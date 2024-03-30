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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Хольштайн Киль
2:0
Конец матча
Ганза
0'
1:0
3' Гол
Скрибски Стивен
15' Желтая карточка
Давид Йонас
31' Желтая карточка
Зандер Филипп
47' Желтая карточка
Переа Хуан
51' Желтая карточка
Порат Финн
2:0
57' Гол
Холтби Льюис
63' Желтая карточка
Marko Ivezic
64' Желтая карточка
Скрибски Стивен
82' Желтая карточка
Россбах Дамиан
90' Желтая карточка
Роте Том
90' Желтая карточка
Арп Янн-Фите
90' Желтая карточка
Гудьонсен Свейнн
90'+6
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
6
Marko
Ivezic
3
Коменда
Марко
8
Порат
Финн
16
Зандер
Филипп
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
7
Скрибски
Стивен
11
Бернхардссон
Александер
13
Матино
Сюто
1
Кольке
Маркус
17
Давид
Йонас
4
Россбах
Дамиан
3
Стафилидис
Костас
7
Найдхарт
Нико
8
Рейн
Симон
6
Dennis
Dressel
13
Шумахер
Кевин
27
Кинсомби
Кристиан
49
Брумадо
Жуниор
14
Ингельссон
Сванте
Хольштайн Киль
3-3-2-2
Ганза
3-4-3

История личных встреч

Хольштайн Киль
Ганза

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
1:3
Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
0:2
ТМС
3:1
Б3
2:1
Б3
1:4
Б3
1:0
Б3
0:0
Б3
0:4
Б3
2:0
Б3
2:2
Б3
0:0
К
0:2

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.25
2.29

Среднее время на гол

72
39

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.13

Среднее время на гол

78
80

Всего голов

18
25

Голов в среднем за матч

1.2
1.67

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

75
54

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 9 (3) 0.33
Пихлер Бенедикт 7 0.26
Беккер Тимо 5 (1) 0.19
Арп Янн-Фите 5 0.19
Холтби Льюис 4 0.15
Матино Сюто 4 (1) 0.15
Порат Финн 4 0.15
Роте Том 2 0.07
Зандер Филипп 2 0.07
Стернер Йонас 2 0.07
Шульц Марвин 1 0.04
Меес Джошуа 1 0.04
Nicolai Remberg 1 0.04
Фридьонссон Хольмберт 1 0.04
Эррас Патрик 1 0.04
Бернхардссон Александер 1 0.04
Niklas Niehoff 1 0.04
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.15
Прёгер Кай 3 (1) 0.11
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.11
Dennis Dressel 2 0.07
Ван дер Верфф Яспер 2 0.07
Россбах Дамиан 1 0.04
Шумахер Кевин 1 0.04
Фролинг Нильс 1 0.04
Найдхарт Нико 1 0.04
Штраус Джон-Патрик 1 0.04
Гудьонсен Свейнн 1 0.04
Кинсомби Кристиан 1 0.04
Brumado Junior 1 0.04
Ингельссон Сванте 0 0
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 7 0
Роте Том 7 0
Зандер Филипп 6 0
Порат Финн 5 0
Шульц Марвин 3 1
Nicolai Remberg 4 0
Беккер Тимо 3 0
Юханссон Карл II 1 1
Скрибски Стивен 2 0
Эррас Патрик 2 0
Меес Джошуа 2 0
Симакала Ба-Муака 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Marko Ivezic 2 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Marcel Rapp 1 0
Коменда Марко 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Стернер Йонас 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 8 0
Ингельссон Сванте 7 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Хюсинг Оливер 3 1
Прёгер Кай 4 0
Шумахер Кевин 4 0
Брумадо Жуниор 2 1
Найдхарт Нико 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Давид Йонас 3 0
Dennis Dressel 3 0
Переа Хуан 3 0
Стафилидис Костас 2 0
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Сингх Сарприт 1 0
Ланг Яннис 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Ганза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

9
6
Хольштайн Киль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Ганза
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

22
10
Хольштайн Киль
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
15% (4)
44% (12)
Ганза
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
22% (6)
52% (14)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

13
20

Упущенные победы

31
16

Голы по времени матча

Забито

27
10
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
2
7%
1
10%
1-15
4
15%
2
20%
16-30
5
19%
3
30%
31-45
9
33%
1
10%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
3
11%
2
20%
76-90

Пропущено

22
22
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
14%
4
18%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
5
23%
2
9%
61-75
6
27%
5
23%
76-90

Забито

24
14
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
1
4%
1
7%
1-15
6
25%
2
14%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
7
29%
29%
2
14%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
5
21%
4
29%
76-90

Пропущено

12
21
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
17%
2
10%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
2
17%
5
24%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
2
17%
5
24%
76-90

Забито

51
24
22 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 10
1 Не забивали 11
3
6%
2
8%
1-15
10
20%
4
17%
16-30
9
18%
6
25%
31-45
16
31%
3
13%
46-60
5
10%
3
13%
61-75
8
16%
6
25%
76-90

Пропущено

34
43
15 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
5
15%
6
14%
1-15
4
12%
8
19%
16-30
6
18%
8
19%
31-45
4
12%
7
16%
46-60
7
21%
4
9%
61-75
8
24%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4
Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2
Ганза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3
Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Ганза

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
9 раз 33%
3
5 раз 19%
4
2 раза 7%
0
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3
9
5
1.5
5
8
4
10
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
3
11
3
10
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
1
0.5
Больше Меньше
16
11
16
11
1.5
8
19
7
20
2.5
2
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 26 15 9 2 48 - 25 54
2.
Хольштайн Киль
 27 16 4 7 51 - 34 52
3.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
4.
Гамбург
 26 13 5 8 50 - 37 44
5.
Ганновер 96
 26 10 10 6 47 - 35 40
6.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
7.
Гройтер Фюрт
 26 11 5 10 37 - 38 38
8.
Карлсруэ
 26 10 8 8 55 - 41 38
9.
Герта
 26 10 7 9 50 - 43 37
10.
Нюрнберг
 26 10 6 10 35 - 45 36
11.
Эльвeрсберг
 27 10 5 12 39 - 48 35
12.
Магдебург
 26 8 7 11 38 - 41 31
13.
Веен Висбаден
 26 8 7 11 30 - 34 31
14.
Шальке 04
 26 9 3 14 42 - 54 30
15.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
16.
Кайзерслаутерн
 27 8 5 14 43 - 54 29
17.
Ганза
 27 8 4 15 24 - 43 28
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гамбург
 13 9 0 4 29 - 16 27
3.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
8.
Герта
 13 6 4 3 32 - 17 22
9.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
10.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
17.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
10.
Веен Висбаден
 14 4 2 8 16 - 20 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
15.
Магдебург
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Герта Табакович Харис 15 (4)
Санкт-Паули Хартель Марсель 14 (9)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Зандер Филипп получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Давид Йонас получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Матино Сюто сделал результативную передачу.
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