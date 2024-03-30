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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Кайзерслаутерн
1:3
Конец матча
Фортуна
0'
1:0
26' Гол
Риттер Марлон
40' Желтая карточка
Мустафа Сулиман
1:1
74' Гол
Цолис Христос
1:2
76' Гол
Аппелькамп Синта
1:3
81' Гол
Цолис Христос
90'+6

Ход матча

26'
Риттер Марлон
(Редондо Кенни)
1:0
40'
 
Мустафа Сулиман
46'
 
Ийоха Эммануэль
Учино Такаси
55'
 
Вермейж Винсент
Мустафа Сулиман
70'
 
Нимиц Йона
Клаус Феликс
70'
Тачи Ричмонд
Рашль Тобиас
 
74'
1:1
Цолис Христос
(Нимиц Йона)
76'
1:2
Аппелькамп Синта
(Циммерман Маттиас)
81'
1:3
Цолис Христос
(Энгельхардт Янник)
83'
Хёршер Филипп
Риттер Марлон
 
83'
Симакала Ба-Муака
Редондо Кенни
 
85'
 
Хоффманн Андре
Цолис Христос
85'
 
Де Вейс Йорди
Аппелькамп Синта
90'
Абиама Диксон
Ганслик Даниэль
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 398 Количество передач 534
  • 44 Владение мячом, % 56
32
Химмельман
Робин
8
Циммер
Жан
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
15
Пухач
Тымотеуш
26
Калоч
Филип
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
7
Риттер
Марлон
11
Редондо
Кенни
19
Ганслик
Даниэль
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
20
Сиберт
Джамиль
2
Учино
Такаси
6
Энгельхардт
Янник
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
7
Цолис
Христос
36
Мустафа
Сулиман
Кайзерслаутерн
4-2-3-1
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Фортуна

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
4:3
Б2
0:3
Б2
1:2
К
2:5
Б2
1:3
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
4:3
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
4:2
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
0:2

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.88
1.5

Среднее время на гол

102
60

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

2.13
1.88

Среднее время на гол

42
48

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

1.5
1.69

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

60
53

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 14 0.52
Риттер Марлон 5 0.19
Томяк Борис 4 (2) 0.15
Тачи Ричмонд 3 0.11
Бойд Терренс 2 0.07
Опоку Аарон 2 0.07
Краус Кевин II 2 (1) 0.07
Пухач Тымотеуш 1 0.04
Редондо Кенни 1 0.04
Циммер Жан 1 0.04
Рашль Тобиас 1 0.04
Туре Альмами 1 0.04
Эльведи Ян 1 0.04
Симакала Ба-Муака 1 0.04
Стожилкович Филип 1 0.04
Нихус Юлиан 1 0.04
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 17 (3) 0.63
Вермейж Винсент 9 (1) 0.33
Танака Ао 6 0.22
Клаус Феликс 5 0.19
Энгельхардт Янник 3 0.11
Нимиц Йона 3 0.11
Аппелькамп Синта 2 0.07
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.07
Де Вейс Йорди 2 0.07
Мустафа Сулиман 2 0.07
Циммерман Маттиас 1 0.04
Ястржембски Деннис 1 0.04
Сиберт Джамиль 1 0.04
Гинчек Даниэль 1 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Учино Такаси 1 0.04
Ийоха Эммануэль 1 0.04
Николя Гавори 0 0
Дафернер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Нихус Юлиан 6 0
Риттер Марлон 5 0
Пухач Тымотеуш 5 0
Редондо Кенни 4 0
Сольдо Никола 4 0
Циммер Жан 3 0
Эльведи Ян 3 0
Калоч Филип 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Краус Кевин II 2 0
Краль Юлиан 2 0
Абиама Диксон 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Фридхельм Фанкел 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Де Вейс Йорди 5 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 5 0
Вермейж Винсент 4 0
Цолис Христос 4 0
Сиберт Джамиль 4 0
Клаус Феликс 3 0
Николя Гавори 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Учино Такаси 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Обердорф Тим 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Куарши Джошуа 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Фортуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

7
9
Кайзерслаутерн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Фортуна
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

10
20
Кайзерслаутерн
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
15% (4)
41% (11)
Фортуна
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
19% (5)
41% (11)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

29
13

Упущенные победы

17
29

Голы по времени матча

Забито

26
36
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
4
15%
5
14%
1-15
8
31%
2
6%
16-30
1
4%
8
22%
31-45
2
8%
7
19%
46-60
5
19%
6
17%
61-75
6
23%
8
22%
76-90

Пропущено

29
17
7 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
1
3%
0
0%
1-15
4
14%
4
24%
16-30
2
7%
5
29%
29%
31-45
9
31%
3
18%
46-60
8
28%
2
12%
61-75
5
17%
3
18%
76-90

Забито

15
23
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
13%
3
13%
1-15
2
13%
6
26%
16-30
5
33%
1
4%
31-45
2
13%
7
30%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
2
13%
3
13%
76-90

Пропущено

27
18
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
7%
4
22%
1-15
4
15%
5
28%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
5
19%
4
22%
46-60
9
33%
2
11%
61-75
2
7%
1
6%
76-90

Забито

41
59
22 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
6
15%
8
14%
1-15
10
24%
8
14%
16-30
6
15%
9
15%
31-45
4
10%
14
24%
46-60
7
17%
9
15%
61-75
8
20%
11
19%
76-90

Пропущено

56
35
18 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 20
3
5%
4
11%
1-15
8
14%
9
26%
16-30
7
13%
7
20%
31-45
14
25%
7
20%
46-60
17
30%
4
11%
61-75
7
13%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4
Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2
Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2
Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Фортуна

Точный счет

1:2
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
0:5
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:5
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
3
8 раз 30%
0
5 раз 19%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
1
7
7
1.5
5
8
7
7
2.5
3
10
1
13
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
11
3
2
11
2.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
23
4
11
16
1.5
16
11
9
18
2.5
11
16
1
26
3.5
6
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 26 15 9 2 48 - 25 54
2.
Хольштайн Киль
 27 16 4 7 51 - 34 52
3.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
4.
Гамбург
 26 13 5 8 50 - 37 44
5.
Ганновер 96
 26 10 10 6 47 - 35 40
6.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
7.
Гройтер Фюрт
 26 11 5 10 37 - 38 38
8.
Карлсруэ
 26 10 8 8 55 - 41 38
9.
Герта
 26 10 7 9 50 - 43 37
10.
Нюрнберг
 26 10 6 10 35 - 45 36
11.
Эльвeрсберг
 27 10 5 12 39 - 48 35
12.
Магдебург
 26 8 7 11 38 - 41 31
13.
Веен Висбаден
 26 8 7 11 30 - 34 31
14.
Шальке 04
 26 9 3 14 42 - 54 30
15.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
16.
Кайзерслаутерн
 27 8 5 14 43 - 54 29
17.
Ганза
 27 8 4 15 24 - 43 28
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гамбург
 13 9 0 4 29 - 16 27
3.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
8.
Герта
 13 6 4 3 32 - 17 22
9.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
10.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
17.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
10.
Веен Висбаден
 14 4 2 8 16 - 20 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
15.
Магдебург
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Герта Табакович Харис 15 (4)
Санкт-Паули Хартель Марсель 14 (9)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Весь список
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    • 46'
      Учино Такаси уходит с поля. Ийоха Эммануэль выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Мустафа Сулиман получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Редондо Кенни сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Риттер Марлон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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