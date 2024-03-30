  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Сочи
1:2
Второй тайм: 70'
ЦСКА Москва
0'
8' Желтая карточка
Чистяков Дмитрий
0:1
16' Гол в свои ворота
Чистяков Дмитрий
0:2
46' Гол
Заболотный Антон
1:2
50' Гол
Сауль Гуарирапа

Ход матча

8'
Чистяков Дмитрий
 
16'
0:1
Чистяков Дмитрий
46'
Дркушич Ваня
Чистяков Дмитрий
 
46'
0:2
Заболотный Антон
50'
Сауль Гуарирапа
1:2
65'
Аттият-Аллах Яхья
Макарчук Артём
 
Прогнозы 166
Сочи 12.7% (21)
X 9% (15)
ЦСКА Москва 78.3% (130)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
ЦСКА Москва
3.45
4.50
Реклама, betcity.ru
2.24
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Заболотный
Николай
27
Заика
Кирилл
2
Чистяков
Дмитрий
33
Алвес
Марсело
17
Макарчук
Артём
77
Юкич
Александар
21
Сааведра
Игнасио
6
Юсупов
Артур
14
Кравцов
Кирилл
23
Сауль
Гуарирапа
7
Крамарич
Мартин
35
Акинфеев
Игорь
78
Дивеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
Роберто
2
Келлвен
Дуглас
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
22
Гайич
Милан
III
10
Обляков
Иван
91
Заболотный
Антон
7
Давила
Виктор
Сочи
4-3-3
ЦСКА Москва
3-4-3

История личных встреч

Сочи
ЦСКА Москва

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

140%
60%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:1
К
1:1
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
1:2
К
2:1
ПЛ
3:0
КPП
1:2
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.71

Среднее время на гол

54
126

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.33

Среднее время на гол

63
67

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.56
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 4 0.19
Джорджевич Лука 2 0.1
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.1
Бурмистров Никита 2 0.1
Дркушич Ваня 2 0.1
Игнатьев Иван 2 (1) 0.1
Силвейра Мигел 1 0.05
Юсупов Артур 1 0.05
Медведев Юрий II 1 0.05
Алвес Марсело 1 0.05
Кравцов Кирилл 1 0.05
Маргасов Тимофей 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 8 (5) 0.38
Заболотный Антон 7 (1) 0.33
Гайич Милан III 3 0.14
Давила Виктор 3 0.14
Файзуллаев Аббосбек 2 0.1
Мухин Максим 2 0.1
Виллиан Роша 2 0.1
Обляков Иван 1 0.05
Келлвен Дуглас 1 0.05
Рядно Михаил 1 0.05
Мойзес Роберто 1 0.05
Мусаев Тамерлан 1 0.05
Мендес Виктор 1 0.05
Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Юсупов Артур 5 0
Джорджевич Лука 4 0
Кравцов Кирилл 2 1
Нобоа Кристиан 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Заика Кирилл 2 0
Крамарич Мартин 2 0
Миладинович Иван 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Батырев Амир 2 0
Сааведра Игнасио 2 0
Кордова Серхио 0 1
Заболотный Николай 1 0
Чистяков Дмитрий 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 8 1
Мойзес Роберто 5 0
Заболотный Антон 4 0
Зделар Саша 4 0
Чалов Фёдор 3 0
Файзуллаев Аббосбек 3 0
Гайич Милан III 1 1
Давила Виктор 2 0
Федотов Владимир 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Сочи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
ЦСКА Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
9
Сочи
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

6
17
Сочи
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
ЦСКА Москва
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

11
26

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
9%
4
29%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
5
38%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
2
15%
4
29%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 10
2
22%
2
11%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
1
11%
5
26%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
3
33%
3
16%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
11%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
7
37%
2
17%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
6
32%
3
25%
76-90

Забито

20
33
10 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
11 Не забивали 2
3
15%
6
18%
1-15
4
20%
4
12%
16-30
3
15%
7
21%
31-45
2
10%
4
12%
46-60
3
15%
8
24%
61-75
5
25%
4
12%
76-90

Пропущено

32
26
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
3
9%
4
15%
1-15
2
6%
3
12%
16-30
12
38%
4
15%
31-45
5
16%
5
19%
46-60
2
6%
3
12%
61-75
8
25%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0
Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0

