Тур: 22. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Крылья Советов
Зенит
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 15 побед
29 матчей
6.9%
13.8%
79.3%
2 победы 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
13.8%
34.5%
51.7%
4 победы 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
10.3%
37.9%
51.8%
3 победы 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.71
0.8
Среднее время на гол
126
112
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
2
2.21
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
40
43
Голов в среднем за матч
1.38
1.48
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|8 (4)
|0.4
|Салтыков Никита
|4
|0.2
|Ежов Роман
|3 (1)
|0.15
|Шитов Владислав
|3
|0.15
|Костанца Фернандо
|3 (1)
|0.15
|Писарский Владимир
|3
|0.15
|Рассказов Николай
|2
|0.1
|Рахманович Амар
|2
|0.1
|Горшков Юрий
|2
|0.1
|Бабкин Сергей
|2
|0.1
|Бейл Гленн
|1
|0.05
|Зотов Георгий
|1
|0.05
|Карпицкий Егор
|1
|0.05
|Хубулов Владимир
|1
|0.05
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|15
|0.75
|Сергеев Иван
|6
|0.3
|Вендел Маркус
|4
|0.2
|Клаудиньо
|3 (1)
|0.15
|Мостовой Андрей
|3
|0.15
|Дуглас Сантос
|2
|0.1
|Мантуан Густаво
|2
|0.1
|Изидор Вильсон
|2
|0.1
|Родригао де Соуза
|1
|0.05
|Ерохин Александр
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Артур Виктор Гимараес
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|9
|0
|Бейл Гленн
|5
|1
|Рахманович Амар
|4
|0
|Солдатенков Александр
|2
|1
|Ежов Роман
|3
|0
|Гарре Бенхамин
|3
|0
|Евгеньев Роман
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Горшков Юрий
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Витюгов Максим
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
|Игорь Осинькин
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|5
|0
|Алип Нуралы
|4
|0
|Барриос Вильмар
|2
|1
|Дуглас Сантос
|3
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Зенит
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
4
Крылья Советов
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Зенит
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
7
16
Крылья Советов
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Зенит
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
5
19%
3
15%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
1
4%
4
20%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
8
31%
5
25%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
15%
3
30%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
40%
76-90
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
30%
2
11%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
5
50%
5
28%
76-90
Пропущено
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
22%
2
22%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
6
33%
3
33%
76-90
Забито
36
38
16 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
8
22%
5
13%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
4
11%
8
21%
31-45
1
3%
6
16%
46-60
6
17%
5
13%
61-75
13
36%
10
26%
76-90
Пропущено
31
19
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
6
19%
5
26%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
9
29%
29%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1
Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0
Зенит
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0
Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2
Результаты матчей
Крылья Советов
Зенит
Точный счет
2:1
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
82
64
64
37
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
37
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
191
119
128
614
614
218
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|39 - 18
|40
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|30 - 17
|39
|3.
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|33 - 23
|38
|4.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|34 - 25
|32
|5.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|32 - 27
|32
|6.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 26
|31
|7.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|36 - 31
|29
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|18 - 23
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|17 - 17
|28
|10.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|28 - 30
|27
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|18 - 20
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|19 - 25
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 33
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|12 - 25
|14
|16.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|15 - 7
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 13
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|7.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 20
|5
|15.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|16.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 14
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 8
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Краснодар
|Черников Александр
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Зенит
Исход игры
Крылья Советов
7.4% (7)
Ничья
14.9% (14)
Зенит
77.7% (73)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (40)
Меньше
38.46% (25)
Обе команды забьют
Да
70.77% (46)
Нет
29.23% (19)
Популярный счёт
1:2 Зенит
28.7% (27)
0:1 Зенит
9.6% (9)
0:2 Зенит
9.6% (9)
1:1 Ничья
7.4% (7)
1:3 Зенит
7.4% (7)
2:2 Ничья
2.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!