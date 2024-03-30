Тур: 27. Стадион: Holstein Stadion.
2:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолСкрибски Стивен
15' Желтая карточкаДавид Йонас
31' Желтая карточкаЗандер Филипп
47' Желтая карточкаПереа Хуан
51' Желтая карточкаПорат Финн
2:0
57' ГолХолтби Льюис
63' Желтая карточкаMarko Ivezic
64' Желтая карточкаСкрибски Стивен
82' Желтая карточкаРоссбах Дамиан
90' Желтая карточкаРоте Том
90' Желтая карточкаАрп Янн-Фите
90' Желтая карточкаГудьонсен Свейнн
90'+6
Ход матча
3'
1:0
15'
31'
47'
51'
57'
2:0
63'
64'
82'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 17
-
6 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
367 Количество передач 391
-
52 Владение мячом, % 48
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
27 Меес ДжошуаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Хольштайн Киль
Ганза
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.25
2.29
Среднее время на гол
72
39
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1.13
Среднее время на гол
78
80
Всего голов
18
25
Голов в среднем за матч
1.2
1.67
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
75
54
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|9 (3)
|0.33
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.26
|Беккер Тимо
|5 (1)
|0.19
|Арп Янн-Фите
|5
|0.19
|Холтби Льюис
|4
|0.15
|Матино Сюто
|4 (1)
|0.15
|Порат Финн
|4
|0.15
|Роте Том
|2
|0.07
|Зандер Филипп
|2
|0.07
|Стернер Йонас
|2
|0.07
|Шульц Марвин
|1
|0.04
|Меес Джошуа
|1
|0.04
|Nicolai Remberg
|1
|0.04
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.04
|Эррас Патрик
|1
|0.04
|Бернхардссон Александер
|1
|0.04
|Niklas Niehoff
|1
|0.04
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.15
|Прёгер Кай
|3 (1)
|0.11
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.11
|Dennis Dressel
|2
|0.07
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.07
|Россбах Дамиан
|1
|0.04
|Шумахер Кевин
|1
|0.04
|Фролинг Нильс
|1
|0.04
|Найдхарт Нико
|1
|0.04
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.04
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.04
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.04
|Brumado Junior
|1
|0.04
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|7
|0
|Роте Том
|7
|0
|Зандер Филипп
|6
|0
|Порат Финн
|5
|0
|Шульц Марвин
|3
|1
|Nicolai Remberg
|4
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Эррас Патрик
|2
|0
|Меес Джошуа
|2
|0
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Матино Сюто
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Marko Ivezic
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Marcel Rapp
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|8
|0
|Ингельссон Сванте
|7
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Кольке Маркус
|3
|1
|Хюсинг Оливер
|3
|1
|Прёгер Кай
|4
|0
|Шумахер Кевин
|4
|0
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Давид Йонас
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Переа Хуан
|3
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Сингх Сарприт
|1
|0
|Ланг Яннис
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Ганза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
9
6
Хольштайн Киль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Ганза
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
22
10
Хольштайн Киль
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
15% (4)
44% (12)
Ганза
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
22% (6)
52% (14)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
13
20
Упущенные победы
31
16
Голы по времени матча
Забито
27
10
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
2
7%
1
10%
1-15
4
15%
2
20%
16-30
5
19%
3
30%
31-45
9
33%
1
10%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
3
11%
2
20%
76-90
Пропущено
22
22
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
14%
4
18%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
5
23%
2
9%
61-75
6
27%
5
23%
76-90
Забито
24
14
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
1
4%
1
7%
1-15
6
25%
2
14%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
7
29%
29%
2
14%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
5
21%
4
29%
76-90
Пропущено
12
21
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
17%
2
10%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
2
17%
5
24%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
2
17%
5
24%
76-90
Забито
51
24
22 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 10
1 Не забивали 11
3
6%
2
8%
1-15
10
20%
4
17%
16-30
9
18%
6
25%
31-45
16
31%
3
13%
46-60
5
10%
3
13%
61-75
8
16%
6
25%
76-90
Пропущено
34
43
15 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
5
15%
6
14%
1-15
4
12%
8
19%
16-30
6
18%
8
19%
31-45
4
12%
7
16%
46-60
7
21%
4
9%
61-75
8
24%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4
Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2
Ганза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3
Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Ганза
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
9 раз 33%
3
5 раз 19%
4
2 раза 7%
0
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
103
95
58
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
311
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
261
Больше Меньше
1611
1611
819
720
225
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Герта
|Табакович Харис
|15 (4)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|14 (9)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|14
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7