Результаты матчей

Сочи
ЦСКА Москва

Точный счет

0:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:2
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 55%
1
4 раза 20%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сочи
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
4
2
7
2.5
3
7
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
8
2
2
9
1.5
4
6
1
10
2.5
2
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
11
0.5
Больше Меньше
18
2
5
15
1.5
10
10
3
17
2.5
5
15
2
18
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 12 5 4 40 - 19 41
2.
Краснодар
 Заявка 20 11 6 3 30 - 17 39
3.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 8 3 34 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 2:1 Заявка 21 9 8 4 36 - 26 35
5.
Локомотив Москва
 Заявка 20 8 8 4 32 - 27 32
6.
Спартак Москва
 Заявка 20 9 4 7 27 - 26 31
7.
Крылья Советов
 Заявка 21 8 6 7 37 - 32 30
8.
Ростов
 Заявка 21 8 6 7 32 - 31 30
9.
Рубин
 Заявка 20 8 5 7 18 - 23 29
10.
Пари НН
 0:0 Заявка 21 8 5 8 17 - 17 29
11.
Факел
 Заявка 20 6 7 7 18 - 20 25
12.
Ахмат
 Заявка 20 5 5 10 19 - 25 20
13.
Урал
 Заявка 20 5 4 11 19 - 33 19
14.
Оренбург
 Заявка 20 4 7 9 21 - 29 19
15.
Балтика
 0:0 Заявка 21 3 6 12 12 - 25 15
16.
Сочи
 1:2 Заявка 21 3 4 14 20 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Пари НН
 0:0 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 2 2 17 - 11 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 16 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
7.
ЦСКА Москва
 2:1 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 5 1 17 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Балтика
 0:0 Заявка 11 3 4 4 8 - 11 13
12.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
13.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
14.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
15.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 8 - 14 12
16.
Сочи
 1:2 Заявка 10 2 2 6 12 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
ЦСКА Москва
 2:1 Заявка 11 3 5 3 16 - 15 14
5.
Краснодар
 Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
6.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
7.
Факел
 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Ахмат
 Заявка 10 2 2 6 6 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Пари НН
 0:0 Заявка 11 1 3 7 4 - 12 6
15.
Сочи
 1:2 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
16.
Балтика
 0:0 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Краснодар Черников Александр 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    70'
    Давила навесил точно в центр штрафной "Сочи", где Роша пытался пробить головой, но соперник не позволил ему это сделать. 
  • 69'
    Давила с левой бровки верхом отправил мяч на дальнюю штангу ворот ЦСКА, где Келлвен не смог пробить, но заработал угловой.
  • Опасный момент
    68'
    Снова Акинфеев! Кравцов метров с тридцати сильно пульнул по воротам ЦСКА - мяч шел под самую перекладину, но Акинфеев справился! 
  • Опасный момент
    67'
    И тут же возникает еще один момент у "Сочи"! Только вышедший на замену Аттият-Аллах мощно зарядил с острового угла, но Акинфеев потащил!
  • 66'
    Теперь уже "Сочи" взял небольшую передышку. Продолжает команда Роберто Морено держать мяч, но пока на своей половине поля.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Сочи": Вместо Макарчука на поле вышел Аттият-Аллах.
  • Фол, нарушение
    64'
    Гуарирапа подтолкнул в спину Рошу. Фол в атаке зафиксировал арбитр. Акинфеев не спешит возвращать мяч в игру, чтобы дать передохнуть партнерам. 
  • 63'
    ЦСКА всей командой вжался в свою штрафную площадь! Никто не прессингует и не встречает игроков "Сочи". Хозяева делают на поле все, что хотят!
  • Опасный момент
    62'
    ГУАРИРАПА!? Нет, Акинфеев! Форвард "Сочи" подхватил снаряд, вошел в штрафную ЦСКА, убрав по пути пару защитников, и мощно зарядил в дальний угол, но Акинфеев с трудом потащил мяч!
  • Угловой
    61'
    Обляков сделал хорошую передачу низом на Давилу, который хотел перекинуть мяч через голкипера, но не смог осуществить задумку. Угловой.
  • 59'
    В быструю атаку убежал ЦСКА. В ходе эпизода мяч оказался у Облякова, который не стал долго думать и пульнул с дальней дистанции, но игровой снаряд прошел немного выше цели! 
  • 58'
    Заика низом покатил в штрафную на Гуарирапу, но Мойзес поставил свой мощный корпус и не позволил нападающему добраться до мяча. 
  • 57'
    Длинная передача по правому флангу последовала на Гуарирапу, но Роша опередил форварда и выбил мяч в аут. 
