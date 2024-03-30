Гуарирапа подтолкнул в спину Рошу. Фол в атаке зафиксировал арбитр. Акинфеев не спешит возвращать мяч в игру, чтобы дать передохнуть партнерам.

Замена в составе "Сочи": Вместо Макарчука на поле вышел Аттият-Аллах.

Теперь уже "Сочи" взял небольшую передышку. Продолжает команда Роберто Морено держать мяч, но пока на своей половине поля.

И тут же возникает еще один момент у "Сочи"! Только вышедший на замену Аттият-Аллах мощно зарядил с острового угла, но Акинфеев потащил!

Снова Акинфеев! Кравцов метров с тридцати сильно пульнул по воротам ЦСКА - мяч шел под самую перекладину, но Акинфеев справился!

Давила с левой бровки верхом отправил мяч на дальнюю штангу ворот ЦСКА, где Келлвен не смог пробить, но заработал угловой.

Давила навесил точно в центр штрафной "Сочи", где Роша пытался пробить головой, но соперник не позволил ему это сделать.

"Сочи" закрепился на половине поля ЦСКА и оказывает колоссальное давление на оборону соперника. Тяжело сейчас "армейцам".

Начо сделал классный заброс за спины игрокам ЦСКА, но Дивеев успел догнать соперника и отвоевать мяч.

Длинная передача по правому флангу последовала на Гуарирапу, но Роша опередил форварда и выбил мяч в аут.

Заика низом покатил в штрафную на Гуарирапу, но Мойзес поставил свой мощный корпус и не позволил нападающему добраться до мяча.

В быструю атаку убежал ЦСКА. В ходе эпизода мяч оказался у Облякова, который не стал долго думать и пульнул с дальней дистанции, но игровой снаряд прошел немного выше цели!

Обляков сделал хорошую передачу низом на Давилу, который хотел перекинуть мяч через голкипера, но не смог осуществить задумку. Угловой.

ГУАРИРАПА!? Нет, Акинфеев! Форвард "Сочи" подхватил снаряд, вошел в штрафную ЦСКА, убрав по пути пару защитников, и мощно зарядил в дальний угол, но Акинфеев с трудом потащил мяч!

ЦСКА всей командой вжался в свою штрафную площадь! Никто не прессингует и не встречает игроков "Сочи". Хозяева делают на поле все, что хотят!

Замена в составе "Сочи": Вместо Чистякова на поле вышел Дркушич.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Заболотный!!! Давила сделал классную подачу на линию вратарской, откуда Келлвен нанес мощный удар, но Заболотный подставил свою ногу и перевел мяч в сетку!

Паузу взял арбитр. Возможно смотрели на положение Заболотного, но спустя несколько секунд гол был подтвержден.

Мендес покатил на ход Облякову, который ворвался в штрафную "Сочи", но не смог в касание перекинуть мяч через Николая Заболотного.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Гуарирапа!!! Вот это да! Гуарирапа подхватил мяч в центе поля, дотащил его до чужой штрафной, где классным финтом отправил мяч между ног Роше, после чего пробил в дальний угол и сократил отставание "Сочи"!

Два момента подряд создал "Сочи"! Сначала Гуарирапа на дальней штанге замкнул головой подачу партнера, но Акинфеев прямо с линии вынес мяч! А уже в следующем моменте Гуарирапа снова оказался один в штрафной ЦСКА и головой хотел перекинуть мяч через Акинфеева, но Игорь на месте!

Еще одна атака "Сочи". Юкич и Макарчук долго решали, кто же из них сделает подачу, но в итоге мяч пошел низом к Юсупову, который потерял снаряд.

Подача от угла поля последовала на ближнюю штангу ЦСКА, кто-то из игроков "Сочи" смог нанести удар, но мяч прошел мимо ворот.

45' Крамарич пытался убежать по правому флангу в быструю атаку, но Мойзес настиг соперника и выбил мяч в аут.

45' Заика с правого фланга навешивал в штрафную ЦСКА, но мяч свалился у него с ноги и ушел за пределы поля.

45' Три минуты добавлено к первому тайму.

44' "Сочи" долго катает мяч на своей половине поля, но пока не может продвинуться вперед.

43' Игру рукой у Гуарирапы зафиксировал арбитр в предыдущем эпизоде. Возможно, по этой причине ЦСКА так легко позволил Юсупову нанести опасный удар. К слову, не факт, что игра рукой была.

42' Гуарирапа сделал передачу под удар Юсупову, который с близкого расстояния мощно зарядил по воротам, но немного не попал в створ!

40' Длинная верховая передача последовала на Гуарирапу, но у форварда "Сочи" не получилось добраться до мяча.

39' Начо врезался в голову Роши. Требуется медицинская помощь защитнику ЦСКА.

38' Акинфеев далеко отправил мяч, где Заболотный выиграл вверх, но сделал скидку на игрока "Сочи".

