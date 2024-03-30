Тур: 22. Стадион: Фишт.
1:2
Второй тайм: 70'
0'
8' Желтая карточкаЧистяков Дмитрий
0:1
16' Гол в свои воротаЧистяков Дмитрий
0:2
46' ГолЗаболотный Антон
1:2
50' ГолСауль Гуарирапа
Ход матча
16'
0:1
46'
0:2
50'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
27
Заика
Кирилл
78
Дивеев
Игорь
10
Обляков
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Заика КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
4 ВиллианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
68 Рядно МихаилЗащитник
-
77 Агапов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Сочи
ЦСКА Москва
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
140%
60%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.71
Среднее время на гол
54
126
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.43
1.33
Среднее время на гол
63
67
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.56
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|4
|0.19
|Джорджевич Лука
|2
|0.1
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.1
|Бурмистров Никита
|2
|0.1
|Дркушич Ваня
|2
|0.1
|Игнатьев Иван
|2 (1)
|0.1
|Силвейра Мигел
|1
|0.05
|Юсупов Артур
|1
|0.05
|Медведев Юрий II
|1
|0.05
|Алвес Марсело
|1
|0.05
|Кравцов Кирилл
|1
|0.05
|Маргасов Тимофей
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|8 (5)
|0.38
|Заболотный Антон
|7 (1)
|0.33
|Гайич Милан III
|3
|0.14
|Давила Виктор
|3
|0.14
|Файзуллаев Аббосбек
|2
|0.1
|Мухин Максим
|2
|0.1
|Виллиан Роша
|2
|0.1
|Обляков Иван
|1
|0.05
|Келлвен Дуглас
|1
|0.05
|Рядно Михаил
|1
|0.05
|Мойзес Роберто
|1
|0.05
|Мусаев Тамерлан
|1
|0.05
|Мендес Виктор
|1
|0.05
|Гайч Адольфо
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|4
|2
|Юсупов Артур
|5
|0
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|1
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Заика Кирилл
|2
|0
|Крамарич Мартин
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Литвинов Вячеслав
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Сааведра Игнасио
|2
|0
|Кордова Серхио
|0
|1
|Заболотный Николай
|1
|0
|Чистяков Дмитрий
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|8
|1
|Мойзес Роберто
|5
|0
|Заболотный Антон
|4
|0
|Зделар Саша
|4
|0
|Чалов Фёдор
|3
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|3
|0
|Гайич Милан III
|1
|1
|Давила Виктор
|2
|0
|Федотов Владимир
|2
|0
|Мухин Максим
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
ЦСКА Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
9
Сочи
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
6
17
Сочи
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
ЦСКА Москва
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
11
26
Голы по времени матча
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
9%
4
29%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
5
38%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
2
15%
4
29%
76-90
Забито
9
19
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 10
2
22%
2
11%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
1
11%
5
26%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
3
33%
3
16%
76-90
Пропущено
19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
11%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
7
37%
2
17%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
6
32%
3
25%
76-90
Забито
20
33
10 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
11 Не забивали 2
3
15%
6
18%
1-15
4
20%
4
12%
16-30
3
15%
7
21%
31-45
2
10%
4
12%
46-60
3
15%
8
24%
61-75
5
25%
4
12%
76-90
Пропущено
32
26
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
3
9%
4
15%
1-15
2
6%
3
12%
16-30
12
38%
4
15%
31-45
5
16%
5
19%
46-60
2
6%
3
12%
61-75
8
25%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0
Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0
Результаты матчей
Сочи
ЦСКА Москва
Точный счет
0:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:2
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 55%
1
4 раза 20%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сочи
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
64
27
37
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
82
29
46
110
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
911
Больше Меньше
182
515
1010
317
515
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|40 - 19
|41
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|30 - 17
|39
|3.
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|34 - 27
|38
|4.
|2:1 Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 26
|35
|5.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|32 - 27
|32
|6.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 26
|31
|7.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|37 - 32
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|32 - 31
|30
|9.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|18 - 23
|29
|10.
|0:0 Заявка
|21
|8
|5
|8
|17 - 17
|29
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|18 - 20
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|19 - 25
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 33
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|21 - 29
|19
|15.
|0:0 Заявка
|21
|3
|6
|12
|12 - 25
|15
|16.
|1:2 Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 35
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|3.
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 11
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|7.
|2:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|16.
|1:2 Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|2:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 15
|14
|5.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|4 - 12
|6
|15.
|1:2 Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 20
|5
|16.
|0:0 Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 14
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 8
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Краснодар
|Черников Александр
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи 1:2 ЦСКА Москва
Исход игры
Сочи
12.7% (21)
Ничья
9% (15)
ЦСКА Москва
78.3% (130)
Тотал 2.5
Больше
54.47% (67)
Меньше
45.53% (56)
Обе команды забьют
Да
64.23% (79)
Нет
35.77% (44)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
33.7% (56)
0:1 ЦСКА Москва
16.9% (28)
0:2 ЦСКА Москва
7.8% (13)
1:1 Ничья
7.2% (12)
1:3 ЦСКА Москва
3% (5)
2:1 Сочи
1.8% (3)
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