  • 56'
    Начо сделал классный заброс за спины игрокам ЦСКА, но Дивеев успел догнать соперника и отвоевать мяч.
  • 55'
    "Сочи" закрепился на половине поля ЦСКА и оказывает колоссальное давление на оборону соперника. Тяжело сейчас "армейцам".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Еще одна атака "Сочи". Юкич и Макарчук долго решали, кто же из них сделает подачу, но в итоге мяч пошел низом к Юсупову, который потерял снаряд.
    • Опасный момент
      53'
      Два момента подряд создал "Сочи"! Сначала Гуарирапа на дальней штанге замкнул головой подачу партнера, но Акинфеев прямо с линии вынес мяч! А уже в следующем моменте Гуарирапа снова оказался один в штрафной ЦСКА и головой хотел перекинуть мяч через Акинфеева, но Игорь на месте! 
    • Описание гола
      51'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Гуарирапа!!!
      Вот это да! Гуарирапа подхватил мяч в центе поля, дотащил его до чужой штрафной, где классным финтом отправил мяч между ног Роше, после чего пробил в дальний угол и сократил отставание "Сочи"!
    • Опасный момент
      50'
      Мендес покатил на ход Облякову, который ворвался в штрафную "Сочи", но не смог в касание перекинуть мяч через Николая Заболотного. 
    • 49'
      Паузу взял арбитр. Возможно смотрели на положение Заболотного, но спустя несколько секунд гол был подтвержден.
    • Описание гола
      48'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Заболотный!!!
      Давила сделал классную подачу на линию вратарской, откуда Келлвен нанес мощный удар, но Заболотный подставил свою ногу и перевел мяч в сетку!
    • Замена
      47'
      Замена в составе "Сочи": Вместо Чистякова на поле вышел Дркушич.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв!
    • Угловой
      45'
      Подача от угла поля последовала на ближнюю штангу ЦСКА, кто-то из игроков "Сочи" смог нанести удар, но мяч прошел мимо ворот.
    • 45'
      Крамарич пытался убежать по правому флангу в быструю атаку, но Мойзес настиг соперника и выбил мяч в аут.
    • 45'
      Заика с правого фланга навешивал в штрафную ЦСКА, но мяч свалился у него с ноги и ушел за пределы поля.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавлено к первому тайму.
    • 44'
      "Сочи" долго катает мяч на своей половине поля, но пока не может продвинуться вперед.
    • Фол, нарушение
      43'
      Игру рукой у Гуарирапы зафиксировал арбитр в предыдущем эпизоде. Возможно, по этой причине ЦСКА так легко позволил Юсупову нанести опасный удар. К слову, не факт, что игра рукой была.
    • Опасный момент
      42'
      Гуарирапа сделал передачу под удар Юсупову, который с близкого расстояния мощно зарядил по воротам, но немного не попал в створ!  
    • 40'
      Длинная верховая передача последовала на Гуарирапу, но у форварда "Сочи" не получилось добраться до мяча. 
    • Травма, повреждение
      39'
      Начо врезался в голову Роши. Требуется медицинская помощь защитнику ЦСКА.
    • 38'
      Акинфеев далеко отправил мяч, где Заболотный выиграл вверх, но сделал скидку на игрока "Сочи".
    • 37'
      Гайич сделал прострельную передачу по левому краю, но Давила не понял задумку партнера. От ворот разыграет "Сочи".
    • 36'
      Давила поборолся с двумя соперниками на левом фланге и сумев сохранить мяч для ЦСКА, заработав аут.
    • Травма, повреждение
      34'
      Марсело держится за шею и не может подняться с газона. Медицинская бригада на поле. Тут же запасные "Сочи" отправились разминаться. 
    • Опасный момент
      33'
      Келлвен дошел до линии штрафной "Сочи" и покатил в небольшой коридор, в котором Облякову никто не помешал прокинуть мяч дальше пяткой, но на выходе снаряд забрал Заболотный. 
    • 32'
      Крамарич разыграл штрафной, а его партнер сразу же загрузил на дальнюю штангу ворот ЦСКА, но у южан не получилось выиграть мяч в верховой борьбе.
    • Фол, нарушение
      31'
      Заболотный грубо сбил в подкате Юсупова, но остался недоволен решением арбитра, который зафиксировал фол.
    • Угловой
      30'
      Давила подал от угла поля в штрафную "Сочи", но Николай Заболотный кулаками выбил игровой снаряд.
    • 29'
      Марсело неудачно приземлился после контакта с Заболотным, но смог самостоятельно подняться с газона.
    • 28'
      Зделар перехватил передачу Марсело и навесил в штрафную "Сочи", но защита южан выбила мяч из своей зоны.
    • Фол, нарушение
      27'
      Гаурирапа локтем попал в шею Роше. Арбитр зафиксировал нарушение правил, но без желтой карточки.
    • 26'