37' Гайич сделал прострельную передачу по левому краю, но Давила не понял задумку партнера. От ворот разыграет "Сочи".

36' Давила поборолся с двумя соперниками на левом фланге и сумев сохранить мяч для ЦСКА, заработав аут.

34' Марсело держится за шею и не может подняться с газона. Медицинская бригада на поле. Тут же запасные "Сочи" отправились разминаться.

33' Келлвен дошел до линии штрафной "Сочи" и покатил в небольшой коридор, в котором Облякову никто не помешал прокинуть мяч дальше пяткой, но на выходе снаряд забрал Заболотный.

32' Крамарич разыграл штрафной, а его партнер сразу же загрузил на дальнюю штангу ворот ЦСКА, но у южан не получилось выиграть мяч в верховой борьбе.

31' Заболотный грубо сбил в подкате Юсупова, но остался недоволен решением арбитра, который зафиксировал фол.

30' Давила подал от угла поля в штрафную "Сочи", но Николай Заболотный кулаками выбил игровой снаряд.

29' Марсело неудачно приземлился после контакта с Заболотным, но смог самостоятельно подняться с газона.

28' Зделар перехватил передачу Марсело и навесил в штрафную "Сочи", но защита южан выбила мяч из своей зоны.

27' Гаурирапа локтем попал в шею Роше. Арбитр зафиксировал нарушение правил, но без желтой карточки.

26' Мойзес с левой бровки сделал подачу в сторону Заболотного, который боролся за верховой мяч в центре чужой штрафной, но не смог пробить.

25' Обляков и Зделар пытались сыграть в стеночку на правом фланге атаки, но Макарчук надежно отработал в обороне.

24' Мойзес ворвался в штрафную "Сочи" и с угла зоны зарядил в дальний угол ворот, но немного не попал в створ!

23' Гайич решил испытать свою удачу и с лета с дальней дистанции зарядил по воротам, но игровой снаряд прошел выше цели.

22' Мяч совершенно неожиданно отскочил к Юкичу, который с близкого расстояния без сопротивления пробил по воротам, но Акинфеев на месте!

21' Наконец-то Обляков получил мяч на правом фланге, сделал небольшой рывок и навесил в чужую штрафную, где голкипер в прыжке забрал сферу.

20' Кравцов отправил мяч в сторону ворот ЦСКА, но игровой снаряд достался Игорю Акинфееву.

19' Намного активнее ЦСКА играет левым флангом, где сегодня находится Давила. Обляков на противоположном фланге пока совсем без мяча.

18' Любопытная статистика: ЦСКА потерял больше всех очков в чемпионате России, ведя в счете. На счету команды восемь побед в 15 матчах, в которых "армейцы" были впереди.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Давила!!!

Давила получил мяч на левом фланге атаки после скидки от Заболотного, вошел в чужую штрафную и с острого угла сделал прострел на Заболотного, но мяч попал в ногу Чистякову, а после залетел в сетку ворот "Сочи".

15' Заболотный в касание пытался пробить по воротам "Сочи" после передачи от партнера, но не смог подстроиться под мяч.

14' Длинная передача пошла на линию штрафной ЦСКА, где Гуарирапа не смог зацепиться за игровой снаряд.

13' "Сочи" хорошо держит мяч, но пока это происходит в районе центрального круга, ведь гости оставляют мало свободных зон.

12' Мойзес от левой бровки навесил в центр штрафной "Сочи", где Заболотный не дотянулся головой до мяча.

11' Юкич с левого фланга ворвался в штрафную ЦСКА, но нарушил правила в борьбе с Рошей.

10' МОМЕНТ! Юкич протащил мяч по левой бровке и выполнил прострел на дальнюю штангу, где Крамарич в подкате пытался замкнуть передачу на дальней штанге, но немного не дотянулся до мяча!

9' Чистякову достается первая желтая карточка в матче за фол на Заболотном. Слишком высоко ногой сыграл защитник.

8' Заика накрутил соперника на правом фланге и сделал подачу на дальнюю штангу, где не оказалось никого из футболистов "Сочи".

7' Заика жестко встретил на своей половине поля Гайича, но арбитр не увидел нарушения правил в данном эпизоде.

6' Мендес зарядил локтем по лицу Сааведре, но остался без желтой карточки.

5' Мойзес попробовал перевести мяч на противоположный фланг, но передача была перехвачена.

4' Крамарич ворвался в штрафную ЦСКА и пошел обыгрывать сразу двух соперников, но потерял равновесие и упустил мяч за пределы поля.

3' Длинная передача вперед пошла по правому флангу атаки "Сочи", но никто из южан не смог зацепиться за мяч.

2' "Сочи" разыграл мяч с центра поля, но не стал сразу же лезть в атаку. Пока команда держит мяч на своей половине поля.