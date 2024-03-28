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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Сочи
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 70
Сочи 11.4% (8)
X 10% (7)
ЦСКА Москва 78.6% (55)
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Сочи
Ничья
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Сочи
ЦСКА Москва

История личных встреч

Сочи
ЦСКА Москва

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

140%
60%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:1
К
1:1
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
1:2
К
2:1
ПЛ
3:0
КPП
1:2
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.71

Среднее время на гол

54
126

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.33

Среднее время на гол

63
67

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.56
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 4 0.2
Джорджевич Лука 2 0.1
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.1
Бурмистров Никита 2 0.1
Дркушич Ваня 2 0.1
Игнатьев Иван 2 (1) 0.1
Силвейра Мигел 1 0.05
Юсупов Артур 1 0.05
Медведев Юрий II 1 0.05
Алвес Марсело 1 0.05
Кравцов Кирилл 1 0.05
Маргасов Тимофей 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 8 (5) 0.4
Заболотный Антон 6 (1) 0.3
Гайич Милан III 3 0.15
Давила Виктор 3 0.15
Файзуллаев Аббосбек 2 0.1
Мухин Максим 2 0.1
Виллиан Роша 2 0.1
Обляков Иван 1 0.05
Келлвен Дуглас 1 0.05
Рядно Михаил 1 0.05
Мойзес Роберто 1 0.05
Мусаев Тамерлан 1 0.05
Мендес Виктор 1 0.05
Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Юсупов Артур 5 0
Джорджевич Лука 4 0
Кравцов Кирилл 2 1
Нобоа Кристиан 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Заика Кирилл 2 0
Крамарич Мартин 2 0
Миладинович Иван 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Батырев Амир 2 0
Сааведра Игнасио 2 0
Кордова Серхио 0 1
Заболотный Николай 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 8 1
Мойзес Роберто 5 0
Заболотный Антон 4 0
Зделар Саша 4 0
Чалов Фёдор 3 0
Файзуллаев Аббосбек 3 0
Гайич Милан III 1 1
Давила Виктор 2 0
Федотов Владимир 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Сочи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
ЦСКА Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
9
Сочи
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

6
17
Сочи
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
ЦСКА Москва
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

11
26

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
9%
4
29%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
5
38%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
2
15%
4
29%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 10
2
22%
2
11%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
1
11%
5
26%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
3
33%
3
16%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
11%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
7
37%
2
17%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
6
32%
3
25%
76-90

Забито

20
33
10 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
11 Не забивали 2
3
15%
6
18%
1-15
4
20%
4
12%
16-30
3
15%
7
21%
31-45
2
10%
4
12%
46-60
3
15%
8
24%
61-75
5
25%
4
12%
76-90

Пропущено

32
26
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
3
9%
4
15%
1-15
2
6%
3
12%
16-30
12
38%
4
15%
31-45
5
16%
5
19%
46-60
2
6%
3
12%
61-75
8
25%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0
Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0

Результаты матчей

Сочи
ЦСКА Москва

Точный счет

0:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:2
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 55%
1
4 раза 20%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сочи
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
4
2
7
2.5
3
7
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
8
2
2
9
1.5
4
6
1
10
2.5
2
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
11
0.5
Больше Меньше
18
2
5
15
1.5
10
10
3
17
2.5
5
15
2
18
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 12 4 4 39 - 18 40
2.
Краснодар
 Заявка 20 11 6 3 30 - 17 39
3.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 8 2 33 - 23 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 8 8 4 34 - 25 32
5.
Локомотив Москва
 Заявка 20 8 8 4 32 - 27 32
6.
Спартак Москва
 Заявка 20 9 4 7 27 - 26 31
7.
Крылья Советов
 Заявка 20 8 5 7 36 - 31 29
8.
Рубин
 Заявка 20 8 5 7 18 - 23 29
9.
Пари НН
 Заявка 20 8 4 8 17 - 17 28
10.
Ростов
 Заявка 20 7 6 7 28 - 30 27
11.
Факел
 Заявка 20 6 7 7 18 - 20 25
12.
Ахмат
 Заявка 20 5 5 10 19 - 25 20
13.
Урал
 Заявка 20 5 4 11 19 - 33 19
14.
Оренбург
 Заявка 20 4 7 9 21 - 29 19
15.
Балтика
 Заявка 20 3 5 12 12 - 25 14
16.
Сочи
 Заявка 20 3 4 13 19 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 15 - 7 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 26 - 13 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 5 1 17 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
12.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
13.
Балтика
 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
14.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
15.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 8 - 14 12
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 20 - 10 20
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 14 11
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Ахмат
 Заявка 10 2 2 6 6 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Пари НН
 Заявка 10 1 2 7 4 - 12 5
14.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
15.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
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Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Краснодар Черников Александр 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 8 часов 23 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой ЦСКА Москва.
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    • Прогнозы 70
    Сочи 11.4% (8)
    X 10% (7)
    ЦСКА Москва 78.6% (55)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Сочи
    12.7% (9)
    Ничья
    9.9% (7)
    ЦСКА Москва
    77.5% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.4% (35)
    Меньше
    38.6% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (42)
    Нет
    26.32% (15)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    43.7% (31)
    0:1 ЦСКА Москва
    11.3% (8)
    1:1 Ничья
    9.9% (7)
    0:2 ЦСКА Москва
    8.5% (6)
    1:3 ЦСКА Москва
    2.8% (2)
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