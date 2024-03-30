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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Айнтрахт Бр
5:0
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
1:0
7' Гол
Краусе Робин
2:0
45' Гол
Бисакшич Эрмин
61' Желтая карточка
Jannik Rochelt
62' Желтая карточка
Краусе Робин
72' Желтая карточка
Николау Яннис
3:0
80' Пенальти
Hasan Kurucay
82' Желтая карточка
Финнделл Хампус
88' Желтая карточка
Бисакшич Эрмин
4:0
90' Гол
Крюгер Флориан
5:0
90' Гол
Hasan Kurucay
90'+5

Ход матча

7'
Краусе Робин
(Хельгасон Торир)
1:0
45'
Бисакшич Эрмин
2:0
46'
 
Manuel Feil
Lukas Pinckert
46'
 
Ваннер Пауль
Paul Stock
61'
 
Jannik Rochelt
62'
Краусе Робин
 
68'
Тауэр Никлас
Хельгасон Торир
 
68'
Крюгер Флориан
Johan Gomez
 
72'
Николау Яннис
 
75'
Финнделл Хампус
Кауфманн Фабио
 
75'
Виб Данило
Риттмюллер Марвин
 
80'
Hasan Kurucay
3:0
81'
 
Мартинович Доминик
Якобсен Торе
82'
Финнделл Хампус
 
82'
Уджа Энтони
Филипп Райан
 
88'
 
Kevin Koffi
Jannik Rochelt
88'
 
Боямба Джозеф
Luca Pascal Schnellbacher
88'
Бисакшич Эрмин
 
90'
Крюгер Флориан
(Уджа Энтони)
4:0
90'
Hasan Kurucay
(Краусе Робин)
5:0

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 12
  • 11 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 333 Количество передач 558
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Хофманн
Роб-Торбен
4
Николау
Яннис
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
9
Филипп
Райан
44
Johan
Gomez
20
Nicolas
Kristof
14
Robin
Fellhauer
19
Lukas
Pinckert
3
Ле
Жонкур
Флориан
18
Вандермерш
Юго
33
Maurice
Neubauer
23
Сикингер
Карло
31
Якобсен
Торе
10
Jannik
Rochelt
21
Paul
Stock
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Эльвeрсберг
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Эльвeрсберг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 6 0.22
Филипп Райан 5 0.19
Hasan Kurucay 4 (3) 0.15
Бисакшич Эрмин 4 0.15
Уджа Энтони 3 0.11
Крюгер Флориан 2 0.07
Johan Gomez 2 0.07
Краусе Робин 1 0.04
Хельгасон Торир 1 0.04
Донкор Антон 1 0.04
Иванов Роберт 1 0.04
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paul Stock 6 0.22
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.22
Jannik Rochelt 4 0.15
Ваннер Пауль 4 0.15
Manuel Feil 3 0.11
Фагир Вахид 3 0.11
Якобсен Торе 3 (2) 0.11
Maurice Neubauer 2 0.07
Боямба Джозеф 2 0.07
Вандермерш Юго 1 0.04
Semih Sahin 1 0.04
Сикингер Карло 1 0.04
Якель Фредерик 1 0.04
Коррейя Марсель 1 0.04
Мартинович Доминик 1 0.04
Robin Fellhauer 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 6 2
Кауфманн Фабио 8 0
Краусе Робин 7 0
Hasan Kurucay 3 2
Бисакшич Эрмин 5 0
Иванов Роберт 5 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Финнделл Хампус 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Хофманн Роб-Торбен 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 8 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 5 0
Jannik Rochelt 4 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Luca Duerholtz 3 0
Maurice Neubauer 3 0
Manuel Feil 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Конрад Кевин 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Мартинович Доминик 1 0
Фагир Вахид 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Nicolas Kristof 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Эльвeрсберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
10
Айнтрахт Бр
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Эльвeрсберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

7
17
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (14)
33% (9)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Эльвeрсберг
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

21
18

Упущенные победы

13
27

Голы по времени матча

Забито

21
21
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
5
24%
3
14%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
19%
4
19%
61-75
5
24%
4
19%
76-90

Пропущено

16
26
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
3
19%
3
12%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
4
25%
4
15%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
7
27%
61-75
4
25%
5
19%
76-90

Забито

10
18
1 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
10%
5
28%
31-45
5
50%
8
44%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
6%
76-90

Пропущено

22
22
16 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
9%
4
18%
1-15
7
32%
2
9%
16-30
7
32%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
2
9%
6
27%
76-90

Забито

31
39
12 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 7
5
16%
5
13%
1-15
3
10%
7
18%
16-30
4
13%
8
21%
31-45
6
19%
10
26%
46-60
5
16%
4
10%
61-75
8
26%
5
13%
76-90

Пропущено

38
48
24 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 24
5
13%
7
15%
1-15
8
21%
6
13%
16-30
11
29%
9
19%
31-45
2
5%
6
13%
46-60
6
16%
9
19%
61-75
6
16%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0
Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Эльвeрсберг

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
9 раз 33%
0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
9
1.5
6
7
2
12
2.5
3
10
1
13
3.5
1
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
12
2
3
10
1.5
7
7
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
20
7
8
19
1.5
13
14
3
24
2.5
4
23
1
26
3.5
2
25
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 26 15 9 2 48 - 25 54
2.
Хольштайн Киль
 27 16 4 7 51 - 34 52
3.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
4.
Гамбург
 26 13 5 8 50 - 37 44
5.
Ганновер 96
 26 10 10 6 47 - 35 40
6.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
7.
Гройтер Фюрт
 26 11 5 10 37 - 38 38
8.
Карлсруэ
 26 10 8 8 55 - 41 38
9.
Герта
 26 10 7 9 50 - 43 37
10.
Нюрнберг
 26 10 6 10 35 - 45 36
11.
Эльвeрсберг
 27 10 5 12 39 - 48 35
12.
Магдебург
 26 8 7 11 38 - 41 31
13.
Веен Висбаден
 26 8 7 11 30 - 34 31
14.
Шальке 04
 26 9 3 14 42 - 54 30
15.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
16.
Кайзерслаутерн
 27 8 5 14 43 - 54 29
17.
Ганза
 27 8 4 15 24 - 43 28
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гамбург
 13 9 0 4 29 - 16 27
3.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
8.
Герта
 13 6 4 3 32 - 17 22
9.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
10.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
17.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
10.
Веен Висбаден
 14 4 2 8 16 - 20 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
15.
Магдебург
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Герта Табакович Харис 15 (4)
Санкт-Паули Хартель Марсель 14 (9)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Джоан Гомес сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Бисакшич Эрмин бьет в цель!
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