Тур: 27. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
5:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолКраусе Робин
2:0
45' ГолБисакшич Эрмин
61' Желтая карточкаJannik Rochelt
62' Желтая карточкаКраусе Робин
72' Желтая карточкаНиколау Яннис
3:0
80' ПенальтиHasan Kurucay
82' Желтая карточкаФиннделл Хампус
88' Желтая карточкаБисакшич Эрмин
4:0
90' ГолКрюгер Флориан
5:0
90' ГолHasan Kurucay
90'+5
Ход матча
7'
1:0
45'
2:0
61'
62'
72'
80'
3:0
82'
88'
90'
4:0
90'
5:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 12
-
11 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
333 Количество передач 558
-
43 Владение мячом, % 57
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
44
Johan
Gomez
31
Якобсен
Торе
21
Paul
Stock
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинЗащитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Johan GomezНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Эльвeрсберг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Фабио
|6
|0.22
|Филипп Райан
|5
|0.19
|Hasan Kurucay
|4 (3)
|0.15
|Бисакшич Эрмин
|4
|0.15
|Уджа Энтони
|3
|0.11
|Крюгер Флориан
|2
|0.07
|Johan Gomez
|2
|0.07
|Краусе Робин
|1
|0.04
|Хельгасон Торир
|1
|0.04
|Донкор Антон
|1
|0.04
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paul Stock
|6
|0.22
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.22
|Jannik Rochelt
|4
|0.15
|Ваннер Пауль
|4
|0.15
|Manuel Feil
|3
|0.11
|Фагир Вахид
|3
|0.11
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.11
|Maurice Neubauer
|2
|0.07
|Боямба Джозеф
|2
|0.07
|Вандермерш Юго
|1
|0.04
|Semih Sahin
|1
|0.04
|Сикингер Карло
|1
|0.04
|Якель Фредерик
|1
|0.04
|Коррейя Марсель
|1
|0.04
|Мартинович Доминик
|1
|0.04
|Robin Fellhauer
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|6
|2
|Кауфманн Фабио
|8
|0
|Краусе Робин
|7
|0
|Hasan Kurucay
|3
|2
|Бисакшич Эрмин
|5
|0
|Иванов Роберт
|5
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Тауэр Никлас
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|8
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|5
|0
|Jannik Rochelt
|4
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Luca Duerholtz
|3
|0
|Maurice Neubauer
|3
|0
|Manuel Feil
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Мартинович Доминик
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Эльвeрсберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
10
Айнтрахт Бр
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Эльвeрсберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
7
17
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (14)
33% (9)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Эльвeрсберг
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
21
18
Упущенные победы
13
27
Голы по времени матча
Забито
21
21
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
5
24%
3
14%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
19%
4
19%
61-75
5
24%
4
19%
76-90
Пропущено
16
26
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
3
19%
3
12%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
4
25%
4
15%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
7
27%
61-75
4
25%
5
19%
76-90
Забито
10
18
1 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
10%
5
28%
31-45
5
50%
8
44%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
6%
76-90
Пропущено
22
22
16 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
9%
4
18%
1-15
7
32%
2
9%
16-30
7
32%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
2
9%
6
27%
76-90
Забито
31
39
12 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 7
5
16%
5
13%
1-15
3
10%
7
18%
16-30
4
13%
8
21%
31-45
6
19%
10
26%
46-60
5
16%
4
10%
61-75
8
26%
5
13%
76-90
Пропущено
38
48
24 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 24
5
13%
7
15%
1-15
8
21%
6
13%
16-30
11
29%
9
19%
31-45
2
5%
6
13%
46-60
6
16%
9
19%
61-75
6
16%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0
Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Эльвeрсберг
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
9 раз 33%
0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
85
59
67
212
310
113
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
122
310
77
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
207
819
1314
324
423
126
225
126
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Герта
|Табакович Харис
|15 (4)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|14 (9)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|14
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7