Тур: 27. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
1:3
Конец матча
0'
1:0
26' ГолРиттер Марлон
40' Желтая карточкаМустафа Сулиман
1:1
74' ГолЦолис Христос
1:2
76' ГолАппелькамп Синта
1:3
81' ГолЦолис Христос
90'+6
Ход матча
26'
1:0
40'
74'
1:1
76'
81'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
398 Количество передач 534
-
44 Владение мячом, % 56
33
Эльведи
Ян
26
Калоч
Филип
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цолински БенЗащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Фортуна
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
16 матчей
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.88
1.5
Среднее время на гол
102
60
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
2.13
1.88
Среднее время на гол
42
48
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
1.5
1.69
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
60
53
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|14
|0.52
|Риттер Марлон
|5
|0.19
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.15
|Тачи Ричмонд
|3
|0.11
|Бойд Терренс
|2
|0.07
|Опоку Аарон
|2
|0.07
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.07
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.04
|Редондо Кенни
|1
|0.04
|Циммер Жан
|1
|0.04
|Рашль Тобиас
|1
|0.04
|Туре Альмами
|1
|0.04
|Эльведи Ян
|1
|0.04
|Симакала Ба-Муака
|1
|0.04
|Стожилкович Филип
|1
|0.04
|Нихус Юлиан
|1
|0.04
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|17 (3)
|0.63
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.33
|Танака Ао
|6
|0.22
|Клаус Феликс
|5
|0.19
|Энгельхардт Янник
|3
|0.11
|Нимиц Йона
|3
|0.11
|Аппелькамп Синта
|2
|0.07
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.07
|Де Вейс Йорди
|2
|0.07
|Мустафа Сулиман
|2
|0.07
|Циммерман Маттиас
|1
|0.04
|Ястржембски Деннис
|1
|0.04
|Сиберт Джамиль
|1
|0.04
|Гинчек Даниэль
|1
|0.04
|Хоффманн Андре
|1
|0.04
|Учино Такаси
|1
|0.04
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.04
|Николя Гавори
|0
|0
|Дафернер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|2
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Риттер Марлон
|5
|0
|Пухач Тымотеуш
|5
|0
|Редондо Кенни
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Циммер Жан
|3
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Калоч Филип
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Цолински Бен
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Фридхельм Фанкел
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|5
|0
|Вермейж Винсент
|4
|0
|Цолис Христос
|4
|0
|Сиберт Джамиль
|4
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
|Куарши Джошуа
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Фортуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
7
9
Кайзерслаутерн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Фортуна
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
10
20
Кайзерслаутерн
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
15% (4)
41% (11)
Фортуна
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
19% (5)
41% (11)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
29
13
Упущенные победы
17
29
Голы по времени матча
Забито
26
36
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
4
15%
5
14%
1-15
8
31%
2
6%
16-30
1
4%
8
22%
31-45
2
8%
7
19%
46-60
5
19%
6
17%
61-75
6
23%
8
22%
76-90
Пропущено
29
17
7 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
1
3%
0
0%
1-15
4
14%
4
24%
16-30
2
7%
5
29%
29%
31-45
9
31%
3
18%
46-60
8
28%
2
12%
61-75
5
17%
3
18%
76-90
Забито
15
23
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
13%
3
13%
1-15
2
13%
6
26%
16-30
5
33%
1
4%
31-45
2
13%
7
30%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
2
13%
3
13%
76-90
Пропущено
27
18
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
7%
4
22%
1-15
4
15%
5
28%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
5
19%
4
22%
46-60
9
33%
2
11%
61-75
2
7%
1
6%
76-90
Забито
41
59
22 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
6
15%
8
14%
1-15
10
24%
8
14%
16-30
6
15%
9
15%
31-45
4
10%
14
24%
46-60
7
17%
9
15%
61-75
8
20%
11
19%
76-90
Пропущено
56
35
18 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 20
3
5%
4
11%
1-15
8
14%
9
26%
16-30
7
13%
7
20%
31-45
14
25%
7
20%
46-60
17
30%
4
11%
61-75
7
13%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4
Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2
Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2
Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Фортуна
Точный счет
1:2
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
0:5
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:5
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
3
8 раз 30%
0
5 раз 19%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
121
77
58
77
310
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
113
49
113
211
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
234
1116
1611
918
1116
126
621
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Герта
|Табакович Харис
|15 (4)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|14 (9)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|14
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7