ян 5 0
Матения Кристиан 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Флик Флориан 4 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Узун Кан 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Валентини Энрико 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Векессер Эрик 2 0
Думан Тайлан 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Ельч Финн 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0

Результаты матчей

Герта
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Нюрнберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

12
10
Герта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Нюрнберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

12
16
Герта
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (14)
19% (5)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Нюрнберг
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
22% (6)
52% (14)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

23
14

Упущенные победы

24
26

Голы по времени матча

Забито

36
20
21 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
5
14%
3
15%
1-15
5
14%
1
5%
16-30
11
31%
7
35%
31-45
6
17%
1
5%
46-60
7
19%
4
20%
61-75
2
6%
4
20%
76-90

Пропущено

19
28
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
16%
3
11%
1-15
3
16%
5
18%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
5
26%
6
21%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
5
26%
8
29%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
5
26%
3
18%
31-45
5
26%
5
29%
29%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
2
11%
3
18%
76-90

Пропущено

25
21
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
16%
7
33%
31-45
8
32%
3
14%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
5
20%
5
24%
76-90

Забито

55
37
31 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
7
13%
4
11%
1-15
8
15%
3
8%
16-30
16
29%
29%
10
27%
31-45
11
20%
6
16%
46-60
9
16%
7
19%
61-75
4
7%
7
19%
76-90

Пропущено

44
49
17 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 22
5
11%
6
12%
1-15
6
14%
6
12%
16-30
6
14%
10
20%
31-45
13
30%
30%
9
18%
46-60
4
9%
5
10%
61-75
10
23%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1
Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2
Нюрнберг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2

Результаты матчей

Герта
Нюрнберг

Точный счет

2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:2
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Герта
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
3
10
4
1.5
6
7
7
7
2.5
2
11
3
11
3.5
3
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
5
9
2
11
2.5
3
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
22
5
16
11
1.5
11
16
9
18
2.5
5
22
4
23
3.5
3
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 26 15 9 2 48 - 25 54
2.
Хольштайн Киль
 27 16 4 7 51 - 34 52
3.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
4.
Гамбург
 26 13 5 8 50 - 37 44
5.
Ганновер 96
 26 10 10 6 47 - 35 40
6.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
7.
Гройтер Фюрт
 26 11 5 10 37 - 38 38
8.
Карлсруэ
 26 10 8 8 55 - 41 38
9.
Герта
 27 10 8 9 53 - 46 38
10.
Нюрнберг
 27 10 7 10 38 - 48 37
11.
Эльвeрсберг
 27 10 5 12 39 - 48 35
12.
Магдебург
 26 8 7 11 38 - 41 31
13.
Веен Висбаден
 26 8 7 11 30 - 34 31
14.
Шальке 04
 26 9 3 14 42 - 54 30
15.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
16.
Кайзерслаутерн
 27 8 5 14 43 - 54 29
17.
Ганза
 27 8 4 15 24 - 43 28
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гамбург
 13 9 0 4 29 - 16 27
3.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
10.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
17.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
10.
Веен Висбаден
 14 4 2 8 16 - 20 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
15.
Магдебург
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Герта Табакович Харис 17 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 14 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Весь список
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