      Мойзес с левой бровки сделал подачу в сторону Заболотного, который боролся за верховой мяч в центре чужой штрафной, но не смог пробить.
    • 25'
      Обляков и Зделар пытались сыграть в стеночку на правом фланге атаки, но Макарчук надежно отработал в обороне.
    • Опасный момент
      24'
      Мойзес ворвался в штрафную "Сочи" и с угла зоны зарядил в дальний угол ворот, но немного не попал в створ!
    • 23'
      Гайич решил испытать свою удачу и с лета с дальней дистанции зарядил по воротам, но игровой снаряд прошел выше цели.
    • Опасный момент
      22'
      Мяч совершенно неожиданно отскочил к Юкичу, который с близкого расстояния без сопротивления пробил по воротам, но Акинфеев на месте!
    • 21'
      Наконец-то Обляков получил мяч на правом фланге, сделал небольшой рывок и навесил в чужую штрафную, где голкипер в прыжке забрал сферу.
    • 20'
      Кравцов отправил мяч в сторону ворот ЦСКА, но игровой снаряд достался Игорю Акинфееву. 
    • 19'
      Намного активнее ЦСКА играет левым флангом, где сегодня находится Давила. Обляков на противоположном фланге пока совсем без мяча.
    • 18'
      Любопытная статистика: ЦСКА потерял больше всех очков в чемпионате России, ведя в счете. На счету команды восемь побед в 15 матчах, в которых "армейцы" были впереди. 
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Давила!!!
      Давила получил мяч на левом фланге атаки после скидки от Заболотного, вошел в чужую штрафную и с острого угла сделал прострел на Заболотного, но мяч попал в ногу Чистякову, а после залетел в сетку ворот "Сочи".
    • 15'
      Заболотный в касание пытался пробить по воротам "Сочи" после передачи от партнера, но не смог подстроиться под мяч.
    • 14'
      Длинная передача пошла на линию штрафной ЦСКА, где Гуарирапа не смог зацепиться за игровой снаряд.
    • 13'
      "Сочи" хорошо держит мяч, но пока это происходит в районе центрального круга, ведь гости оставляют мало свободных зон.
    • 12'
      Мойзес от левой бровки навесил в центр штрафной "Сочи", где Заболотный не дотянулся головой до мяча.
    • Фол, нарушение
      11'
      Юкич с левого фланга ворвался в штрафную ЦСКА, но нарушил правила в борьбе с Рошей. 
    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТ! Юкич протащил мяч по левой бровке и выполнил прострел на дальнюю штангу, где Крамарич в подкате пытался замкнуть передачу на дальней штанге, но немного не дотянулся до мяча! 
    • Желтая карточка
      9'
      Чистякову достается первая желтая карточка в матче за фол на Заболотном. Слишком высоко ногой сыграл защитник. 
    • 8'
      Заика накрутил соперника на правом фланге и сделал подачу на дальнюю штангу, где не оказалось никого из футболистов "Сочи".
    • Фол, нарушение
      7'
      Заика жестко встретил на своей половине поля Гайича, но арбитр не увидел нарушения правил в данном эпизоде.
    • Фол, нарушение
      6'
      Мендес зарядил локтем по лицу Сааведре, но остался без желтой карточки. 
    • 5'
      Мойзес попробовал перевести мяч на противоположный фланг, но передача была перехвачена.
    • 4'
      Крамарич ворвался в штрафную ЦСКА и пошел обыгрывать сразу двух соперников, но потерял равновесие и упустил мяч за пределы поля. 
    • 3'
      Длинная передача вперед пошла по правому флангу атаки "Сочи", но никто из южан не смог зацепиться за мяч.
    • 2'
      "Сочи" разыграл мяч с центра поля, но не стал сразу же лезть в атаку. Пока команда держит мяч на своей половине поля. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! 
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Г О О О О Л - Чистяков Дмитрий уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 8'
      Чистяков Дмитрий получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 33.7% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Сочи 1:2 ЦСКА Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 1:2 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Сочи
    12.7% (21)
    Ничья
    9% (15)
    ЦСКА Москва
    78.3% (130)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.47% (67)
    Меньше
    45.53% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    64.23% (79)
    Нет
    35.77% (44)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    33.7% (56)
    0:1 ЦСКА Москва
    16.9% (28)
    0:2 ЦСКА Москва
    7.8% (13)
    1:1 Ничья
    7.2% (12)
    1:3 ЦСКА Москва
    3% (5)
    2:1 Сочи
    1.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сочи
    ЦСКА Москва
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный