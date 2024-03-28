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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Зенит
Прогнозы 93
Крылья Советов 7.5% (7)
X 14% (13)
Зенит 78.5% (73)
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Крылья Советов
Зенит

История личных встреч

Крылья Советов
Зенит

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 15 побед

29 матчей

6.9%
13.8%
79.3%
2 победы 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

13.8%
34.5%
51.7%
4 победы 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

10.3%
37.9%
51.8%
3 победы 11 ничьих 15 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
3:1
К
0:1
ПЛ
1:5
К
2:1
К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.71
0.8

Среднее время на гол

126
112

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

2
2.21

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

40
43

Голов в среднем за матч

1.38
1.48

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 8 (4) 0.4
Салтыков Никита 4 0.2
Ежов Роман 3 (1) 0.15
Шитов Владислав 3 0.15
Костанца Фернандо 3 (1) 0.15
Писарский Владимир 3 0.15
Рассказов Николай 2 0.1
Рахманович Амар 2 0.1
Горшков Юрий 2 0.1
Бабкин Сергей 2 0.1
Бейл Гленн 1 0.05
Зотов Георгий 1 0.05
Карпицкий Егор 1 0.05
Хубулов Владимир 1 0.05
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 15 0.75
Сергеев Иван 6 0.3
Вендел Маркус 4 0.2
Клаудиньо 3 (1) 0.15
Мостовой Андрей 3 0.15
Дуглас Сантос 2 0.1
Мантуан Густаво 2 0.1
Изидор Вильсон 2 0.1
Родригао де Соуза 1 0.05
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Артур Виктор Гимараес 0 0
Эракович Страхинья 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 9 0
Бейл Гленн 5 1
Рахманович Амар 4 0
Солдатенков Александр 2 1
Ежов Роман 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Евгеньев Роман 2 0
Ломаев Иван 2 0
Горшков Юрий 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Рассказов Николай 1 0
Барач Матео 1 0
Витюгов Максим 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 5 0
Алип Нуралы 4 0
Барриос Вильмар 2 1
Дуглас Сантос 3 0
Вендел Маркус 3 0
Родригао де Соуза 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Зенит
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
4
Крылья Советов
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Зенит
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

7
16
Крылья Советов
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Зенит
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
5
19%
3
15%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
1
4%
4
20%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
8
31%
5
25%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
15%
3
30%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
40%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
30%
2
11%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
5
50%
5
28%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
22%
2
22%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
6
33%
3
33%
76-90

Забито

36
38
16 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
8
22%
5
13%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
4
11%
8
21%
31-45
1
3%
6
16%
46-60
6
17%
5
13%
61-75
13
36%
10
26%
76-90

Пропущено

31
19
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
6
19%
5
26%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
9
29%
29%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1
Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0
Зенит
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0
Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2

Результаты матчей

Крылья Советов
Зенит

Точный счет

2:1
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
8
2
1.5
6
4
6
4
2.5
3
7
2
8
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
19
1
11
9
1.5
12
8
6
14
2.5
6
14
2
18
3.5
2
18
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 12 4 4 39 - 18 40
2.
Краснодар
 Заявка 20 11 6 3 30 - 17 39
3.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 8 2 33 - 23 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 8 8 4 34 - 25 32
5.
Локомотив Москва
 Заявка 20 8 8 4 32 - 27 32
6.
Спартак Москва
 Заявка 20 9 4 7 27 - 26 31
7.
Крылья Советов
 Заявка 20 8 5 7 36 - 31 29
8.
Рубин
 Заявка 20 8 5 7 18 - 23 29
9.
Пари НН
 Заявка 20 8 4 8 17 - 17 28
10.
Ростов
 Заявка 20 7 6 7 28 - 30 27
11.
Факел
 Заявка 20 6 7 7 18 - 20 25
12.
Ахмат
 Заявка 20 5 5 10 19 - 25 20
13.
Урал
 Заявка 20 5 4 11 19 - 33 19
14.
Оренбург
 Заявка 20 4 7 9 21 - 29 19
15.
Балтика
 Заявка 20 3 5 12 12 - 25 14
16.
Сочи
 Заявка 20 3 4 13 19 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 15 - 7 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 26 - 13 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 5 1 17 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
12.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
13.
Балтика
 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
14.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
15.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 8 - 14 12
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 20 - 10 20
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 14 11
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Ахмат
 Заявка 10 2 2 6 6 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Пари НН
 Заявка 10 1 2 7 4 - 12 5
14.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
15.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Краснодар Черников Александр 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 5 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 93
    Крылья Советов 7.5% (7)
    X 14% (13)
    Зенит 78.5% (73)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Зенит
    4.40
    4.00
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    1.86
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Зенит

    Исход игры
    Крылья Советов
    7.4% (7)
    Ничья
    14.9% (14)
    Зенит
    77.7% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (40)
    Меньше
    38.46% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    70.77% (46)
    Нет
    29.23% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    28.7% (27)
    0:1 Зенит
    9.6% (9)
    0:2 Зенит
    9.6% (9)
    1:1 Ничья
    7.4% (7)
    1:3 Зенит
    7.4% (7)
    2:2 Ничья
    2.1% (2)
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